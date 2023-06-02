У нас сразу три претендента на звание лучшей игры года.

Самые ожидаемые игры в июне: Diablo 4, Final Fantasy 16 и ещё восемь новинок

В июне выйдет много ожидаемых игр: экшены, хорроры, гонки и даже тактическая стратегия во вселенной «Чужих». Чем будем заниматься в виртуальном пространстве весь месяц?

Street Fighter 6

Дата выхода: 2 июня.

Жанр: файтинг.

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox Series.

Оценки: 92 балла на OpenCritic.

Легендарная серия файтингов вернулась и стала одной из самых высокооценённых игр за последние несколько лет. Новинку хвалят за зрелищные бои, затягивающие режимы и персонажей с хорошей физикой тела, но самое главное — за доступность, для новичков предусмотрели специальное управление в духе Mortal Kombat.

Видео доступно на YouTube-канале Street Fighter. Права на видео принадлежат Capcom.

Diablo 4

Дата выхода: 6 июня (2 июня с расширенного издания).

Жанр: RPG-экшен с видом сверху.

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.

Оценки: 89 балла на OpenCritic.

Одна из самых ожидаемых игр года: геймеры вернутся в Санктуарий, выберут класс от некроманта до разбойника и порубят на кусочки миллионы монстров. Говорят, в Diablo 4 так много контента, что зависнуть в ней можно на тысячу часов.

Видео доступно на YouTube-канале Diablo. Права на видео принадлежат Blizzard.

Amnesia: The Bunker

Дата выхода: 6 июня.

Жанр: хоррор.

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.

Бесплатно: сразу в подписке Game Pass на ПК и Xbox.

Хоррор от первого лица, где герой исследует мрачный бункер. В отличие от прошлых частей, в арсенале есть динамит и пистолет, но нужны они в основном для головоломок. А вот от жуткого монстра лучше прятаться. Чтобы убедиться в качестве игры, пройдите демо.

Видео доступно на YouTube-канале frictionalgames. Права на видео принадлежат Frictional Games.

MotoGP 23

Дата выхода: 8 июня.

Жанр: гонка на мотоциклах.

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch.

Ежегодный симулятор гонок на спортивных байках. Разработчики обещают драматическую сюжетную кампанию, солидный мотопарк и графику, которую легко спутать с реальностью.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Milestone.

Greyhill Incident

Дата выхода: 9 июня.

Жанр: хоррор.

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.

Напряжённый хоррор о нашествии инопланетян. Герой спасает город, лазает по кустам с ружьём и по-тихому расправляется с захватчиками. Трейлеры цепляют приятным визуалом и обилием жутких моментов.

Видео доступно на YouTube-канале Refugium Games. Права на видео принадлежат Refugium Games.

Layers of Fear

Дата выхода: 15 июня.

Жанр: хоррор.

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.

Ремейки двух частей Layers of Fear на новом движке, с навороченным освещением Lumen и дополнительными механиками. Также сюжет дополнит новая глава, которая завершит арку главного героя. Демоверсия уже в Сети.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Bloober Team.

F1 23

Дата выхода: 16 июня.

Жанр: автосимулятор.

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.

Идеальная гоночная игра для фанатов «Формулы 1». Выбирайте тачки, нанимайте помощников и гоняйте по самым известным трассам мира.

Видео доступно на YouTube-канале EA Sports F1. Права на видео принадлежат EA.

Aliens: Dark Descent

Дата выхода: 20 июня.

Жанр: тактическая стратегия.

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.

В Aliens: Dark Descent мы играем за солдат, которые наткнулись на новый вид ксеноморфов. Чтобы выжить, просчитывайте каждый шаг, пользуйтесь подходящими способностями, с умом выбирайте снаряжение и ведите монстров в ловушки. Если совсем кратко, это XCOM про «Чужих».

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Focus.

Crash Team Rumble

Дата выхода: 20 июня.

Жанр: мультиплеерный экшен.

Платформы: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.

Создатели «Крэша» ушли в сетевые эксперименты вместо продолжения игр про любимого бандикута. В Crash Team Rumble будут две команды, которым предстоит набрать как можно больше вумба-фруктов и параллельно мешать своим соперникам.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Activision.

Final Fantasy 16

Дата выхода: 22 июня.

Жанр: кинематографический экшен.

Платформы: PS5.

Final Fantasy 16 может стать одной из лучших частей серии. Тут нет большого открытого мира, бестолковых заданий и гринда — только прекрасные локации, драйвовые бои и трогательный сюжет. По размахам историю сравнивают сразу с четырьмя сезонами «Игры престолов».

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Square Enix.

Июнь получился очень насыщенным для фанатов видеоигр, но что вам пришлось по душе больше всего? Diablo 4? Final Fantasy 16? Или что-то ещё? Рассказывайте в комментариях!