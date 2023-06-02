Самые ожидаемые игры в июне: Diablo 4, Final Fantasy 16 и ещё восемь новинок

В июне выйдет много ожидаемых игр: экшены, хорроры, гонки и даже тактическая стратегия во вселенной «Чужих». Чем будем заниматься в виртуальном пространстве весь месяц?
Street Fighter 6
Дата выхода: 2 июня.
Жанр: файтинг.
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox Series.
Оценки: 92 балла на OpenCritic.
Легендарная серия файтингов вернулась и стала одной из самых высокооценённых игр за последние несколько лет. Новинку хвалят за зрелищные бои, затягивающие режимы и персонажей с хорошей физикой тела, но самое главное — за доступность, для новичков предусмотрели специальное управление в духе Mortal Kombat.
Видео доступно на YouTube-канале Street Fighter. Права на видео принадлежат Capcom.
Diablo 4
Дата выхода: 6 июня (2 июня с расширенного издания).
Жанр: RPG-экшен с видом сверху.
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.
Оценки: 89 балла на OpenCritic.
Одна из самых ожидаемых игр года: геймеры вернутся в Санктуарий, выберут класс от некроманта до разбойника и порубят на кусочки миллионы монстров. Говорят, в Diablo 4 так много контента, что зависнуть в ней можно на тысячу часов.
Видео доступно на YouTube-канале Diablo. Права на видео принадлежат Blizzard.
Amnesia: The Bunker
Дата выхода: 6 июня.
Жанр: хоррор.
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.
Бесплатно: сразу в подписке Game Pass на ПК и Xbox.
Хоррор от первого лица, где герой исследует мрачный бункер. В отличие от прошлых частей, в арсенале есть динамит и пистолет, но нужны они в основном для головоломок. А вот от жуткого монстра лучше прятаться. Чтобы убедиться в качестве игры, пройдите демо.
Видео доступно на YouTube-канале frictionalgames. Права на видео принадлежат Frictional Games.
MotoGP 23
Дата выхода: 8 июня.
Жанр: гонка на мотоциклах.
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch.
Ежегодный симулятор гонок на спортивных байках. Разработчики обещают драматическую сюжетную кампанию, солидный мотопарк и графику, которую легко спутать с реальностью.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Milestone.
Greyhill Incident
Дата выхода: 9 июня.
Жанр: хоррор.
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.
Напряжённый хоррор о нашествии инопланетян. Герой спасает город, лазает по кустам с ружьём и по-тихому расправляется с захватчиками. Трейлеры цепляют приятным визуалом и обилием жутких моментов.
Видео доступно на YouTube-канале Refugium Games. Права на видео принадлежат Refugium Games.
Layers of Fear
Дата выхода: 15 июня.
Жанр: хоррор.
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.
Ремейки двух частей Layers of Fear на новом движке, с навороченным освещением Lumen и дополнительными механиками. Также сюжет дополнит новая глава, которая завершит арку главного героя. Демоверсия уже в Сети.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Bloober Team.
F1 23
Дата выхода: 16 июня.
Жанр: автосимулятор.
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.
Идеальная гоночная игра для фанатов «Формулы 1». Выбирайте тачки, нанимайте помощников и гоняйте по самым известным трассам мира.
Видео доступно на YouTube-канале EA Sports F1. Права на видео принадлежат EA.
Aliens: Dark Descent
Дата выхода: 20 июня.
Жанр: тактическая стратегия.
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.
В Aliens: Dark Descent мы играем за солдат, которые наткнулись на новый вид ксеноморфов. Чтобы выжить, просчитывайте каждый шаг, пользуйтесь подходящими способностями, с умом выбирайте снаряжение и ведите монстров в ловушки. Если совсем кратко, это XCOM про «Чужих».
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Focus.
Crash Team Rumble
Дата выхода: 20 июня.
Жанр: мультиплеерный экшен.
Платформы: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.
Создатели «Крэша» ушли в сетевые эксперименты вместо продолжения игр про любимого бандикута. В Crash Team Rumble будут две команды, которым предстоит набрать как можно больше вумба-фруктов и параллельно мешать своим соперникам.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Activision.
Final Fantasy 16
Дата выхода: 22 июня.
Жанр: кинематографический экшен.
Платформы: PS5.
Final Fantasy 16 может стать одной из лучших частей серии. Тут нет большого открытого мира, бестолковых заданий и гринда — только прекрасные локации, драйвовые бои и трогательный сюжет. По размахам историю сравнивают сразу с четырьмя сезонами «Игры престолов».
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Square Enix.
Июнь получился очень насыщенным для фанатов видеоигр, но что вам пришлось по душе больше всего? Diablo 4? Final Fantasy 16? Или что-то ещё? Рассказывайте в комментариях!
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