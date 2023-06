Сериал «Шершни» во 2-м сезоне стал ещё ближе к «Остаться в живых»: итоги новых серий шоу

Многие сериалы пытались повторить успех «Остаться в живых». Только за последние годы вышли «1899», «Извне» и «Сосны» — везде герои попадали в загадочное место, встречались с мистикой и сходили с ума от загадок. Но ближе всего к культовому Lost подобрались «Шершни».

Первый сезон вышел в 2021-м и рассказал о бедах школьниц-футболисток. Команда летела на важный турнир, но самолёт рухнул посреди жуткого леса. Почти все взрослые погибли, спасатели не спешат, еда заканчивается, а напряжение превращает вчерашних подруг во врагов.

При этом место крушения явно непростое. На деревьях полно странных символов, животные ведут себя неестественно, девушки начинают ходить во сне или рассказывать о видениях, а природа не даёт сбежать. Мистику можно объяснить или списать на случайность — но непонятных событий уж слишком много.

Они мечтали о светлом будущем, но угодили в кошмар Фото: Showtime

Есть и вторая временная линия, где некоторые девочки как-то вернулись в город, повзрослели, завели семьи, но так и не оправились от моральных травм. Они натворили что-то ужасное и никому об этом не рассказывают. Вот только прошлое настигает героинь и медленно превращает их жизни в ад.

Обе истории сопровождает повышенная жестокость. Девочки попадали в безумные ловушки, волки обгладывали их лица, а топоры брутально рубили конечности. Подобное встречалось редко, но каждый раз шокировало.

Первый сезон закончился на мрачной ноте и интригующем клиффхэнгере. Неудивительно, что фанаты считали дни до премьеры продолжения. К счастью, авторы не подвели!

Второй сезон — настоящее начало

Первый сезон сильно интриговал, но всего лишь готовил почву для основных событий. К примеру, все зрители догадывались, как выжили девочки и какие ужасы натворили. Вот только в прошлых эпизодах они не делали ничего злого. Было два безумных поступка, но оба легко понять — сначала дамы были под грибами, а потом натворили дел из-за обиды и внезапной непогоды.

Но ко второму сезону лес довёл героинь до ручки, поэтому настоящая жесть начинается с первых эпизодов. События шокируют так сильно, что вжимаешься в кресло и даже дышать боишься. При этом бескомпромиссные эпизоды показаны изобретательно: жестокость смешивают с чем-то обыденным и светлым, а на фоне включают крутую музыку. В итоге все важные моменты въедаются в память.

И не думайте, что авторы остановятся на паре жутких сцен. Все девять серий они пугают зрителей, натягивают нерв до предела и цинично обманывают. Эпизод с ребёнком Шоны вообще заслуживает места в списке самых тяжёлых в истории телевидения.

Сейчас будет жёстко Фото: Showtime

В настоящем времени события тоже интересные. Помните «шантажиста», с которым Шона разбиралась в прошлом сезоне? У её действий будут разрушительные последствия. Таисса тоже окажется в сложной ситуации из-за ночных похождений тёмной личности. А Мисти по-прежнему творит злодейства, прикрывает их благими намерениями и ищет человека, который её поймёт.

При этом во второй половине сезона череда совпадений собирает выживших в одном месте, а жизнь задаёт им сложную загадку. На кону стоит многое, а решение неочевидно.

Обилие загадок, жестоких моментов и непонятных ситуаций делает второй сезон классным. Каждый эпизод смотришь на одном дыхании, а в начале титров нетерпеливо включаешь продолжение. И как жаль, что из-за забастовки сценаристов третий сезон выйдет не скоро!

Кристина Риччи и Элайджа Вуд — выше всяких похвал

Сюжет «Шершней» держится на актёрской игре. Стоит кому-то сфальшивить или переиграть, как напряжение развалится. Всё же перед нами серьёзная драма о выживании. Однако в происходящем ни разу не сомневаешься.

В настоящем героинь играют не звёздные, но всё же известные актрисы. К примеру, взрослая Шона — это Мелани Лински (Кэтлин из The Last of Us), а Таисса — Тони Сайпресс («Карточный домик» и «Чёрный список»).

А вот молодых девочек вряд ли узнают даже ярые фанаты кинематографа. При этом с ролями они справляются идеально: зрителя точно впечатлят истеричные монологи юной Нат и безумие беременной Шоны.

Лотти — самый неоднозначный персонаж сериала Фото: Showtime

Хотя главная звезда «Шершней» — Кристина Риччи. Когда-то она играла Уэнсдей в «Семейке Адамс», а потом поддерживала героиню Дженны Ортеги в недавнем хите Netflix. За два сезона девушка натворила много злодейств и часто манипулировала, но ненавидеть её трудно. Уж больно харизматичным и поехавшим получился персонаж.

А ещё во втором сезоне появились новые звёздные актёры. К примеру, Элайджа Вуд, который сыграл гражданского детектива. Он умён, богат и крайне подозрителен. До последнего не понимаешь, друг он или враг.

«Шершни» Фото: Showtime

Стоит смотреть?

Если любите «Остаться в живых» и не боитесь запредельной жестокости, хотя бы начните смотреть «Шершней». Это сериал с прекрасными актёрской игрой, сюжетом и саундом. Без ярких эмоций он вас точно не оставит!

Понравилось

Сюжет с интригами и множеством загадок

Роскошная актёрская игра юных и взрослых актрис

Невероятные Кристина Риччи и Элайджа Вуд

Саунд со множеством хитов.

Не понравилось