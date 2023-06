Шедевр и обязателен к просмотру: каким получился фильм «Человек-паук: Паутина вселенных»

В каждом жанре есть великие хиты, которые нельзя пропускать. Любите фэнтези? Ознакомьтесь с творчеством Толкина и Аберкромби. Фанатеете от боевиков? Смотрите «Джона Уика» и «Рейд». Сходите с ума от криминальных историй? «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» — ваш выбор.

На днях вышел шедевр, который обязаны оценить поклонники супергероев и качественной анимации. Мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» настолько хорош, что его даже обсуждать трудно. Лучше просто запланируйте поход в кинотеатр — и обеспечите себе два часа восторга. Правда, готовьтесь к неоднозначному финалу — кого-то он выбьет из колеи.

Видео доступно на YouTube-канале «Дмитрий Череватенко». Права на видео принадлежат Sony.

История — восхитительная

В 2018 году мультфильм «Человек-паук: Через вселенные» казался масштабным эпиком. В сюжете было много драмы, герои погибали, сражения захватывали дух, а на экране собрались Пауки из разных вселенных — появился даже забавный Свин-паук.

Трудно поверить, но теперь «Через вселенные» напоминает лёгкую разминку. Уж слишком сильно авторы подняли планку в продолжении.

В мультике полно мемов Фото: Sony

Начинается история приземлённо. Гвен Стейси теряет лучшего друга и не понимает, стоит ли вообще геройствовать. Всё меняет банда Пауков из разных вселенных: они спасают миры от аномалий, прыгают по реальностям и принимают Гвен в свои ряды.

Хотя в центре сюжета Майлз Моралес, который никак не обретёт покой после недавних приключений. Он плохо совмещает геройства и обычную жизнь, спорит с родителями и не всегда справляется даже с врагами-однодневками. Но скоро эти трудности покажутся мелочами.

Неожиданно в жизнь врывается нелепый злодей Пятно, который винит Майлза во всех бедах. Поначалу Пятно недооценивают — и зря. После пары усилений он станет невиданной угрозой для всех вселенных. Однако самая дурная весть прибудет вместе с Гвен Стейси. Оказывается, от Моралеса зависит множество жизней — вот только ради спасения миллионов он должен принести серьёзную жертву.

Гвен прекрасна! Фото: Sony

История вышла максимально эпичной. Герои прыгают по прекрасным мирам, участвуют в драйвовых сражениях и, главное, встречают свои безумные альтернативные версии. Авторы обещали сотни разных Пауков и не обманули.

В «Паутине вселенных» есть Кот-паук, Динозавр-паук, Младенец-паук, Лего-паук — и это лишь начало списка. Место найдётся даже для персонажей кино!

При этом большинство героев появляются в кадре не только ради фан-сервиса. Вычурные Пауки играют важную сюжетную роль, участвуют в драках и выдают забавные шутки. А ещё они делают «Паутину вселенных» самым трогательным произведением про Человека-паука.

Мультфильм переполнен юмором, отсылками и шутливыми разборками, но прежде всего это драма в духе The Last of Us. В сценарии нет чёрного и белого, простых отношений и очевидных выборов — только сложные и эмоциональные конфликты.

Очень зрелищный эпизод Фото: Sony

Сценаристов стоит похвалить за подачу истории. Они идеально передают отношения Майлза и Гвен с родителями, позволяют заглянуть в душу персонажам и умело их раскрывают.

Чего только стоит Пятно: герои сражаются с ним, но ненавидеть негодяя трудно — зачастую он даже кажется приятным парнем. Глава Пауков Мигель О’Хара, озвученный Оскаром Айзеком, ещё противоречивее. Его поступки вроде бы мудрые и адекватные, но отнестись к персонажу с пониманием трудно.

Да, это Кот-паук Фото: Sony

Такая проработка делает сюжет невероятным. В нём нет слабых мест, разве что финал слишком спорный. Если ждёте законченную историю, точно возмутитесь шокирующим клиффхэнгером и надписью «Продолжение следует». Третью часть должны выпустить 29 марта 2024 года, но ждать её нет сил — уж слишком интригующей вышла концовка.

Операторы и художники заслужили «Оскар»

Первая часть впечатляла необычным визуалом и крутой операторской работой, но «Паутина вселенных» в разы превзошла оригинал. Дух захватывают даже спокойные эпизоды, когда герои просто сидят и любуются городом. Оператор выбирает креативные ракурсы, герои принимают необычные позы, а задники полны деталей.

А уж когда дело доходит до сражений, от экрана вообще не оторваться. В мультфильме много баталий, и в каждой своя фишка. Герои летают по небу и отбиваются от смертоносных гаджетов, дерутся со злодеем, который прыгает по порталам, а в финале сходятся в эпической драке с сотнями крутых оппонентов.

Впереди экшен-сцена с сотнями Пауков Фото: Sony

В экшен-сценах оператор красиво крутит камерой, цветовая гамма меняется, а исход всегда непредсказуем. Всё же авторы ещё в прошлой части доказали: в мультике возможно многое — даже смерть важных персонажей.

Стоит смотреть?

«Человек-паук: Паутина вселенных» — гениальный мультик. Он на голову превосходит все фильмы про Паркера и 99% проектов Marvel. При этом посмотреть новинку стоит даже зрителям, которые не любят супергероев и анимацию. Стиль и сюжет «Паутины вселенных» будет понятным и очаровательным вообще для всех.

Понравилось

Трогательная история с обилием ярких персонажей

Зрелищный экшен, где в каждой драке уникальные фишки

Армия креативных Пауков

Стильные визуал и операторская работа.

Не понравилось

Чрезмерно интригующий клиффхэнгер.

В России мультфильм официально не показывают, но многие кинотеатры начнут массовую демонстрацию новинки с 8 июня.