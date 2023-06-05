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Где смотреть Apple WWDC23: анонс iOS 17, новый AR-шлем Apple, прямой эфир

Трансляция WWDC 2023: где смотреть презентацию Apple и чего от неё ожидать — LIVE
Михаил Шевкун
Где смотреть WWDC 2023
Аудио-версия:
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Мероприятие ожидается чрезвычайно важным.

Сегодня стартует WWDC 23 — ежегодное мероприятие Apple, где компания делится своими новинками для разработчиков приложений.

Презентация начнётся в 20:00 мск, а мы будем в этом лайве рассказывать всё самое важное оттуда. Сохраняйте в закладки, приходите к началу или уже после окончания — чтобы разом узнать всё важное.

Где смотреть WWDC23 Чего ждём: iOS 17 и AR-шлем
Live Михаил Шевкун

Где смотреть WWDC23

Apple ведёт прямую трансляцию на своём сайте и YouTube. Ближе к началу мы опубликуем ссылки.

13:44 Михаил Шевкун

Чего ждём: iOS 17 и AR-шлем

В этом году презентация ожидается очень интересной, ведь нам должны представить iOS 17 — с ней, согласно утечкам, введут возможность вполне официально устанавливать приложения за пределами App Store. Появится ли это в итоге, узнаем через несколько часов.

Другой важный и долгожданный анонс — очки дополненной реальности, которые Apple уже много лет никак не может довести до продаж. Его цена будет чрезвычайно высокой, около трёх тысяч долларов, однако его сейчас делают в качестве прототипа для самых заинтересованных энтузиастов. Чтобы получить первые реальные впечатления и испытать за пределами лабораторий.

Внешне шлем якобы будет выглядеть так

Внешне шлем якобы будет выглядеть так

Фото: Ian Zelbo

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