Трансляция WWDC 2023: где смотреть презентацию Apple и чего от неё ожидать — LIVE

Сегодня стартует WWDC 23 — ежегодное мероприятие Apple, где компания делится своими новинками для разработчиков приложений.
Презентация начнётся в 20:00 мск, а мы будем в этом лайве рассказывать всё самое важное оттуда. Сохраняйте в закладки, приходите к началу или уже после окончания — чтобы разом узнать всё важное.
Где смотреть WWDC23
Apple ведёт прямую трансляцию на своём сайте и YouTube. Ближе к началу мы опубликуем ссылки.
Чего ждём: iOS 17 и AR-шлем
В этом году презентация ожидается очень интересной, ведь нам должны представить iOS 17 — с ней, согласно утечкам, введут возможность вполне официально устанавливать приложения за пределами App Store. Появится ли это в итоге, узнаем через несколько часов.
Другой важный и долгожданный анонс — очки дополненной реальности, которые Apple уже много лет никак не может довести до продаж. Его цена будет чрезвычайно высокой, около трёх тысяч долларов, однако его сейчас делают в качестве прототипа для самых заинтересованных энтузиастов. Чтобы получить первые реальные впечатления и испытать за пределами лабораторий.
Внешне шлем якобы будет выглядеть так
Фото: Ian Zelbo
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