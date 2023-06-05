Трансляция WWDC 2023: где смотреть презентацию Apple и чего от неё ожидать — LIVE

Чего ждём: iOS 17 и AR-шлем

В этом году презентация ожидается очень интересной, ведь нам должны представить iOS 17 — с ней, согласно утечкам, введут возможность вполне официально устанавливать приложения за пределами App Store. Появится ли это в итоге, узнаем через несколько часов.

Другой важный и долгожданный анонс — очки дополненной реальности, которые Apple уже много лет никак не может довести до продаж. Его цена будет чрезвычайно высокой, около трёх тысяч долларов, однако его сейчас делают в качестве прототипа для самых заинтересованных энтузиастов. Чтобы получить первые реальные впечатления и испытать за пределами лабораторий.