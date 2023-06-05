Свежий хит HBO: сериал «Идол» уже подарил миру новый секс-символ — дочь Джонни Деппа

Проект уже поскандалил, разозлил критиков и имеет все шансы стать одним из главных шоу года.

Сэм Левинсон — один из самых авторитетных шоураннеров современности. В 2019-м он выпустил «Эйфорию» и взорвал мир. Левинсон окончательно влюбил всех в Зендею, раскрыл таланты Сидни Суини и Джейкоба Элорди, а также шокировал тяжёлой историей о зависимости, любви и травле.

Теперь шоураннер запустил новый сериал — «Идол» (или «Кумир»). Критики уже посмотрели часть сезона и наговорили очень много гадостей — только согласиться с ними трудно. Как минимум первый эпизод хорош: он интригующий, эмоциональный и в меру развратный. А еще «Идол» очаровывает образом и актёрской игрой Лили-Роуз Депп. Похоже, дочке Джонни Деппа суждено стать новым секс-символом!

Видео доступно на YouTube-канале The Weeknd. Права на видео принадлежат HBO.

Где смотреть сериал в России

Официально «Кумир» не выходит в России — «Амедиатека» не начинала прокат в России, хотя занимается проектами HBO. Возможно, как было с «Наследниками», премьера состоится через несколько недель.

Развратная история о музыке и безумии

Героиня «Идола» — выдающаяся молодая певица Жаклин. Ещё недавно она разрывала чарты, собирала стадионы и восхищала фанатов, но после смерти матери слетела с катушек. Нервный срыв и скандальные выходки на год вывели её из шоу-бизнеса. Теперь журналисты называют Жаклин новой Бритни Спирс, которая после приступа безумия так и не вернула былую славу.

К счастью, Жаклин вроде бы пришла в себя, а её команда верит в успех. Певицу оберегают от плохих новостей, для её нового сингла собрали хорошую команду, а на горизонте новый масштабный концерт. Нужно лишь выложиться на полную — тогда всё точно будет хорошо.

Проблема в том, что героиня всё ещё уязвимая и неуверенная, а серьёзные испытания настигают её в начале первого же эпизода. Именно в момент максимального раздрая дама встречает харизматичного Теодора (его играет певец The Weeknd). Он вдохновляет мудрыми речами и соблазняет Жаклин. Проблема в том, что он лидер секты с тёмными планами на красавицу.

Теодор и Жаклин Фото: HBO

По первому эпизоду трудно судить о сюжете, но внимание сценаристов к переживаниям и образам персонажей уже впечатляет. За 55 минут показали множество героев, и практически все запоминаются.

Вот милая ассистентка, которая неумело держит баланс между работой на Жаклин и дружбой с ней. А вот большой босс из издательства, недовольный чередой скандалов, но прощающий всё после танцевального номера певицы. Рядом с ним директорша звукозаписывающей компании: она оправдывает Жаклин рассказами о своей бурной молодости.

Своя фишка даже у девушки из подтанцовки. Дело даже не в том, что её играет корейская суперзвезда Дженни Ким из группы Blackpink. Просто двигается дама настолько обворожительно, а на Жаклин смотрит с такой заботой, что на персонажа обращаешь особое внимание.

Этим людям уделили не больше пяти минут, но каждый уже кажется уместным и важным для сюжета. А ведь «Идол» рассказывает не про них!

Жаклин на высоте Фото: HBO

В центре сюжета Теодор и Жаклин. Первый кажется хищником, который с недобрыми намерениями манит добычу в ловушку. Вторая — добрая и талантливая, но сломленная девица, утратившая смысл жизни.

Лили-Роуз Депп идеально справляется с ролью: она максимально привлекательна и круто отыгрывает душевные метания. Чего только стоит эпизод на фотосессии, когда даму просят показать уязвимость и волнение. Она тут же пускает слезу и оставляет зрителя в недоумении — это просто игра на камеру или искренняя минутная слабость? А уж за стеснительные взгляды, возбуждённое тело и внутреннее опустошение Лили-Роуз и вовсе аплодируешь.

Лили-Роуз Депп роскошна! Фото: HBO

В сериале много эротики, но она вся красивая

Критики ругали «Идол» за пошлость и разврат, но… что в этом плохого?

В первой серии есть эротическая фотосессия, страстные поцелуи и немного БДСМ. Пока что такие эпизоды показывают изысканно. Оператор выбирает классные ракурсы, освещение всегда подходит под ситуацию, а костюмы полны деталей и грамотно подобраны.

Ещё один секрет во внешности и таланте Лили-Роуз Депп. Девушка фантастически сексуальна, но при этом выглядит слабой и невинной — даже в моменты максимального разврата. Такая комбинация делает актрису новой секс-звездой телевидения. Пока она очаровывает даже сильнее Сидни Суини из «Эйфории».

Быть может, в следующих эпизодах всё скатится в пошлятину. Пока же в плане эротики «Идол» лишь слегка обходит «Эйфорию», однако сериал с Зендеей так не ругали.

Основной разврат ещё впереди Фото: HBO

Стоит смотреть?

Если с удовольствием смотрели «Эйфорию» или просто ищете красивый, эмоциональный и провокационный сериал, обратите внимание на «Идола». Первый эпизод — всего лишь завязка, но с задачей она справляется: интригует, заводит и впечатляет актёрской игрой Лили-Роуз Депп.

Понравилось

Шикарная Лили-Роуз Депп

Много персонажей с яркими образами

Красивая съёмка

Много приятной эротики.

Не понравилось