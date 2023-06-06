Расписание выхода серий «Идола» от HBO
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Первая серия громкого хита уже вышла.
5 июня прошла премьера «Идола» (или «Кумира) — нового хита HBO от создателя «Эйфории» Сэма Левинсона, где в главных ролях оказались певец Абель Макконен, он же The Weeknd, и дочь Джонни Деппа, она же Лили-Роуз Депп.
У сериала будет всего шесть эпизодов, а выходят они раз в неделю.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|5 июня
|2-я серия
|11 июня
|3-я серия
|18 июня
|4-я серия
|25 июня
|5-я серия
|2 июля
|6-я серия
|9 июля
«Кумир» уже успел поскандалить, да и критики буквально возненавидели его — во многом из-за повышенного уровня эротики и пошлости. Однако первая серия нам, например, очень понравилась. Причём хорошими мы посчитали не только действительно талантливые сексуальные эпизоды, но и всё остальное, включая интригующий сюжет и персонажей.
Комментарии
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