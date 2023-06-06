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Сериал «Кумир» (2023): дата выхода всех серий, график эпизодов, смотреть онлайн

Расписание выхода серий «Идола» от HBO
Михаил Шевкун
Сериал «Кумир» (
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Первая серия громкого хита уже вышла.

5 июня прошла премьера «Идола» (или «Кумира) — нового хита HBO от создателя «Эйфории» Сэма Левинсона, где в главных ролях оказались певец Абель Макконен, он же The Weeknd, и дочь Джонни Деппа, она же Лили-Роуз Депп.

У сериала будет всего шесть эпизодов, а выходят они раз в неделю.

ЭпизодДата выхода
1-я серия5 июня
2-я серия11 июня
3-я серия18 июня
4-я серия25 июня
5-я серия2 июля
6-я серия9 июля

«Кумир» уже успел поскандалить, да и критики буквально возненавидели его — во многом из-за повышенного уровня эротики и пошлости. Однако первая серия нам, например, очень понравилась. Причём хорошими мы посчитали не только действительно талантливые сексуальные эпизоды, но и всё остальное, включая интригующий сюжет и персонажей.

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