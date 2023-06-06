Расписание выхода серий «Идола» от HBO

5 июня прошла премьера «Идола» (или «Кумира) — нового хита HBO от создателя «Эйфории» Сэма Левинсона, где в главных ролях оказались певец Абель Макконен, он же The Weeknd, и дочь Джонни Деппа, она же Лили-Роуз Депп.

У сериала будет всего шесть эпизодов, а выходят они раз в неделю.

Эпизод Дата выхода 1-я серия 5 июня 2-я серия 11 июня 3-я серия 18 июня 4-я серия 25 июня 5-я серия 2 июля 6-я серия 9 июля

«Кумир» уже успел поскандалить, да и критики буквально возненавидели его — во многом из-за повышенного уровня эротики и пошлости. Однако первая серия нам, например, очень понравилась. Причём хорошими мы посчитали не только действительно талантливые сексуальные эпизоды, но и всё остальное, включая интригующий сюжет и персонажей.