Apple показала будущее: все подробности шлема Vision Pro за 300 000 рублей

Apple представила новое устройство — очки смешанной реальности Vision Pro, которые внешне не похожи ни на один шлем дополненной или виртуальной реальностей. Это первый крупный запуск нового устройства компании со времен Apple Watch, однако сама Apple по значимости сравнивает его с выходом Mac и iPhone.

Генеральный директор Apple Тим Кук назвал виртуальную и дополненную реальность глубокими технологиями с революционным потенциалом. Даже были прогнозы, что со временем VR и AR вытеснят обычные продукты с рынка. Правда, этого пока не произошло, но свою аудиторию эти устройства нашли.

Видео доступно на YouTube-канале Apple. Права на видео принадлежат Apple.

Что такое Vision Pro

Если упрощать, то Vision Pro — это шлем, объединяющий в себе iPhone, мощный ПК, кинотеатр, современный телевизор и ещё массу других устройств. Как признаётся Apple, даже если купить все это по отдельности — это всё равно не так круто, как Vision Pro. В корпорации новинку называют самым крутым устройством в истории.

Vision Pro — то самое странное будущее в фильме про утопии. И ролики устройства стоит посмотреть хотя бы ради этого, потому что до конца не веришь, что это действительно теперь существует.

Детали, цена, дата выхода Vision Pro

Назвать шлем доступным не повернётся язык. Он рискует стать одним из самых дорогих устройств Apple. Гарнитура выйдет в начале 2024 года в США и будет продаваться за $ 3500. В прямом пересчёте на рубли это около 288 тысяч рублей (хотя на деле куда дороже) — как-то уж слишком дороговато для обычных смертных.

Важно понимать, что в текущем виде Vision Pro — эксперимент, напичканный самими современными технологиями, дабы впечатлить потребителей. Его выпускают как эдакий ранний доступ для самых заинтересованных, чтобы проверить устройство за пределами лабораторий — в реальных условиях. Настоящее устройство для массового потребителя в этом классе выйдет не через год и не два.

Гарнитура, которая выглядит как горнолыжные очки, имеет лёгкую алюминиевую оправу с цельным стеклом спереди, которое служит объективом для широкого спектра камер. Устройство оснастили двумя экранами, каждый из которых с разрешением выше 4K. Трёхэлементный объектив обеспечивает изображение нужной глубины, а текст будет выглядеть чётко под любым углом. Так заявили в Apple.

Вас смогут спутать с горнолыжником или велосипедистом Фото: Apple

В ролике Apple показала, как пользователи могут ходить по магазинам, заниматься бытовыми делами и доставать продукты из холодильника, не снимая очков. Технология под названием EyeSight сможет сделать их практически прозрачными. Остальные смогут увидеть ваши глаза, а вместе с тем и эмоции, испытываемые вами во время игр или просмотра медиа.

Гарнитура оснащена двумя мощными процессорами — M2 и R1. Первый нам уже хорошо знаком, а R1 — совершенно новый. Они будут работать в связке и обрабатывать входные сигналы от 12 различных камер, пяти датчиков, включая лидарный сканер, и шести различных микрофонов.

Apple заявила, что M2 обеспечит основную производительность и графику, в то время как R1 призван устранить излишние задержки, чтобы получить на выходе отклик в 12 мс.

Apple Vision Pro Фото: Apple

Для максимального снижения веса устройства внешний аккумулятор будет крепиться в вашем кармане, а подключение к Vision Pro будет происходить при помощи кабеля. Гарнитура будет сгибаться в соответствии с формой вашего лица, с гибкой лентой, которая включает вкладыши для воспроизведения звука.

В устройство будет внедрена своя операционная система — visionOS. Портативного контроллера (если вы не играете в видеоигры) не предусмотрено, а это значит, что всё управление интерфейсом и иконками будет происходить исключительно при помощи ваших глаз, рук и голоса. Иконки и другие элементы отлично реагируют на взгляд и на естественные жесты рук. Нет необходимости постоянно держать руки перед собой.

Примерно так выглядит работа с несколькими экранами Фото: Apple

Разблокировать устройство, включать Apple Pay для оплаты платных приложений и заполнять пароль можно будет при помощи зашифрованного Optic ID. Работает он как Face ID, просто вместо лица используется глазное яблоко — по заверениям Apple, даже у близнецов сетчатка отличается.

Элементы интерфейса для максимальной реалистичности будут отбрасывать тени на поверхностях в реальной комнате и реагировать на свет. Окна с MacBook можно будет перетаскивать на Vision Pro одним лишь взглядом — для этого достаточно взглянуть на дисплей ноутбука, находясь в очках. Пользователи смогут взаимодействовать с виртуальной клавиатурой или набирать текст голосом, а также использовать Magic Trackpad или Magic Keyboard.

Сканирование глаза Фото: Apple

Примечание: чтобы не утяжелять конструкцию, батарейка существует отдельно и подключается по проводу. При этом сейчас железка работает лишь два часа зарядки специальной банки.

Во время просмотра фильмов экран устройства будет автоматически затемнять окружение, чтобы оно меньше вас отвлекало. Устройство сможет воспроизводить даже 3D-фильмы, как в кинотеатрах, за счёт интегрированных двухдрайверных динамиков. Apple обещает: такого качества звука вы ещё не слышали в других устройствах. Vision Pro даже сможет корректировать ваш звуковой пейзаж в соответствии с расположением объектов в вашей комнате.

Кольцо позволяет регулировать степень погружения в виртуальное пространство Фото: Apple

На старте устройства будет доступно более 100 приложений для iPhone и iPad, однако в большинстве своём приложения придётся оптимизировать разработчикам. Для этого Apple объединилась с Unity. Вы сможете не только играть, просматривать видео или фильмы в очках, но и проводить групповые вызовы в FaceTime, а также делать пространственные изображения. А переключаться между дополненной и виртуальной реальностями можно будет при помощи колёсика Digital Crown из Apple Watch.

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Apple в очередной раз показала: если она за что-то берётся, то на выходе получается если не шедевр, то глобальное переосмысление уже имеющихся продуктов на рынке.

Сама Apple будто бы готовится к очень нескорому будущему, когда Vision Pro или ему подобное устройство станет настоящей заменой iPhone, Macbook, Apple Watch и других хитов компании. Однако для этого предстоит проделать очень длинный путь, ключевое — сделать из шлема подобие самых обычных очков, но при этом не потеряв в возможностях.