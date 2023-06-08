Главное с Summer Game Fest: ждём геймплей Mortal Kombat 1 и трейлер «Ведьмака» — LIVE

8 июня в 22:00 мск начнётся Summer Game Fest — главная игровая презентация лета, на которой представят множество ожидаемых игр, а также подготовят несколько приятных сюрпризов.

Анонсов обещают немало, а также как минимум три-четыре неожиданных сюрприза. Среди прочего точно покажут геймплей Mortal Kombat 1 и Alan Wake 2, трейлер третьего сезона «Ведьмака» и Baldur's Gate 3, а также раскроют дату выхода Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и представят новые сезоны Fortnite и Call of Duty.

Присоединяйтесь к нам ближе к началу, когда мы будем вести эфир в реальном времени, или оставляйте заметку в закладках и приходите после окончания, чтобы быстро узнать обо всех главных играх мероприятия. Мы также оставим ссылки на все новости с большими деталями.

Видео доступно на YouTube-канале thegameawards. Права на видео принадлежат TGA.