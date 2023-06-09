Лучший фильм Гая Ричи: выбор за вами — «Переводчик», «Джентльмены», «Револьвер»?

Гай Ричи — один из лучших режиссёров современности. В 1998 году он выпустил легендарное кино «Карты, деньги, два ствола», раскрыл актёрские таланты Джейсона Стэтхэма и Винни Джонса и тут же стал звездой. За 25 лет Ричи наснимал много фильмов разных жанров — но какой был лучшим?

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Лучший фильм Гая Ричи Фото: Sony Pictures Releasing 1 место «Карты, деньги, два ствола» (1998) Рейтинг «Кинопоиска» — 8,6 из 10

Рейтинг Okko — 8,5 из 10

Рейтинг IMDb — 8,1 из 10.

Жанр: боевик, комедия, криминал. Уже в дебютном фильме Ричи доказал, что пишет истории и диалоги не хуже Тарантино. В центре сюжета – молодые парни, которые задолжали мафии бешеные деньги. Чтобы выкрутиться, они придумали безумные бизнес-планы, вписались в ограбление и тряслись от ужаса при виде персонажа Винни Джонса. Фильм цеплял яркими персонажами, безумной концовкой с повисшим над мостом Томом и шикарными перепалками. «Они вооружены? Чем вооружены? — Запахом изо рта, метёлками из перьев, цветастыми выражениями. Чем, ты думаешь? Ружьями, дурила». Любопытно, что критики увидели плагиат тарантиновских идей и много ругались. Зато зрители высоко оценили «Карты, деньги, два ствола» и толпами повалили в кинотеатры. Видео доступно на YouTube-канале «Трейлер ТВ». Права на видео принадлежат Sony Pictures Releasing. Фото: STX 2 место «Джентльмены» (2020) Рейтинг «Кинопоиска» — 8,5 из 10

Рейтинг Okko — 8,4 из 10

Рейтинг IMDb — 7,8 из 10

Жанр: криминал, комедия, боевик. «Джентльмены» привели фанатов Ричи в восторг. Фильм переполнен яркими персонажами, абсурдными ситуациями, пафосными речами и прочими особенностями, которые сделали режиссёра великим. Всё это работает благодаря актёрскому составу. В «Джентльменах» снялись Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэм, Хью Грант, Колин Фаррелл и другие звёзды. Эти ребята выжали из каждой сцены максимум. Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге». Права на видео принадлежат STX Entertainment. Фото: Columbia Pictures 3 место «Большой куш» (2000) Рейтинг «Кинопоиска» — 8,5 из 10

Рейтинг Okko — 8,5 из 10

Рейтинг IMDb — 8,2 из 10

Жанр: боевик, комедия, криминал. «Большой куш» мгновенно стал классикой и разошёлся на мемы. Все сходили с ума от цыган, мощного удара Брэда Питта, живучего Бориса Бритвы и внимательного Винни Джонса, который издевался над незадачливыми грабителями. Фильм любят и пересматривают до сих пор. В 2017-м даже выпустили одноимённый сериал с Рупертом Гринтом (Рон Уизли из «Гарри Поттера»), но без участия Гая Ричи он не удался. Видео доступно на YouTube-канале «Трейлеры к фильмам». Права на видео принадлежат Columbia Pictures. Фото: WB 4 место «Шерлок Холмс» (2009) Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1 из 10

Рейтинг Okko — 8,1 из 10

Рейтинг IMDb: 7,6 из 10

Жанр: боевик, приключения, детектив. Одна из лучших экранизаций романов Конан Дойла. Холмса сыграл Роберт Дауни-младший: в его исполнении детектив стал эпатажным и саркастичным. Он легко решал сложнейшие дела, крутил роман с Ирэн Адлер, издевался над Ватсоном и противостоял невероятно опасному лорду. Из фильма вышел задорный блокбастер с фирменными фишками Ричи. Особенно зрителям понравились драки, где Холмс просчитывал каждый удар и побеждал с помощью дедукции. Видео доступно на YouTube-канале «Трейлеры к фильмам». Права на видео принадлежат WB. Фото: Warner Bros 5 место «Рок-н-рольщик» (2008) Рейтинг «Кинопоиска» — 7,8 из 10

Рейтинг Okko — 7,7 из 10

Рейтинг IMDb — 7,2 из 10

Жанр: криминал, боевик, триллер. В «Рок-н-рольщике» Ричи вернулся к корням. Это традиционная криминальная история о криминальной шайке, российском миллиардере и девице, которая нагло обманывает вообще всех. Каждое действие порождает уйму забавных ситуаций и всё сильнее закапывает героев в пучину отчаяния. Особенно зрители оценили юмор. Чего только стоит неожиданный диалог Раз-два и Красавчика Боба в машине. От такого безумия трудно не смеяться. Главный минус «Рок-н-рольщика» — концовка, где Ричи пообещал возвращение любимых персонажей. Увы, сиквел до сих пор не вышел. Видео доступно на YouTube-канале «Трейлер фильмов». Права на видео принадлежат Warner Bros. Фото: WB 6 место «Шерлок Холмс: Игра теней» (2011) Рейтинг «Кинопоиска» — 7,9 из 10

Рейтинг Okko — 7,5 из 10

Рейтинг IMDb — 7,4 из 10

Жанр: боевик, приключения, детектив. В продолжении Ричи приумножил достоинства оригинала. В этот раз герои противостояли гениальному Мориарти, а эпических сцен стало больше. Взять хотя бы зрелищную погоню в лесу и финальное сражение со злодеем, где Шерлок просчитывает варианты, но никак не находит выигрышное решение. Из-за интригующего финала фанаты до сих ждут третью часть. Её действительно снимают, вот только режиссёром будет Декстер Флетчер. Видео доступно на YouTube-канале MovieshowMax. Права на видео принадлежат WB. Фото: MGM 7 место «Гнев человеческий» (2021) Рейтинг «Кинопоиска» — 7,6 из 10

Рейтинг Okko — 7,6 из 10

Рейтинг IMDb — 7,1 из 10

Жанр: криминал, драма, боевик. После «Джентльменов» Ричи вернулся к экспериментам и снял тяжёлую криминальную драму. Герой Стэтхэма потерял сына из-за налётчиков на фургоны с деньгами, поэтому сам стал инкассатором. Он притворяется ответственным работником, но на деле поджидает злодеев и мечтает о мести. «Гнев человеческий» вгоняет в депрессию, впечатляет экшеном и здорово держит в напряжении. В финале вжимаешься в кресло и искренне надеешься, что всё закончится хорошо. Видео доступно на YouTube-канале iVideos. Права на видео принадлежат MGM. Фото: EuropaCorp 8 место «Револьвер» (2005) Рейтинг «Кинопоиска» — 7,4 из 10

Рейтинг Okko — 7,1 из 10

Рейтинг IMDb — 6,3 из 10

Жанр: триллер, драма, криминал. Ещё один эксперимент. В этот раз Ричи снял, на первый взгляд, обычную криминальную драму, но спрятал за внешней банальностью второе дно. На самом деле «Револьвер» — философская притча об истинной природе человека и сбивающем с пути эго. Если смотреть на фильм с этого угла, увидите отличный сюжет и отличную актёрскую игры Стэтхэма и Рэя Лиотты. Увы, не все зрители поняли замысел и проигнорировали сеансы. Видео доступно на YouTube-канале «Трейлеры фильмов». Права на видео принадлежат EuropaCorp. Фото: WB 9 место «Агенты А.Н.К.Л.» (2015) Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6 (241 тыс. оценок)

Рейтинг Okko — 7,6 из 10

Рейтинг IMDb: 7.2 (319 тыс. оценок)

Жанр: боевик, комедия, приключения. В России особое отношение к Ричи. Дело не только в хороших фильмах, но и в ярких персонажах российского происхождения. Например, в «Агентах А.Н.К.Л.» режиссёр показал сотрудничество американского агента (Генри Кавилл) и сотрудника КГБ (Арчи Хаммер). Поначалу герои соперничают, но со временем становятся друзьями и вместе спасают мир от злодеев. Фильм расхвалили за крутых актёров, изобретательный экшен и роскошные костюмы. Быть может, в «Агентах А.Н.К.Л.» не так много стиля Ричи, но от просмотра не оторваться. Видео доступно на YouTube-канале «Новые трейлеры». Права на видео принадлежат WB. Фото: STX 10 место «Переводчик» (2023) Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2 (9 тыс. оценок)

Рейтинг IMDb: 7,6 (28 тыс. оценок)

Жанр: боевик, триллер, военный. Ещё один новый жанр в портфолио Ричи. «Переводчик» — суровая военная драма про охоту американских солдат за талибами. Вот только в завязке ситуация меняется, и герой Джейка Джилленхола сам становится добычей.

Фильм цепляет брутальностью и напряжённой атмосферой. Пожалуй, настолько тяжёлого фильма режиссёр ещё не снимал. Видео доступно на YouTube-канале «Вольга». Права на видео принадлежат STX. Материалы по теме Каким получился фильм «Переводчик»: Гай Ричи снял одну из своих лучших работ Фото: WB 11 место «Меч короля Артура» (2017) Рейтинг «Кинопоиска» — 7,2 из 10

Рейтинг Okko — 7,5 из 10

Рейтинг IMDb — 6,7 из 10

Жанр: фэнтези, боевик, приключения. В этот раз режиссёр снял яркое фэнтези с Чарли Ханнэмом в главной роли. По сюжету, Британией правит жуткий колдун, а король Артур тяжело работает и не знает о своём происхождении. Но вскоре он достанет из камня легендарный Эскалибур, присоединится к сопротивлению и сразится со злодеем. Фильм разнесли за шаблонный сюжет. Зато в нём были хорошие шутки и запоминающийся экшен, где камера эффектно кружилась вокруг героев. Жаль, что это не спасло фэнтези от коммерческого провала. Видео доступно на YouTube-канале iVideos. Права на видео принадлежат WB. Фото: STX 12 место «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» (2023) Рейтинг «Кинопоиска» — 7,1 из 10

Рейтинг Okko — 7,1 из 10

Рейтинг IMDb — 6,3 из 10

Жанр: криминал, комедия, боевик. «Операция «Фортуна» — казалось бы, классический фильм Ричи. В главной роли – Джейсон Стэтхэм, среди злодеев – толкающий пафосные речи Хью Грант, а герои всегда вычурно изъясняются и изобретательно друг друга подкалывают. Вот только фильм явно переснимали и сурово резали на монтаже. В итоге он вышел забавным и зрелищным, но невероятно сумбурным. Впрочем, посмотреть его стоит хотя бы ради шикарной Обри Плазы. Видео доступно на YouTube-канале Global Film. Права на видео принадлежат STX. Фото: Disney 13 место «Алладин» (2019) Рейтинг «Кинопоиска» — 7,3 из 10

Рейтинг Okko — 7,6 из 10

Рейтинг IMDb — 6,9 из 10

Жанр: мюзикл, фэнтези, мелодрама. Первые фильмы сделали Ричи заложником криминального жанра, иначе критику «Алладина» не объяснить. Режиссёр снял красивый семейный фильм, но фанаты раскритиковали его за работу на бездушную корпорацию. Зрители, которые не фокусировались на имени автора, смеялись над шутками, подпевали во время музыкальных номеров и теперь ждут продолжение. К слову, в прокате «Алладин» сорвал куш. Видео доступно на YouTube-канале iVideos. Права на видео принадлежат Disney. Фото: Medusa Film 14 место «Унесённые» (2002) Рейтинг «Кинопоиска» — 5,9 из 10

Рейтинг Okko — 5,5 из 10

Рейтинг IMDb — 3,6 из 10

Жанр: мелодрама, комедия. Самый спорный фильм Гая Ричи. Режиссёр взял на главную роль свою жену Мадонну и снял стандартную мелодраму о бедолагах на необитаемом острове. Поначалу герои ненавидели друг друга, но со временем прониклись чувствами. Зрители решили, что Ричи взялся за съёмки исключительно ради супруги, поставили низкие оценки и не пошли в кинотеатр. Всё действительно так плохо? Решать вам. Видео доступно на YouTube-канале Brian Wilkinson. Права на видео принадлежат Medusa Film.

Голосуйте за любимый фильм Ричи и расскажите о нём в комментариях!