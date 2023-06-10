Впечатления от новых «Трансформеров»: блокбастер на уровне «Мстителей»

Я не ждал от «Восхождения Звероботов» ничего хорошего. Последние части «Трансформеров» были слабыми, а новая особо не привлекала.

Поначалу кино и правда кажется сомнительным, но постепенно авторы разогреваются и здорово развлекают. Конечно, до «Стражей Галактики 3» история автоботов недотягивает, но другую недавнюю супергероику обходит на несколько голов. Если ищете зрелищный блокбастер, точно получите от просмотра удовольствие. Правда, готовьтесь к глупостям и сомнительному сценарию.

Видео доступно на YouTube-канале «Дмитрий Череватенко». Права на видео принадлежат Paramount.

Местный Танос

«Восхождение Звероботов» — начало трилогии, посвящённой сражению с Юникроном, злым роботом размером с планету. Из него явно слепят эпического негодяя уровня Таноса, но в первой части зрителя лишь готовят к главной битве.

Пока Юникрон ищет артефакт, который подарит власть над всеми мирами. Поиски возглавляет его правая рука Скурдж — именно с ним весь фильм воюют автоботы и максималы (роботы в форме зверей).

Могучий зверобот Фото: Paramount

История банальна и всего лишь оправдывает перемещения героев по миру. Взять хотя бы героев-людей, которых бездарно вводят в сюжет. Первый в момент общей тревоги угонял автобота. Это действительно достойная причина взять его в команду и таскать за собой? По мнению сценаристов, да. Вторая героиня — археолог, без которого не найти важный артефакт. Каким образом её ум и профессионализм заменяют невероятные технологии машин, непонятно.

Автоботы вообще ведут себя глупо и жестоко. К примеру, в начале фильма Мираж уезжает от копов и заманивает их в смертельные ловушки. Из-за его безалаберности законники попадают под грузовик и врезаются в ограды. Вряд ли они выжили, но весёлому автоботу плевать.

Помимо этого, сценаристы строят историю на штампах, обесценивают трагедии и пишут исключительно бестолковые диалоги. «Ты хотел драться? Будет тебе драка», — именно такими фразами весь фильм общаются железяки.

Персонажи-люди явно лишние Фото: Paramount

Хотя интересные моменты в сюжете есть. Например, робот-самолёт здорово смешит, любимым героям порой сильно достаётся, а в финале чувствительные зрители пустят слезу.

Просто не ждите впечатляющей драмы и заранее простите все глупости. И не забывайте, что на экране всего лишь завязка, где авторы закладывают основу для масштабного кроссовера с героями компании Hasbro. Тогда слабая история не испортит настроение. Да и вообще, кто смотрит «Трансформеров» ради сюжета?

Трансформеры круто нарисованы, а экшен завораживает

В завязке авторы пытаются рассказать историю: раскрывают конфликт, знакомят с персонажами, обозначают злодеев. Всё это происходит в течение 40 минут. В этот момент «Восхождение Звероботов» кажется идеальным снотворным.

К счастью, затем начинается первая большая экшен-сцена — и она очень хороша. Герои используют крутые способности, злодеи удивляют мощью, эффекты сочные, а за момент, когда тачки раскладываются в роботов, хочется аплодировать. Уж больно красиво и детализированно показали процесс.

Красивый и брутальный бой Фото: Paramount

А ведь самые эпичные баталии впереди. Чего только стоит финальное сражение: оно идёт 30 минут и по размаху напоминает разборку с Читаури из первых «Мстителей». На арене армия мелких роботов и пара могущественных гадов, а герои малочисленны, но очень сильны.

В концовке постановщики и спецы по графике выложились на полную. Персонажи красиво двигаются и объединяются ради роскошных комбо, эффекты почти всегда убедительные, а операторы пару раз решаются на съёмки одним кадром. Конечно, лонгшоты не так хороши, как в недавних «Стражах галактики», но за старание авторам спасибо.

При этом в бою даже для драмы место есть. Готовьтесь, что не все любимцы доживут до конца. В обычный момент самопожертвование не цепляло бы, но во время большой битвы и под крутую музыку оно работает.

Тачки и роботы великолепны Фото: Paramount

В экшене нет ничего невероятного: подкованный зритель не раз видел баталии интереснее и красивее. Секрет в том, что авторы пусть и не совершили революцию, но искренне старались сделать драки захватывающими. Быть может, им не хватило мастерства на внятный сюжет, зато к экшену претензий нет. Перед нами определённо один из самых зрелищных фильмов 2023-го.

Стоит смотреть?

«Восхождение Звероботов» подтверждает слова Джеймса Ганна, что зрители устали не от супергероев, а от бессмысленных драк. В новых «Трансформерах» бои зрелищные и красивые, поэтому здорово развлекают. Если потерпите нудную 40-минутную завязку и простите глупую историю, получите от битвы роботов много удовольствия.

Понравилось

Графика и постановка делают экшен захватывающим

Есть пара удачных шуток и приятных драматических моментов

Все роботы отлично выглядят

Грядущий конфликт с Юникроном обнадёживает.

Не понравилось

Глупый сюжет и бестолковые диалоги

Все персонажи-люди унылые

Затянутое 40-минутное начало.

В России фильм официально не прокатывают, но кинотеатры начнут показывать его с 16 июня.