Мясник в Diablo 4: как найти и убить сильного босса

В Diablo 4 разработчики добавили «секретного босса» — Мясника. Огромный демон может легко убить даже прокачанного персонажа. В этом руководстве мы расскажем о поиске Мясника и отметим несколько советов по уничтожению элитного противника.
Как найти Мясника
Игроки могли встретить Мясника на этапе беты, однако в релизной версии намеренно найти оппонента сложно. Редкого босса можно отнести к «пасхальным». Такому элитному врагу не составит трудностей добраться до героя в любой части мира. Это означает, что противник появляется случайным образом в различных подземельях, чаще всего в самый неудобный момент.
Сложность поиска заключается и в том, что пользователи никак не могут повлиять на встречу с Мясником, поэтому нужно всего лишь проходить подземелья, сражаться с другими мощными врагами и надеяться на возникновение босса. Пользователи замечали босса и в подземелье «Жалкое углубление», но гарантий никто не предоставит.
Подземелье «Жалкое углубление»
Фото: Blizzard
На форумах существует поверье, что чаще всего элитный противник появляется в подземельях региона «Расколотые вершины», однако проверить информацию не получится, так как разработчики до сих пор не делились какой-либо дополнительной информацией об этом. Если игрок услышит рык и металлический скрежет цепей, то стоит морально подготовиться к скорой битве с элитным демоном.
Также обращаем внимание, что после смерти героя в битве с Мясником противник исчезнет и больше не появится в той же локации.
Как победить Мясника
Мясник — один из самых сложных боссов в игре, поэтому не стоит надеяться на быструю и простую схватку. Его уровень адаптируется под вас, а атаки смертоносны, поэтому в одиночку будет очень худо. Самый простой способ уничтожения врага — командная игра с друзьями, когда каждый охотник на демонов занимается своим делом. Например, один отвлекает, а другой запускает самые мощные заклинания.
При отсутствии такой возможности надеемся на свои силы и готовимся к худшему. Варвару не обойтись без прокачанного уклонения, так как вблизи избежать фатального урона вряд ли получится. Другим персонажам стоит держаться на дальнем расстоянии и не подпускать к себе босса.
Бегаем вокруг него, применяем телепорты при наличии и стараемся уклоняться от его захватов крюком и других способностей, указанных ниже.
- Обычный удар — бьёт героя тесаком.
- Бросок крюка — подбрасывает игрока при попадании.
- Атака с разбега — враг бежит в сторону героя.
- Ярость — запускает магическое кольцо вокруг себя.
- Удары по площади — совершает атаку по земле, которая на небольшом расстоянии наносит урон ближайшим целям вокруг себя.
- Комбо — последовательно использует удар по площади и обычную атаку.
Бой с Мясником
Фото: Blizzard
У босса полоска здоровья разделена на три части, которые обозначают этапы битвы: каждый последующий будет немного сложнее. За успешное уничтожение врага игроку достанутся несколько легендарных предметов, золото и опыт. В редких случаях из него удастся добыть особенный мясницкий тесак, который позволит замедлять врагов на четыре секунды и накладывать эффект страха.
Некоторые игроки отмечают наличие бага, с помощью которого Мясник застревает в проёмах, поэтому при наличии любых узких локаций можно попытаться подвести к ним оппонента. Если он застрянет, то без страха забрасываем его дальнобойными навыками.
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