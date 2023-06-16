Каким получился шестой сезон «Чёрного зеркала»: лучшие эпизоды в истории сериала

Сериал «Чёрное зеркало» стал культовым ещё в 2011 году. Первый же эпизод о министре и свинье был запредельно провокационным и шокировал, но оторваться от просмотра никто не мог.

Авторы и дальше удивляли самостоятельными историями об опасности технологий и тёмном будущем, однако планку качества держали не всегда. Взять хотя бы второй сезон, где соседствовали роскошный эпизод «Белое рождество» и банальная история об анимированном медведе. Со временем посредственных сюжетов становилось только больше — пятый сезон вообще состоял из полностью провалов. Неудивительно, что постепенно многие разочаровались в «Чёрном зеркале».

К счастью, шестой сезон вышел и доказал: антология жива! Нам рассказали пять историй — и каждая цепляет. Иногда сценарий веселит, иногда разбивает сердце и заставляет опустошённо смотреть вдаль. Но равнодушным не останется никто.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сериал угрожает Netflix и шокирует жестокостью

У шестого сезона весёлое начало. Первая история рассказывает о девушке Джоан, которая утратила контроль над жизнью. Она хотела уютную кофейню, но руководит бездушной компанией. В её руках много власти, но защитить ценного сотрудника от директоров не удаётся. Ещё и в отношениях бардак: прошлый парень был чересчур эмоциональным, а новый — слишком скучный.

Всё меняется, когда героиня включает местный аналог Netflix и находит там сериал, основанный на её жизни. Авторы выдуманного шоу взяли на главную роль Сальму Хайек, раскрыли тёмные секреты Джоан и выставили её стервой.

Теперь миллионы подписчиков обсуждают сюжетные повороты, а жизнь самой героини рушится. При этом онлайн-кинотеатр не остановить — право на экранизацию передаётся при подключении подписки. Зря Джоан не читала условия соглашения!

История полна изобретательного юмора, безумных ситуаций и метаиронии. Сценаристы шутят над работодателями из Netflix, призывают зрителя внимательно читать соглашения и забавы ради вводят в сюжет звёзд, которые играют себя. В лучшие моменты смеёшься в голос, а финал оставляет приятное послевкусие.

Героиня бросит стримингу вызов! Фото: Netflix

Вот только стартовый эпизод — жестокий обман, ведь дальше авторы вгоняют зрителя в депрессию. Чего только стоит вторая серия, где юные документалисты снимают сюжет об убийстве. История напоминает «Монстра» и «Настоящий детектив» и поначалу огорчает.

За последние годы вышло слишком много мрачных сериалов, где зрителя умело погружают в мир мрака и отчаяния. Но в этот раз у режиссёра был всего лишь час. Этого мало, чтобы раскрыть персонажей и тягаться с мастодонтами криминального жанра.

Однако в финале всё меняется. Оказывается, авторы не пытались зацепить расследованием — их история вообще о другом. В реальности люди толпами ходят на экскурсии по местам преступлений, коллекционеры платят миллионы за оружие маньяка, а Netflix охотно снимает сериалы о садистах. Подобные увлечения явно зашли слишком далеко. «Чёрное зеркало» доказывает это и заодно ошарашивает зрителя неприглядной правдой.

У этой истории жестокий финал Фото: Netflix

Также авторы талантливо экспериментируют. Все привыкли, что «Чёрное зеркало» — сериал о будущем и технологиях. Но почему бы не отправиться в 1979 год и не удивить всех мистикой? Именно это происходит в последнем эпизоде, который не просто так назвали «Демон». При этом монстр вышел необычным, мистика граничит с сумасшествием, а сюжет повторяет идеи Достоевского. Стоит ли одна жизнь спасения миллионов? Так сразу и не скажешь.

Любопытно, что на портале IMDb у «Демона» самый высокий рейтинг. Хотя, на мой взгляд, лучшим стал эпизод с Аароном Полом. Он рассказывает о космонавтах, которых на шесть лет отправили на орбиту. Чтобы бедолаги не сошли с ума, власти сделали их роботизированные копии. Теперь герои подключаются к футуристическому аппарату, переносят сознание на землю и общаются с семьями. Увы, однажды происходит трагедия, которая рушит жизни космонавтов.

Пожалуй, в «Чёрном зеркале» ещё не было настолько жестокой серии — как физически, так и морально. Оптимистичное начало быстро сменяется тотальной жестью, а в финале сердце вообще разлетается на кусочки.

Герой Аарона Пола традиционно страдает Фото: Netflix

В этот раз команда «Чёрного зеркала» отлично поработала, исправила былые ошибки и выдала пять достойных эпизодов. Некоторые серии заслуживают номинации на престижную премию. Другие же не так впечатляют, но всё равно держат планку. В итоге от просмотра не оторваться.

В сериале много крутых актёров, и все идеально справляются с ролями

«Чёрное зеркало» рассказывает сложные эмоциональные истории, которые не сработали бы без крутых актёров. Стоит кому-то сфальшивить, как вся драма разрушится, а зрителя тут же выбьет из гнетущей атмосферы. Именно поэтому авторы собрали плеяду звёзд — от Джоша Хартнетта до Кейт Мары.

Не всем досталась серьёзная роль. К примеру, Бен Барнс и Майкл Сера появились в кадре на пару мгновений и не сделали ничего важного. Зато актёры вроде Аарона Пола и Энни Мерфи выдали настолько впечатляющий перформанс, что им хочется аплодировать.

Молодые исполнители тоже зажигают. После второй серии в Голливуде наверняка заговорят о Сэмюэле Бленкине. Раньше он играл эпизодические роли в «Острых козырьках» и «Атланте», но теперь доказал, что справляется со сложными драматическими персонажами.

У Сальмы Хайек серьёзная роль, а вот у Бена Барнса всего лишь камео Фото: Netflix

Стоит смотреть?

Если готовы к тяжёлым сюжетам, которые вгонят в депрессию и разобьют сердце, обязательно посмотрите шестой сезон. Всё же авторы рассказали интересные истории, а актёры выложились на полную. А вот впечатлительным зрителям с тоской на сердце лучше найти более оптимистичный сериал.

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