Каким получился фильм «Флэш»: мир ожидал большего от финала вселенной DC и Зака Снайдера

«Флэша» считали самым важным фильмом в истории DC. Барри Аллену доверили перезагрузку киновселенной, а зрители на тестовых показах сходили с ума от восторга — рукоплескал даже Том Круз. Неудивительно, что студийные боссы настойчиво заминали скандалы с Эзрой Миллером и много раз переделывали сценарий. Слишком многое стояло на кону.

Спустя годы переносов и пересъёмок «Флэш» добрался до проката — и сильно огорчил. Конечно, шутки в фильме смешнее, чем в недавнем «Шазаме 2», а экшен интереснее, чем в «Чёрном Адаме».

Однако до топовой супергероики вроде «Стражей Галактики 3» новинке далеко. Вероятно, фанаты получат от просмотра удовольствие, но забудут кино уже на выходе из зала.

Видео доступно на YouTube-канале Red Head Sound. Права на видео принадлежат WB.

Где смотреть фильм в России?

Официального проката не будет, однако с 22 июня многие кинотеатры всё равно начнут показывать фильм.

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Сюжет чудовищно вторичный

В карьере Флэша хватало захватывающих приключений, но главное — Флэшпойнт. Жизнь Барри Аллена испортил день, когда кто-то ворвался в дом и убил его маму. В нападении обвинили отца, поэтому юноша потерял сразу двух родителей.

Какие бы подвиги ни творил герой, а трагедия из детства всё равно пожирала изнутри. Когда Барри освоил путешествия во времени, сразу же отправился в прошлое, чтобы предотвратить беду. Вот только игры с таймлайном опасны и часто рушат миры — сегодня это знает каждый.

Новый фильм стал вольной интерпретацией Флэшпойнта. Проблема в том, что тема эффекта бабочки была заезженной ещё при выходе одноимённого комикса, а к 2023-му окончательно утомила. Фанаты посмотрели десятки фильмов с похожей идеей, а сам Флэшпойнт уже показывали в мультиках и сериале The CW.

Летит сквозь пространство и время Фото: WB

Другой важный аспект истории — мультивселенная, которая тоже всем надоела. Конечно, в DC реальности устроены не так, как у Marvel, но капля креатива не спасает фильм.

Всё действо чудовищно вторично и в глобальном плане ни на что не влияет. Единственный, кто развивается за два часа хронометража — сам Барри Аллен. Путём проб и ошибок он приходит к мысли, которую ещё в завязке талдычил Бэтмен.

Наши шрамы — это часть нас, мы не должны стирать их. Ни тебя, ни твоё прошлое не нужно исправлять. Поэтому не живи прошлым, живи сейчас.

Вот только Барри не послушал опытного героя и натворил много бед. Увы, все проблемы оказались скучными и заезженными.

Два Барри Аллена Фото: WB

В основном сюжет цепляет актёрской игрой. В новой реальности Флэш встретит свою альтернативную версию, которую также играет Эзра Миллер. Между Барри Алленами чувствуется та самая «химия», а их взаимодействие порождает удачные шутки. Как минимум пару раз вы засмеётесь в голос.

А ещё во «Флэше» прекрасный фансервис. Зрителю покажут множество легендарных персонажей вроде Бэтмена в исполнении Майкла Китона или даже… а впрочем, это уже спойлер.

Помимо актёров, фансервиса и юмора, похвалить стоит разве что Сашу Калле. Новая Супергёрл интереснее и противоречивее Супермена, а уж внешность у неё вообще потрясная. DC всё ещё прекрасно подбирает актёров.

Роскошная Супергёрл Фото: WB

В фильме одна крутая экшен-сцена

Экшен во «Флэше» идеально описывает первая динамичная сцена. Из огромного небоскрёба вываливается группа младенцев, а Барри тормозит время, стремительно прыгает по обломкам и всех спасает.

Выглядит приятно, но до забегов Ртути из «Людей Икс» бесконечно далеко. В «Апокалипсисе» в аналогичный эпизод вложили душу, а во «Флэше» просто делали что-нибудь приличное.

Или возьмите финальную битву: там герои 20 минут «стреляют» друг в друга плохой графикой. Чувствуется, что баталия создавалась в страданиях, а времени на постановку и доработку эффектов не хватило. От провала сцену спасает только финал, где Барри креативно использует способности и ищет путь к победе. Вышло зрелищно и драматично.

Безоговорочно хорошим получился только эпизод с Бэтменом и Супергёрл. Там авторы решились на съёмку одним кадром. Героиня Саши Калле отвешивает всем мощные тумаки, Брюс Уэйн ловко размахивает кулаками и пользуется гаджетами, а оператор красиво крутит камерой и ловит удачные кадры. Зрелище завораживающее — жаль, что слишком короткое.

Вроде симпатично, но слишком похоже на мультик Фото: WB

Стоит смотреть фильм «Флэш»?

«Флэша» не назвать провалом. Это сносная супергероика, просто ждали большего. Впрочем, если любите жанр, сходите в кинотеатр – и полу́чите немало удовольствия. Главное, не ждите уровня «Стражей Галактики 3».

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Следить за двумя Флэшами интересно

Идеальный фансервис

Супергёрл в исполнении Саши Калле божественна

Есть пара классных шуток и одна крутая экшен-сцена.

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