Объяснение концовки фильма «Флэш» — что стало с миром Зака Снайдера и DC

«Флэш» стал сюжетным финалом старой киновселенной DC. По факту это последний проект в рамках мира Зака Снайдера («Лига справедливости»), впереди ещё сиквел «Аквамена», но там своя отдельная история. А «Флэш» ещё должен был подготовить фундамент для будущей вселенной Джеймса Ганна («Супермен: Наследие»).

Но что получилось в итоге: как «Флэш» закрывает историю Снайдера и готовит мир к неизбежному будущему.

Что случилось в финале фильма «Флэш»

Весь фильм Барри Аллен пытался предотвратить смерть своей матери — она погибла много лет назад, а благодаря своим умениям герой научился путешествовать во времени. Однако спасение матери вызвало парадокс, который разрушал миры мультивселенной. В итоге Барри надо было понять, что единственный выход — дать матери умереть. Хотя кое-что он меняет, спасая отца от тюрьмы.

Вернувшись в настоящее, он встречается с Брюсом Уэйном… которого играет Джордж Клуни («Бэтмен и Робин») вместо Бэна Аффлека («Бэтмен против Супермена»). Таким образом, изменения не остались незамеченными, и Барри очутился в другом мире, а не в том, где происходили события фильмов Зака Снайдера.

В сцене после титров Барри пытается объяснить концепцию мультивселенной Аквамену в исполнении Джейсона Момоа, подтверждая, что какие-то аспекты в разных мирах остаются прежними.

Аквамен в «Лиге справедливости» Фото: WB

Что это означает для новой киновселенной DC

На первый взгляд может показаться, что Флэш показал нам первый взгляд на новую вселенную DC — там, где теперь будут происходит события новых фильмов под управлением Джеймса Ганна.

Появление Джорджа Клуни также отлично сочетается с грядущей картиной «Бэтмен: Отвага и смелость» (2026) про постаревшего Тёмного рыцаря и его сына — режиссёром проекта как раз стал Андрес Мускьетти, который и снял «Флэша».

Однако это не так: Джеймс Ганн уже косвенно подтвердил, что Флэш очутился в другой вселенной — не там, где будут происходить события «Супермен: Наследие» (2025).

По факту «Флэш» переместился в другой мир, а что с ним будет дальше, мы уже не узнаем — фильм громко провалился (на старте он собрал даже меньше «Чёрного Адама»), поэтому ни о каком продолжении речи уже не идёт.

Отвечая на вопрос о том, как финал «Флэша» влияет на новую киновселенную DC — да никак, его события в итоге никаким образом не подводят к новому началу, а лишь рассказывают простую историю через мультивселенную. Никакой точки для персонажа или вселенной Зака Снайдера здесь также нет.