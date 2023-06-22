Лучшие классы Diablo 4 — за кого стоит играть

Гайд подойдёт как для новичков, так и для опытных игроков в поисках новых ощущений.

Blizzard внедрили в Diablo 4 пять уникальных классов: некромант, волшебник, разбойник, друид и варвар. Мы выделили особый тир-лист, в котором распределили лучших персонажей по их эффективности, чтобы помочь начинающим игрокам выбрать подходящего героя.

В этом руководстве будут указаны сильные и слабые стороны каждого охотника на демонов с полезными советами.

Ранжирование классов

В этом разделе мы разместили каждого героя по рейтингу и выделили три категории — от лучшего к худшему:

Некромант. Волшебник и Разбойник. Варвар и Друид.

Diablo 4 Фото: Blizzard

В Diablo 4 все классы способны наносить высокий урон врагам в бою, однако среди всех героев некромант и волшебник выделяются простотой управления и сборки. Разбойника нельзя поставить ниже, так как даже сложности с позиционированием персонажа на поле боя не помешают геймеру в одиночку расправляться с элитными врагами и большими отрядами демонов.

Указанный тир-лист учитывает следующие параметры:

Мощь — эффективность боевых навыков. Выживаемость — способность героя выстоять в сложной битве. Простота использования — насколько игроку будет легко управлять персонажем и активировать его умения. Фарм — как быстро класс может зачистить локацию и заполучить полезные награды.

Стоит учитывать, что важная роль в игре отведена сборкам. Без правильной прокачки персонажи могут быть не очень полезны в сражениях. Стоит остерегаться и последующих обновлений игры, которые могут изменить баланс сил по желанию разработчиков.

Плюсы и минусы всех классов

В этом разделе мы укажем слабые и сильные стороны персонажей, а также поставим оценки по пятибалльной шкале параметрам урона, выживаемости и простоте использования. Каждый класс обладает уникальной механикой и особым стилем игры, поэтому рекомендуем самостоятельно протестировать каждого бойца и выбрать под себя наилучшую опцию.

Некромант

Положительные черты:

умеет быстро зачищать территории от демонов с помощью навыков с уроном по области;

скелеты и голем способны наносить высокий урон по одиночным целям, помогать в битве против самых сильных врагов и перенаправлять атаки оппонентов на себя.

Отрицательные черты:

низкая базовая прочность;

небольшая скорость восстановлении эссенции.

Оценка класса

Урон — 5.

Выживаемость — 4.

Простота использования — 4.

Некромант Фото: Blizzard

Волшебник

Положительные черты:

высокий урон по площади и против одиночных целей;

большая вариативность защитных приёмов;

умеет отвлекать врагов и перенаправлять их на магических помощников.

Отрицательные черты:

очень быстро тратит запас маны при активации способностей;

низкий уровень здоровья в сравнении с другими классами.

Оценки:

Урон — 5.

Выживаемость — 3.

Простота использования — 4.

Волшебница Фото: Blizzard

Разбойник

Положительные черты:

большое количество вариаций уклонения;

наносит очень большой урон;

умеет быть дальнобойным героем с высокой мобильностью.

Отрицательные черты:

необходимо выбирать правильные позиции, чтобы избегать урона;

не очень разнообразные билды ближнего боя.

Оценки:

Урон — 5.

Выживаемость — 3.

Простота использования — 2.

Разбойница Фото: Blizzard

Варвар

Положительные черты:

большая выживаемость;

хороший танк с разнообразными навыками контроля и защиты;

умеет использовать несколько типов оружия.

Отрицательные черты:

неповоротливый в бою;

слабая генерация ресурсов.

Оценки:

Урон — 3.

Выживаемость — 5.

Простота использования — 5.

Варвар Фото: Blizzard

Друид

Положительные черты:

универсальный боец с навыками трансформации.

Отрицательные черты:

низкий урон;

слабая генерация ресурсов.

Оценки:

Урон — 2.

Выживаемость — 5.

Простота использования — 3.

Друид Фото: Blizzard

Характеристики классов

В этом разделе мы расскажем краткую информацию обо всех пяти классах, их основных характеристиках, стартовых значениях и модификаторах. Обращаем внимание, что все защитные модификаторы у всех героев одинаковые:

броня — 1 единица за каждое очко силы;

сопротивление стихиям — 0.05% за каждое очко интеллекта;

исцеление — 0,1% за каждое очко силы воли;

уклонение — 0,025% за каждое очко ловкости.

Варвар

Класс ближнего боя, который врывается в самую гущу битвы и наводит хаос в сражении. Один из лучших вариантов для первого знакомства с серией.

Характеристики:

основной параметр — сила;

основной тип урона — физический;

уникальная механика — Оружейное мастерство. Позволяет улучшить эффективность оружия героя;

сила — 10 ед.;

ловкость — 8 ед.;

интеллект — 7 ед.;

сила воли — 7 ед.

Модификаторы:

урон от умений — 0.1% за каждое очко силы;

шанс критического попадания — 0.02% за каждое очко ловкости;

генерация ресурсов — 0.1% за каждое очко силы воли.

Друид

Этот класс использует силу природы, чтобы обрушить её на демонов. Он умеет призывать помощников и самостоятельно превращаться в огромного зверя.

Характеристики:

основной параметр — сила воли;

основной тип урона — гибридный;

уникальная механика — Благословения духов. Может получить бонусы к некоторым характеристикам после подношения одному из духов животных;

сила — 9 ед.;

ловкость — 7 ед.;

интеллект — 10 ед.;

сила воли — 10 ед.

Модификаторы:

урон от умений — 0.1% за каждое очко силы воли;

шанс критического попадания — 0.02% за каждое очко ловкости;

генерация ресурсов — 0.1% за каждое очко интеллекта.

Волшебник

Этот класс использует различные стихии для уничтожения врагов. Он может с лёгкостью сокрушать любые цели, поэтому подходит не только новичкам, но и опытным воякам.

Характеристики:

основной параметр — интеллект;

основной тип урона — магический;

уникальная механика — Чары. Позволяет добавить уникальную магию к стандартному заклинанию;

сила — 7 ед.;

ловкость — 7 ед.;

интеллект — 10 ед.;

сила воли — 8 ед.

Модификаторы:

урон от умений — 0.1% за каждое очко интеллекта;

шанс критического попадания — 0.02% за каждое очко ловкости;

генерация ресурсов — 0.1% за каждое очко силы воли.

Diablo 4 Фото: Blizzard

Разбойник

Боец, сражающийся с демонами на любой дистанции. В битвах он использует кинжалы и луки, активирует ловушки и уходит в тень. Один из лучших вариантов для опытных игроков.

Характеристики:

основной параметр — ловкость;

основной тип урона — физический;

уникальная механика — Специализации. Позволяет активировать дополнительные боевые эффекты;

сила — 7 ед.;

ловкость — 10 ед.;

интеллект — 7 ед.;

сила воли — 8 ед.

Модификаторы:

урон от умений — 0.1% за каждое очко ловкости;

шанс критического попадания — 0.02% за каждое очко интеллекта;

генерация ресурсов — 0.1% за каждое очко силы.

Некромант

Этот персонаж специализируется на использовании навыков тени, магии крови и призыве нежити. Он способен самостоятельно сражаться в ближнем бою или наблюдать за происходящими событиями издалека. Как всегда, один из самых любимых классов фанатов серии.

Характеристики:

основной параметр — интеллект;

основной тип урона — магический;

уникальная механика — Книга мёртвых. Позволяет призывать нежить или усиливать личные характеристики героя;

сила — 7 ед.;

ловкость — 7 ед.;

интеллект — 10 ед.;

сила воли — 8 ед.

Модификаторы:

урон от умений — 0.1% за каждое очко интеллекта;

шанс критического попадания — 0.02% за каждое очко ловкости;

генерация ресурсов — 0.1% за каждое очко силы воли.

Лучший класс для старта

Мы выделили отдельный тир-лист лучших персонажей для начинающих игроков, которые впервые познакомились с серией Diablo. Обращаем внимание, что указанные ниже герои выбраны не по характеристикам и умениям, а по простоте использования в одиночных битвах без союзников от лучших к худшим:

SS — Некромант и Варвар;

S — Волшебник;

A — Разбойник и Друид.

Теперь рассмотрим подробнее каждый класс и в деталях разберём их преимущества и недостатки.

Некромант

Наилучшая опция для начинающих пользователей, несмотря на недавний патч, снизивший эффективность столь популярного персонажа. Быть самым удобным ему помогают не только приспешники, но и мощные заклинания, которые не тратят большое количество ресурсов.

Преимущества:

прислужники увеличивают урон по области;

не требует большого запаса ресурсов;

не нужно выбирать позицию на поле боя и постоянно маневрировать;

отмечен несколькими вариативными билдами.

Недостатки:

слабая защита;

очень мало навыков уклонения и перемещения.

Варвар

Мы крайне не рекомендуем использовать варвара, особенно на поздней стадии игры, однако у него присутствует несколько очень важных особенностей, которые значительно упростят геймплей. Персонаж способен выдерживать огромное количество урона, поэтому новичкам будет очень легко сражаться с ордами демонов.

Преимущества:

очень прочный;

в наличии несколько полезных способностей с уроном по области;

подвижный герой.

Недостатки:

требуется большое количество ресурсов;

нет атаки дальнего боя с руки;

снижается запас ярости после выхода из боя.

Diablo 4 Фото: Blizzard

Волшебник

Мастер заклинаний, который выпускает различную магию стихий для ослабления и уничтожения демонов. Он очень хрупкий герой, но эта слабость нивелируется высоким уроном. При правильной настройке героя игроки могут получить высокоэффективную «машину» для убийства врагов, однако придётся учитывать затраты маны на активацию боевых навыков. Именно поэтому мы разместили персонажа в середине тир-листа.

Преимущества:

высокий урон по площади;

разнообразие атакующих по области навыков;

присутствуют способности контроля.

Недостатки:

требуется большое количество маны;

низкий уровень защиты и здоровья;

поначалу трудно разобраться в полезных приёмах героя.

Разбойник

Один из лучших героев в игре с большим уроном и мобильностью, а также умением атаковать несколько врагов сразу. Стоит учитывать, что без высокого уровня прокачки и правильного подхода к позиционированию на поле боя этот класс будет постоянно умирать, поэтому не очень подойдёт новичкам серии.

Преимущества:

очень высокий урон;

большое разнообразие навыков перемещения.

Недостатки:

персонажу нужно большое количество ресурсов;

низкий уровень защиты и здоровья;

потребуется изучить все механики героя и в деталях разобрать его возможности.

Друид

К сожалению, один из самых бесполезных героев, который отмечен увлекательным геймплеем, но слабыми и медленными навыками. Подойдёт только очень опытным игрокам, которые смогут получить удовольствие от такого процесса.

Преимущества:

высокий урон по одиночной цели;

повышенная выживаемость.

Недостатки:

слабый урон по нескольким целям;

необходимы ресурсы;

требуется прокачка для достижения эффективности в битвах.

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А какой класс вы выбрали — а каким планируете играть на старте первого сезона в июле?