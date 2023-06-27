5 сильнейших танков в «Мире танков» на 7-м, 8-м и 10-м уровнях

Как и в любой другой онлайн-игре, в «Мире танков» есть как сильные и популярные представители танкостроения, так и совсем слабые. Есть и крепкие середнячки, и забытые временем танки. Но речь пойдёт не о них.
Помимо сильных танков, в игре есть и чересчур мощные машины, которые раздражают одних и впечатляют других. Такие танки считаются лучшими на своих уровнях — на них очень весело и приятно играть, но против них неприятно сражаться. Перечислили 5 самых имбалансных машин, которые сильно выбиваются на своём уровне и требуют переосмысления характеристик.
BZ-176
Страна: Китай.
Уровень: 8.
Тип техники: тяжёлый танк.
Как получить: сейчас никак, выпадал в коробках.
Токсичным этот танк стал сразу же после своего появления в больших коробках, которые выпадали в новогоднем событии 2023 года. И вот спустя полгода китайский тяжёлый танк с механикой ракетного ускорения продолжает бесить одних и радовать других. И раздражает BZ-176 не из-за своей основной механики, которая как раз сбалансирована как надо.
Основная причина поджигания пятых точек кроется в орудии танка. В распоряжении китайца — 160-миллиметровая базука со страшными фугасами. Бронепробития в 225 миллиметров хватает, чтобы ополовинивать большинство восьмых уровней и доставлять немало проблем «девяткам» и «десяткам». Картонные танки и вовсе самая сладкая мишень для китайского «жука».
BZ-176
Фото: Lesta Games
Да, сведение пушки и точность оставляют желать лучшего, но на этом танке не стоит никуда торопиться. Выцелив слабое место врага, можно за раз выдать 800-900 урона. А за то время вы можете и не получить ничего в ответ.
Помимо большого альфа-страйка, BZ-176 получил крепкую лобовую броню и непробиваемую квадратную башню, на которой лючки еле заметны. Добавьте сюда суперкомфортные углы вертикальной наводки в -10 градусов — и вы получаете один из самых бесячих танков на восьмом уровне.
Е 25
Страна: Германия.
Уровень: 7.
Тип техники: ПТ-САУ.
Как получить: сейчас никак, раздавали в коробках.
Если вы активно прокачиваете танки и играете на пятом-седьмом уровнях, то должны понимать, почему Е 25 попал в этот топ. Так называемая игроками «блоха» (некоторые ещё называют этот танк «клопом») может за кратчайшее время разобрать любой танк своего уровня, несмотря на крошечный разовый урон.
E 25
Фото: Lesta Games
Дикий ДПМ, отличная точность, скорость на уровне лёгких танков, крошечные габариты и имбалансная незаметность — это именно те параметры, которые выгодно отличают Е 25 от остальных танков седьмого уровня, делая его скрытой «восьмёркой». А учитывая небольшое бронепробитие на базовом снаряде, Е 25 имеет льготный уровень боёв и никогда не попадает к «девяткам».
Е 25 хорош на открытых картах, где маскировка решает если не всё, то многое. Ведь если прокачать экипаж танка до максимума и поставить трофейное оборудование, то заметить немецкого «клопа» становится нереально сложно. А за счёт сверхбыстрой перезарядки и точности немецкий «шершень» может держать на гусле любого, мучая при этом долгими и неприятными укусами.
Объект 261 (и любая артиллерия)
Страна: СССР.
Уровень: 10.
Тип техники: САУ.
Как получить: легко, это прокачиваемый танк.
Куда же без артиллерии в рейтинге самых токсичных танков? Ведь артиллерия — это именно тот тип техники, который бесит всех. Вне зависимости от того, играешь ли ты на тяжёлом и среднем танке либо на светляках. Один лишь стан арты раздражает так, что плохое настроение на целый день обеспечено.
Объект 261
Фото: Lesta Games
Это самый простой класс в игре, завязанный на одной клавише мыши. Мама позвала кушать? Не беда, выбираешь артиллерию и спокойно трапезничаешь одной рукой, а другой поливаешь игроков неприятной субстанцией.
Что до Объекта 261, то это, несомненно, одна из лучших артиллерий в этой игре. А возможно, даже лучшая. У этой арты быстрая перезарядка, быстрое сведение, приличная мобильность и высокая скорость полёта снарядов. А ещё самая высокая точность среди всех одноклассников. Неудивительно, что именно эту артиллерию берут чаще всего, чтобы закрыть личные боевые задачи.
T95/FV4201 Chieftain
Страна: Великобритания.
Уровень: 10.
Тип техники: тяжёлый танк.
Как получить: сейчас уже никак, на глобальной карте.
Чиф — это не просто сильный танк. Это чересчур мощный танк без ярких минусов, в перестрелке с которым чувствуешь себя щенком. Насколько трудно достаётся этот танк одним и насколько же желанной наградой он является для других. Сложно представить другой такой танк, который хотели бы все и разом.
T95/FV4201 Chieftain
Фото: Lesta Games
«Чифтейн» вобрал в себя всё лучшее от остальных танков. От советского ИС-7 досталась крепкая башня, которую не берут даже голдовые снаряды. А орудие напоминает аналог, установленный в тяжёлом танке Super Conqueror. Это очень приятная во всех смыслах пушка — с хорошим бронепробитием, точностью и скорострельностью. Так, помимо крутой брони и пушки, танк имеет приличную скорость и манёвренность, сравнимую со многими средними танками.
Сильнее этого танка в игре просто ничего нет. И его даже не собираются нерфить. Имеют «Чифа» в своих ангарах далеко не все, достаётся он невероятно трудно, а встречается в боях не настолько часто. Но стоит только попасть на него, как бой превращается в попытки задавить зверя массой. Перестрелять его в равном бою — бесполезно, если, конечно, управляет «Чифом» не «красный подпивас».
Panhard EBR 105
Страна: Франция.
Уровень: 10.
Тип техники: лёгкий танк.
Как получить: легко, это прокачиваемый танк.
В своё время колёсники разделили танкистов на два лагеря. Статисты остались довольны, но целевая аудитория танков новых доминаторов в рандоме приняла остро. Мол, колёсники сломали и без того хромающий баланс до конца. Впрочем, эти юркие и противные «тараканы» не оставляют равнодушными никого.
Panhard EBR 105
Фото: Lesta Games
Токсичными колёсники стали в том числе из-за своей максимальной скорости. Колёсный танк 10-го уровня Panhard EBR 105 — это самый быстрый лёгкий танк в игре, способный буквально уворачиваться от выстрелов. И ведь не все выстрелы по колёсникам сопровождаются уроном — если один из снарядов придётся точно в колёса, то колёсный танк потеряет в скорости, но не в уроне.
И пусть колёсники не имеют большого обзора и маскировки, но их нереальная скорость и динамика, фартожопость, приличный разовый урон, имбалансные фугасы и сильные голдовые снаряды нивелируют все их недостатки.
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