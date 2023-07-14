FIFA 24 превратилась в EA Sports FC 24: все подробности нового футбольного симулятора EA

В 2023 году не будет новой FIFA — ей на замену придёт очередной футбольный симулятор от Electronic Arts под новым брендом EA Sports FC 24 (дословно «Футбольный клуб EA Sports»). Спустя год после анонса новой франшизы издатель наконец-то начал делиться первыми деталями.

Рассказываем обо всём важном — от даты выхода до подробностей геймплея.

Что такое EA Sports FC 24 (FIFA 24)

Это FIFA 24. Главное изменение новой части — это смена названия, тогда как в остальном это будет исключительно та же самая игра с тем же наполнением, которое вы ожидаете от каждой новой FIFA. Название пришлось менять, поскольку EA осталась недовольна запросами ФИФА на дальнейшее использование имени на обложке.

Причём EA Sports FC 24 не будет как-то значительно отличаться от FIFA 23 по части контента — в той же FIFA 23, например, делали огромную ставку на женский чемпионат мира по футболу.

Видео доступно на YouTube-канале EA Sports FC. Права на видео принадлежат EA Sports.

Главным отличием новинки станет улучшенная технология HyperMotion, которую теперь называют HyperMotionV. «V» тут сокращение от Volumetric.

HyperMotionV использует объёмные данные более 180 лучших матчей чемпионата мира по футболу, Премьер-лиги и Ла Лиги для создания самого достоверного перемещения игроков.

Как и прежде, HyperMotion доступна только на ПК, PS5 и Xbox Series, тогда как игрокам на PS4, Xbox One и Nintendo Switch придётся довольствоваться старым методом работы анимаций. В целом команда EA Sports продолжает делать больший упор именно на расширение и улучшение геймплея, нежели на расширение контента.

Однако в целом его всё равно будет предостаточно: более 19 000 футболистов, 700 команд, 100 стадионов и 30 лиг.

Когда выйдет EA Sports FC 24 (FIFA 24)

EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch, однако покупатели ультимативного издания (Ultimate Edition) и подписчики EA Play Pro на ПК смогут играть с 22 сентября, а ещё получат разные бонусы.

Подписчики EA Play также смогут попробовать 10-часовой триал с 22 сентября.

Владельцев Switch ждёт настоящий сюрприз, ведь спустя несколько лет перевыпуска одной и той же FIFA 19 на консоли Nintendo выпустят новую версию футсима на движке Frostbite, который будет идентичен версиям на PS4 и Xbox One.

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo. Права на видео принадлежат EA Sports.

Выход EA Sports FC 24 в России и перевод на русский язык

Официально футбольный симулятор не выйдет в России: EA приостановила работу в стране весной 2022 года. Однако за последний год магазины наладили быстрый импорт дисков, а игроки научились покупать в других регионах — в скором времени мы подготовим инструкцию.

При этом русский перевод, похоже, будет. Упоминание локализации появилось на сайте Electronic Arts, что несколько неожиданно, учитывая другие новинки издателя — перевода не было в Need for Speed: Unbound, ремейке Dead Space и Star Wars Jedi: Survivor.

EA Sports FC Фото: EA Sports

Другие детали EA Sports FC 24

У игры будет ограниченный на определённые режимы кроссплей между ПК, PS5 и Xbox Series, а также между PS4 и Xbox One. Игроки на Switch смогут играть и взаимодействовать только между собой.

В режиме «Клубы» теперь можно делиться клубами в рамках одного поколения платформ (отдельно между ПК, PS5 и Xbox Series, отдельно между PS4 и Xbox One, игроки на Switch только между собой).

Будут режимы «Карьеры игрока» и «Карьеры менеджера».

Девушки-футболисты впервые появятся в режиме Ultimate Team, а также их позволят использовать в командах с мужчинами-футболистами, никаких гендерных ограничений при формировании своего клуба не будет.

EA Sports FC Фото: EA Sports

Системные требования EA Sports FC 24

Они в большинстве своём практически идентичны FIFA 23.

Минимальные требования EA Sports FC 24

Процессор — Intel Core i5-6600K 3,5 ГГц или AMD Ryzen 5 1600.

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 570.

Оперативная память — 8 ГБ.

Место на диске — 100 ГБ.

Рекомендуемые требования EA Sports FC 24

Процессор — Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 7 2700X.

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5600 XT.

Оперативная память — 12 ГБ.

Место на диске — 100 ГБ.

EA Sports FC Фото: EA Sports

Разные издание EA Sports FC 24

У игры всего две версии: обычная и ультимативная (Ultimate).

Стандартное издание с бонусами за его предзаказ до 29 сентября

Игра EA Sports FC 24.

Игрок с обложки в аренду на 10 матчей.

Два посла в аренду на выбор.

Открытая ячейка игровых стилей в режиме «Клубы».

Дополнительные очки индивидуальности игрока в карьере игрока.

5-звëздочный тренер для найма в карьере тренера.

Статус «Основателя» при игре до 1 ноября.

Обложка EA Sports FC 24 с Эрлингом Холандом Фото: EA Sports

Ultimate-издание с его бонусами за предзаказ до 22 августа

Игра EA Sports FC 24 с выходом на неделю раньше, 22 сентября.

Герой UEFA Champions League или UEFA Women’s Champions League в Ultimate Team (27 ноября).

4600 FC Points

Доступ к кампании Nike в Ultimate Team (22 сентября).

Игрок кампании Nike в аренду в Ultimate Team на 24 матча.

Форма Nike x EA Sports FC в Ultimate Team.

Игрок первой команды недели в Ultimate Team.

Все бонусы стандартного издания.