Как купить EA Sports FC 24 в России на ПК и консолях

В конце сентября выйдет EA Sports FC 24 — новая часть футбольных симуляторов Electronic Arts, которая придёт на замену играми FIFA. Разработчики обещают новые впечатления в сфере спортивных симуляторов вместе с возвращением всех самых важных лицензий.
Официально в России продавать футсимы не будут, однако способы всегда есть.
- Разные версии EA Sports FC 24
- Как купить EA Sports FC 24 на ПК в России
- Как купить EA Sports FC 24 на PS5 и PS4 в России
- Как купить EA Sports FC 24 на Xbox в России
- Как купить EA Sports FC 24 на Nintendo Switch в России
Разные версии EA Sports FC 24
EA Sports FC 24 продаётся в двух изданиях:
- стандартное издание — только EA Sports FC 24 (выход 29 сентября);
- издание Ultimate — игра EA Sports FC 24 (релиз 22 сентября), а также бонусы для режима Ultimate Team: 4600 FC Points, Героя UEFA Champions League или UEFA Women’s Champions League, доступ к кампании Nike, футболиста кампании Nike в аренду на 24 матча, игрока первой команды недели и форму Nike x EA Sports FC. Всё это будет доступно, только если сделать предзаказ до 22 августа.
Состав изданий
Фото: Steam
Как купить EA Sports FC 24 на ПК в России
1. Подарок в Steam
Самый простой способ купить EA Sports FC 24 на ПК — обратиться в маркетплейсы и приобрести копию игры в подарок для своего аккаунта в Steam. Благодаря политике Electronic Arts российским профилям можно дарить проект из других регионов, чем и пользуются продавцы на крупных площадках. Для этого достаточно оплатить услугу, добавить в друзья в Steam аккаунт продавца, после чего бот автоматически отправит подарок с игрой.
Подобные предложения обойдутся примерно в 5000 рублей за стандартное издание и около 7500 рублей за издание Ultimate с ранним доступом и множеством бонусов.
Одно из самых популярных предложений по покупке максимального издания EA Sports FC 24
Фото: Plati
2. Ключ для лаунчера EA App
Ещё один способ покупки EA Sports FC 24 на ПК — приобрести ключ для приложения EA App (бывший Origin). Самый дешёвый ключ можно приобрести в «Игромагазе» — игра в таком случае обойдётся в 5699 рублей.
Страница EA Sports FC в «Игромагазе»
Фото: «Игромагаз»
После покупки ключа нужно зайти в библиотеку EA App и нажать кнопку «Активировать код». Затем нужно ввести полученный набор символов и нажать «Далее». После этого игра окажется в вашей библиотеке.
3. Подписка EA Play и EA Play Pro
Третий способ подойдёт тем, кто хочет максимально сэкономить, воспользовавшись подпиской EA Play Pro. Она позволяет играть в полные версии новинок Electronic Arts прямо на релизе без каких-либо подводных камней.
Приобрести EA Play Pro можно на той же Plati.Market — месячная подписка обойдётся примерно в 1600 рублей. После покупки вы получаете ключ, который нужно ввести в приложении EA App. Затем переходим в магазин и загружаем саму игру на компьютер.
Одно из самых дешёвых предложений по покупке EA Play Pro
Фото: Plati.market
Как купить EA Sports FC 24 на PS5 и PS4 в России
Покупка EA Sports FC 24 на PS4 и PS5 сложнее, чем на ПК. Как обычно, выгоднее покупать игру в турецком PS Store через биржу Binance и виртуальную карту OlduBil. Подробную инструкцию можно найти по этой ссылке.
В турецком PS Store стандартное издание экшена обойдётся в 1400 лир (около 5000 рублей без учёта комиссий), а за издание Utlimate придётся выложить 2000 лир (около 7000 рублей без учёта комиссий). Это один из тех случаев, когда у сторонних продавцов в группах во «ВКонтакте» и на площадках вроде Funpay цена отличается всего на несколько сотен рублей.
Стоимость EA Sports FC 24 в PS Store
Фото: PlayStation Store
Ещё один вариант — дождаться поступления дисков в Россию. Ближе к релизу наверняка появятся предзаказы: в прошлом году диски с FIFA 23 появились в стране спустя две-три недели после выхода игры по цене в 6490 рублей, однако теперь завоз происходит куда быстрее — иногда даже до официального релиза.
Как купить EA Sports FC 24 на Xbox в России
С покупкой EA Sports FC 24 на Xbox One и Xbox Series проще. Самым простым вариантом будет приобрести ключ через сторонних продавцов. На том же Plati.Market можно купить ключ с игрой примерно за 6500 рублей — после этого покупателю предоставят VPN с инструкцией по активации.
Стоимость разных изданий EA Sports FC 24 на Xbox
Фото: Plati.market
Второй способ — использование всё той же площадки Binance в Турции. Для этого нужно завести карту Oldubil и самостоятельно приобрести игру через турецкий магазин Microsoft Store в браузере, предварительно включив VPN Турции. Выйдет чуть дешевле.
Третий вариант — те же самые диски. Они наверняка поступят в Россию вместе с физическими копиями для PlayStation и будут стоить те же самые 6000–7000 рублей.
Как купить EA Sports FC 24 на Nintendo Switch в России
Спустя четыре года футсим EA наконец-то капитально обновят для Nintendo Switch — теперь портативная версия будет работать на Frostbite и в большинстве своём будет аналогичной вариантам на PS4 и Xbox One. Приобрести игру на Switch относительно просто.
Можно, конечно, дождаться картриджей, но можно и приобрести цифровую копию — она обойдётся примерно в 5500 рублей через США. Для этого нужно зайти на сайт Nintendo и поменять регион учётной записи на США.
- Зайти в свой аккаунт на сайте Nintendo;
- В «Профиле» нажать «Изменить», поменяв страну на США;
- После этого придётся подтвердить свой аккаунт на Switch, вновь введя пароль.
В США сейчас самая низкая цена, кроме Японии (там есть свои ограничения), и большая доступность кодов.
После смены региона заходим на криптобиржу Binance, находим Binance Pay и выбираем магазин — например, Coinsbee. Там выбираем нужный регион (США) и приобретаем $ 60 для Nintendo eShop, предварительно пополнив кошелёк Binance на нужную сумму (она указана в корзине Coinsbee). После оплачиваем, и коды приходят на почту.
Заходим на консоли в магазин, вводим коды в специальном меню и покупаем EA Sports FC 24.
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