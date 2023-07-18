Новый «Ночной дозор»: сериал «Библиотекарь» стоит посмотреть

Когда-то российский кинематограф вызывал смех, но теперь ситуация изменилась. Только за последние годы на стриминге и в кинотеатрах вышло много удачных проектов: «Сердце Пармы», «Нулевой пациент», «Вампиры средней полосы», «Казнь», «Майор Гром» — это лишь малая часть хитов.

А вот с жанром фэнтези у нас всё плохо. Выпускают либо откровенный трэш вроде «Красной шапочки» и «Вратаря Галактики», либо проходняки уровня «Караморы» и «Этерны». В итоге последние 19 лет за всех отдувается «Ночной дозор».

Именно поэтому премьера «Библиотекаря» так важна. Пока вышли три эпизода, но их достаточно, чтобы хвалить сериал и ждать продолжение!

Видео доступно на YouTube-канале more tv. Права на видео принадлежат more tv.

Где смотреть сериал «Библиотекарь»?

Сериал доступен на «Кинопоиске», more.tv и Wink.

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Сила — в книгах

Алексей — обычный парень, который грезит об успешной актёрской карьере и жизни в Голливуде. Пока его мечты даже не на горизонте: визу не дают, денег нет, ради еды приходится сниматься в фильмах для взрослых. Во всех бедах можно винить отца, который бросил ребёнка в детстве и больше не появлялся.

Всё меняется, когда нерадивый папа умирает, оставив в наследство квартиру. Алексей едет в захудалый город, чтобы продать недвижимость и уехать в США, но всё идёт не по плану. Героя втягивают в безумный конфликт, где персонажи из разных фракций рубят друг друга на кусочки, гоняются за непонятными книгами и прославляют погибшего отца. Что за чертовщина вообще творится?

Оказывается, существует шесть волшебных книг. Все они отвратительно написаны и утомляют сюжетом. Но если прочитать книгу за один присест, получишь невероятную силу: подчинишь собеседника голосом, обернёшься кровожадным берсерком или перестанешь чувствовать боль. Так совпало, что одна из книг досталась герою.

Книга в кадре — необычная Фото: more tv

Сериал основан на одноимённом романе Михаила Елизарова, который хвалили за оригинальную вселенную. Поэтому волшебные книги не кажутся безумной идеей — вокруг них построен интересный мир. В нём есть чёткий свод правил, враждующие фракции, главенствующий Совет и массовые побоища, где решаются спорные вопросы. Во всё это реально интересно вникать!

К тому же в истории полно запоминающихся моментов. Иногда авторы выжимают слезу, показывая наивную, но действенную драму. Иногда напрягают залитыми кровью стенами и запредельной жестокостью. Или превращают фэнтези в пошлую эротику. Всё это может случиться в одном эпизоде, поэтому за 50 минут испытываешь много разных эмоций.

Тут много крови и жестокости Фото: more tv

Увы, иногда сериал провисает по динамике. Взять хотя бы вторую серию, где половину хронометража скучаешь из-за болтовни и знакомства с толпой персонажей, но потом не можешь оторваться от экрана. К тому же основной сюжет интригует, так что на минусы закрываешь глаза.

В сериале отличный экшен

Персонажи в «Библиотекаре» только притворяются цивилизованными. На деле они варвары, которые решают проблемы кулаками. Например, сходятся в драке стенка на стенку и долбят друг друга дубинами. Только в первых сериях показывают несколько таких конфликтов — и все здорово развлекают.

Казалось бы, графика в сериале слабая, а над хореографией не заморачивались. Зато авторы отлично передали напряжение битвы, её масштаб и безжалостность. Когда кровь льётся рекой, а второстепенные персонажи погибают, трудно не распереживаться. Поэтому за экшен лайк.

Да начнётся драка Фото: more tv

У Ефремова были роли получше

В «Библиотекаре» много известных актёров. Босса мистической группировки играет Михаил Трухин, он же лейтенант Волков из «Улиц разбитых фонарей». А почивший отец героя — Андрей Мерзликин из «Бумера» и «Брестской крепости».

Хотя главная звезда — Никита Ефремов. Зачастую он и правда хорош: убедительно пугается, изображает смятение, толкает душевные речи. Но иногда его персонаж перебарщивает с кривлянием и рушит атмосферу. Герои только что пережили стресс и потеряли друзей, а теперь в кадре творится какой-то цирк. Что за глупость?

В своих лучших проектах вроде «Нулевого пациента» и «Тетриса» Ефремов впечатлял с первого и до последнего кадра. К сожалению, в «Библиотекаре» он не производит такого эффекта.

Никита Ефремов в роли Алексея Фото: more tv

Стоит смотреть?

Если любите оригинальные миры и соскучились по фэнтези в духе «Ночного дозора», присмотритесь к сериалу. У «Библиотекаря» есть недостатки, но сочная картинка, зрелищный экшен и сюжет всё окупают.

Понравилось

Необычная вселенная

Интригующий сюжет

Отличный экшен.

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