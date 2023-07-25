В США ненавидят и обожают «Звук свободы»: как фильм с традиционными ценностями стал хитом

«Барби» и «Оппенгеймер» вышли и сразу заняли первые места в чартах проката. А на третьей строчке неожиданно разместился скромный фильм «Звук свободы». Он обогнал «Миссию невыполнима», уже окупил бюджет почти в 10 раз и стал самым скандальным проектом последних лет.

В чём феномен «Звука свободы»?

Видео доступно на YouTube-канале kinoman. Права на видео принадлежат Angel Studios.

О чём фильм «Звук свободы»?

Сюжет основан на жизни реального агента Тима Балларда. Всю жизнь он охотился на педофилов, пресекал распространение плохих видео с детьми и освобождал людей из рабства. 10 лет назад Баллард ушёл с госслужбы и основал организацию, которая решает вышеописанные проблемы.

Фильм посвятили душераздирающей истории этого человека. За 135 минут Тим остановит множество злодеев, спасёт десятки детей и уничтожит сеть по торговле людьми. При этом действует он аккуратно: например, становится агентом под прикрытием и притворяется секс-туристом.

Говорят, сценаристы приукрасили реальную историю, но это не портит кино. Всё же в конце показывают реальную хронику: фото пострадавших детей, кадры с задержаниями, виллу, где происходили события. Значит, хотя бы часть истины на месте — этого достаточно, чтобы разрыдаться от отчаяния, возненавидеть подонков и восхвалять героя.

Поводов пустить слезу много Фото: Angel Studios

«Звук свободы» — хороший фильм?

«Звук свободы» полон эмоциональных моментов. Взять хотя бы эпизод, когда герой спасает детей и поёт с ними песни на берегу океана. Ребята прошли через ад, но теперь получили немного тепла и надежду. В итоге слезу пустит даже кремень.

Безжалостных ситуаций тоже много — к счастью, авторы берегут зрителя и подают их аккуратно. Однажды Баллард найдёт кассету с участием злодея и малолетки. Зрителям показывают видео, но в самый тяжёлый момент оператор переключается на лицо героя. В нём читается отчаяние, а из глаз текут слёзы. Откровенной жести не было, однако актёрской игры и подачи хватило, чтобы опустошить людей на сеансе.

В истории сочетается всё лучшее и худшее, что есть в людях. На одной чаше весов отвратительные злодеи, на другой — Баллард, который пропускает каждое дело через себя и разбивается в лепёшку ради спасения детей. Поэтому фильм цепляет и вызывает смешанные эмоции: к финалу сходишь с ума от жестокости мира, но одновременно с этим видишь свет.

Экшена в фильме почти нет Фото: Angel Studios

Также фильм выделяется актёрской игрой Джеймса Кэвизела. Он снимался в «Страстях Христовых», «Дежавю» и сериале «В поле зрения», но лучшую роль выдал именно в «Звуке свободы». Тут Кэвизел рыдает, сгорает от ярости, вливается в ряды злодеев, вдохновляет детей — и с каждой задачей справляется идеально. Добавьте к этому красивую съёмку и прекрасную музыку — получите неидеальный, но крепкий драматический фильм.

Почему вокруг фильма так много споров

«Звук свободы» сделали люди с «традиционными ценностями». Исполнитель главной роли Джеймс Кэвизел — гомофоб и республиканец, режиссёр Алехандро Монтеверде — ярый христианин, продюсер Эдуардо Верастеги состоял в команде Трампа.

Неудивительно, что фильм продвигает консервативные идеи: стройте обычную семью, воспитывайте детей по заветам предков и боритесь с извращениями. На Западе не всем близки эти идеи.

Пока Трамп хвалил фильм и организовывал пресс-показы, либеральные СМИ игнорировали новинку или громили её. К примеру, в Rolling Stone писали, что кино «разжигает моральную панику по поводу сильно преувеличенной эпидемии сексуальной торговли детьми». А журналист The Guardian считает, что новинка «притворяется реальным фильмом, как кризисный центр для беременных маскируется под медицинскую клинику».

Исполнитель главной роли Джеймс Кэвизел Фото: Angel Studios

Конспирология — ещё одна причина популярности. В соцсетях много роликов, где зрители жалуются на перенос сеанса по надуманным причинам, внезапное включение света в зале и попытки напоить зрителей чем-то сомнительным.

К примеру, якобы сотрудник кинотеатра AMC написал, что руководство велело заливать в напитки странные ампулы. Бедолага отнёс их в лабораторию и нашёл внутри «нечто похожее на наноботов». Боссам AMC пришлось официально опровергать нападки.

Также фильм продвигали сторонники теории QAnon. По их мнению, США правят сатанисты-педофилы, которые добывают из детей адренохром (гормон стресса) и используют его как наркотик. В сюжете заговоров нет, но сообщество QAnon всё равно рекламировало фильм на билбордах — наверное, из-за темы детей и Джеймса Кэвизела, который поддерживает теорию.

В фильме много красивых кадров Фото: Angel Studios

«Звук свободы»: стоит смотреть?

В случае со «Звуком свободы» сошлись все звёзды. Это приличный фильм с бесподобной актёрской игрой и тяжёлой историей. Из-за главной темы смотреть его сложно, но всё-таки интересно. Если не боитесь слезливой драмы, обратите на новинку внимание.

Впрочем, успех обеспечило не только качество фильма, но и усталость общества от либеральных взглядов, популярные конспирологические теории, вирусные записи в соцсетях. Этого хватило, чтобы заработать много денег и обойти в чартах «Миссию невыполнима».