Сериал «Захваченный рейс» от Apple нужно посмотреть фанатам напряжённых триллеров

Когда Apple TV+ только запускался, в очередной онлайн-кинотеатр не верили. Всё же в новом сервисе был только собственный контент, поэтому тягаться с огромной библиотекой Netflix казалось безумием.

Вот только компания ставила на качество, а не на бесконечное количество — и не прогадала. За последние годы на сервисе вышло много хитов: «Тед Лассо», «Укрытие», «Терапия», «Утреннее шоу». Фильм «CODA: Ребёнок глухих родителей» вообще победил в главной номинации «Оскара». Другим стриминговым сервисам такое и не снилось.

«Захваченный рейс» — ещё один сериал, который доказывает: проекты Apple TV+ не зря ассоциируются с качеством, а компания не зря пошла по иному от индустрии пути, делая ставку на оригинальность и качество.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Apple.

Где смотреть в России?

Сериал вышел на Apple TV+, сервис официально доступен в России — даже с озвучкой. У шоу семь серий, последняя вышла 2 августа 2023 года.

Сюжет простой, но запредельно динамичный

В центре сюжета — обычный самолёт, следующий по маршруту Дубай – Лондон. На борту влиятельные арабы, обычные британские работяги, крутые бизнесмены, родители с детьми. Поначалу полёт идёт отлично, но затем начинается безумие. В туалете находят патрон, некоторые пассажиры подозрительно шепчутся, в воздухе витает напряжение — вскоре всё это перерастает в захват самолёта вооружёнными людьми.

Террористы предлагают спокойно сидеть на местах, но операция идёт не по плану. Среди пассажиров есть сорвиголовы, родители на взводе, а захватчики мечтают обойтись без жертв. В итоге ситуация постоянно выходит из-под контроля.

Посреди этого хаоса оказался Сэм Нильсон (Идрис Эльба). Он крутой переговорщик, который хочет вернуться к семье, но понимает: вскоре страсти вспыхнут, и жертв будет много. В итоге он становится посредником, который помогает пассажирам, успокаивает злодеев, снижает градус напряжения и ищет способ уцелеть.

Идрис Эльба хорош Фото: Apple

События разворачиваются не только в небе, но и на земле. Там диспетчеры выясняют, что творится на самолёте, политики обсуждают требования, родные Сэма сходят с ума от волнения — за всем этим интересно следить. Но больше всего времени мы проведём непосредственно на борту.

Почти все семь серий мы видим небольшой самолёт, узкие коридоры и горстку важных персонажей. Этого скромного набора хватило, чтобы подцепить зрителя на крючок и не отпускать до самого финала.

Секрет в идеальной режиссуре. В каждой серии происходит что-то важное: пассажиры строят планы по разоружению злодеев, герои истекают кровью от ранений, за окном появляются истребители, готовящиеся сбить самолёт. Все эти сюжетные арки максимально простые, но всегда держат в напряжении.

А ещё одна серия — один час полёта. Всего он длится семь часов.

Лидер преступников Фото: Apple

К примеру, как-то раз пассажир пытается передать записку в другое крыло, но неудачно бросает её на пол. Если преступники увидят бумагу, точно кого-нибудь накажут. Поэтому пассажиры трясутся от стресса, тянутся к записке и молятся, чтобы мужик с пушкой не повернулся. Сцена банальная, однако от тревоги замирает сердце.

Весь сериал состоит из таких эпизодов. На экране творятся какие-то бытовые мелочи, но все они необычайно умело сняты, поставлены и отыграны. Всегда чувствуешь: герои ходят по очень тонкому льду. И как же хочется, чтобы у них всё получилось.

При этом основной сюжет тоже интригует. Всё же злодеи выставляют необычные требования и не хотят никого убивать, а их помощники затевают нечто недоброе на земле. В итоге мотивация террористов становится ещё одной причиной досмотреть сериал.

«Захваченный рейс» — пример роскошной актёрской игры

В «Захваченном рейсе» не самый именитый каст: многих актёров узнают лишь ярые фанаты кинематографа. К примеру, Арчи Панджаби зажигала в «Хорошей жене», Кристин Адамс — в «Чёрной молнии», а Ив Майлс пришла из «Доктора Кто» и «Торчвуда». Для многих сериал Apple вообще стал самым громким проектом в карьере.

Впрочем, команде хватило актёрских навыков, чтобы идеально отыграть стресс, страх и приливы адреналина. Что бы ни происходило в кадре, ты понимаешь: так и ведут себя люди в тяжёлой ситуации.

Героиня Ив Майлс первая догадывается о происшествии Фото: Apple

Главная звезда сериала — Идрис Эльба, который часто выдаёт игру запредельного уровня. Однажды террорист захочет наказать героя ударом по голове. Но сначала он пытается сломить бедолагу: велит улыбаться так сильно, будто проломленный череп — мечта его жизни. В этот момент лицо Идриса непередаваемо. Как он выжимает улыбку, трясётся от страха, смотрит на обидчика — просто высший пилотаж.

«Захваченный рейс»: стоит смотреть?

Обязательно, ведь сериал выделяется на фоне современных проектов. Авторы не тянут хронометраж, сюжет цепляет сразу, актёры выкладываются на полную, оторваться от просмотра невозможно. Этого достаточно, чтобы добавить «Захваченный рейс» в список самых захватывающих сериалов последних лет.

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