История АПЛ в Fever Pitch: The Rise of the Premier League. Что изменило футбол Англии

Новый, 32-й сезон АПЛ стартовал. И сейчас лучший момент, чтобы вспомнить, как всё начиналось. Откуда взялась Премьер-Лига, какие клубы и идеи стояли у её истоков и почему вообще английское футбольное сообщество запустило новый формат соревнований в начале 1990-х.

Ответить на некоторые вопросы поможет документальный сериал Fever Pitch! The Rise of the Premier League, о котором сегодня пойдет речь.

«Накал страстей! Возвышение Премьер-лиги»

Оригинальное название: Fever Pitch: The Rise of the Premier League



Год производства: 2021. Страна: Великобритания.

Сезоны: 1 сезон. Время: 59 минут.

Вид спорта: футбол. Главные звёзды: Алан Ширер,

Рейтинг IMDb: 7,6/10 Год производства: 2021. Страна: Великобритания.Сезоны: 1 сезон. Время: 59 минут.Вид спорта: футбол. Главные звёзды: Дэвид Бекхэм Эрик Кантона , Винни Джонс, Гари Невилл.Рейтинг IMDb: 7,6/10

Дно английского футбола

Английский футбол в 1980-е переживал один из самых болезненных кризисов в своей истории. Посещаемость упала в среднем в два-три раза, а сами арены стали не столько местом для просмотра футбола, сколько пространством для стычек фанатов. Безопасность на матчах была на таком низком уровне, что в авторитетных газетах вроде The Guardian начали писать о футболе как о «виде спорта для отбросов общества».

Кадр с футбольного матча чемпионата Англии 1980 годов Фото: Duncan Raban/Getty Images

Снижение посещаемости сильно отразилось и на доходах клубов. У многих из них не было возможности не только покупать дорогих футболистов, но даже нормально отремонтировать собственные арены. Ещё одним болезненным ударом в 1980-е по английскому футболу стал пятилетний запрет на участие в еврокубках. Это произошло после так называемой Эйзельской трагедии, которая случилась в Брюсселе в мае 1985 года. Тогда перед финалом Кубка европейских чемпионов между «Ювентусом» и «Ливерпулем» группа английских фанатов перелезла через ограждение на стадионе, которое отделяло их от туринцев, что спровоцировало суету и обрушение опорной стены одной из трибун. В итоге в тот вечер погибли 39 человек.

На фоне всех проблем руководство грандов английского футбола приходит к мнению, что лиге нужны кардинальные перемены. И тут на помощь им приходит телевидение.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video AU & NZ. Права на видео принадлежат Amazon.

1980-е — десятилетие, когда британское телевидение начнет зарабатывать свои первые большие деньги. Это первое десятилетие, когда стоимость прав на показ будущей АПЛ будет исчисляться миллионами фунтов стерлингов. Ещё один скачок популярности телевизионной аудитории к футболу возникает в 1990 году, когда сборная Англии доходит до полуфинала ЧМ. Роковой матч с ФРГ, который Англия проиграет по пенальти, смотрит рекордная на тот момент 25-миллионная аудитория.

И в этот вечер и телевидение, и английские футбольные функционеры окончательно понимают: пора менять домашнюю лигу. Инициаторами становятся руководители пятерки тогдашних влиятельных клубов («Ливерпуль», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм»), которые собрались в лобби одного из лондонских отелей, обсудили изменения и в итоге пересобрали всю структуру элитного английского футбола. И дали высшему дивизиону звучное имя — Премьер-Лига.

Кадр с презентации АПЛ в 1992 году Фото: Howard Boylan/Getty Images

Не Википедия, а сборник историй

Это — всего лишь первые 20 минут документального мини-сериала Fever Pitch! The Rise of the Premier League, который, как понятно из названия, посвящен истории создания самой популярной на сегодня футбольной клубной лиги. Но нужно сразу расставить все точки над i и сказать: не ждите от четырехчасового шоу академической подачи и дотошности. Да, в Fever Pitch! полно хроники и интервью с десятками участников событий. Но это не документальная энциклопедия, а скорее альманах, состоящий из историй, которые сильно повлияли на облик АПЛ. В финале сериала даже есть характерный эпилог, в котором создатели шоу приглашают всех желающих посетить специальный сайт с дополнительной информацией, если кому-то не хватило фактуры.

Вторая вещь, которую нужно знать про Fever Pitch! — сериал полностью посвящен 1990-м. Он стартует с истории образования лиги, а заканчивается эпичным финалом ЛЧ «Манчестер Юнайтед» – «Бавария» и легендарным камбэком команды сэра Алекса Фергюсона. Между этими событиями — десятки личных и клубных сюжетов, которые стали часть фундамента сегодняшней популярности АПЛ. И судя по Fever Pitch! английским клубам, игрокам и функционерами пришлось пережить немало сложностей.

«Манчестер Юнайтед» с Фергюсоном в 90-х Фото: Mark Leech/Getty Images

Первая серия Fever Pitch!, помимо истории о создании АПЛ, посвящена «Манчестер Юнайтед». Авторы рассказывают довольно предсказуемую историю, как богатый клуб-неудачник именно вместе с трансформацией лиги вдруг стал её гегемоном. Вообще «МЮ» в Fever Pitch! будет играть чуть ли не главную роль. Позже в шоу мы узнаем и о «Классе 92», и о важных противостояниях 1990-х – с «Блэкберном», «Ньюкаслом» и, конечно, «Арсеналом».

Но любая документалка про ранние годы АПЛ не могла бы обойтись без «МЮ», интереснее подметить другие стороны. Авторы стараются через личные истории обозначить круг и проблем лиги, и её характерные точки роста, а также взлёты и падения.

Миллиардеры, деньги, расизм

Например, та же история «Блэкберна» здесь подается не как сказка про Золушку — маленький клуб, который неожиданно выиграл титул. А скорее как предтеча будущих клубов, купленных миллиардерами и шейхами. Потому что главный творец того чемпионства «Блэкберна» по Fever Pitch! — сталелитейный магнат Джек Уокер, продавший свой многомиллионный бизнес и занявшийся футболом. На «Ивуд Парк» миллионер соберет действительно симпатичную команду во главе с молодым Аланом Ширером и обыграет «МЮ», который тогда был почти неостановим.

Если история Уокера намекает на сегодняшних владельцев клубов АПЛ, то например, рассказ о Дэвиде Бекхэме — это о том, как футболисты в 1990-е наконец-то становились суперзвездами мирового масштаба. Как росли их зарплаты и общий уровень благосостояния, который не всегда шёл им на пользу. В центре этого сюжета — довольно грустная история о Ките Гиллеспи, невероятно талантливом воспитаннике «Юнайтед», который погряз в ставках настолько, что проиграл все заработанное.

Но вышеописанное — лишь малая часть Fever Pitch! Из сериала вы также узнаете, как руководство АПЛ в первые годы пыталась сильно равняться на американские спортивные лиги, устраивая странные предматчевые шоу. Как клубы вроде «МЮ» постепенно из спортивного проекта превращались в трансатлантический бизнес с поклонниками во всех уголках планеты. Как лига впервые осознала проблему токсичных взаимоотношений между болельщиками и игроками (спасибо Эрику Кантона и фану «Кристал Пэлэс»), как началась борьба с расизмом и многое другое.

Звезды в кадре и простая мысль

И к концу четвёртого и финального часа Fever Pitch! становится ясно: в успехе АПЛ нет никакого случайности или волшебства. Лига прошла все важные точки роста: подружилась с кабельным телевидением, приучила публику платить за футбол, начала активно заботиться о безопасности на стадионах, чтобы люди могли ходить на матчи семьями. Клубы перестали обращать внимание только на внутренний рынок (тут надо сказать спасибо Арсену Венгеру и его «Арсеналу»), стали активнее бороться с расизмом и научились превращать клубы в бренды. Конечно, именно поэтому Fever Pitch! заканчивается именно финалом ЛЧ – ведь в растущей популярности АПЛ важную роль сыграли и большие спортивные победы.

«Ньюкасл» с Аланом Ширером — чемпион Англии Фото: John Giles/Getty Images

Для того, чтобы украсить этот довольно прямолинейный, хоть и живописный рассказ про становление АПЛ, в Fever Pitch! были приглашены десятки знаменитых спикеров — от Кантона и Шмейхеля до Бекхэма и Ширера. Все они вспоминают прошлое и дополнительно разжевывают зрителю свои воспоминания. В основном это довольно скучновато, но есть, впрочем, и забавные моменты: Кантона отдельно признается, что не жалеет о побитом болельщике, но жалеет, что ударил его всего два раза. А Рэй Парлор, например, оказывается, вообще ни черта не знал о Венгере и на презентации тренера сказал что-то вроде: кто это, *****, вообще такой.

К Fever Pitch! The Rise of the Premier League можно, как и почти к любой другой документалке о спорте, относиться по-разному. С одной стороны, это классический BBC — много хроники, крутые спикеры, но не слишком глубокое погружение в историю, которая после себя оставляет много вопросов. С другой, это почти образцовый продукт не для фанатов, а просто поклонников спорта и английского футбола, которые не сильно разбираются в прошлом, но всё же не прочь с ним познакомиться.

Кадр из заставки документального фильма Fever Pitch! The Rise of the Premier League Фото: кадр из видео

Авторы довольно широкими, но внятными мазками рассказывают историю зарождения и взросления АПЛ. И к финалу четвёртого часа у обычного зрителя почти не останется вопросов. Fever Pitch! The Rise of the Premier League — это очень хорошая точка входа в тему. Ну а если уж вы захотите узнать побольше, чтобы как следует погрузиться в историю АПЛ, то держитесь — того самого сайта с дополнительной информацией от авторов документалки вам точно не хватит.