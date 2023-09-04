«Великий уравнитель 3» облажался: после «Джона Уика 4» такие боевики нельзя снимать

В первом «Великом уравнителе» не было ничего выдающегося: ни оригинального сюжета, ни креативной съёмки. Но фильм нашёл свою аудиторию и собрал солидную кассу. Дело в герое, который постепенно превращался из дружелюбного старика в жестокого «Бэтмена».
Бывший морпех Роберт МакКолл каждый день видел несправедливость мира и однажды решился на войну с криминалом. Он заступался за слабых и с небывалой брутальностью разносил врагов. От летящей во все стороны крови лицо кривил даже подкованный зритель.
Именно сочетание социальной значимости и жестокости сделало «Великого уравнителя» хитом. Вот только завершить франшизу стоило на сиквеле — уж больно паршивой вышла третья часть.
«Великий уравнитель 3»: где смотреть?
В России показов в кинотеатрах нет. Если ничего не изменится, то придётся ждать премьеры в онлайне — она состоится в октябре-ноябре.
Видео доступно на YouTube-канале «что в кино». Права на видео принадлежат Sony.
Как убийца стал миролюбивым фанатом чая
В завязке «Великий уравнитель 3» обнадёживает. Представьте: Сицилия, погреб винодельни и безоружный Роберт МакКолл в окружении гангстеров. Злодеи держат мстителя на мушке, задают каверзные вопросы и вот-вот нажмут на курок. Казалось бы, морпеху пора прощаться с жизнью, но его голос полон спокойствия, а во взгляде читается угроза.
Нерв натянут до предела — и вот он рвётся. МакКолл резко вскакивает со стула, выхватывает из чужих рук ствол и в фирменной манере разносит негодяев. Уровень брутальности, как обычно, зашкаливает — произошедшее даже описывать страшно. Просто поверьте: фанаты слэшеров от ужаса вожмутся в кресло.
После такого начала безоговорочно веришь в хороший фильм, который попадёт в топ лучших боевиков года. Вот только завязка оказывается обманом: мгновение спустя герой получит ранение и проведёт следующий час, мирно хромая по итальянским улицам.
Роберт МакКолл в исполнении Дензела Вашингтона
Фото: Sony
Дело в том, что режиссёр Антуан Фукуа превратил третью часть в драму о моральных метаниях МакКолла. После ранения незнакомый доктор спрашивает бедолагу: «Ты хороший человек или плохой?» Герой не знает, что ответить — он вроде бы защищал людей, но в голове постоянно крутятся флешбэки самых жестоких убийств. Разве хороший парень способен на такую кровожадность?
Бóльшую часть фильма престарелый мститель познаёт радости мирной жизнь и постепенно отказывается от войны. Зачем охотиться на негодяев, если можно пить чай в кафешке, покупать рыбу на рынке и выбивать скидку в магазине одежды? Именно эти активности ждут вас в «Великом уравнителе 3». Вряд ли фанаты прошлых частей ждали подобной скуки.
Герой устал от убийств
Фото: Sony
Разборки в Сицилии не удались
Конечно, драка в начале — не единственная. В очаровательном городе, где отдыхает МакКолл, орудуют мафиози. Они вымогают деньги у коммерсантов, поджигают магазины за пропущенный платёж, толкают на улицах дурь и убивают ради выгодной сделки. В общем, это типичные гангстеры, образ которых будто бы писала нейросеть. Соберите все штампы о сицилийской мафии и получите подонков из «Великого уравнителя 3».
В прошлых частях тоже не было крутых злодеев, но в этот раз всё совсем плохо. В гадах нет ни хитрости, ни силы — на фоне МакКолла они словно дети, которые проверяют воспитателя на вшивость. Стерпит или взбесится? И ведь герой действительно долго терпит: уговаривает отстать от друзей и вести тёмные дела в другом месте. Но, когда он выйдет из себя, пришлёпнет несчастных, как назойливых комаров.
Всё это лишь подчеркивает идею фильма, основанную на философских метаниях героя. У МакКолла попросту нет реального противника, ведь в третьей части он сражается только со своими демонами. В теории это могло бы сработать, если бы не тоскливая подача. Чего стоят бесконечные походы в кафе за чашкой чая. Неужели кто-то на полном серьёзе счёл это интересным?
Герой проведёт за этим столиком слишком много времени
Фото: Sony
«Великий уравнитель 3»: стоит смотреть?
Увы, третий «Великий уравнитель» оказался сплошным разочарованием, где нет ни весёлых сражений, ни толкового злодея — только скучная рефлексия о добрых и злых делах. Если вас интересует эта тема, лучше включите другой фильм.
Понравилось
- Драка в начале впечатляет
- Дензел Вашингтон старается.
Не понравилось
- Экшена почти нет
- Унылые злодеи
- Слишком много тоскливой рефлексии.
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