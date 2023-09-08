12 лучших модов для Starfield. С ними игра станет намного лучше

6 сентября состоялся выход Starfield. Игра получила хорошие отзывы от критиков и рядовых геймеров, однако некоторые отметили, что проект нуждается в доработке.

Есть жалобы на низкую производительность, раздражающие загрузочные экраны на каждом шагу, неудобный пользовательский интерфейс и другие аспекты. К счастью, предприимчивые энтузиасты уже выпустили для игры несколько модификаций, которые решают многие известные проблемы.

Мы собрали подборку из 12 модификаций, которые делают игру намного лучше.

Инструкцию по установке каждого мода вы найдёте в их описании на Nexus Mods.

StarUI Inventory — удобный инвентарь

В Starfield, как и в любой другой игре от Bethesda, инвентарь выступает одним из главных геймплейных элементов. В нём геймерам предстоит провести немало времени, однако его реализация оставляет желать лучшего.

Здесь как раз и пригодится мод StarUI Inventory, который делает инвентарь гораздо удобнее: переносит характеристики оружия в одну строку, добавляет значки категорий для предметов, возможность сортировки по выбранному параметру и другие важные функции.

Обновлённый дизайн интерфейса Фото: Starfield

Cleanfield — без экранов загрузок

Надоели загрузочные экраны при запуске игры? В таком случае советуем установить Cleanfield, который полностью их убирает. Особенно полезен он будет тем, кто экспериментирует с разными модами и постоянно перезапускает игру. Cleanfield сэкономит кучу времени.

Главное меню игры Фото: Starfield

Intensefield — улучшение перестрелок

Одна из самых распространённых претензий к игре, что враги выступают «губками» для впитывания урона. На убийство некоторых рядов противников может уйти половина патронов из магазина, что делает сражения не такими интересными.

Модификация Intensefield призвана сделать перестрелки более захватывающими и напряжёнными (отсюда и название). С ней вы начинаете быстрее убивать врагов, однако и вы становитесь более уязвимым. В таком случае придётся чаще использовать укрытия.

Противники перестанут быть «губками» для урона Фото: Starfield

In-Game FOV Changer — настройка FOV

В настройках игры нельзя настроить поле зрения, однако с этим модом вы сможете задать такое значение FOV, которое было бы для вас максимально комфортным.

Изменить его можно от 70 до 120 градусов. Чтобы вернуть к стандартным настройкам, необходимо для первого лица выставить значение 85, а для третьего — 70.

Увеличенный FOV Фото: Starfield

Upscaler — добавление DLSS или XeSS

Компания AMD выступает партнёром разработчиков Starfield, поэтому в игре есть поддержка только одной технологии апскейлинга — FSR 2. Ряд геймеров остались недовольны данным фактом, поскольку есть лучшие решения на рынке, а мод Upscaler исправляет ситуацию.

С ним появляется возможность использовать DLSS и XeSS.

Важное примечание — DLSS поддерживается только видеокартами RTX (серии 2000, 3000 и 4000). Генерация кадров (DLSS 3) также доступна ( ссылка ), но ей могут пользоваться только владельцы 4000-й серии.

Меню апскейлера Фото: Starfield

Starfield Performance Optimizations — улучшение работы игры

Для космической RPG уже успело выйти множество модов с оптимизированными настройками, которые призваны повысить количество FPS. Один из самых популярных в данной категории — Starfield Performance Optimizations. Он увеличивает кадровую частоту, при этом практически никак не влияя на качество графики.

Сравнение количества FPS без мода и с ним Фото: Starfield

Undelayed Menus — ускорение анимаций меню

Очередной мод для ненавистников загрузочных экранов. Undelayed Menus позволяет существенно ускорить анимации при переходе между разными вкладками меню, а переключаться между ними в Starfield предстоит крайне часто.

Только учтите, что Undelayed Menus вступает в конфликт с другим модом из топа — StarUI Inventory. Для их корректной совместной работы необходимо провести установку в следующем порядке:

Undelayed Menu. Undelayed Menu StarUI Patch (его можно найти здесь). StarUI.

Внутриигровое меню Фото: Starfield

Enhanced Player Healthbar — интуитивная шкала здоровья

Во многих играх шкала здоровья персонажа динамически изменяется в зависимости от его количества. В Starfield она статическая и всегда горит белым цветом, поэтому во время ожесточённой перестрелки можно не сразу среагировать, что герой находится на грани смерти.

Для избежания подобных ситуаций и был выпущен этот мод. Теперь в зависимости от запаса здоровья полоска будет динамически изменять свой цвет на жёлтый (от 75% до 50%), оранжевый (от 50% до 25%) и красный (менее 25%).

Теперь цвет полоски здоровья зависит от его количества Фото: Starfield

Icon Sorting Tags — теги предметов

Модификация добавляет иконки к названиям предметов. Благодаря им можно сразу понять, какой предмет перед вами, для чего он нужен и насколько редкий.

Больше не придётся читать описание и залезать в характеристики, ведь взглянуть на значок гораздо проще. Если перед вами какой-то расходник, то можно сразу определить, какие именно бонусы получит ваш персонаж после его применения.

Значки для предметов, упрощающие их сортировку Фото: Starfield

Smooth Ship Reticle — повышение FPS интерфейса

По какой-то причине разработчики Starfield сделали так, что в пользовательском интерфейсе кадровая частота заблокирована на уровне 30 FPS. Особенно сильно это бросается в глаза, когда во всей остальной игре счётчик FPS в несколько раз больше.

Мод Smooth Ship Reticle решает эту проблему и позволяет интерфейсу работать вплоть при 120 FPS.

Так выглядит HUD космического корабля Фото: Starfield

Neutral LUTs — удаление фильтров

На определённых локациях игры установлены специальные цветовые фильтры: от зелёного до фиолетового. Однако многие геймеры оказались недовольны таким креативным решением — это подтверждают десятки тысяч скачиваний мода Neutral LUTs.

Модификация делает цвета более нейтральными и ставит особый акцент на глубоком чёрном. Благодаря этому графика становится гораздо реалистичнее.

Игра с цветовым фильтром и без него Фото: Starfield

Instant Scan — моментальное сканирование

Если вы не хотите тратить время на сканирование флоры и фауны на планете, то данный мод существенно сэкономит ваши время и силы. Теперь для получения информации обо всех обитателях планеты достаточно провести только три сканирования.

Да, этот процесс можно ускорить с помощью прокачки определённых навыков, но после посещения десятка планет проделывание подобных манипуляций может утомить.