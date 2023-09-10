Раскрываем главный секрет Starfield: он полностью меняет игру, но спойлерит концовку

Игры Bethesda приучили нас, что сюжетная кампания не слишком важна. Многие геймеры исследовали каждый сантиметр Скайрима, возглавили все фракции, построили дом, завели семью, но так и не увидели титры.

Вот только в Starfield такой подход лишит вас массы удовольствия, ведь самое интересное начинается после финала. Объясняем, в чём дело!

Осторожно, в посте много сюжетных спойлеров и рассказ о финале истории.

Видео доступно на YouTube-канале Bethesda Softworks. Права на видео принадлежат Bethesda.

«Новая игра+» раскрывает смысл сюжета Starfield

Всю сюжетную кампанию герой Starfield собирает артефакты, впитывает силы не хуже криков из TES 5: Skyrim и дерётся с фракцией Звездорождённых, которая шокирует мощью и продвинутыми технологиями. Со временем выясняется: в мире игры существует мультивселенная, а артефакты в полном составе как раз открывают портал в новую реальность. Звездорождённые знают об этом и путешествуют по мирам ради новых волшебных вещиц.

В финале мы собираем все ценные предметы и открываем тот самый портал. На входе стоит альтернативная версия героя, которая рассказывает о великой цели Звездорождённых. Артефакты, как и всё остальное, сотворил Создатель — но как и зачем? Фракция надеется, что однажды соберёт достаточно артефактов и заслужит общение с творцом.

После этого можно отправиться в новую реальность, где приключение начнётся заново. Старые друзья не узнают героя, вся экипировка останется в прошлом, а артефакты всё ещё лежат на своих местах.

Артефакты вместе Фото: Bethesda

Некоторые новые реальности почти неотличимы от старой. Там вы доберётесь до штаба «Созвездия» и встретите Сару, которая ничего не знает об устройстве мира. Герой может притвориться новичком, начать дружбу заново и ещё раз пройти все сюжетные задания. Другой вариант — рассказать товарищам о мультивселенной, значении артефактов и прошлом приключении. Тогда сюжетная кампания пропустится, а вам останется лишь собрать шесть артефактов.

Есть и менее радужные реальности. К примеру, в первом прохождении мой герой женился на Андреа, но в одной из вселенных встретил её разгневанную версию. При встрече девушка толкала безумные речи и начала перестрелку. Также вы можете встретить друга-миллиардера, который стал тираном, другую версию себя и много чего ещё.

Лоджа Фото: Bethesda

Впрочем, меняются в основном мелочи, а цель остаётся прежней — сбор артефактов. Когда справитесь с задачей, отправитесь в новую реальность. Возможно, один из забегов закончится истинной концовкой, где герой наконец встретит Создателя.

Как меняется геймплей после финала Starfield

Поначалу в Starfield много ограничений. Космический корабль слабый и вмещает мало грузов. Герой не умеет взламывать надёжные замки, плохо пилотирует и неумело пользуется реактивным ранцем. Ещё и способностей для быстрого уничтожения врагов нет.

Всё меняется в НГ+. Отправившись в новую реальность, герой становится Звездорождённым — поэтому получает фантастическую броню и топовый корабль с лабораториями, местом для экипажа и высокой грузоподъёмностью. При этом с каждым новым прохождением свойства прокачиваются!

Мощное судно Фото: Bethesda

В новой реальности герой потеряет экипировку и деньги, зато сохранит навыки. Получается, вы с самого начала сможете взломать любой замок, пробежать большую дистанцию без одышки и нанести повышенный урон стрельбой. Добытые в храмах силы вроде замедления времени и оживления мёртвых тоже останутся.

Всё это делает некогда опасное приключение лёгкой прогулкой, где вы продолжаете развиваться и быстро становитесь хозяином вселенной. Неудивительно, что с такой мощью целенаправленный сбор артефактов занимает не больше 90 минут.

«НГ+» преобразует Starfield

Если вы кривили лицо, когда впервые проходили сюжетную кампанию, вряд ли влюбитесь в Starfield в НГ+. Но если исследование космоса, перевозка контрабанды и захват пиратских кораблей чем-то вас очаровали, «Новая игра+» приумножит эмоции. Поэтому в первом прохождении пореже отвлекайтесь на побочные активности и скорее доберитесь до титров.