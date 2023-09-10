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Главный секрет Starfield (Старфилд): смысл финала игры, что происходит в «новой игре+»

Раскрываем главный секрет Starfield: он полностью меняет игру, но спойлерит концовку
Слава Петров
Главный секрет Starfield
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Финал игры — только начало истории.

Игры Bethesda приучили нас, что сюжетная кампания не слишком важна. Многие геймеры исследовали каждый сантиметр Скайрима, возглавили все фракции, построили дом, завели семью, но так и не увидели титры.
Вот только в Starfield такой подход лишит вас массы удовольствия, ведь самое интересное начинается после финала. Объясняем, в чём дело!

Осторожно, в посте много сюжетных спойлеров и рассказ о финале истории.

Видео доступно на YouTube-канале Bethesda Softworks. Права на видео принадлежат Bethesda.

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«Новая игра+» раскрывает смысл сюжета Starfield

Всю сюжетную кампанию герой Starfield собирает артефакты, впитывает силы не хуже криков из TES 5: Skyrim и дерётся с фракцией Звездорождённых, которая шокирует мощью и продвинутыми технологиями. Со временем выясняется: в мире игры существует мультивселенная, а артефакты в полном составе как раз открывают портал в новую реальность. Звездорождённые знают об этом и путешествуют по мирам ради новых волшебных вещиц.

В финале мы собираем все ценные предметы и открываем тот самый портал. На входе стоит альтернативная версия героя, которая рассказывает о великой цели Звездорождённых. Артефакты, как и всё остальное, сотворил Создатель — но как и зачем? Фракция надеется, что однажды соберёт достаточно артефактов и заслужит общение с творцом.

После этого можно отправиться в новую реальность, где приключение начнётся заново. Старые друзья не узнают героя, вся экипировка останется в прошлом, а артефакты всё ещё лежат на своих местах.

Артефакты вместе

Артефакты вместе

Фото: Bethesda

Некоторые новые реальности почти неотличимы от старой. Там вы доберётесь до штаба «Созвездия» и встретите Сару, которая ничего не знает об устройстве мира. Герой может притвориться новичком, начать дружбу заново и ещё раз пройти все сюжетные задания. Другой вариант — рассказать товарищам о мультивселенной, значении артефактов и прошлом приключении. Тогда сюжетная кампания пропустится, а вам останется лишь собрать шесть артефактов.

Есть и менее радужные реальности. К примеру, в первом прохождении мой герой женился на Андреа, но в одной из вселенных встретил её разгневанную версию. При встрече девушка толкала безумные речи и начала перестрелку. Также вы можете встретить друга-миллиардера, который стал тираном, другую версию себя и много чего ещё.

Лоджа

Лоджа

Фото: Bethesda

Впрочем, меняются в основном мелочи, а цель остаётся прежней — сбор артефактов. Когда справитесь с задачей, отправитесь в новую реальность. Возможно, один из забегов закончится истинной концовкой, где герой наконец встретит Создателя.

Как меняется геймплей после финала Starfield

Поначалу в Starfield много ограничений. Космический корабль слабый и вмещает мало грузов. Герой не умеет взламывать надёжные замки, плохо пилотирует и неумело пользуется реактивным ранцем. Ещё и способностей для быстрого уничтожения врагов нет.

Всё меняется в НГ+. Отправившись в новую реальность, герой становится Звездорождённым — поэтому получает фантастическую броню и топовый корабль с лабораториями, местом для экипажа и высокой грузоподъёмностью. При этом с каждым новым прохождением свойства прокачиваются!

Мощное судно

Мощное судно

Фото: Bethesda

В новой реальности герой потеряет экипировку и деньги, зато сохранит навыки. Получается, вы с самого начала сможете взломать любой замок, пробежать большую дистанцию без одышки и нанести повышенный урон стрельбой. Добытые в храмах силы вроде замедления времени и оживления мёртвых тоже останутся.

Всё это делает некогда опасное приключение лёгкой прогулкой, где вы продолжаете развиваться и быстро становитесь хозяином вселенной. Неудивительно, что с такой мощью целенаправленный сбор артефактов занимает не больше 90 минут.

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«НГ+» преобразует Starfield

Если вы кривили лицо, когда впервые проходили сюжетную кампанию, вряд ли влюбитесь в Starfield в НГ+. Но если исследование космоса, перевозка контрабанды и захват пиратских кораблей чем-то вас очаровали, «Новая игра+» приумножит эмоции. Поэтому в первом прохождении пореже отвлекайтесь на побочные активности и скорее доберитесь до титров.

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Теги Чемп.Play Игры Starfield •••

Заглавное фото: Bethesda

Источник: «Чемпионат»

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