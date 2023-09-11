Бесплатные коды для игры «Мир танков» в сентябре 2023 года

В «Мире танков» все игроки могут получить приятные бесплатные награды. Для этого не нужно выполнять сложные действия, а всего лишь активировать бонус-коды. Появляются они ежемесячно и помогают немного облегчить жизнь любителям танковых баталий.
Сегодня мы расскажем обо всех действующих промокодах на сентябрь.
- Бонус-коды для «Мира танков» (в сентябре 2023 года)
- Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»
- Как активировать бонус-код
Бонус-коды для «Мира танков» (в сентябре 2023 года)
MTSEP4TELEGRAM — ежемесячный промокод на сентябрь 2023 года. Активируется один раз на аккаунт только для RUBY-региона. Что даёт:
- 1 личный резерв: +50% к кредитам на 1 час.
MT2023TDAY — бонус-код для «Мира танков» в честь Дня танкиста. Активируется один раз на аккаунт только для RUBY-региона. Действует до 15 сентября 2023 года. Что даёт:
- 3 дня танкового премиум-аккаунта;
- 6 надписей «С днём танкиста!»;
- 2D-стиль «Экипаж машины боевой»;
- 2 личных резерва «+100% к боевому опыту на 1 час».
JUNE12RU — бонус-код для «Мира танков» в честь Дня России. Активируется один раз на аккаунт только для RUBY-региона. Действует до 31 декабря 2023 года. Что даёт:
- 3 дня танкового премиум-аккаунта;
- 5 задач на x5 опыта для любой техники;
- 2D-стиль «Триколор»;
- 6 декалей «Медведь в прыжке»;
- 6 эмблем «Флаг России».
EASYSTART — приветственный бонус-код для «Мира танков», ограниченный по времени. Активируется один раз на аккаунт только для RUBY-региона. Что даёт:
- премиумный танк 4-го уровня Matilda LVT — для новых игроков;
- 100%-ный экипаж для танка — для новых игроков;
- 1 слот в ангаре — для новых игроков;
- 500 золота — для новых игроков;
- 1 большой ремкомплект — для активных игроков.
«Мир танков»
Фото: Lesta
CREWSTEADYHAND — майский бонус-код для «Мира танков». Активируется один раз на аккаунт только для RUBY-региона. Что даёт:
- 5 предбоевых инструкций «Без резких движений».
JULY3BY — бонус-код для «Мира танков» в честь Дня независимости Республики Беларусь. Активируется один раз на аккаунт только для RUBY-региона. Действует до 31 декабря 2023 года. Что даёт:
- 3 дня танкового премиум-аккаунта;
- 5 задач на x5 опыта для любой техники;
- 2D-стиль «Квiтней, Беларусь!»;
- 6 декалей «Минск (репродукция)»;
- 6 эмблем «Флаг Беларуси».
VICTORYDAYLESTA — бонус-код для «Мира танков» в честь Дня Победы. Активируется один раз на аккаунт только для RUBY-региона. Что даёт:
- 3 дня танкового премиум-аккаунта;
- 9 задач на x5 опыта для любой техники;
- 6 декалей «Звезда Сталинграда»;
- 2D-стиль «200 дней и ночей».
Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»
Помимо активации бонус-кодов, игроки могут принять участие в различных соревнованиях и акциях от разработчиков для открытия дополнительных наград. К примеру, для получения бесплатных наград ежедневно посещайте табель-календарь. Для этого выполните указанные ниже действия:
- заходите каждый день в календарь;
- нажимайте на соответствующий день календаря и получайте бесплатную награду;
- запустите игру для активации награды;
- не забудьте ежедневно выполнять эти действия.
В течение одного дня можно получить только один бонус. Обновление происходит каждый день в 3:00 по Москве. Если награда была активирована на сайте, но игрок не зашёл в игру, то он её не получит. При пропуске награды календарь будет заполняться с того дня, на котором игрок остановился ранее.
Календарь на сентябрь
Фото: Lesta
Если не забывать совершать все действия и активировать 30 наград, то игрок за месяц получит:
- 100 золота;
- 100 бонов;
- 20 000 кредитов;
- 4 дня танкового премиум-аккаунта;
- 1 резерв на +50% к опыту за бой на 1 час;
- 1 бонус на +50% к кредитам на 1 час;
- 7 предбоевых инструкций («Разложить снаряды», «Укрытие на местности», «Без резких движений», «Долг превыше всего», «Рациональная боеукладка», «Концентрация на цели» и «Продувка воздуховодов»);
- 3 малых ремкомплекта;
- 2 малые аптечки;
- 3 демонтажных набора;
- 2 бонуса на +50% к боевому опыту на 1 час.
Как активировать бонус-код
Получить бесплатные награды в «Мире танков» можно через официальный сайт игры. Для этого пройдите по всем отмеченным шагам ниже:
- Перейдите на сайт игры и нажмите в правом верхнем углу кнопку «Войти». Введите данные своего аккаунта и подтвердите вход с помощью «Войти».
- Щёлкните на имя своего профиля в правом верхнем углу для открытия дополнительного окна.
- Нажмите на пункт «Активировать код Lesta Games».
- Введите действующий бонус-код и воспользуйтесь кнопкой «Активировать код».
- Откройте игру и наслаждайтесь полученными наградами.
Также можно активировать код в игровом клиенте. Для этого выполните указанные ниже действия:
- запустите игровой клиент Lesta Game Center;
- щёлкните в левом верхнем углу окна на иконку своего профиля;
- нажмите на кнопку «Активировать код Lesta Games»;
- введите рабочий бонус-код и воспользуйтесь кнопкой «Активировать»;
- запустите игру и наслаждайтесь бесплатными наградами.
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