А также табель-календарь на ближайший месяц.

Бесплатные коды для игры «Мир танков» в сентябре 2023 года

В «Мире танков» все игроки могут получить приятные бесплатные награды. Для этого не нужно выполнять сложные действия, а всего лишь активировать бонус-коды. Появляются они ежемесячно и помогают немного облегчить жизнь любителям танковых баталий.

Сегодня мы расскажем обо всех действующих промокодах на сентябрь.

Бонус-коды для «Мира танков» (в сентябре 2023 года)

MTSEP4TELEGRAM — ежемесячный промокод на сентябрь 2023 года. Активируется один раз на аккаунт только для RUBY-региона. Что даёт:

1 личный резерв: +50% к кредитам на 1 час.

MT2023TDAY — бонус-код для «Мира танков» в честь Дня танкиста. Активируется один раз на аккаунт только для RUBY-региона. Действует до 15 сентября 2023 года. Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

6 надписей «С днём танкиста!»;

2D-стиль «Экипаж машины боевой»;

2 личных резерва «+100% к боевому опыту на 1 час».

JUNE12RU — бонус-код для «Мира танков» в честь Дня России. Активируется один раз на аккаунт только для RUBY-региона. Действует до 31 декабря 2023 года. Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

5 задач на x5 опыта для любой техники;

2D-стиль «Триколор»;

6 декалей «Медведь в прыжке»;

6 эмблем «Флаг России».

EASYSTART — приветственный бонус-код для «Мира танков», ограниченный по времени. Активируется один раз на аккаунт только для RUBY-региона. Что даёт:

премиумный танк 4-го уровня Matilda LVT — для новых игроков;

100%-ный экипаж для танка — для новых игроков;

1 слот в ангаре — для новых игроков;

500 золота — для новых игроков;

1 большой ремкомплект — для активных игроков.

«Мир танков» Фото: Lesta

CREWSTEADYHAND — майский бонус-код для «Мира танков». Активируется один раз на аккаунт только для RUBY-региона. Что даёт:

5 предбоевых инструкций «Без резких движений».

JULY3BY — бонус-код для «Мира танков» в честь Дня независимости Республики Беларусь. Активируется один раз на аккаунт только для RUBY-региона. Действует до 31 декабря 2023 года. Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

5 задач на x5 опыта для любой техники;

2D-стиль «Квiтней, Беларусь!»;

6 декалей «Минск (репродукция)»;

6 эмблем «Флаг Беларуси».

VICTORYDAYLESTA — бонус-код для «Мира танков» в честь Дня Победы. Активируется один раз на аккаунт только для RUBY-региона. Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

9 задач на x5 опыта для любой техники;

6 декалей «Звезда Сталинграда»;

2D-стиль «200 дней и ночей».

Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»

Помимо активации бонус-кодов, игроки могут принять участие в различных соревнованиях и акциях от разработчиков для открытия дополнительных наград. К примеру, для получения бесплатных наград ежедневно посещайте табель-календарь. Для этого выполните указанные ниже действия:

заходите каждый день в календарь;

нажимайте на соответствующий день календаря и получайте бесплатную награду;

запустите игру для активации награды;

не забудьте ежедневно выполнять эти действия.

В течение одного дня можно получить только один бонус. Обновление происходит каждый день в 3:00 по Москве. Если награда была активирована на сайте, но игрок не зашёл в игру, то он её не получит. При пропуске награды календарь будет заполняться с того дня, на котором игрок остановился ранее.

Календарь на сентябрь Фото: Lesta

Если не забывать совершать все действия и активировать 30 наград, то игрок за месяц получит:

100 золота;

100 бонов;

20 000 кредитов;

4 дня танкового премиум-аккаунта;

1 резерв на +50% к опыту за бой на 1 час;

1 бонус на +50% к кредитам на 1 час;

7 предбоевых инструкций («Разложить снаряды», «Укрытие на местности», «Без резких движений», «Долг превыше всего», «Рациональная боеукладка», «Концентрация на цели» и «Продувка воздуховодов»);

3 малых ремкомплекта;

2 малые аптечки;

3 демонтажных набора;

2 бонуса на +50% к боевому опыту на 1 час.

Как активировать бонус-код

Получить бесплатные награды в «Мире танков» можно через официальный сайт игры. Для этого пройдите по всем отмеченным шагам ниже:

Перейдите на сайт игры и нажмите в правом верхнем углу кнопку «Войти». Введите данные своего аккаунта и подтвердите вход с помощью «Войти». Щёлкните на имя своего профиля в правом верхнем углу для открытия дополнительного окна. Нажмите на пункт «Активировать код Lesta Games». Введите действующий бонус-код и воспользуйтесь кнопкой «Активировать код». Откройте игру и наслаждайтесь полученными наградами.

Также можно активировать код в игровом клиенте. Для этого выполните указанные ниже действия: