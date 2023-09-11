Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Коды на Мир танков (World of Tanks) в сентябре 2023: как получить премиум-аккаунт и золото бесплатно, табель-календарь

Бесплатные коды для игры «Мир танков» в сентябре 2023 года
Кирилл Примаков
Коды на «Мир танков» (World of Tanks) в июле 2023
Аудио-версия:
Комментарии
А также табель-календарь на ближайший месяц.

В «Мире танков» все игроки могут получить приятные бесплатные награды. Для этого не нужно выполнять сложные действия, а всего лишь активировать бонус-коды. Появляются они ежемесячно и помогают немного облегчить жизнь любителям танковых баталий.

Сегодня мы расскажем обо всех действующих промокодах на сентябрь.

Бонус-коды для «Мира танков» (в сентябре 2023 года)

MTSEP4TELEGRAM — ежемесячный промокод на сентябрь 2023 года. Активируется один раз на аккаунт только для RUBY-региона. Что даёт:

  • 1 личный резерв: +50% к кредитам на 1 час.

MT2023TDAY — бонус-код для «Мира танков» в честь Дня танкиста. Активируется один раз на аккаунт только для RUBY-региона. Действует до 15 сентября 2023 года. Что даёт:

  • 3 дня танкового премиум-аккаунта;
  • 6 надписей «С днём танкиста!»;
  • 2D-стиль «Экипаж машины боевой»;
  • 2 личных резерва «+100% к боевому опыту на 1 час».

JUNE12RU — бонус-код для «Мира танков» в честь Дня России. Активируется один раз на аккаунт только для RUBY-региона. Действует до 31 декабря 2023 года. Что даёт:

  • 3 дня танкового премиум-аккаунта;
  • 5 задач на x5 опыта для любой техники;
  • 2D-стиль «Триколор»;
  • 6 декалей «Медведь в прыжке»;
  • 6 эмблем «Флаг России».

EASYSTART — приветственный бонус-код для «Мира танков», ограниченный по времени. Активируется один раз на аккаунт только для RUBY-региона. Что даёт:

  • премиумный танк 4-го уровня Matilda LVT — для новых игроков;
  • 100%-ный экипаж для танка — для новых игроков;
  • 1 слот в ангаре — для новых игроков;
  • 500 золота — для новых игроков;
  • 1 большой ремкомплект — для активных игроков.
«Мир танков»

«Мир танков»

Фото: Lesta

CREWSTEADYHAND — майский бонус-код для «Мира танков». Активируется один раз на аккаунт только для RUBY-региона. Что даёт:

  • 5 предбоевых инструкций «Без резких движений».

JULY3BY — бонус-код для «Мира танков» в честь Дня независимости Республики Беларусь. Активируется один раз на аккаунт только для RUBY-региона. Действует до 31 декабря 2023 года. Что даёт:

  • 3 дня танкового премиум-аккаунта;
  • 5 задач на x5 опыта для любой техники;
  • 2D-стиль «Квiтней, Беларусь!»;
  • 6 декалей «Минск (репродукция)»;
  • 6 эмблем «Флаг Беларуси».

VICTORYDAYLESTA — бонус-код для «Мира танков» в честь Дня Победы. Активируется один раз на аккаунт только для RUBY-региона. Что даёт:

  • 3 дня танкового премиум-аккаунта;
  • 9 задач на x5 опыта для любой техники;
  • 6 декалей «Звезда Сталинграда»;
  • 2D-стиль «200 дней и ночей».
Материалы по теме
12 лучших модов для Starfield. С ними игра станет намного лучше
12 лучших модов для Starfield. С ними игра станет намного лучше

Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»

Помимо активации бонус-кодов, игроки могут принять участие в различных соревнованиях и акциях от разработчиков для открытия дополнительных наград. К примеру, для получения бесплатных наград ежедневно посещайте табель-календарь. Для этого выполните указанные ниже действия:

  • заходите каждый день в календарь;
  • нажимайте на соответствующий день календаря и получайте бесплатную награду;
  • запустите игру для активации награды;
  • не забудьте ежедневно выполнять эти действия.

В течение одного дня можно получить только один бонус. Обновление происходит каждый день в 3:00 по Москве. Если награда была активирована на сайте, но игрок не зашёл в игру, то он её не получит. При пропуске награды календарь будет заполняться с того дня, на котором игрок остановился ранее.

Календарь на сентябрь

Календарь на сентябрь

Фото: Lesta

Если не забывать совершать все действия и активировать 30 наград, то игрок за месяц получит:

  • 100 золота;
  • 100 бонов;
  • 20 000 кредитов;
  • 4 дня танкового премиум-аккаунта;
  • 1 резерв на +50% к опыту за бой на 1 час;
  • 1 бонус на +50% к кредитам на 1 час;
  • 7 предбоевых инструкций («Разложить снаряды», «Укрытие на местности», «Без резких движений», «Долг превыше всего», «Рациональная боеукладка», «Концентрация на цели» и «Продувка воздуховодов»);
  • 3 малых ремкомплекта;
  • 2 малые аптечки;
  • 3 демонтажных набора;
  • 2 бонуса на +50% к боевому опыту на 1 час.

Как активировать бонус-код

Получить бесплатные награды в «Мире танков» можно через официальный сайт игры. Для этого пройдите по всем отмеченным шагам ниже:

  1. Перейдите на сайт игры и нажмите в правом верхнем углу кнопку «Войти». Введите данные своего аккаунта и подтвердите вход с помощью «Войти».
  2. Щёлкните на имя своего профиля в правом верхнем углу для открытия дополнительного окна.
  3. Нажмите на пункт «Активировать код Lesta Games».
  4. Введите действующий бонус-код и воспользуйтесь кнопкой «Активировать код».
  5. Откройте игру и наслаждайтесь полученными наградами.

Также можно активировать код в игровом клиенте. Для этого выполните указанные ниже действия:

  • запустите игровой клиент Lesta Game Center;
  • щёлкните в левом верхнем углу окна на иконку своего профиля;
  • нажмите на кнопку «Активировать код Lesta Games»;
  • введите рабочий бонус-код и воспользуйтесь кнопкой «Активировать»;
  • запустите игру и наслаждайтесь бесплатными наградами.
Материалы по теме
Раскрываем главный секрет Starfield: он полностью меняет игру, но спойлерит концовку
Раскрываем главный секрет Starfield: он полностью меняет игру, но спойлерит концовку
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android