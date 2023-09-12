Всё, что нужно знать про iPhone 15, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

Apple провела презентацию iPhone 15 — все четыре модели смартфонов показали достойный апгрейд, чего не скажешь о последних годах. «Чемпионат» рассказывает самое главное про новые смартфоны.

Кратко о самом важном про iPhone 15

Старт продаж — 22 сентября (предзаказы стартуют 15 сентября).

Цены: от $ 799 за iPhone 15 и от $ 999 за iPhone 15 Pro.

Размеры: 6,1 дюйма у iPhone 15 и iPhone 15 Pro.

Размеры: 6,7 дюйма у iPhone 15 Plus и iPhone 15 Pro Max.

У всех моделей повышенный объём аккумулятора.

Все модели перешли на разъём USB-C (раньше был Lightning).

Детали iPhone 15

Обычные «Айфоны» впервые с iPhone 12 серьёзно обновят:

пять цветов: чёрный, белый, голубой, зелёный и розовый;

Цвета iPhone 15 Фото: Apple

от iPhone 14 достался «динамический остров», а яркость экрана достигает 2000 нит;

полностью новая камера на 48 мегапикселей, которая сможет без потери качества делать фотографии с двойным увеличением и улучшением;

режим «Портрет» значительно улучшили, а также телефоны теперь всегда снимают с ним, после давая пользователю выбрать лучшее фото (с ним или без);

задняя часть телефона стала матовой и монолитной с камерой;

процессор — A16 Bionic (от iPhone 14 Pro).

Все особенности iPhone 15

Все особенности iPhone 15 Фото: Apple

Цены iPhone 15

iPhone 15 (256 ГБ) — $ 899 (от 85 000 рублей);

iPhone 15 (512 ГБ) — $ 1099 (от 104 000 рублей);

iPhone 15 Plus (256 ТБ) — $ 999 (от 94 000 рублей);

iPhone 15 Plus (256 ТБ) — $ 1199 (от 113 000 рублей).

Цены примерны в США без учёта их налогов. Можете смело прибавлять от 10 до 30 тысяч рублей, что будет примерно актуальной ценой в России. В РФ обычно везут смартфоны из ОАЭ и Китая, там цены другие.

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Детали iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

четыре цвета: чёрный, серый, серебристый и синий.

Цвета iPhone 15 Pro Max Фото: Apple

качель переключения звука заменила кнопка Action — на неё можно поставить абсолютно любое действие, в том числе пользовательскую команду (например, включать и выключать VPN).

полностью новый корпус из титана, «из этого же материала сделаны марсианские вездеходы». При этом внутри смартфона всё осталось из алюминия — для улучшения ремонта;

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max — самые лёгкие Pro-модели в истории iPhone. Также у них рекордно маленькие рамки экрана;

процессор — A17 Pro. Он настолько мощный, что теперь на iPhone начнут выпускать полноценные современные игры: до конца 2023 года выйдут ремейк Resident Evil 4, Resident Evil Village и Death Stranding, а в начале 2024 года появится Assassin's Creed Mirage;

чип iPhone 15 Pro чрезвычайно современный — он не только поддерживает аппаратную трассировку лучей с аналогом тензорных ядер с видеокарт NVIDIA RTX;

игры Genshin Impact, Honkay Star Rail, The Division Resurrection улучшат специально под iPhone 15 Pro.

Assassin's Creed Mirage на iPhone 15 Pro Фото: Apple

камера останется 48-мегакпиксельной, но получит очередной апгрейд с увеличенным сенсором и улучшенной ночной съёмкой;

в iPhone 15 Pro Max будет новая телескопическая камера с пятикратным увеличением, тогда как в iPhone 15 Pro останется с трёхкратным увеличением;

съёмка видео в качестве ProRes с 4К при 60 кадрах в секунду (раньше было не больше 4К при 30 кадрах);

Варианты съёмки на iPhone 15 Pro Max Фото: Apple

на iPhone 15 Pro и Pro Max будет передача данных по проводу со скоростью до 10 гигабит в секунду.

Все особенности iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

Все особенности iPhone 15 Pro и Pro Max Фото: Apple

Цены iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro (128 ГБ) — $ 999 (от 98 000 рублей)

iPhone 15 Pro (256 ГБ) — $ 1099 (от 105 000 рублей)

iPhone 15 Pro (512 ГБ) — $ 1299 (от 125 000 рублей)

iPhone 15 Pro (1 ТБ) — $ 1499 (от 145 000 рублей)

iPhone 15 Pro Max (256 ГБ) — $ 1199 (от 115 000 рублей)

iPhone 15 Pro Max (512 ГБ) — $ 1399 (от 134 000 рублей)

iPhone 15 Pro Max на 1 ТБ — $ 1599 (от 160 000 рублей).

Цены примерны в США без учёта их налогов. Можете смело прибавлять от 10 до 30 тысяч рублей, что будет примерно актуальной ценой в России. В РФ обычно везут смартфоны из ОАЭ и Китая, там цены другие.