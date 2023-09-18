Mortal Kombat 1 — лучшая часть в истории «Мортал Комбат». Обзор игры

В России к серии Mortal Kombat повышенное внимание. Все мы играли в первые части на Dendy, восторженно смотрели фильм Пола Андерсона и пародировали Скорпиона, притягивая друзей легендарным «Get Over Here».

Неудивительно, что новую часть сильно ждали — вот только издатель Warner Bros. подвёл наших фанатов. Если во время беты сервера отлично работали, то на релизе геймеров из России заблокировали по IP. В итоге рубиться в файтинг без VPN не выйдет — даже если купили игру в Казахстане, Турции или другой стране.

Впрочем, энтузиасты уже нашли способ лаконично обойти ограничения простой сменой DNS.

Как легко играть в МК1 в России: В России нашли лёгкий способ обойти бан страны в Mortal Kombat 1

Как поиграть в Mortal Kombat 1 в России?

Релиз файтинга намечен на 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. В России игра не продаётся, поэтому меняйте регион или принимайте игру в качестве подарка. Субтитры на русском в наличии.

«Мортал Комбат» остался прежним, но полностью изменился

Вряд ли кто-то удивится, что фундамент серии в Mortal Kombat 1 остался прежним. Перед нами снова огромный ростер бойцов, у каждого из которых свои сильные стороны и недостатки. Задача — выбрать любимца, выучить его комбинации и навалять всем.

Персонажи найдутся как для энтузиастов, так и для новичков. К примеру, Скорпион силён и прост в освоении: его дальние атаки пробивают все виды блоков, легендарное копьё вылетает внезапно и ошеломляет противника, а комбо элементарны и наносят по 300 единиц урона даже без усиления. У Рейдена более разнообразные атаки, но его комбо требуют тренировок и как минимум одной ячейки усиления.

Впрочем, опытные игроки быстро приспособятся к атакам этих бойцов — зато к Шан Цзуны привыкнуть почти нереально. Его комбо предельно хитрые, а смена облика постоянно сбивает с толку. Проблема в том, что грамотно играть за злого колдуна смогут только крутые игроки.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат WB Games.

Все ключевые механики изменились лишь слегка: чуть изменили комбо, интерактивные объекты на аренах исчезли, имбовых персонажей сбалансировали — при этом суть осталась прежней. Единственная фундаментальная разница – в новой механике камео-бойцов.

В Mortal Kombat 1 герои выходят на арену вместе с союзником, который отсиживается за кадром и выбегает строго по команде. Стоит нажать одну кнопку, как Горо схватит врага и проломит ему голову, Кано выстрелит лазером из глаз, а Джакс мощно ударит по земле и подкинет всех в воздух. У каждого напарника несколько приёмов для разных ситуаций: к примеру, Фрост атакует ледяной стеной с солидным уроном или замораживает оппонента, чтобы вы начали комбо или применили Fatal Blow.

Победитель и его помощник Фото: WB Games

Переоценить значимость камео-бойцов невозможно, ведь их грамотное использование отделяет победу от поражения. Помните про комбо, проворачивать которые стало проще? Для обороны это не проблема: если попались на бесконечную череду ударов, просто позовите напарника — он оттолкнёт обидчика. Это израсходует всю шкалу усиления, зато сохранит здоровье. Также камео полезно, чтобы продлить своё комбо, выбежать из угла и ошеломить оппонента перед применением Fatal Blow.

Ещё одна особенность в том, что сменить камео-бойца можно даже посреди онлайн-серии. Видите, что противник привык к тандему Рейдена и Фрост? После поражения смените даму на другого напарника — и удивите всех новыми приёмами.

Ли Мей стала очень интересной Фото: WB Games

Благодаря камео каждый бой уникален. Раньше при виде Лю Кана я примерно понимал, что будет дальше. Теперь же бог огня кажется загадкой, которую каждый раз нужно заново раскрывать, — всё же в сотрудничестве с Соней или Скорпионом герой действует по-разному. И так с каждым героем!

Лучший сюжет в истории Mortal Kombat

Сюжет Mortal Kombat всегда был не без проблем. Многим нравится девятая часть, но как же нелепо там начинались драки — чуть ли не из-за косого взгляда. А MK11 шокировала проблемами с логикой: взять хотя бы Хронику, которая в нужный для сценариста момент забывала о своём могуществе.

В MK1 история тоже далека до идеала, но следить за ней необычайно интересно. Тут есть загадка, яркие персонажи и эпический конфликт, который начинается после вдохновляющего вступления. В итоге я прошёл кампанию за один присест, хотя изначально не планировал тратить на неё разом много времени.

К слову, перезапуск пошёл серии на пользу. Лю Кан стал Хранителем времени и создал новую реальность, где персонажи сильно изменились. Рейден стал обычным фермером без божественных сил, Кун Лао ещё не превратил шляпу в смертельное оружие, а Шан Цзун занимается мелким мошенничеством. Смотреть на культовых героев под новым углом интересно. К тому же не надо вспоминать, что было в прошлых частях.

В сюжете героям сильно достанется, но глупо истреблять их перестанут Фото: WB Games

Интересных режимов много, но от «Вторжения» ждали большего

В MK1 полно интересных занятий. Пройдите сюжетку, подеритесь в онлайне, запишитесь на турнир, пройдите «Башни», выполните ежедневные задания, кастомизируйте бойца — всё это круто затягивает.

Ещё одна важная активность — режим «Вторжения», который обещают обновлять каждые шесть недель. В первом сезоне герои исследуют охотятся на слетевшего с катушек Скорпиона. В режиме есть свои валюта, прокачка, экипировка и, главное, модификаторы поединков. Не удивляйтесь, если демон пронесётся над ареной и польёт всех огнём, из порталов полетят снаряды, а противники на время получат неуязвимость.

Если модификаторы вас раздражают, уберите их с помощью особого расходника Фото: WB Games

Проблема в том, что «Вторжение» развлекает лишь поначалу. Казалось бы, герой ищет на карте сундуки, дерётся в необычных условиях, получает награды для основной игры — однако разнообразия всё равно не хватает.

К примеру, в стартовой деревне почти все сражения проходят на одной арене, а силами меришься с повторяющимися противниками. Против вас может выйти «Начинающий монах» или «Боевой шляпник» — увы, за вычурными названиями вечно кроется Кун Лао. Это не проблема для мультиплеера, где реальные игроки удивляют необычными приёмами, но во «Вторжении» вы ведь бьётесь с глуповатым ИИ. Поэтому чем дольше зависаешь в режиме, тем сильнее скучаешь по Крипте из MK11.

Во «Вторжении» есть дополнительные активности вроде Башен и испытаний силы Фото: WB Games

Впрочем, это лишь начало пути, ведь «Вторжения» станут основным режимом поддержки для Mortal Kombat 1 — именно с ним будут связаны постоянные нововведения и расширения файтинга, помимо периодического добавления новых бойцов и камео. Режим ещё явно будут дорабатывать и улучшать.

Настолько красивых файтингов ещё не было

Я готов вечно играть в любой режим из Mortal Kombat 1 — даже во «Вторжение». Секрет в фантастической картинке с крутыми эффектами, кровавыми фаталити, детализированными задниками и идеальной оптимизации.

Вы подерётесь в особняке Джонни Кейджа, живом лесу, таинственном храме, праздничном городке из Внешнего мира — и это лишь начало списка. Каждую арену хочется сфотографировать, распечатать и повесить на стене.

Единственный минус – в лицах героев, которые после смены стиля стали менее реалистичными. Из-за ярких красок легенды больше похожи на восковых фигур, чем на людей. К счастью, улучшенная графика и миллион деталей на костюмах компенсируют недостаток.

Прекрасный город во Внешнем мире Фото: WB Games

Mortal Kombat 1: стоит ли играть?

Если любите файтинги или планируете вкатиться в жанр, игры лучше не найти. Благодаря простым персонажам и камео-бойцам побеждать сможет даже новичок. Мастера же выберут хардкорного героя и насладятся геймплеем, визуалом, многообразием режимов. Весёлые занятия найдутся для всех.

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Шикарная графика;

огромный ростер бойцов на любой вкус;

много интересных режимов;

приятный сюжет с интригой и эпиком;

камео-бойцы делают сражения уникальными.

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