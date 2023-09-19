Новые «Папины дочки» удачно перезапускают любимый сериал, в СТС явно постарались

18 сентября состоялась премьера продолжения культовых «Папиных дочек» — для многих сериал в своё время стал культовым, его смотрели наравне с «Кадетством», «Универом», «Счастливы вместе» и другими хитами того времени.

В последнее время началась тенденция возвращать эти старые сериалы — «Универ» за прошедшие 15 лет по сути и не успел уходить с экранов надолго, новые «Счастливы вместе» тоже уже снимают, а «Папины дочки» уже вернулись. Уже доступны первые серии — и по ним можно понять, в какую стороны пошли создатели шоу.

Где смотреть новых «Папиных дочек»

Сериал выходит на СТС и сервисе Start, а также доступен на «Кинопоиске» в рамках сотрудничества.

Сюжет «Папины дочки. Новые»

История повторяется: в 2007 году от Сергея Васнецова уходит жена, оставляя его с пятью дочками, а в 2023 году от Веника уходит Даша, оставляя его с четырьмя дочерьми. Однако теперь на помощь приходит вся остальная семья Васнецовых, включая родителей и дочерей.

Видео доступно на YouTube-канале СТС. Права на видео принадлежат СТС.

Это другие «Папины дочки»

При всех тёплых чувствах к старым «Папиным дочкам» смотреть их в 2023 году очень сложно: герои не разговаривают, а постоянно кричат друг на друга, каждый персонаж скорее стереотип, чем полноценный герой, ситуации к концу шоу всё более абсурдные, а связь с реальностью находится чрезвычайно далеко.

Рад сообщить, что новые «Папины дочки» полностью отказались от классической формулы: это даже ситкомом сложно назвать, ближе к современным сериалам того же Premier — съёмки на реальных локациях, на улицах, постоянная смена ракурсов и куда большее внимание к деталям.

Но куда важнее, что создатели нового сериала изменили свой подход к героям: это не односложные стереотипы без глубины, которые даже не пытаются решать свои проблемы, а просто кричат друг на друга — наоборот, они ведут себя понятно. Особенно удивили новые дочки — теперь их четыре, и каждая уже за первые пару серий запоминается, при этом это не просто набор штампов (умная, спортсменка, гот, красотка).

Галина Сергеевна и Маша Фото: СТС

Есть даже какая-то ирония, что именно Галина Сергеевна и Маша в продолжении остались теми самыми стереотипами: они мало изменились и совсем не взрослели. Вот, например, Маша до сих пор глупая, наивная и ради очередного парня готова бросить семью в нужде.

Создаётся какой-то диссонанс: новые дочки кажутся куда более интересными и глубокими героями, чем пара старых персонажей (в первых двух сериях Женя и Пуговка появляются на пару секунд, поэтому про их эволюцию пока сложно говорить).

Создаётся впечатление, что старые карикатурные образы уже повзрослевших дочек стали ограничением: они просто не могут выйти из прежнего образа, тогда как у новых девочек больший простор для работы. В итоге даже кажется, что юные актрисы просто лучше играют, чем «ветераны».

Соня, Арина, Лиза и Диана — новые папины дочки Фото: СТС

В общем, по первым впечатлениям получается интересная основа для будущего хита — да, это другие «Папины дочки», эдакий мягкий перезапуск, где история продолжается, но всё остальное полностью изменилось. Такой подход хочется только похвалить.

«Папины дочки. Новые»: смотрим дальше?

Да. Это не «Игра престолов» или какой-то другой сюжетный сериал, поэтому не нужно даже пытаться сравнивать. «Папины дочки» были телевизионным сериалом, который трудяги и дети включали вечером, чтобы провести часик с любимыми героями. С этой задачей новое шоу справляется отлично.

Если СТС сумеет удержать планку качества, «Папины дочки» могут остаться на телеэкранах надолго — это такой безопасный сериал, который ты включишь и точно не уйдёшь разочарованным (если ты понимаешь, что включаешь, разумеется).

«Папины дочки. Новые» — хороший пример удачного перезапуска.

Вся семья в сборе Фото: СТС

Не зря проект уже продлили на второй сезон, снимать который начали прямо в момент премьеры первого сезона. В СТС явно надеются оставить шоу в своей сетке.