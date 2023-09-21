«Команды, если честно, такие себе». Перед The International поговорили с Данилом Скутиным

Команда BetBoom Team продолжает подготовку к чемпионату мира The International 2023 по Dota 2 в Сиэтле. В эти дни наша пятёрка выступает на DreamLeague, а неделю назад принимала участие в ивенте BetBoom Dacha, который прошёл в неформальной обстановке в большом особняке.

Именно там, в Ереване, мы смогли пообщаться с мидером коллектива Данилом gpk Скутиным. Киберспортсмен вспомнил начало своей карьеры и завершившийся тяжёлый сезон, а также рассказал о планах на ближайшее будущее и ожиданиях от The International.

gpk перед одним из матчей на BetBoom Dacha Фото: FISSURE / BetBoom Team

— Недавно завершились отборочные к The International в Западной Европе, на которых победила команда Fishman, экс-капитана твоего первого топ-клуба Vega Squadron. Каково было играть с ним? Правда ли, что он любит предоставлять максимальный комфорт игроку на позиции керри?

— Если честно, без понятия. Мы играли с ним в одной команде очень давно, тогда я был ещё школьником. С тех пор прошло много времени, все повзрослели, много где успели поиграть… Поэтому я точно не знаю.

Во времена Vega Squadron у нас было два совсем молодых игрока, я и Арслан xanni. И трио белорусов — LastHero, Fishman и so bad. Они всегда втроём что-то обсуждали и уже с тренером выстраивали нашу игру. А так, с Fishman мы мало общаемся — просто он такой… классный он капитан, в общем, поэтому многие раскрываются в его командах.

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— Через год, по слухам, NAVI подписали «под тебя» двух игроков — so bad и Illias, но твой трансфер так и не состоялся. Теперь ты можешь рассказать, было ли предложение от NAVI у тебя на руках?

— Насколько я помню, там же в итоге оказался MagicaL, да? Нет, у меня был инвайт в другую СНГ-команду, не в NAVI. Я тогда сидел «на банке» в Gambit Esports, и как раз мы думали об этом составе. Но тогда не получилось.

— Перенесёмся ещё на год вперёд, к твоему дебюту на The International. Тогда в Бухарест с вами поехал известный баскетболист Иван Лазарев, который работал в Virtus.pro спортивным директором. Нужна ли такая роль в киберспорте в целом?

— На самом деле мне скорее понравилось с ним работать. Знаешь, просто я с такими людьми раньше не сталкивался, и для меня это было что-то максимально новое. Он серьёзно следил за нашей дисциплиной, чтобы мы всегда приходили вовремя и так далее. Не сказать, что от этого была какая-то огромная польза, но мы стали понимать, как это работает, и это здорово нас сплотило как команду.

Но нужно ли это киберспорту в целом? Думаю, скорее нет, чем да. Просто люди в киберспорте максимально отличаются от тех, что есть в традиционном спорте.

Иван Лазарев с игроком Virtus.pro после вылета с The International 10 Фото: Valve

— Теперь про настоящее. 8 июля Quest Esports проигрывают Team Liquid, и это даёт вам прямую путёвку на The International. TORONTOTOKYO тогда сказал, что играет в Доту не для того, чтобы радоваться победам других. Скажи, а как ты видел ту ситуацию?

— Да, конечно, было приятно, что прошли на TI, но всё равно оставался очень неприятный осадок от того мэйджора. Ты проходишь в топ-6, выходишь на главный турнир года своими силами — у тебя такие эмоции! А на следующий день у тебя всё забирают.

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Мы знали, что шанс попасть на «Инт» напрямую ещё есть — но в тот момент я уже был готов играть квалификацию. Неважно, что было бы на том турнире дальше: мы могли пройти, а могли не пройти, от нас уже ничего не зависело. Так что я уже настраивался на то, что у меня не будет отдыха, вместо отдыха я буду играть отборочные. Я уже был готов к этому.

— На Riyadh Masters ваша команда заняла 5–6-е место. Скажи, какими были эмоции после такого результата, особенно учитывая вылет от Gaimin Gladiators, с которой вы играли лучше всех остальных?

— Было очень обидно. Если вспоминать тот матч, мы спокойно могли выигрывать 2:1. Если бы выиграли, всё было бы чуть лучше. А так… понятно, что все очень расстроились, печальный осадок остался. Но мы были готовы работать дальше.

— Ставили целью топ-1?

— Ну очевидно, что хотелось выиграть. Да просто показать, как мы умеем играть в Доту. Но свой максимум мы показать не смогли.

— Если брать весь сезон 2023 года, как бы ты его оценил?

— Такое, на пятёрочку из десяти. Учитывая, что мы два раза не смогли выйти из группы на мэйджоре — это грустная история.

— Есть шанс повысить эту оценку до старта The International?

— Да. Нужно выиграть два турнира, этот и DreamLeague S21.

gpk на турнире BetBoom Dacha Фото: FISSURE / BetBoom Team

— В сообществе много говорили о том, что BetBoom Team резко прибавила ближе к концу сезона. В то же время ваш тренер Анатолий boo1k Иванов настаивает, что улучшение результатов — это результат постепенной работы в течение всего сезона. Какая точка зрения ближе тебе?

— Я думаю, скорее, это резко произошло. В первой части сезона у нас мало что получалось, в один момент всё стало валиться из рук, очень грустно в моменте было. А потом так произошло, что Ваня Pure перешёл на третью позицию, и у нас будто открылось второе дыхание. Намного проще стало общаться, играть, развиваться. Просто всё пошло как по маслу.

— Сейчас у вас игры на BetBoom Dacha, после будет на DreaLeague. И только потом — The International. С какими мыслями вы подходите к двум ближайшим турнирам?

— Ну, сюда мы приехали, чтобы набрать форму, посмотреть, как другие играют. У нас почти не было тренировочных матчей перед BetBoom Dacha, просто поиграли паблики и сейчас пытаемся собрать по драфтам всё, что имеем, всё, что знаем.

Не сказать, что мы наигрываем какие-то конкретные стратегии и так далее. Но проигрывать тоже не хочется. Хотим показать максимум из того, что у нас есть сейчас. А уже дальше будем играть DreamLeague, готовиться к «Инту» и так далее.

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— Перед The International вы останетесь в Европе или сразу полетите в США, чтобы готовиться на месте?

— Насколько я знаю, мы полетим в Америку, но точно в этом я пока не уверен. Наверное, за полторы недели до старта The International. Может, и раньше, пока не могу сказать.

— При всём том, что ты уже давно выступаешь на высоком уровне, так вышло, что у тебя не так много опыта игры на большой сцене. Скажи, чувствуешь ли ты мандраж при игре на стадионе со зрителями?

— Я бы не сказал, что есть какое-то волнение перед тем же Сиэтлом. Просто исход всех игр на сцене решается по-другому. Это не мандраж, просто такие игры не всегда идут по плану.

gpk на The International 10 Фото: Valve

— Перед TI12 в Tundra Esports произошла внезапная замена, и в результате мидер Nine будет играть на четвёртой позиции. Что думаешь об этом?

— Я думаю, это вынужденная замена, но Nine неплохо играет на «четвёрке». Он сам по себе скилловый и умный игрок, он точно адаптируется.

— А можешь ли ты представить себя в роли четвёрки?

— Да. Я уже думал, что если бы решил поменять роль, то начал играть либо на керри, либо на «четвёрке». Например, на пятой позиции я бы точно не смог играть.

— На The International от нашего региона также прошла Virtus.pro. Как тебе их уровень игры, показанный на квалификации?

— Смотрел, да, одним глазом. Сами по себе игры были не очень высокого уровня, и команды, если честно, такие себе… Три лучших команды, которые весь сезон были сильнее остальных, прошли напрямую — и было понятно, что Virtus.pro выиграют отборы, если они сыграют так, как играли всегда.

— Если сравнивать три наших команды, исключая вас, кто может лучше выступить на The International и на какие места будет рассчитывать?

— Я бы поставил выше остальных Team Spirit, затем 9Pandas и Virtus.pro. По конкретным местам сказать очень сложно — всё-таки много факторов, новый патч и The International. Никто не знает, что будет.