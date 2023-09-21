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Фильм «Проклятие Лилиан» от Александра Невского: где смотреть в России, новый «Астрал», «Заклятие», «Проклятие монахини»

Александр Невский выпустил свой первый хоррор: тут и Стивен Кинг, и Кристофер Нолан
Слава Петров
Александр Невский выпустил свой первый хоррор
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Друг Шварценеггера сумел превзойти себя и культовых режиссёров.

Александр Невский — истинный гений. В начале года он уже грогремел «Нападением на Рио-Браво» и разнёс там десятки бандитов — в основном за счёт эпичного взгляда и элегантно сложенных губ. По рейтингу вестерн на время обогнал культовые картины вроде «Крепкого орешка» и «Стражей Галактики». Жаль, что завистливые хейтеры обнулили оценки.

Друг Шварценеггера не привык отдыхать, поэтому на днях отправил в прокат хоррор «Проклятие Лилиан». Сам Невский в новинке не снимался, зато выступил продюсером и придумал сюжет. Даже этих стараний хватило, чтобы обрести успех. Мистер Вселенная уже пообещал продолжение, которое со временем перерастёт во франшизу уровня «Астрала» и «Заклятия». Чем же так хорош хоррор «Проклятие Лилиан»?

«Проклятие Лилиан»: где смотреть?

Фильм официально показывают в российских кинотеатрах. В цифре хоррор выйдет в октябре-ноябре.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат «СБ Фильм».

Невский — новый Стивен Кинг

Официально Невский писал сценарий на пару с Крэйгом Хаманном. Но уверен, что этот парень просто слушал и с восторженным лицом записывал идеи культуриста.

Представь, Крэйг. Симпатичная медсестра берётся за подработку, приезжает в загородный дом и встречает там милую старушку. Поначалу всё круто, но потом начинается жуть: видения, странные звуки, хлопающие двери. Ну как тебе, Крэйг? Круто? Тогда бежим в павильон!

Похоже, именно так писали сюжет для «Проклятия Лилиан».

Болтают о печеньках

Болтают о печеньках

Фото: «СБ Фильм»

Хотя простота и обилие штампов — не проблема для хоррора. В «Астрале» похожая ситуация, однако фильм Джеймса Вана любят и называют одним из самых страшных в истории. Всё же главное в жанре — гнетущая атмосфера, убедительные монстры, креативные расправы. Невский понимал это и придумал пару отличных идей.

Ну смотрите: сидит девушка, и со спины к ней подкрадывается нечто жуткое. Дама слышит монстра и тут же начинает дёргаться, вопить, падать, светить во все стороны фонарём. А за её спиной всё это время стоит фигурка Сталина! Обалдеть, да?

Примерно из таких мощных сцен состоит «Проклятие Лилиан».

Страшно?

Страшно?

Фото: «СБ Фильм»

Ещё одна особенность фильма в тарантиновских диалогах. Тут ничего удивительного: когда-то голосом сценариста Крэйга Хаманна говорило радио в «Бешеных псах». Чего стоит первая встреча медсестры со старушкой, где персонажи несколько минут обмениваются любезностями.

— Ох, вы такая красивая.— Вы тоже красавица.— Да что вы, я уже старая.— Нет, вы очень красивая.

Чтобы зритель точно понял, что люди в кадре прекрасны, через пару минут диалог повторится. Ну и потом ещё раз. Как видите, в «Проклятии Лилиан» Невский доказал, что по таланту ничем не уступает Стивену Кингу.

В главной роли Натали Денис Шперл

В главной роли Натали Денис Шперл

Фото: «СБ Фильм»

Невский — новый Кристофер Нолан

Хорроры — сложнейший жанр, где нужно убедить зрителя в реальности происходящего. Это невозможно без талантливых актёров, которые самозабвенно вопят и круто имитируют ужас. Вот почему продюсеры проводят длинные кастинги и держатся за «королев крика» вроде Дженны Ортеги и Мэри Элизабет Уинстэд.

Впрочем, Александр Невский не стал заморачиваться и повторил фирменный приём Кристофера Нолана. То есть позвал на главные роли актёров, которые снимались в его прошлом фильме.

Помните доктора-красавицу, которая в «Нападении на Рио-Браво» томно смотрела на культуриста? В «Проклятии Лилиан» она играет главную роль. Джо Корнет, который режиссировал вестерн и играл там шерифа, снова занимает те же позиции. Это ещё не все старые знакомые!

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Минус такого подхода в том, что Джо Корнету далеко до Киллиана Мерфи, а Натали Денис Шперл — до Марион Котийяр. Особенно это заметно в финале, где злодей рассказывает о коварном плане, а героиня молча слушает и нелепо трясётся от страха. Сцена показалась неубедительной, но дело, вероятно, в моём недостаточно изысканном вкусе. Всё же Александр Невский по умолчанию не может ошибаться.

Джо Корнет срежиссировал фильм и заодно в нём снялся

Джо Корнет срежиссировал фильм и заодно в нём снялся

Фото: «СБ Фильм»

Невский — новый Джеймс Ван

Каждый мастер хоррора должен создавать пугающих тварей даже из бюджетных материалов. Например, Джеймс Ван так накрасил Красного демона, что зрители вопили, глядя на него.

Невский повторил приём и создал действительно страшного врага. Вот только страшно от того, что кто-то согласился натянуть на себя маску из дешёвого магазина ужасов и пародировать всемогущего демона. Расправы у чудища соответствующие — он просто проводит по горлу жертвы длинным ногтем.

Местный демон

Местный демон

Фото: «СБ Фильм»

«Проклятие Лилиан»: стоит смотреть?

Если отбросить иронию, смотреть «Проклятие Лилиан» не стоит никому. Это нелепый и ленивый фильм, отставший от жанра лет на 50. Он бы проигрышно смотрелся даже в 1978 году, когда Карпентер выпустил первый «Хэллоуин». Завораживает разве что поведение Невского, который свято верит, что в очередной раз создал шедевр.

Понравилось

  • Невский не сдаётся. 

Не понравилось

  • Весь фильм просто плохой — не «настолько плохо, что хорошо», а никак.
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Теги Чемп.Play Кино и сериалы Кино •••

Заглавное фото: Соцсети Александра Невского

Источник: «Чемпионат»

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