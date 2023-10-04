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Они из России: участники The International 2023 по Дота 2, российские команды, игроки и тренеры

Русские — фавориты! За кого будем болеть на The International 2023 по Dota 2
Иван Мику
Все участники The International 2023 из России
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Российские команды и игроки готовы бороться за главный киберспортивный трофей.

В следующий четверг, 12 октября, в США стартует главный киберспортивный турнир года — The International 2023 по Dota 2. Два десятка лучших команд мира готовятся показать свою лучшую игру, чтобы побороться за Эгиду чемпионов и призовой фонд, который уже превысил отметку $ 2,7 млн.

Для российского киберспорта этот чемпионат уже стал знаковым: наша страна лидирует по числу участвующих команд и игроков, установив рекорд в истории The International. Теперь же настало время разобраться, насколько велики шансы на победу у наших киберспортсменов — и могут ли они вообще бороться за титул?

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Team Spirit

Начать стоит с российско-украинской пятёрки, которая два года назад уже побеждала на первенстве мира по Dota 2. Тогда это была сенсация, но с тех пор Team Spirit укрепились в топе лучших команд, сделав лишь одну замену за два года — и даже политика не помешала команде остаться вместе.

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В конце текущего сезона «драконы» выиграли два крупных турнира подряд: Riyadh Masters с рекордным призовым в размере $ 15 млн и DreamLeague S21, последний ивент перед The Internaional. Если команда Айрата Silent Газиева сохранит ту форму, то противостоять ей, возможно, не сможет никто.

Miposhka и Yatoro на The International 2021

Miposhka и Yatoro на The International 2021

Фото: Valve

BetBoom Team

Сборная молодых звёзд нашего региона, собранная в начале сезона на основе Virtus.pro времён TI10 — того самого состава, который смогли остановить лишь Team Spirit. С тех пор парни повзрослели, стали серьёзнее и опытнее, а в ходе сезона справились с трудностями и стали полноценной командой.

«Поколение чудес», как называют ростер BetBoom, смогло избежать изменений в составе после череды неудач. Парни спрятали своё эго, вместе преодолели кризис и к концу сезона стали одной из лучших команд мира — шансы выиграть The International у нашей пятёрки действительно высоки.

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Три игрока и тренер Virtus,pro с TI10 теперь готовы брать реванш за BetBoom Team

Фото: Valve

9Pandas

На фоне двух фаворитов от региона команда Алексея Solo Березина и Романа RAMZES666 Кушнарёва кажется «тёмной лошадкой». Однако в действительности эта российская пятёрка может показать результат не хуже: так, на весеннем мэйджоре в Берлине «панды» попали в топ-3, а на Bali Major и Riyadh Masters — в топ-6.

Быть может, это не один из главных претендентов на победу в Сиэтле. Но 9Pandas — одна из лучших команд мира, которую ни в коем случае не стоит недооценивать. Ей под силу забрать один из главных призов, а при случае она, думается, сможет вцепиться и в шанс забрать домой кубок.

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Звёзды Virtus.pro спустя несколько лет снова встретились в одной команде

Звёзды Virtus.pro спустя несколько лет снова встретились в одной команде

Фото: Valve

Virtus.pro

Слабейшая из квартета наших команд. В этом сезоне «мишки» сделали ставку на молодёжь, но оказались далеко позади тройки лучших — в итоге не смогли выиграть у Spirit, BetBoom и 9Pandas ни матча и лишь раз пробились на глобальный турнир (где вылетели после первой стадии).

Надежда на связку Артёма fng Баршака и Сергея G Брагина (нынешние капитан и тренер VP приводили клуб в топ-6 ещё в 2015-м) вместе с талантливыми фрешменами не очень сильна, но жива. Очень хочется, чтобы Virtus.pro пробилась хотя бы в плей-офф, хотя на Западе «мишкам» предрекают вылет с последнего места в группе.

Восемь лет назад G и fng (2-й и 3-й слева) сенсационно довели Virtus.pro до топ-6 «Инта». Весной они вернулись в клуб, чтобы сотворить чудо снова

Восемь лет назад G и fng (2-й и 3-й слева) сенсационно довели Virtus.pro до топ-6 «Инта». Весной они вернулись в клуб, чтобы сотворить чудо снова

Фото: Valve

Kataomi и MeTTpuM из Entity

Немногим меньше наше сообщество Dota 2 собирается поддерживать одну из европейских команд. Трое из пятёрки Entity говорят на русском — первый казах на «Инте» Алимжан watson Исламбеков, капитан из Беларуси Дмитрий Fishman Полищук и российский саппорт Владислав Kataomi Семёнов. Главный тренер Даниил MeTTpuM Гилёв — тоже из России.

В элиту мировой соревновательной Dota 2 команда Entity пока не входит. Но там собрались интересные игроки, за которыми приятно следить. Коллектив способен прыгнуть выше головы, показать что-то неожиданное и любопытное — то, что позволит им войти в число основных призёров The International.

На прошлом The International команда Entity выдала двухчасовой матч-марафон — это было что-то!
20 самых эпичных моментов в истории The International по Dota 2
20 самых эпичных моментов в истории The International по Dota 2
Entity после победы над Royal Never Give Up на турнире в прошлом году

Entity после победы над Royal Never Give Up на турнире в прошлом году

Фото: Valve

Антон dyrachyo Шкредов

Если возвращаться к фаворитам, никак нельзя упускать европейский микс Gaimin Gladiators, в котором на первой позиции играет 22-летний российский керри с говорящим ником. Эта команда — безоговорочный лидер сезона и главный фаворит предстоящего The International.

Антон Дурачьё, скорее всего, не лучший керри на планете. Но «гладиаторам» с их стилем его смелая (порой даже чересчур) игра прекрасно подходит — они выиграли все три мэйджора в 2023 году, два сезона DreamLeague и лишь концовку сезона слегка смазали. Что не помешает им претендовать на главный титул в Dota 2.

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В прошлом году GG с dyrachyo вылетели на ранней стадии. Теперь команда — фаворит номер один

Фото: Gaimin Gladiators

Ильяс kasane Гайнуллин

Совершенно невероятная история для современного отечественного спорта — выпускника молодёжки Virtus.pro заметил один из главных американских клубов и пригласил к себе. У нас молодого оффлейнера почти никто всерьёз не рассматривал — а теперь он выходит на The International!

При этом надо, конечно, понимать: TSM далека от статуса фаворита и, скорее, планирует зацепиться хотя бы за какие-то призовые места. Но Гайнуллина тем не менее со счетов не сбрасываем. Месяц назад он с командой дошёл до финала турнира BetBoom Dacha — а вдруг получится взлететь выше головы ещё раз?

Для Ильяса текущий сезон — первый на мировом уровне

Для Ильяса текущий сезон — первый на мировом уровне

Фото: TSM

Никита Daxak Кузьмин

Помимо Меттрима, на The International приедет ещё один специалист из России. Главным тренером молодой команды Quest Esports с керри из Казахстана TA2000 и украинским капитаном kaori станет известный киберспортсмен под ником Дахак.

Только в этом сезоне он прошёл непростой путь: сначала со скандалом покинул HellRaisers (нынешних 9Pandas), затем собрал новую команду и едва не вышел на «Инт», а теперь будет тренировать другую. Коллектив интересный и очень яркий — советуем последить, если останется время после наших остальных представителей!

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Год назад Дахак приезжал на The International как игрок BetBoom Team

Год назад Дахак приезжал на The International как игрок BetBoom Team

Фото: ESL

Четыре наших команды, 19 российских киберспортсменов и пять главных тренеров стартуют на The International 2023 уже через неделю; первые матчи пройдут 12 октября. Приходите поболеть — даже если не совсем понимаете, что такое «Дота»!

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