«Дурные деньги» — отличная драма про уничтожение волков с Уолл-стрит обычными геймерами

Когда-то сеть магазинов GameStop, где продаются диски с играми, компьютерные мыши и прочая геймерская лабуда, считалась лидером рынка. Увы, всё изменилось: игроки окончательно переехали в цифровые магазины, а пандемия заперла всех в квартирах. За 10 лет цена акций упала в десять раз — с $ 55 в 2013-м до $ 4 в 2020-м.

Компания пытались всё исправить, но американским инвесторам было плевать. Они начали «шортить» GameStop — то есть ставить деньги на дальнейшее падение акций. Чем сильнее дешевела компания, тем больше денег зарабатывали волки с Уолл-стрит.

Однажды пользователь Reddit с ником Roaring Kitty (Ревущий котёнок) увидел в GameStop перспективу и предложил наказать богатеющих на чужом горе инвесторов. Тогда геймеры и обычные работяги начали инвестировать в магазины. Спрос пошёл вверх, а цена увеличилась в 20 раз, до $ 80.

Весь мир сходил с ума от восторга, геймеры удивлённо смотрели на цифры в своём финансовом портфеле, а инвесторы с Уолл-стрит теряли миллиарды.

История была столь невероятной, что про эпопею с GameStop сняли кино со звёздным актёрским составом. Но стоит ли смотреть драму о битве богачей с пользователями Reddit?

«Дурные деньги»: где смотреть?

Фильм «Дурные деньги» официально показывают в российских кинотеатрах. Цифровой релиз ждите примерно в ноябре.

Видео доступно на YouTube-канале Global Film. Права на видео принадлежат Sony.

Благая идея всегда побеждает деньги

Если следили за историей с GameStop, то уже знаете обо всех сюжетных поворотах. Roaring Kitty призывает аудиторию вкладываться в компанию и уже через пару дней видит, что стоимость акций действительно поднимается. Со временем движуха набирает бешеные обороты, а инвесторы с «шортами» начинают терять колоссальные деньги.

Впрочем, главная идея фильма связана с драмой вокруг человеческих судеб. Дело в том, что раздутая стоимость была слишком далека от реальной. Стоило кому-то впечатлиться цифрами и продать активы, как цена GameStop рухнула бы. Схема работала, пока все держали акции и продолжали вкладываться. А ведь у людей кредиты, ипотеки и прочие проблемы — так почему бы им не закрыть сделку?

Ревущий котёнок (справа) и его непутёвый брат Фото: Sony

Причиной стойкости стал крестовый поход против Уолл-стрит. Всё же «шорты» — мерзкое занятие, неизбежно ломающее судьбы. Инвесторы мечтали о банкротстве GameStop и не думали о людях, которые останутся без работы. Ребята с Reddit решили наказать пиджаков — поэтому долго держали акции.

Моральную дилемму показывают умело. Вот Roaring Kitty: у него жена и малыш, а в затею с GameStop он вложил все сбережения. Сейчас на его виртуальном счету десятки миллионов, но уже через час они могут превратиться в тыкву. Вот студентка, у которой есть шанс закрыть все кредиты и обеспечить безбедную жизнь, но тогда она подведёт единомышленников. Вот медсестра, мечтающая о светлом будущем для своего ребёнка.

Что делать этим людям: стоять до конца или подумать о себе?

В фильме эту тему много обсуждают. Вы прочувствуете эмоции всех причастных, вдохновитесь философскими речами Ревущего котёнка, посмеётесь над шокированными инвесторами и поймёте: мыльный пузырь рано или поздно лопается.

Именно благодаря бунтарскому подтексту и повествованию через обычных людей «Дурные деньги» работают. Зритель может знать про историю с GameStop и её финал, но всё равно будет смотреть фильм с интересом.

Инвестор с Уолл-стрит в шоке Фото: Sony

Конечно, в новинке нет ничего прорывного, а режиссура и сценарий довольны простые. Поэтому «Дурные деньги» недотягивают до гениальной «Игры на понижение» и других жанровых фильмов. Впрочем, авторы и не пытались тягаться с мастодонтами, а просто рассказали интересную историю — и однозначно справились с задачей.

Актёры преображают фильм

В «Дурных деньгах» собрали крутейший каст — причём известные люди даже на второстепенных ролях. К примеру, Ревущего котёнка играет Пол Дано из «Бэтмена» и «Нефти», а его жену и отца, которые почти не влияют на сюжет, Шейлин Вудли («Дивергент») и Клэнси Браун («Побег из Шоушенка») соответственно.

Это касается вообще всех. Увидели харизматичного инвестора? Да это же Ник Офферман из «Парков и зон отдыха». В кадре появился менеджер GameStop? Это Дэйн ДеХаан из «Валериана и города тысячи планет». Энтузиаст предлагает выгодные вклады? Привет, Себастьян Стэн (Зимний солдат из КВМ).

Подход, где на каждой роли узнаваемый актёр, добавляет «Дурным деньгам» очков. Благодаря стараниям каста в драму всегда веришь.

У Себастьяна Стэна небольшая, но яркая роль Фото: Sony

«Дурные деньги»: стоит ли смотреть?

Если пропустили историю с акциями GameStop или любите драмы про бизнес, обратите на «Дурные деньги» внимание. Это необязательный, но всё же качественный фильм о людях, которые пошли против системы и многого добились.

Понравилось:

простая, но душевная история;

великолепный актёрский состав;

удивляешься, что всё это происходило в реальности.

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