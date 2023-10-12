The International 2023 стартует сегодня! Расписание турнира по Dota 2

Сегодня вечером в Сиэтле начнутся игры главного киберспортивного турнира года — The International 2023 по игре Dota 2. На старт выйдут два десятка участников из всех уголков планеты, чтобы к концу месяца определить лучшую команду мира.
Этот материал станет путеводителем по чемпионату мира в США. Мы собрали здесь всю актуальную информацию перед стартом TI12, которая должна помочь зрителю следить за происходящим. Поехали!
- Расписание The International 2023
- Плей-офф The International 2023
- Где смотреть: прямой эфир TI12
- Место проведения The International 2023
- Призовой фонд TI12
- Список участников — все команды TI12
Расписание The International 2023
Перед стартом Valve изменила систему проведения. В отличие от прошлых лет, групповой этап стал намного короче, а стадию плей-офф разбили на два этапа. Кроме того, для удобства зрителей почти все игры будут проходить в конце недели — в пятницу, субботу и воскресенье.
Групповой этап The International 2023
Раньше на чемпионате мира по Dota 2 участников делили на две больших подгруппы, теперь же их будет четыре — по пять команд в каждой. За полтора дня все сыграют против соперников из своей группы матч в формате best-of-2. Одновременно будет идти пять матчей. В итоге после восьми карт слабейшая команда каждого квинтета покидает турнир.
Жеребьёвка группового этапа The International 2023
Фото: Valve
Ниже детальное расписание матчей (по московскому времени), жирным выделены российские коллективы. Также информацию об играх, текущие результаты и положение команд можно найти в нашем матч-центре.
12 октября, 20:00 — групповой этап, тур 1:
- Группа А: Team Spirit — 9 Pandas;
- Группа А: Evil Geniuses — Entity;
- Группа B: Thunder Awaken — BetBoom Team;
- Группа С: LGD Gaming — Gaimin Gladiators;
- Группа D: TSM — Tundra Esports.
12 октября, 22:00 — групповой этап, тур 2:
- Группа А: Team Spirit — Team SMG;
- Группа B: Team Liquid — Azure Ray;
- Группа B: Thunder Awaken — Shopify Rebellion;
- Группа С: nouns — beastcoast;
- Группа D: Tundra Esports — Talon Esports.
13 октября, 00:00 — групповой этап, тур 3:
- Группа А: 9 Pandas — Entity;
- Группа B: Team Liquid — BetBoom Team;
- Группа С: LGD Gaming — nouns;
- Группа С: Virtus.pro — Gaimin Gladiators;
- Группа D: Keyd Stars — PSG.Quest.
13 октября, 2:00 — групповой этап, тур 4:
- Группа А: Team Spirit — Entity;
- Группа А: Evil Geniuses — Team SMG;
- Группа С: Virtus.pro — beastcoast;
- Группа D: Keyd Stars — Tundra Esports;
- Группа D: TSM — Talon Esports.
13 октября, 4:00 — групповой этап, тур 5:
- Группа А: 9 Pandas — Team SMG;
- Группа B: Shopify Rebellion — Team Liquid;
- Группа B: Azure Ray — Thunder Awaken;
- Группа С: Gaimin Gladiators — nouns;
- Группа D: TSM — PSG.Quest.
13 октября, 20:00 — групповой этап, тур 6:
- Группа А: Team Spirit — Evil Geniuses;
- Группа B: Shopify Rebellion — BetBoom Team;
- Группа С: LGD Gaming — beastcoast;
- Группа D: Keyd Stars — Talon Esports;
- Группа D: Tundra Esports — PSG.Quest.
13 октября, 22:00 — групповой этап, тур 7:
- Группа А: Entity — Team SMG;
- Группа B: Team Liquid — Thunder Awaken;
- Группа B: Shopify Rebellion — Azure Ray;
- Группа С: LGD Gaming — Virtus.pro;
- Группа D: Keyd Stars — TSM.
13 октября, 00:00 — групповой этап, тур 8:
- Группа А: Evil Geniuses — 9Pandas;
- Группа B: BetBoom Team — Azure Ray;
- Группа С: Virtus.pro — nouns;
- Группа С: Gaimin Gladiators — beastcoast;
- Группа D: Talon Esports — PSG.Quest.
Второй день будет значительно короче из-за потенциальных переигровок. Если две команды наберут одинаковое число очков, то проведут дополнительный очный матч.
Главный трофей турнира — Aegis of Champions (Эгида чемпионов)
Фото: Valve
В субботу и воскресенье 16 команд (напомним, пятые места групп вылетают с TI12) проведут дополнительный матч за посев в плей-офф (bo3, до двух побед). Победители этих игр отправятся в верхнюю сетку, проигравшие — в нижнюю.
- 14 октября, 20:00. 1-е место группы А — 3-е или 4-е место группы B;
- 14 октября, 23:00. 1-е место группы А — 3-е или 4-е место группы B;
- 14 октября, 23:00. 1-е место группы А — 3-е или 4-е место группы B;
- 14 октября, 23:00. 1-е место группы А — 3-е или 4-е место группы B;
- 14 октября, 23:00. 1-е место группы А — 3-е или 4-е место группы B;
- 14 октября, 23:00. 1-е место группы А — 3-е или 4-е место группы B;
- 14 октября, 23:00. 1-е место группы А — 3-е или 4-е место группы B;
- 14 октября, 23:00. 1-е место группы А — 3-е или 4-е место группы B;
Плей-офф The International 2023
После этого команды получат по четыре дня перерыва и вернутся к играм только в пятницу. С 20 по 22 октября пройдёт первая часть плей-офф — один раунд в верхней сетке и два в нижней. В результате из 16 команд в финальную часть TI12 отправятся лишь восемь.
Подробное расписание матчей станет известно позже, но можно предположить, что игры одной части сетки будут идти в один день, а начинаться матчи будут в то же время, что и «стыки» (20:00, 23:00, 2:00, 5:00).
Матчи в рамках первой части плей-офф
Фото: Valve
Решающие матчи пройдут на «Климат Пледж-Арене» с пятницы по воскресенье следующей недели — с 27 по 29 октября. Восемь команд разыграют основную часть призового фонда и чемпионский трофей в традиционном формате double-elimination (выбывание после двух поражений).
Сетка основной части плей-офф The International
Фото: Valve
Где смотреть: прямой эфир TI12
Есть несколько способов смотреть матчи The International. Официальная трансляция будет доступна бесплатно на Twitch и на YouTube, а также в плеере ниже. Во время группового этапа будет параллельно идти по пять игр, поэтому будут работать дополнительные каналы на Twitch (второй, третий, четвёртый и пятый).
Кроме того, матчи The International может комментировать кто угодно, поэтому на Twitch и YouTube будет широкий выбор кастеров, следящих за турниром на своих каналах. Среди них, например, бывшие про-игроки Ярослав NS Кузнецов и Александр Nix Левин и популярный стример Виталий Arthas Цаль.
Фанаты Dota 2 также любят смотреть матчи в клиенте игры. Там можно выключить комментаторов и оставить только звуки игры, следить за действиями любого игрока от его лица, а также в любой момент получить всю информацию о матче. Правда, мобильный гаджет для такого не подойдёт — только ПК.
Место проведения The International 2023
Спустя шесть лет The International наконец-то возвращается домой, в Сиэтл! Американский город, где расположена штаб-квартира разработчиков из Valve, давно считается столицей «Доты», и для многих именно он ассоциируется с главным турниром по игре.
Матчи групповой стадии участники сыграют из своих тренировочных комнат, первые игры плей-офф пройдут в здании Summit конференц-центра Сиэтла (уже со зрителями), а решающие матчи вживую смогут увидеть уже тысячи человек — они состоятся на стадионе «Климат Пледж-Арена». До реконструкции он носил название «Ки-Арена», именно тут The International проходил в 2014–2017 годах.
Выступление известной скрипачки Линдси Стирлинг на «Ки Арене» во время The International 2016
Фото: Valve / Flickr
Призовой фонд TI12
Как это обычно бывает, сумма разыгрываемых призовых состоит из двух частей. Сначала Valve вкладывает фиксированные $ 1,6 млн, а затем призовой увеличивают игроки — в фонд идёт 25% от всех покупок тематических внутриигровых предметов.
В прошлые годы игроки тратили много денег из-за доступа к интересным ивентам и уникальным косметическим наградам: в результате удавалось собрать десятки миллионов долларов!
Однако в 2023 году Valve отказалась от большого числа наград, и теперь в компендиуме можно получить только наклейки игроков, загрузочные экраны и фразы для чата. Поэтому игроки вкладываются в призовой The International с меньшей охотой — он до сих пор не превысил $ 3 млн.
Текущий призовой фонд можно узнать тут, окончательная сумма станет известна после окончания финального матча TI12. Впрочем, учитывая темпы роста, вряд ли она будет выше $ 3,5–4 млн.
The International 2021 в Румынии
Фото: Valve
Список участников — все команды TI12
Всего на The International будут выступать 20 команд. Больше всего — пять — представляют Европу, а от русскоязычного региона в США отправились сразу четыре коллектива.
Кроме того, ещё в трёх командах (Gaimin Gladiators, Entity и TSM) выступают российские киберспортсмены, а Quest Esports тренирует наш тренер. Подробнее об участниках TI12 из России можно узнать в нашем материале.
Главными претендентами на победу считаются Gaimin Gladiators (выиграла шесть турниров в этом году, в том числе три мэйджора), действующий чемпион Tundra Esports и наши команды — Team Spirit и BetBoom Team.
При определённом стечении обстоятельств включиться в борьбу за титул могут и другие коллективы: к примеру, Team Liquid, LGD Gaming или Shopify Rebellion. А вот все команды TI12:
- Gaimin Gladiators (Европа);
- Entity (Европа);
- PSG.Quest (Европа);
- Tundra Esports (Европа);
- Team Liquid (Швеция);
- Team Spirit (Россия);
- BetBoom Team (Россия);
- 9Pandas (Россия);
- Virtus.pro (Россия);
- Shopify Rebellion (Северная Америка);
- TSM (Северная Америка);
- nouns (США);
- Evil Geniuses (Перу);
- beastcoast (Перу);
- Thunder Awaken (Перу);
- Vivo Keyd Stars (Бразилия);
- LGD Gaming (Китай);
- Azure Ray (Китай);
- Talon Esports (Таиланд);
- Team SMG (Юго-Восточная Азия).
Два года назад TI единственный раз в истории прошёл без зрителей
Фото: Valve