The International 2023 стартует сегодня! Расписание турнира по Dota 2

А также подробности об участниках, призе и месте проведения турнира.

Сегодня вечером в Сиэтле начнутся игры главного киберспортивного турнира года — The International 2023 по игре Dota 2. На старт выйдут два десятка участников из всех уголков планеты, чтобы к концу месяца определить лучшую команду мира.

Этот материал станет путеводителем по чемпионату мира в США. Мы собрали здесь всю актуальную информацию перед стартом TI12, которая должна помочь зрителю следить за происходящим. Поехали!

Расписание The International 2023

Перед стартом Valve изменила систему проведения. В отличие от прошлых лет, групповой этап стал намного короче, а стадию плей-офф разбили на два этапа. Кроме того, для удобства зрителей почти все игры будут проходить в конце недели — в пятницу, субботу и воскресенье.

Групповой этап The International 2023

Раньше на чемпионате мира по Dota 2 участников делили на две больших подгруппы, теперь же их будет четыре — по пять команд в каждой. За полтора дня все сыграют против соперников из своей группы матч в формате best-of-2. Одновременно будет идти пять матчей. В итоге после восьми карт слабейшая команда каждого квинтета покидает турнир.

Жеребьёвка группового этапа The International 2023 Фото: Valve

Ниже детальное расписание матчей (по московскому времени), жирным выделены российские коллективы. Также информацию об играх, текущие результаты и положение команд можно найти в нашем матч-центре.

12 октября, 20:00 — групповой этап, тур 1:

Группа А: Team Spirit — 9 Pandas;

— Группа А: Evil Geniuses — Entity;

Группа B: Thunder Awaken — BetBoom Team;

Группа С: LGD Gaming — Gaimin Gladiators;

Группа D: TSM — Tundra Esports.

12 октября, 22:00 — групповой этап, тур 2:

Группа А: Team Spirit — Team SMG;

— Team SMG; Группа B: Team Liquid — Azure Ray;

Группа B: Thunder Awaken — Shopify Rebellion;

Группа С: nouns — beastcoast;

Группа D: Tundra Esports — Talon Esports.

13 октября, 00:00 — групповой этап, тур 3:

Группа А: 9 Pandas — Entity;

— Entity; Группа B: Team Liquid — BetBoom Team;

Группа С: LGD Gaming — nouns;

Группа С: Virtus.pro — Gaimin Gladiators;

— Gaimin Gladiators; Группа D: Keyd Stars — PSG.Quest.

13 октября, 2:00 — групповой этап, тур 4:

Группа А: Team Spirit — Entity;

— Entity; Группа А: Evil Geniuses — Team SMG;

Группа С: Virtus.pro — beastcoast;

— beastcoast; Группа D: Keyd Stars — Tundra Esports;

Группа D: TSM — Talon Esports.

13 октября, 4:00 — групповой этап, тур 5:

Группа А: 9 Pandas — Team SMG;

— Team SMG; Группа B: Shopify Rebellion — Team Liquid;

Группа B: Azure Ray — Thunder Awaken;

Группа С: Gaimin Gladiators — nouns;

Группа D: TSM — PSG.Quest.

13 октября, 20:00 — групповой этап, тур 6:

Группа А: Team Spirit — Evil Geniuses;

— Evil Geniuses; Группа B: Shopify Rebellion — BetBoom Team ;

; Группа С: LGD Gaming — beastcoast;

Группа D: Keyd Stars — Talon Esports;

Группа D: Tundra Esports — PSG.Quest.

13 октября, 22:00 — групповой этап, тур 7:

Группа А: Entity — Team SMG;

Группа B: Team Liquid — Thunder Awaken;

Группа B: Shopify Rebellion — Azure Ray;

Группа С: LGD Gaming — Virtus.pro ;

; Группа D: Keyd Stars — TSM.

13 октября, 00:00 — групповой этап, тур 8:

Группа А: Evil Geniuses — 9Pandas;

Группа B: BetBoom Team — Azure Ray;

— Azure Ray; Группа С: Virtus.pro — nouns;

— nouns; Группа С: Gaimin Gladiators — beastcoast;

Группа D: Talon Esports — PSG.Quest.

Второй день будет значительно короче из-за потенциальных переигровок. Если две команды наберут одинаковое число очков, то проведут дополнительный очный матч.

Главный трофей турнира — Aegis of Champions (Эгида чемпионов) Фото: Valve

В субботу и воскресенье 16 команд (напомним, пятые места групп вылетают с TI12) проведут дополнительный матч за посев в плей-офф (bo3, до двух побед). Победители этих игр отправятся в верхнюю сетку, проигравшие — в нижнюю.

14 октября, 20:00. 1-е место группы А — 3-е или 4-е место группы B;

14 октября, 23:00. 1-е место группы А — 3-е или 4-е место группы B;

14 октября, 23:00. 1-е место группы А — 3-е или 4-е место группы B;

14 октября, 23:00. 1-е место группы А — 3-е или 4-е место группы B;

14 октября, 23:00. 1-е место группы А — 3-е или 4-е место группы B;

14 октября, 23:00. 1-е место группы А — 3-е или 4-е место группы B;

14 октября, 23:00. 1-е место группы А — 3-е или 4-е место группы B;

14 октября, 23:00. 1-е место группы А — 3-е или 4-е место группы B;

Плей-офф The International 2023

После этого команды получат по четыре дня перерыва и вернутся к играм только в пятницу. С 20 по 22 октября пройдёт первая часть плей-офф — один раунд в верхней сетке и два в нижней. В результате из 16 команд в финальную часть TI12 отправятся лишь восемь.

Подробное расписание матчей станет известно позже, но можно предположить, что игры одной части сетки будут идти в один день, а начинаться матчи будут в то же время, что и «стыки» (20:00, 23:00, 2:00, 5:00).

Матчи в рамках первой части плей-офф Фото: Valve

Решающие матчи пройдут на «Климат Пледж-Арене» с пятницы по воскресенье следующей недели — с 27 по 29 октября. Восемь команд разыграют основную часть призового фонда и чемпионский трофей в традиционном формате double-elimination (выбывание после двух поражений).

Сетка основной части плей-офф The International Фото: Valve

Где смотреть: прямой эфир TI12

Есть несколько способов смотреть матчи The International. Официальная трансляция будет доступна бесплатно на Twitch и на YouTube, а также в плеере ниже. Во время группового этапа будет параллельно идти по пять игр, поэтому будут работать дополнительные каналы на Twitch (второй, третий, четвёртый и пятый).

Кроме того, матчи The International может комментировать кто угодно, поэтому на Twitch и YouTube будет широкий выбор кастеров, следящих за турниром на своих каналах. Среди них, например, бывшие про-игроки Ярослав NS Кузнецов и Александр Nix Левин и популярный стример Виталий Arthas Цаль.

Фанаты Dota 2 также любят смотреть матчи в клиенте игры. Там можно выключить комментаторов и оставить только звуки игры, следить за действиями любого игрока от его лица, а также в любой момент получить всю информацию о матче. Правда, мобильный гаджет для такого не подойдёт — только ПК.

Место проведения The International 2023

Спустя шесть лет The International наконец-то возвращается домой, в Сиэтл! Американский город, где расположена штаб-квартира разработчиков из Valve, давно считается столицей «Доты», и для многих именно он ассоциируется с главным турниром по игре.

Матчи групповой стадии участники сыграют из своих тренировочных комнат, первые игры плей-офф пройдут в здании Summit конференц-центра Сиэтла (уже со зрителями), а решающие матчи вживую смогут увидеть уже тысячи человек — они состоятся на стадионе «Климат Пледж-Арена». До реконструкции он носил название «Ки-Арена», именно тут The International проходил в 2014–2017 годах.

Выступление известной скрипачки Линдси Стирлинг на «Ки Арене» во время The International 2016 Фото: Valve / Flickr

Призовой фонд TI12

Как это обычно бывает, сумма разыгрываемых призовых состоит из двух частей. Сначала Valve вкладывает фиксированные $ 1,6 млн, а затем призовой увеличивают игроки — в фонд идёт 25% от всех покупок тематических внутриигровых предметов.

В прошлые годы игроки тратили много денег из-за доступа к интересным ивентам и уникальным косметическим наградам: в результате удавалось собрать десятки миллионов долларов!

Однако в 2023 году Valve отказалась от большого числа наград, и теперь в компендиуме можно получить только наклейки игроков, загрузочные экраны и фразы для чата. Поэтому игроки вкладываются в призовой The International с меньшей охотой — он до сих пор не превысил $ 3 млн.

Текущий призовой фонд можно узнать тут, окончательная сумма станет известна после окончания финального матча TI12. Впрочем, учитывая темпы роста, вряд ли она будет выше $ 3,5–4 млн.

The International 2021 в Румынии Фото: Valve

Список участников — все команды TI12

Всего на The International будут выступать 20 команд. Больше всего — пять — представляют Европу, а от русскоязычного региона в США отправились сразу четыре коллектива.

Кроме того, ещё в трёх командах (Gaimin Gladiators, Entity и TSM) выступают российские киберспортсмены, а Quest Esports тренирует наш тренер. Подробнее об участниках TI12 из России можно узнать в нашем материале.

Главными претендентами на победу считаются Gaimin Gladiators (выиграла шесть турниров в этом году, в том числе три мэйджора), действующий чемпион Tundra Esports и наши команды — Team Spirit и BetBoom Team.

При определённом стечении обстоятельств включиться в борьбу за титул могут и другие коллективы: к примеру, Team Liquid, LGD Gaming или Shopify Rebellion. А вот все команды TI12:

Gaimin Gladiators (Европа);

Entity (Европа);

PSG.Quest (Европа);

Tundra Esports (Европа);

Team Liquid (Швеция);

Team Spirit (Россия);

BetBoom Team (Россия);

9Pandas (Россия);

Virtus.pro (Россия);

Shopify Rebellion (Северная Америка);

TSM (Северная Америка);

nouns (США);

Evil Geniuses (Перу);

beastcoast (Перу);

Thunder Awaken (Перу);

Vivo Keyd Stars (Бразилия);

LGD Gaming (Китай);

Azure Ray (Китай);

Talon Esports (Таиланд);

Team SMG (Юго-Восточная Азия).