Бесплатные коды для игры «Мир танков» в октябре 2023 года

Разработчики «Мира танков» дают различные приятные бонусы на ежемесячной основе. Для этого игрокам не нужно выполнять сложные задания или заниматься длительной прокачкой — достаточно перейти на сайт или в игровой клиент и ввести промокод. Сегодня мы отметим все рабочие промокоды и укажем способы их активации.
Бонус-коды для «Мира танков» (в октябре 2023 года)
B1ACKVAS1 — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:
- 50 000 серебра.
MIRKORABLEI8LET — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:
- 1 день танкового премиум-аккаунта;
- 6 надписей «Гремящий»;
- 6 декалей «Долгожданный трофей»;
- 3 личных резерва: +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час.
CBET917A — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:
- 1 личный резерв: +50% к боевому опыту на 1 час.
LESTAGAMES23 — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:
- 3 дня танкового премиум-аккаунта;
- 5 задач на x5 опыта для любой техники;
- 6 декалей «Стальное трио»;
- 2D-стиль «Стальной союз».
«Мир танков»
Фото: Lesta
OCT23MT4BKOHTAKTE — ежемесячный промокод на октябрь 2023 года. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:
- 50 золота.
TEMH1BAH — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:
- 1 день танкового премиум-аккаунта.
MTSEP4TELEGRAM — ежемесячный промокод на сентябрь 2023 года. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:
- 1 личный резерв: +50% к кредитам на 1 час.
JUNE12RU — бонус-код для «Мира танков» ко Дню России. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Действует до 31 декабря 2023 года. Что даёт:
- 3 дня танкового премиум-аккаунта;
- 5 задач на x5 опыта для любой техники;
- 2D-стиль «Триколор»;
- 6 декалей «Медведь в прыжке»;
- 6 эмблем «Флаг России».
MT2023TDAY — бонус-код для «Мира танков» ко Дню танкиста. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Действует до 15 сентября 2023 года. Что даёт:
- 3 дня танкового премиум-аккаунта;
- 6 надписей «С днём танкиста!»;
- 2D-стиль «Экипаж машины боевой»;
- 2 личных резерва «+100% к боевому опыту на 1 час».
CREWSTEADYHAND — майский бонус-код для «Мира танков». Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:
- 5 предбоевых инструкций «Без резких движений».
JULY3BY — бонус-код для «Мира танков» ко Дню независимости Республики Беларусь. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Действует до 31 декабря 2023 года. Что даёт:
- 3 дня танкового премиум-аккаунта;
- 5 задач на x5 опыта для любой техники;
- 2D-стиль «Квiтней, Беларусь!»;
- 6 декалей «Минск (репродукция)»;
- 6 эмблем «Флаг Беларуси».
EASYSTART — стартовый бонус-код для «Мира танков», ограниченный по времени. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:
- премиумный танк четвёртого уровня Matilda LVT — для новых игроков;
- 100% экипаж для танка — для новых игроков;
- 1 слот в ангаре — для новых игроков;
- 500 золота — для новых игроков;
- 1 большой ремкомплект — для активных игроков.
VICTORYDAYLESTA — бонус-код для «Мира танков» ко Дню Победы. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:
- 3 дня танкового премиум-аккаунта;
- 9 задач на x5 опыта для любой техники;
- 6 декалей «Звезда Сталинграда»;
- 2D-стиль «200 дней и ночей».
Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»
Кроме простой активации промокодов, игроки могут поучаствовать в различных соревнованиях и акциях от разработчиков для открытия дополнительных наград. Например, ежедневное посещение табель-календаря позволит заполучить множество полезных предметов. Для этого пройдите по всем шагам:
- Ежедневно заходите на сайт.
- Щёлкайте на день календаря и получайте бесплатную награду.
- Перейдите в игру для переноса награды на аккаунт.
- Не забудьте каждый день открывать табель-календарь и выполнять эти действия.
В течение одних суток доступен только один бонус. Обновление табель-календаря происходит ежедневно в 3:00 по Москве. Если после получения награды на сайте пользователь не перейдёт в игру, то он не получит бесплатные предметы. Также при пропуске табель-календарь будет заполняться с того дня, на котором остановился игрок.
Календарь на октябрь
Фото: Lesta
Если не забывать совершать все действия и активировать 30 наград, то игрок за месяц получит:
- 100 золота;
- 100 бонов;
- 25 000 кредитов;
- 4 дня танкового премиум-аккаунта;
- 3 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;
- 1 бонус на +50% к кредитам на 1 час;
- 7 предбоевых инструкций («Разложить снаряды», «Укрытие на местности», «Без резких движений», «Долг превыше всего», «Рациональная боеукладка», «Концентрация на цели» и «Продувка воздуховодов»);
- 3 малых ремкомплекта;
- 2 малые аптечки;
- 3 демонтажных набора;
- 6 декалей «Стальное трио».