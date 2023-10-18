А также табель-календарь до конца месяца.

Бесплатные коды для игры «Мир танков» в октябре 2023 года

Разработчики «Мира танков» дают различные приятные бонусы на ежемесячной основе. Для этого игрокам не нужно выполнять сложные задания или заниматься длительной прокачкой — достаточно перейти на сайт или в игровой клиент и ввести промокод. Сегодня мы отметим все рабочие промокоды и укажем способы их активации.

Бонус-коды для «Мира танков» (в октябре 2023 года)

B1ACKVAS1 — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

50 000 серебра.

MIRKORABLEI8LET — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

1 день танкового премиум-аккаунта;

6 надписей «Гремящий»;

6 декалей «Долгожданный трофей»;

3 личных резерва: +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час.

CBET917A — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

1 личный резерв: +50% к боевому опыту на 1 час.

LESTAGAMES23 — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

5 задач на x5 опыта для любой техники;

6 декалей «Стальное трио»;

2D-стиль «Стальной союз».

«Мир танков» Фото: Lesta

OCT23MT4BKOHTAKTE — ежемесячный промокод на октябрь 2023 года. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

50 золота.

TEMH1BAH — временный промокод. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

1 день танкового премиум-аккаунта.

MTSEP4TELEGRAM — ежемесячный промокод на сентябрь 2023 года. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

1 личный резерв: +50% к кредитам на 1 час.

JUNE12RU — бонус-код для «Мира танков» ко Дню России. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Действует до 31 декабря 2023 года. Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

5 задач на x5 опыта для любой техники;

2D-стиль «Триколор»;

6 декалей «Медведь в прыжке»;

6 эмблем «Флаг России».

MT2023TDAY — бонус-код для «Мира танков» ко Дню танкиста. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Действует до 15 сентября 2023 года. Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

6 надписей «С днём танкиста!»;

2D-стиль «Экипаж машины боевой»;

2 личных резерва «+100% к боевому опыту на 1 час».

CREWSTEADYHAND — майский бонус-код для «Мира танков». Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

5 предбоевых инструкций «Без резких движений».

JULY3BY — бонус-код для «Мира танков» ко Дню независимости Республики Беларусь. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Действует до 31 декабря 2023 года. Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

5 задач на x5 опыта для любой техники;

2D-стиль «Квiтней, Беларусь!»;

6 декалей «Минск (репродукция)»;

6 эмблем «Флаг Беларуси».

EASYSTART — стартовый бонус-код для «Мира танков», ограниченный по времени. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

премиумный танк четвёртого уровня Matilda LVT — для новых игроков;

100% экипаж для танка — для новых игроков;

1 слот в ангаре — для новых игроков;

500 золота — для новых игроков;

1 большой ремкомплект — для активных игроков.

VICTORYDAYLESTA — бонус-код для «Мира танков» ко Дню Победы. Используется только один раз на аккаунт для RUBY-региона. Что даёт:

3 дня танкового премиум-аккаунта;

9 задач на x5 опыта для любой техники;

6 декалей «Звезда Сталинграда»;

2D-стиль «200 дней и ночей».

Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»

Кроме простой активации промокодов, игроки могут поучаствовать в различных соревнованиях и акциях от разработчиков для открытия дополнительных наград. Например, ежедневное посещение табель-календаря позволит заполучить множество полезных предметов. Для этого пройдите по всем шагам:

Ежедневно заходите на сайт. Щёлкайте на день календаря и получайте бесплатную награду. Перейдите в игру для переноса награды на аккаунт. Не забудьте каждый день открывать табель-календарь и выполнять эти действия.

В течение одних суток доступен только один бонус. Обновление табель-календаря происходит ежедневно в 3:00 по Москве. Если после получения награды на сайте пользователь не перейдёт в игру, то он не получит бесплатные предметы. Также при пропуске табель-календарь будет заполняться с того дня, на котором остановился игрок.

Календарь на октябрь Фото: Lesta

Если не забывать совершать все действия и активировать 30 наград, то игрок за месяц получит: