Лучшие дешёвые футболисты EA Sports FC 24 в Ultimate Team

Ежегодно в Electronic Arts обновляют рейтинги игроков в режиме Ultimate Team. В новой FC 24 обошлось без исключений. Сегодня мы расскажем о лучших футболистах с низкой стоимостью в игре до 1000 монет. В эту цену попадают спортсмены с золотыми карточками и рейтингом «81-83». Среди таких звёзд удастся собрать сильную стартовую команду в онлайн-режиме.

Позиции

Фото: EA Sports

Всех футболистов мы разделили по позициям:

GK (ГК) — голкипер.

CB (ЦЗ) — центральный защитник.

RB (ПЗ) — правый защитник.

LB (ЛЗ) — левый защитник.

RWB (ПФЗ) — правый фланговый защитник.

LWB (ЛФЗ) — левый фланговый защитник.

CDM (ЦОП) — центральный опорный полузащитник.

RM (ПП) — правый полузащитник.

CM (ЦП) — центральный полузащитник.

LM (ЛП) — левый полузащитник.

CAM (ЦАП) — центральный атакующий полузащитник.

CF (ЦФД) — центрфорвард.

LW (ЛВ) — левый вингер.

RW (ПВ) — правый вингер.

ST (НАП) — нападающий.

Ниже отметим лучших и самых известных футболистов — по пять человек на позицию.

GK

Ниже отмечены лучшие дешёвые голкиперы.

Унай Симон (Simon)

Фото: EA Sports

Стоимость: 900.

Рейтинг: 83.

Страна: Испания.

Лига: LALIGA.

Клуб: «Атлетико» Мадрид.

Алекс Мерет (Meret)

Фото: EA Sports

Стоимость: 900.

Рейтинг: 83.

Страна: Италия.

Лига: Serie A.

Клуб: «Наполи».

Доминик Ливакович (Livaković)

Фото: EA Sports

Стоимость: 750.

Рейтинг: 82.

Страна: Хорватия.

Лига: Trendyol Süper Lig.

Клуб: «Фенербахче».

Джордан Пикфорд (Pickford)

Фото: EA Sports

Стоимость: 750.

Рейтинг: 82.

Страна: Англия.

Лига: Premier League

Клуб: «Эвертон».

Эдуард Менди (Mendy)

Фото: EA Sports

Стоимость: 750.

Рейтинг: 82.

Страна: Сенегал.

Лига: ROSHN Saudi League.

Клуб: «Аль-Ахли».

CB

Ниже отмечены лучшие дешёвые центральные защитники.

Начо Фернандес (Nacho)

Фото: EA Sports

Стоимость: 900.

Рейтинг: 83.

Страна: Испания.

Лига: LALIGA.

Клуб: «Реал» Мадрид.

Хосе Мария Хименес (Giménez)

Фото: EA Sports

Стоимость: 900.

Рейтинг: 83.

Страна: Уругвай.

Лига: LALIGA.

Клуб: «Атлетико» Мадрид.

Свен Ботман (Botman)

Фото: EA Sports

Стоимость: 900.

Рейтинг: 83.

Страна: Нидерланды.

Лига: Premier League.

Клуб: «Ньюкасл Юнайтед».

Бенжамен Павар (Pavard)

Фото: EA Sports

Стоимость: 900.

Рейтинг: 83.

Страна: Франция.

Лига: Serie A.

Клуб: «Интер».

Пау Торрес (Torres)

Фото: EA Sports

Стоимость: 900.

Рейтинг: 83.

Страна: Испания.

Лига: Premier League.

Клуб: «Астон Вилла».

RB

Ниже отмечены лучшие дешёвые правые защитники.

Дани Карвахаль (Carvajal)

Фото: EA Sports

Стоимость: 750.

Рейтинг: 82.

Страна: Испания.

Лига: LALIGA.

Клуб: «Реал» Мадрид.

Науэль Молина (Molina)

Фото: EA Sports

Стоимость: 750.

Рейтинг: 83.

Страна: Аргентина.

Лига: LALIGA

Клуб: «Атлетико» Мадрид.

Нуссайр Мазрауи (Mazraoui)

Фото: EA Sports

Стоимость: 750.

Рейтинг: 82.

Страна: Марокко.

Лига: Bundesliga.

Клуб: «Бавария».

Педро Порро (Porro)

Фото: EA Sports

Стоимость: 700.

Рейтинг: 81.

Страна: Испания.

Лига: Premier League.

Клуб: «Тоттенхэм Хотспур».

Лукас Васкес (Vazquez)

Фото: EA Sports

Стоимость: 700.

Рейтинг: 81.

Страна: Испания.

Лига: LALIGA

Клуб: «Реал» Мадрид.

LB

Ниже отмечены лучшие дешёвые левые защитники.

Люк Шоу (Shaw)

Фото: EA Sports

Стоимость: 900.

Рейтинг: 83.

Страна: Англия.

Лига: Premier League.

Клуб: «Манчестер Юнайтед».

Жорди Альба (Jordi Alba)

Фото: EA Sports

Стоимость: 900.

Рейтинг: 83.

Страна: Испания.

Лига: MLS.

Клуб: «Интер Майами».

Хави Галан (Galan)

Фото: EA Sports

Стоимость: 750.

Рейтинг: 82.

Страна: Испания.

Лига: LALIGA.

Клуб: «Атлетико» Мадрид.

Хосе Луис Гайя (Gaya)

Фото: EA Sports

Стоимость: 750.

Рейтинг: 82.

Страна: Испания.

Лига: LALIGA.

Клуб: «Валенсия».

Рафаэл Геррейру (Guerreiro)

Фото: EA Sports

Стоимость: 700.

Рейтинг: 82.

Страна: Португалия.

Лига: Bundesliga.

Клуб: «Бавария».

RWB

Ниже отмечены лучшие дешёвые правые фланговые защитники.

Жонатан Клосс (Clauss)

Фото: EA Sports

Стоимость: 700.

Рейтинг: 81.

Страна: Франция.

Лига: Ligue 1.

Клуб: «Олимпик» Марсель.

Дензел Думфрис (Dumfries)

Фото: EA Sports

Стоимость: 800.

Рейтинг: 81.

Страна: Нидерланды.

Лига: Serie A.

Клуб: «Интер».

В рейтинге от «80» до «83» отсутствуют другие правые фланговые защитники, поэтому можно выбрать гибридных RB, которые умеют играть на позиции RWB. Сюда подходят Мазрауи, Карвахаль, Молина и Порро, о которых мы говорили выше.

LWB

Ниже отмечены лучшие дешёвые левые фланговые защитники.

Федерико Димарко (Dimarco)

Фото: EA Sports

Стоимость: 750.

Рейтинг: 82.

Страна: Италия.

Лига: Serie A.

Клуб: «Интер».

В рейтинге от «80» до «83» отсутствуют другие левые фланговые защитники, поэтому можно выбрать гибридных LB, которые умеют играть на позиции LWB. Сюда подходят, например, Шоу, Жорди Альба, Галан и Гайя.

CDM

Ниже отмечены лучшие дешёвые центральные опорные полузащитники.

Жоау Пальинья (Palhinha)

Фото: EA Sports

Стоимость: 900.

Рейтинг: 83.

Страна: Португалия.

Лига: Premier League.

Клуб: «Фулхэм».

Марсело Брозович (Brozovic)

Фото: EA Sports

Стоимость: 900.

Рейтинг: 83.

Страна: Хорватия.

Лига: ROSHN Saudi League.

Клуб: «Аль-Наср».

Серхио Бускетс (Sergio Busquets)

Фото: EA Sports

Стоимость: 900.

Рейтинг: 83.

Страна: Испания.

Лига: MLS.

Клуб: «Интер Майами».

Жоржиньо (Jorginho)

Фото: EA Sports

Стоимость: 900.

Рейтинг: 83.

Страна: Италия.

Лига: Premier League.

Клуб: «Арсенал».

Гвидо Родригес (Rodriguez)

Фото: EA Sports

Стоимость: 900.

Рейтинг: 83.

Страна: Аргентина.

Лига: LALIGA.

Клуб: «Бетис».

RM

Ниже отмечены лучшие дешёвые правые полузащитники.

Отавио (Otavio)

Фото: EA Sports

Стоимость: 750.

Рейтинг: 82.

Страна: Португалия.

Лига: ROSHN Saudi League.

Клуб: «Аль-Наср».

Виктор Цыганков (Tsygankov)

Фото: EA Sports

Стоимость: 750.

Рейтинг: 82.

Страна: Украина.

Лига: LALIGA.

Клуб: «Жирона».

Жоау Мариу (Joao Mario)

Фото: EA Sports

Стоимость: 750.

Рейтинг: 82.

Страна: Португалия.

Лига: Liga Portugal.

Клуб: «Бенфика».

Малком (Malcom)

Фото: EA Sports

Стоимость: 700.

Рейтинг: 81.

Страна: Бразилия.

Лига: ROSHN Saudi League.

Клуб: «Аль-Хиляль».

Эмилиано Буэндия (Buendia)

Фото: EA Sports

Стоимость: 650.

Рейтинг: 80.

Страна: Португалия.

Лига: Liga Portugal.

Клуб: «Астон Вилла».

CM

Ниже отмечены лучшие дешёвые центральные полузащитники.

Серхи Дардер (Sergi Darder)

Фото: EA Sports

Стоимость: 900.

Рейтинг: 83.

Страна: Испания.

Лига: LALIGA.

Клуб: «Мальорка».

Кристиан Эриксен (Eriksen)

Фото: EA Sports

Стоимость: 900.

Рейтинг: 83.

Страна: Дания.

Лига: Premier League.

Клуб: «Манчестер Юнайтед».

Гави (Gavi)

Фото: EA Sports

Стоимость: 900.

Рейтинг: 83.

Страна: Испания.

Лига: LALIGA.

Клуб: «Барселона».

Пётр Зелиньски (Zielinski)

Фото: EA Sports

Стоимость: 900.

Рейтинг: 83.

Страна: Польша.

Лига: Seria A.

Клуб: «Наполи».

LM

Ниже отмечены лучшие дешёвые левые полузащитники.

Микель Оярсабаль (Oyarzabal)

Фото: EA Sports

Стоимость: 900.

Рейтинг: 83.

Страна: Испания.

Лига: LALIGA.

Клуб: «Реал Сосьедад».

Филип Костич (Kostic)

Фото: EA Sports

Стоимость: 900.

Рейтинг: 83.

Страна: Сербия.

Лига: Serie A

Клуб: «Ювентус».

Винченцо Грифо (Grifo)

Фото: EA Sports

Стоимость: 750.

Рейтинг: 82.

Страна: Италия.

Лига: Bundesliga

Клуб: «Фрайбург».

Мартен Терье (Terrier)

Фото: EA Sports

Стоимость: 700.

Рейтинг: 81.

Страна: Франция.

Лига: Ligue 1.

Клуб: «Ренн».

Каору Митома (Mitoma)

Фото: EA Sports

Стоимость: 750.

Рейтинг: 80.

Страна: Япония.

Лига: Premier League.

Клуб: «Брайтон».

CAM

Ниже отмечены лучшие дешёвые центральные атакующие полузащитники.

Марко Ройс (Reus)

Фото: EA Sports

Стоимость: 900.

Рейтинг: 83.

Страна: Германия.

Лига: Bundesliga.

Клуб: «Боруссия» Дортмунд.

Йонас Хофман (Hofmann)

Фото: EA Sports

Стоимость: 900.

Рейтинг: 83.

Страна: Германия.

Лига: Bundesliga.

Клуб: «Байер».

Дани Ольмо (Olmo)

Фото: EA Sports

Стоимость: 900.

Рейтинг: 83.

Страна: Испания.

Лига: Bundesliga.

Клуб: «РБ Лейпциг».

Лоренцо Пеллегрини (Pellegrini)

Фото: EA Sports

Стоимость: 950.

Рейтинг: 83.

Страна: Италия.

Лига: Serie A.

Клуб: «Рома».

Рикарду Орта (Horta)

Фото: EA Sports

Стоимость: 750.

Рейтинг: 82.

Страна: Португалия.

Лига: Liga Portugal.

Клуб: «Брага».

CF

Ниже отмечены лучшие дешёвые центрфорварды.

Анхель Ди Мария (Di Maria)

Фото: EA Sports

Стоимость: 900.

Рейтинг: 83.

Страна: Аргентина.

Лига: Liga Portugal.

Клуб: «Бенфика».

Рафа Силва (Rafa)

Фото: EA Sports

Стоимость: 1000.

Рейтинг: 83.

Страна: Португалия.

Лига: Liga Portugal.

Клуб: «Бенфика».

Роберто Фирмино (Firmino)

Фото: EA Sports

Стоимость: 750.

Рейтинг: 82.

Страна: Бразилия.

Лига: ROSHN Saudi League.

Клуб: «Аль-Ахли».

Андерсон Талиска (Talisca)

Фото: EA Sports

Стоимость: 700.

Рейтинг: 82.

Страна: Бразилия.

Лига: ROSHN Saudi League.

Клуб: «Аль-Наср».

Андрей Крамарич (Kramaric)

Фото: EA Sports

Стоимость: 700.

Рейтинг: 82.

Страна: Хорватия.

Лига: Bundesliga.

Клуб: «Хоффенхайм».

LW

Ниже отмечены лучшие дешёвые левые вингеры.

Педру Гонсалвеш (Goncalves)

Фото: EA Sports

Стоимость: 750.

Рейтинг: 82.

Страна: Португалия.

Лига: Liga Portugal.

Клуб: «Спортинг».

Джейдон Санчо (Sancho)

Фото: EA Sports

Стоимость: 600.

Рейтинг: 82.

Страна: Англия.

Лига: Premier League.

Клуб: «Манчестер Юнайтед».

Душан Тадич (Tadic)

Фото: EA Sports

Стоимость: 700.

Рейтинг: 82.

Страна: Сербия.

Лига: Trendyol Süper Lig.

Клуб: «Фенербахче».

Ферран Торрес (Torres)

Фото: EA Sports

Стоимость: 750.

Рейтинг: 82.

Страна: Испания.

Лига: LALIGA.

Клуб: «Барселона».

Лоренцо Инсинье (Insigne)

Фото: EA Sports

Стоимость: 700.

Рейтинг: 81.

Страна: Италия.

Лига: MLS.

Клуб: «Торонто».

RW

Ниже отмечены лучшие дешёвые правые вингеры.

Марко Асенсио (Asensio)

Фото: EA Sports

Стоимость: 900.

Рейтинг: 83.

Страна: Испания.

Лига: Ligue 1.

Клуб: «Пари Сен-Жермен».

Деян Кулушевски (Kulusevski)

Фото: EA Sports

Стоимость: 600.

Рейтинг: 81.

Страна: Швеция.

Лига: Premier League.

Клуб: «Тоттенхэм Хотспур».

Мигель Альмирон (Almiron)

Фото: EA Sports

Стоимость: 600.

Рейтинг: 81.

Страна: Парагвай.

Лига: Premier League.

Клуб: «Ньюкасл Юнайтед».

Самуэль Чуквезе (Chukwueze)

Фото: EA Sports

Стоимость: 700.

Рейтинг: 81.

Страна: Нигерия.

Лига: Serie A.

Клуб: «Милан».

Антони Матеус дос Сантос (Antony)

Фото: EA Sports

Стоимость: 850.

Рейтинг: 81.

Страна: Бразилия.

Лига: Premier League.

Клуб: «Манчестер Юнайтед».

ST

Ниже отмечены лучшие дешёвые нападающие

Альваро Мората (Morata)

Фото: EA Sports

Стоимость: 900.

Рейтинг: 83.

Страна: Испания.

Лига: LALIGA.

Клуб: «Атлетико» Мадрид.

Себастьен Аллер (Haller)

Фото: EA Sports

Стоимость: 900.

Рейтинг: 83.

Страна: Кот-д’Ивуар.

Лига: Bundesliga.

Клуб: «Боруссия» Дортмунд.

Александр Ляказетт (Lacazette)

Фото: EA Sports

Стоимость: 900.

Рейтинг: 83.

Страна: Франция.

Лига: Ligue 1.

Клуб: «Олимпик» Лион.

Эдин Джеко (Dzeko)

Фото: EA Sports

Стоимость: 900.

Рейтинг: 83.

Страна: Босния и Герцеговина.

Лига: Trendyol Süper Lig.

Клуб: «Фенербахче».

Жерар Морено (Moreno)

Фото: EA Sports

Стоимость: 900.

Рейтинг: 83.

Страна: Испания.

Лига: LALIGA.

Клуб: «Вильярреал».