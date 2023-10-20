Лучшие дешёвые футболисты EA Sports FC 24 в Ultimate Team

Ежегодно в Electronic Arts обновляют рейтинги игроков в режиме Ultimate Team. В новой FC 24 обошлось без исключений. Сегодня мы расскажем о лучших футболистах с низкой стоимостью в игре до 1000 монет. В эту цену попадают спортсмены с золотыми карточками и рейтингом «81-83». Среди таких звёзд удастся собрать сильную стартовую команду в онлайн-режиме.
Позиции
Фото: EA Sports
Всех футболистов мы разделили по позициям:
GK (ГК) — голкипер.
CB (ЦЗ) — центральный защитник.
RB (ПЗ) — правый защитник.
LB (ЛЗ) — левый защитник.
RWB (ПФЗ) — правый фланговый защитник.
LWB (ЛФЗ) — левый фланговый защитник.
CDM (ЦОП) — центральный опорный полузащитник.
RM (ПП) — правый полузащитник.
CM (ЦП) — центральный полузащитник.
LM (ЛП) — левый полузащитник.
CAM (ЦАП) — центральный атакующий полузащитник.
CF (ЦФД) — центрфорвард.
LW (ЛВ) — левый вингер.
RW (ПВ) — правый вингер.
ST (НАП) — нападающий.
Ниже отметим лучших и самых известных футболистов — по пять человек на позицию.
GK
Ниже отмечены лучшие дешёвые голкиперы.
Унай Симон (Simon)
Фото: EA Sports
Стоимость: 900.
Рейтинг: 83.
Страна: Испания.
Лига: LALIGA.
Клуб: «Атлетико» Мадрид.
Алекс Мерет (Meret)
Фото: EA Sports
Стоимость: 900.
Рейтинг: 83.
Страна: Италия.
Лига: Serie A.
Клуб: «Наполи».
Доминик Ливакович (Livaković)
Фото: EA Sports
Стоимость: 750.
Рейтинг: 82.
Страна: Хорватия.
Лига: Trendyol Süper Lig.
Клуб: «Фенербахче».
Джордан Пикфорд (Pickford)
Фото: EA Sports
Стоимость: 750.
Рейтинг: 82.
Страна: Англия.
Лига: Premier League
Клуб: «Эвертон».
Эдуард Менди (Mendy)
Фото: EA Sports
Стоимость: 750.
Рейтинг: 82.
Страна: Сенегал.
Лига: ROSHN Saudi League.
Клуб: «Аль-Ахли».
CB
Ниже отмечены лучшие дешёвые центральные защитники.
Начо Фернандес (Nacho)
Фото: EA Sports
Стоимость: 900.
Рейтинг: 83.
Страна: Испания.
Лига: LALIGA.
Клуб: «Реал» Мадрид.
Хосе Мария Хименес (Giménez)
Фото: EA Sports
Стоимость: 900.
Рейтинг: 83.
Страна: Уругвай.
Лига: LALIGA.
Клуб: «Атлетико» Мадрид.
Свен Ботман (Botman)
Фото: EA Sports
Стоимость: 900.
Рейтинг: 83.
Страна: Нидерланды.
Лига: Premier League.
Клуб: «Ньюкасл Юнайтед».
Бенжамен Павар (Pavard)
Фото: EA Sports
Стоимость: 900.
Рейтинг: 83.
Страна: Франция.
Лига: Serie A.
Клуб: «Интер».
Пау Торрес (Torres)
Фото: EA Sports
Стоимость: 900.
Рейтинг: 83.
Страна: Испания.
Лига: Premier League.
Клуб: «Астон Вилла».
RB
Ниже отмечены лучшие дешёвые правые защитники.
Дани Карвахаль (Carvajal)
Фото: EA Sports
Стоимость: 750.
Рейтинг: 82.
Страна: Испания.
Лига: LALIGA.
Клуб: «Реал» Мадрид.
Науэль Молина (Molina)
Фото: EA Sports
Стоимость: 750.
Рейтинг: 83.
Страна: Аргентина.
Лига: LALIGA
Клуб: «Атлетико» Мадрид.
Нуссайр Мазрауи (Mazraoui)
Фото: EA Sports
Стоимость: 750.
Рейтинг: 82.
Страна: Марокко.
Лига: Bundesliga.
Клуб: «Бавария».
Педро Порро (Porro)
Фото: EA Sports
Стоимость: 700.
Рейтинг: 81.
Страна: Испания.
Лига: Premier League.
Клуб: «Тоттенхэм Хотспур».
Лукас Васкес (Vazquez)
Фото: EA Sports
Стоимость: 700.
Рейтинг: 81.
Страна: Испания.
Лига: LALIGA
Клуб: «Реал» Мадрид.
LB
Ниже отмечены лучшие дешёвые левые защитники.
Люк Шоу (Shaw)
Фото: EA Sports
Стоимость: 900.
Рейтинг: 83.
Страна: Англия.
Лига: Premier League.
Клуб: «Манчестер Юнайтед».
Жорди Альба (Jordi Alba)
Фото: EA Sports
Стоимость: 900.
Рейтинг: 83.
Страна: Испания.
Лига: MLS.
Клуб: «Интер Майами».
Хави Галан (Galan)
Фото: EA Sports
Стоимость: 750.
Рейтинг: 82.
Страна: Испания.
Лига: LALIGA.
Клуб: «Атлетико» Мадрид.
Хосе Луис Гайя (Gaya)
Фото: EA Sports
Стоимость: 750.
Рейтинг: 82.
Страна: Испания.
Лига: LALIGA.
Клуб: «Валенсия».
Рафаэл Геррейру (Guerreiro)
Фото: EA Sports
Стоимость: 700.
Рейтинг: 82.
Страна: Португалия.
Лига: Bundesliga.
Клуб: «Бавария».
RWB
Ниже отмечены лучшие дешёвые правые фланговые защитники.
Жонатан Клосс (Clauss)
Фото: EA Sports
Стоимость: 700.
Рейтинг: 81.
Страна: Франция.
Лига: Ligue 1.
Клуб: «Олимпик» Марсель.
Дензел Думфрис (Dumfries)
Фото: EA Sports
Стоимость: 800.
Рейтинг: 81.
Страна: Нидерланды.
Лига: Serie A.
Клуб: «Интер».
В рейтинге от «80» до «83» отсутствуют другие правые фланговые защитники, поэтому можно выбрать гибридных RB, которые умеют играть на позиции RWB. Сюда подходят Мазрауи, Карвахаль, Молина и Порро, о которых мы говорили выше.
LWB
Ниже отмечены лучшие дешёвые левые фланговые защитники.
Федерико Димарко (Dimarco)
Фото: EA Sports
Стоимость: 750.
Рейтинг: 82.
Страна: Италия.
Лига: Serie A.
Клуб: «Интер».
В рейтинге от «80» до «83» отсутствуют другие левые фланговые защитники, поэтому можно выбрать гибридных LB, которые умеют играть на позиции LWB. Сюда подходят, например, Шоу, Жорди Альба, Галан и Гайя.
CDM
Ниже отмечены лучшие дешёвые центральные опорные полузащитники.
Жоау Пальинья (Palhinha)
Фото: EA Sports
Стоимость: 900.
Рейтинг: 83.
Страна: Португалия.
Лига: Premier League.
Клуб: «Фулхэм».
Марсело Брозович (Brozovic)
Фото: EA Sports
Стоимость: 900.
Рейтинг: 83.
Страна: Хорватия.
Лига: ROSHN Saudi League.
Клуб: «Аль-Наср».
Серхио Бускетс (Sergio Busquets)
Фото: EA Sports
Стоимость: 900.
Рейтинг: 83.
Страна: Испания.
Лига: MLS.
Клуб: «Интер Майами».
Жоржиньо (Jorginho)
Фото: EA Sports
Стоимость: 900.
Рейтинг: 83.
Страна: Италия.
Лига: Premier League.
Клуб: «Арсенал».
Гвидо Родригес (Rodriguez)
Фото: EA Sports
Стоимость: 900.
Рейтинг: 83.
Страна: Аргентина.
Лига: LALIGA.
Клуб: «Бетис».
RM
Ниже отмечены лучшие дешёвые правые полузащитники.
Отавио (Otavio)
Фото: EA Sports
Стоимость: 750.
Рейтинг: 82.
Страна: Португалия.
Лига: ROSHN Saudi League.
Клуб: «Аль-Наср».
Виктор Цыганков (Tsygankov)
Фото: EA Sports
Стоимость: 750.
Рейтинг: 82.
Страна: Украина.
Лига: LALIGA.
Клуб: «Жирона».
Жоау Мариу (Joao Mario)
Фото: EA Sports
Стоимость: 750.
Рейтинг: 82.
Страна: Португалия.
Лига: Liga Portugal.
Клуб: «Бенфика».
Малком (Malcom)
Фото: EA Sports
Стоимость: 700.
Рейтинг: 81.
Страна: Бразилия.
Лига: ROSHN Saudi League.
Клуб: «Аль-Хиляль».
Эмилиано Буэндия (Buendia)
Фото: EA Sports
Стоимость: 650.
Рейтинг: 80.
Страна: Португалия.
Лига: Liga Portugal.
Клуб: «Астон Вилла».
CM
Ниже отмечены лучшие дешёвые центральные полузащитники.
Серхи Дардер (Sergi Darder)
Фото: EA Sports
Стоимость: 900.
Рейтинг: 83.
Страна: Испания.
Лига: LALIGA.
Клуб: «Мальорка».
Кристиан Эриксен (Eriksen)
Фото: EA Sports
Стоимость: 900.
Рейтинг: 83.
Страна: Дания.
Лига: Premier League.
Клуб: «Манчестер Юнайтед».
Гави (Gavi)
Фото: EA Sports
Стоимость: 900.
Рейтинг: 83.
Страна: Испания.
Лига: LALIGA.
Клуб: «Барселона».
Пётр Зелиньски (Zielinski)
Фото: EA Sports
Стоимость: 900.
Рейтинг: 83.
Страна: Польша.
Лига: Seria A.
Клуб: «Наполи».
LM
Ниже отмечены лучшие дешёвые левые полузащитники.
Микель Оярсабаль (Oyarzabal)
Фото: EA Sports
Стоимость: 900.
Рейтинг: 83.
Страна: Испания.
Лига: LALIGA.
Клуб: «Реал Сосьедад».
Филип Костич (Kostic)
Фото: EA Sports
Стоимость: 900.
Рейтинг: 83.
Страна: Сербия.
Лига: Serie A
Клуб: «Ювентус».
Винченцо Грифо (Grifo)
Фото: EA Sports
Стоимость: 750.
Рейтинг: 82.
Страна: Италия.
Лига: Bundesliga
Клуб: «Фрайбург».
Мартен Терье (Terrier)
Фото: EA Sports
Стоимость: 700.
Рейтинг: 81.
Страна: Франция.
Лига: Ligue 1.
Клуб: «Ренн».
Каору Митома (Mitoma)
Фото: EA Sports
Стоимость: 750.
Рейтинг: 80.
Страна: Япония.
Лига: Premier League.
Клуб: «Брайтон».
CAM
Ниже отмечены лучшие дешёвые центральные атакующие полузащитники.
Марко Ройс (Reus)
Фото: EA Sports
Стоимость: 900.
Рейтинг: 83.
Страна: Германия.
Лига: Bundesliga.
Клуб: «Боруссия» Дортмунд.
Йонас Хофман (Hofmann)
Фото: EA Sports
Стоимость: 900.
Рейтинг: 83.
Страна: Германия.
Лига: Bundesliga.
Клуб: «Байер».
Дани Ольмо (Olmo)
Фото: EA Sports
Стоимость: 900.
Рейтинг: 83.
Страна: Испания.
Лига: Bundesliga.
Клуб: «РБ Лейпциг».
Лоренцо Пеллегрини (Pellegrini)
Фото: EA Sports
Стоимость: 950.
Рейтинг: 83.
Страна: Италия.
Лига: Serie A.
Клуб: «Рома».
Рикарду Орта (Horta)
Фото: EA Sports
Стоимость: 750.
Рейтинг: 82.
Страна: Португалия.
Лига: Liga Portugal.
Клуб: «Брага».
CF
Ниже отмечены лучшие дешёвые центрфорварды.
Анхель Ди Мария (Di Maria)
Фото: EA Sports
Стоимость: 900.
Рейтинг: 83.
Страна: Аргентина.
Лига: Liga Portugal.
Клуб: «Бенфика».
Рафа Силва (Rafa)
Фото: EA Sports
Стоимость: 1000.
Рейтинг: 83.
Страна: Португалия.
Лига: Liga Portugal.
Клуб: «Бенфика».
Роберто Фирмино (Firmino)
Фото: EA Sports
Стоимость: 750.
Рейтинг: 82.
Страна: Бразилия.
Лига: ROSHN Saudi League.
Клуб: «Аль-Ахли».
Андерсон Талиска (Talisca)
Фото: EA Sports
Стоимость: 700.
Рейтинг: 82.
Страна: Бразилия.
Лига: ROSHN Saudi League.
Клуб: «Аль-Наср».
Андрей Крамарич (Kramaric)
Фото: EA Sports
Стоимость: 700.
Рейтинг: 82.
Страна: Хорватия.
Лига: Bundesliga.
Клуб: «Хоффенхайм».
LW
Ниже отмечены лучшие дешёвые левые вингеры.
Педру Гонсалвеш (Goncalves)
Фото: EA Sports
Стоимость: 750.
Рейтинг: 82.
Страна: Португалия.
Лига: Liga Portugal.
Клуб: «Спортинг».
Джейдон Санчо (Sancho)
Фото: EA Sports
Стоимость: 600.
Рейтинг: 82.
Страна: Англия.
Лига: Premier League.
Клуб: «Манчестер Юнайтед».
Душан Тадич (Tadic)
Фото: EA Sports
Стоимость: 700.
Рейтинг: 82.
Страна: Сербия.
Лига: Trendyol Süper Lig.
Клуб: «Фенербахче».
Ферран Торрес (Torres)
Фото: EA Sports
Стоимость: 750.
Рейтинг: 82.
Страна: Испания.
Лига: LALIGA.
Клуб: «Барселона».
Лоренцо Инсинье (Insigne)
Фото: EA Sports
Стоимость: 700.
Рейтинг: 81.
Страна: Италия.
Лига: MLS.
Клуб: «Торонто».
RW
Ниже отмечены лучшие дешёвые правые вингеры.
Марко Асенсио (Asensio)
Фото: EA Sports
Стоимость: 900.
Рейтинг: 83.
Страна: Испания.
Лига: Ligue 1.
Клуб: «Пари Сен-Жермен».
Деян Кулушевски (Kulusevski)
Фото: EA Sports
Стоимость: 600.
Рейтинг: 81.
Страна: Швеция.
Лига: Premier League.
Клуб: «Тоттенхэм Хотспур».
Мигель Альмирон (Almiron)
Фото: EA Sports
Стоимость: 600.
Рейтинг: 81.
Страна: Парагвай.
Лига: Premier League.
Клуб: «Ньюкасл Юнайтед».
Самуэль Чуквезе (Chukwueze)
Фото: EA Sports
Стоимость: 700.
Рейтинг: 81.
Страна: Нигерия.
Лига: Serie A.
Клуб: «Милан».
Антони Матеус дос Сантос (Antony)
Фото: EA Sports
Стоимость: 850.
Рейтинг: 81.
Страна: Бразилия.
Лига: Premier League.
Клуб: «Манчестер Юнайтед».
ST
Ниже отмечены лучшие дешёвые нападающие
Альваро Мората (Morata)
Фото: EA Sports
Стоимость: 900.
Рейтинг: 83.
Страна: Испания.
Лига: LALIGA.
Клуб: «Атлетико» Мадрид.
Себастьен Аллер (Haller)
Фото: EA Sports
Стоимость: 900.
Рейтинг: 83.
Страна: Кот-д’Ивуар.
Лига: Bundesliga.
Клуб: «Боруссия» Дортмунд.
Александр Ляказетт (Lacazette)
Фото: EA Sports
Стоимость: 900.
Рейтинг: 83.
Страна: Франция.
Лига: Ligue 1.
Клуб: «Олимпик» Лион.
Эдин Джеко (Dzeko)
Фото: EA Sports
Стоимость: 900.
Рейтинг: 83.
Страна: Босния и Герцеговина.
Лига: Trendyol Süper Lig.
Клуб: «Фенербахче».
Жерар Морено (Moreno)
Фото: EA Sports
Стоимость: 900.
Рейтинг: 83.
Страна: Испания.
Лига: LALIGA.
Клуб: «Вильярреал».