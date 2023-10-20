Путь к The International: менеджер BetBoom Team — о футболе и подготовке к турниру «Доты»

Скоро российский состав BetBoom Team по Dota 2 начнёт свой путь в плей-офф чемпионата мира The International 2023. Для менеджера команды Луки Lukawa Насуашвили этот «Инт» станет уже вторым, так же, как и для его клуба.

Ещё до старта турнира мы смогли пообщаться и теперь публикуем вторую часть интервью. Lukawa рассказал нам о своей любви к футболу и сравнил его с киберспортом, а также кратко – о том, как BetBoom Team готовилась к главному старту сезона.

— Насколько я понял по видеоблогам команды и твоим интервью, ты большой фанат футбола. Скажи, с какого возраста вообще ты стал увлекаться, смотреть матчи?

— Да с детства. У моего двоюродного брата была форма «Милана», он болел за «Милан», и вот так получилось, что эта команда стала моей любимой. Сначала я смотрел футбол редко, а потом увидел финал Лиги чемпионов 2008 года в «Лужниках» — все болели за МЮ, а я против них, за «Челси».

По той же логике, кстати, потом стал болеть за Alliance в «Доте». Увидел их на StarLadder, они играли с NAVI — я начал поддерживать их, и они победили. А через три месяца выиграли The International. Так что я даже был не глором, ха-ха.

А с того матча в «Лужниках» я стал смотреть футбол намного чаще. Помню то обидное поражение, как поскользнулся Терри, но я всё равно поймал кайф от просмотра. Потом, когда приехал в Россию, так получилось, что стал болеть за ЦСКА. У меня мама риелтор, и она сдавала квартиру 15-летнему Алану Дзагоеву.

Видел полсостава ЦСКА, было прикольно. Ещё у меня остался автограф самого Дзагоева, «с наилучшими пожелания Луке от Алана» на его принте в старой футболке Reebok. У него ещё там почерк смешной — хотя, думаю, у футболистов он не меняется с возрастом вообще. В общем, так и сложилось, что в мире болею за «Милан», а в России за ЦСКА.

Алан Дзагоев на тренировке ЦСКА, 2013 год Фото: «Чемпионат»

— Ещё про Златана Ибрагимовича очень хочется спросить, потому что я видел, что у тебя есть его футболка с его автографом. Как она у тебя появилась?

— Да, за это спасибо BetBoom. Я очень хотел съездить в Италию на футбол и не мог найти билеты. И ребята мне помогли — и с билетами, и потом ещё сказали, что для меня подарок. Скинули фотку, и когда я это увидел, и у меня просто… я просто не поверил!

Я даже ещё не видел лично эту футболку она у меня в Москве, и вот хочу её либо к себе привезти, либо где-нибудь там себе повешу. Короче, это прям нереальный кайф, это часть истории, она еще стала более ценной, когда Ибра завершил карьеру.

Для меня это прям… для меня есть свои легенды в футболе, и я считаю, что Ибрагимович чуть ли не наравне с Месси и Роналду. У него просто есть свой путь, и он так же уникален, как у этой пары звёзд. Это человек, который был против вообще всего, который делал всё, как он хочет, и построил вокруг себя всё так, как хотел. Добился всего так, как хочет сам Златан.

Я смотрел и документалку про него, и сериал, только книгу «Я Златан» пока не прочёл. Там сюжеты очень похожие, но мне всё равно — ничего не мешает просто вот получить мотивацию от того, как человек может пройти через всё и собрать вокруг людей, которые будут его слушать, для которых он будет максимально авторитетным.

Футболка Ибрагимовича Фото: Личный архив Lukawa

— Вот еще вопрос про Златана. Когда он завершил карьеру, то ты сказал то, что в киберспорте таких не будет. А как же Puppey?

— Нет-нет, я вообще не считаю, что Puppey хоть сколько-то близок к Златану. Из дотеров я бы сравнил с Иброй скорее Сашу TORONTOTOKYO, чем Клемента. Puppey — это легенда, но для меня он как Мальдини, а Златан — это что-то другое.

Мальдини — не потому что «Милан». Просто он был таким же, как Puppey: спокойным, скромным, преданным. Где-то достаточно агрессивным и строгим, в какие-то моменты весёлым. Опять же, это такой майндсет, что он защитник — как саппорт в «Доте». Ещё, может быть, Пирло в теории, но это опять же что-то «милановское».

Хотя Пирло тоже больше художник — это скорее Денис Larl, но в будущем. Пока он молодой, ему ещё рановато до Пирло.

— The International принято называть чемпионатом мира по Dota 2. А не кажется ли тебе, что более уместным считать турнир «Лигой чемпионов по Dota 2»? И формат отчасти схож, проходит раз в год…

— «Чемпионат мира» — только потому, что на «Инте» представлены все регионы и так далее. Если это Лига чемпионов, то тогда уже «Лига чемпионов мира», это будет прям будет максимально подходить.

— Virtus.pro в своё время взяли на роль спортивного директора представителя традиционного спорта, баскетболиста Ивана Лазарева. Как ты считаешь, может ли это прижиться, что две культуры срастутся в одну, и это даст какой-то результат?

— Слушай, я вот слежу и за медиафутболом, и за футболом, и для меня киберспорт — это что-то смежное между медиафутболом и футболом. Что-то такое безбашенное, полуоткрытое, но при этом имеющее какой-то порядок и структуру. Наверное, так.

Иван Лазарев с Kingslayer из Virtus.pro после вылета с The International 2021 Фото: Valve / Flickr

— Теперь о The International. Мы записываем это интервью на BetBoom Dacha, ярким турниром в неформальной обстановке. Как команды настраиваются на него, какие у них цели и задачи здесь?

— Если после «Дачи» не было бы DreamLeague, было бы проще, но до «Инта» будет ещё один ивент, и можно сказать, что это турнир для разгона после отпуска. Ну объективно — это примерно как Pinnacle Cup высокого уровня на LAN, с развлечениями крутыми и так далее. Наверное, это очень грубое сравнение, но я имею в виду, что люди подходят к таким турнирам для разгона, для подготовки, для тестов.

Может, организаторы не очень хотели бы такого расклада, но в расписании уже есть DreamLeague с призовым $ 1 млн. Некоторые команды готовы играть её онлайн отсюда и уже специально что-то готовят, тестят именно к турниру от ESL.

— TI12 для тебя стал вторым в карьере. Если сравнить эмоции после выхода в этом году и в прошлом, насколько сильно они отличаются?

— В прошлом я плакал.

— После выхода на «Инт».

— Да. Я просто… ну, я не верил, для меня это была мечта.

Не верил, что всё это происходит со мной. Я давно слежу за «Дотой», ездил на Техлабсы и так далее — для меня всё это было очень далеко, а сейчас я могу просто пообщаться с тем же NS, с многими другими известными личностями, которые для меня тогда были чем-то фантастическим, недостижимым.

Сейчас всё это уже так близко и так доступно, что я каждый раз думаю: где я? Что со мной происходит? Было бы смешно посмотреть на мою реакцию лет пять назад, если бы я мог вернуться в прошлое и рассказать, что будет со мной в 2023 году. Я даже не могу вообразить, как бы я на это отреагировал: либо просто смеялся и не верил, либо больше был в шоке.

На этот раз всё было немного проще. Когда появился этот состав, я не сомневался, что мы пройдём на The International — больше удивляет то, с каким трудом мы туда отобрались. Возможно, всё могло быть намного спокойнее, если бы не та ситуация на Bali Major. Но как есть.

— Расскажи о процессе подготовки команды к The International. Как это выглядит с точки зрения структуры и графика?

— Мы по-настоящему уже готовимся. Начиная с этого турнира, то есть с начала сентября. У ребят есть чёткий план по пабликам, по количеству игр, в целом по подходу и так далее.

В целом процесс включает в себя и «Дачу», и DreamLeague, и тренировочные матчи до, во время и после этих турниров. И потом, за неделю до старта мы вылетаем на буткемп в Сиэтл и будем продолжать подготовку уже на месте.

TORONTOTOKYO на BetBoom Dacha Фото: FISSURE / BetBoom Team

— В прошлом году у BetBoom Team, кажется, не было таких подготовительных турниров перед The International. Скажи, что по-твоему лучше — турнирная практика или подготовка к «Инту» в закрытом формате? Что для тебя предпочтительнее?

— Не сказал бы, что есть какая-то очень большая разница. Просто на турнире всё может сложиться по-разному: можно поймать какой-то буст по морали, или, наоборот, по этой морали просесть. Или получить какие-то другие эмоции, или сделать какие-то выводы по стратегиям.

Например, в прошлом году мы играли только «квшки», на них Никита Daxak брал Batrider, и мы побеждали всех за 20 минут — у нас был просто сумасшедший винрейт! А потом выяснилось, что всем было просто лень играть против Батрайдера во время тренировки. Мы приходим на официальный матч, люди играют до конца и легко у нас выигрывают!

Выяснилось, что если есть мотивация, то победить нашего Batrider не так сложно. А мы из-за результатов «квшек» сделали какие-то ложные выводы. Турнир, наоборот, позволяет убедиться в одних стратегиях и откинуть другие. А потом уже пара недель — и всё, уже «Инт».

— Заключительный вопрос. Если бы ты мог выбрать, с кем BetBoom Team точно сыграет в плей-офф, с кем ты хотел бы встретиться?

— Я бы хотел, чтобы топ-3 на The International заняли наши команды: BetBoomTeam, Team Spirit и 9Pandas. И при этом финал — BetBoom против Spirit. Ну, я бы так хотел. «Панды» пусть там сильно не обижаются, топ-3 — это тоже хорошо, ха-ха.