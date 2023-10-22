Первые потери у русских. Итоги второго дня плей-офф The International 2023 по Dota 2

В конференц-центре Сиэтла закончился очередной игровой день The International 2023 — чемпионата мира по киберспортивной дисциплине Dota 2 с призовым фондом более $ 3 млн.

По итогам ночи определились два коллектива, которые обеспечили себе место в призовой восьмёрке и сыграют в финальной стадии на следующей неделе. В то же время своё участие на «Инте» завершили сразу четыре команды.

Shopify Rebellion — TSM

Субботний вечер открыло противостояние двух команд из Северной Америки. Несмотря на неудачный старт турнира (2:8 по картам), фаворитом казались SR: вероятно, из-за статуса и громких имён вроде Артура Arteezy Бабаева и Таля Fly Айзика.

Однако лидер региона не смог ничего противопоставить TSM, за которых выступает российский хардлайнер Ильяс kasane Гайнуллин. Shopify Rebellion выглядела крайне слабо и покидает турнир, заняв 13–16-е место.

Надо сказать, в первой игре SR смогли оказать достойное сопротивление. Мы снова увидели Dark Willow в роли керри — хотя после игры выяснилось, что TSM были готовы к такому драфту, Артизи с партнёрами держались неплохо и уступили лишь после серии грубых ошибок. А вот вторая карта завершилась всего за 27 минут: судя по всему, игроки Shopify Rebellion в перерыве окончательно разругались и совсем бросили бороться.

Видео доступно на YouTube-канале dota2. Права на видео принадлежат Valve.

Evil Geniuses — Gaimin Gladiators

Кто бы мог подумать, что «гладиаторам», едва ли не главному фавориту турнира, предстоит играть на вылет уже в первом раунде? Тем не менее к турниру европейская пятёрка с Антоном dyrachyo Шкредовым на роли керри подошла не в лучшем состоянии: это видно как по драфтам, так и по большому числу игровых ошибок.

Несмотря на победу с сухим счётом, Gaimin Gladiators частично подтвердили опасения фанатов: например, совершали много ошибок, которые в поздних стадиях турнира им могут уже не простить.

Но стартовала в плей-офф европейская команда встречей со скромной Evil Geniuses из Перу. Первую карту можно было выиграть за полчаса, однако из-за ошибок «гладиаторы» растянули удовольствие более чем на час — впрочем, потом всё же выиграли.

Вторая игра закончилась чуть быстрее, хотя помарки от игроков GG никуда не исчезли. При этом EG, как и остальные команды из Южной Америки, смотрелись слишком бледно и заслуженно вылетели в первом раунде.

Видео доступно на YouTube-канале dota2. Права на видео принадлежат Valve.

nouns — TSM

После полуночи сражение за место в топ-8 начали два коллектива, для которых турнир в США стал домашним. TSM здорово смотрелись в начале дня, но nouns смогли найти достойный ответ — тягучую игру с упором на преимущество в поздней стадии.

Оказалось, что в такой ситуации TSM теряются и не могут реализовать стартовый гандикап. Обе карты вышли яркими, но закончились одинаково: пятёрка Дэвида Moo Халла дождалась своего пика силы и смогла его реализовать.

Четверо игроков nouns смогли сдержать напор TSM на ранней стадии, пока Гектор Антонио K1 Родригез неспешно набирал мощь на naga Siren и Phantom Lancer. В эндшпиле же nouns уже имели больше шансов, да и были лучше почти во всех аспектах — лучше двигались по карте, принимали решения и проводили сражения.

Ильяс kasane Гайнуллин со своей командой остановился на 9–12-м месте, вылетев первым из российских игроков. Впрочем, для «тёмных лошадок» из TSM этот результат можно считать неплохим.

Видео доступно на YouTube-канале dota2. Права на видео принадлежат Valve.

9Pandas — Gaimin Gladiators

После второй серии этой субботы казалось, что у российской команды будут шансы против «гладиаторов». Но матч завершился неприлично быстро — и сложно даже сказать, почему «панды» оказались настолько не готовы к сопернику. Или всё-таки это Gaimin Gladiators начинают набирать форму на пути к титулу?

Так или иначе, дебютную игру пятёрка опытного Алексея Solo Березина проиграла за 19 минут. Плохой драфт, ошибки на линиях и отсутствие достойного ответа на раннее давление от «гладиаторов» предрешили исход игры.

Вторая карта вышла примерно такой же, хотя тут 9Pandas сопротивлялась немного дольше — 32 минуты, что по текущей мете тоже можно считать разгромом. Антон dyrachyo Шкредов идёт дальше, а первая из наших команд покидает турнир.

Итоговое 9–12-е место для «панд» вряд ли можно назвать провалом, хотя сами игроки точно ожидали от себя большего. Как и TSM, российская пятёрка получит $ 60 тыс. призовых, но остаётся без финального этапа «Инта».

Видео доступно на YouTube-канале dota2. Права на видео принадлежат Valve.

Сетка и расписание на 22 октября

По итогам игрового дня определились четыре команды, которые заканчивают свою борьбу за главный титул в мире Dota 2. Shopify Rebellion и Evil Geniuses занимают 13–16-е места, TSM и 9Pandas— 9–12-е места.

Американская nouns и европейская Gaimin Gladiators продолжат свой путь по нижней сетке уже после паузы. Они обеспечили себе минимум место в топ-8 «Инта» и проведут следующие матчи только в пятницу в рамках финальной части The International 2023.

Сетка второго этапа The International 2023 Фото: Valve

Сегодня вечером и ночью пройдут последние матчи второго этапа. Как и в предыдущий игровой день, станут известны четыре неудачника, покидающих соревнования, а также два последних коллектива, которые отправятся в решающий этап на «Климат Пледж-Арену».

22 октября, 20:00. Keyd Stars (Бразилия) — BetBoom Team (Россия)

22 октября, 23:00. Tundra Esports (Европа) — Entity (Европа)

23 октября, 2:00. Talon Esports (Юго-Восточная Азия) — победитель матча между Keyd Stars и BetBoom Team

23 октября, 5:00. Virtus.pro (Россия) — победитель матча между Tundra Esports и Entity.

Прямая трансляция The International 2023 на русском