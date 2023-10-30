Наша Team Spirit — снова лучшая в мире! Как закончился The International 2023 по Dota 2

Этой ночью в Сиэтле завершился чемпионат мира The International 2023 по Dota 2. Победу второй за три года одержала российская Team Spirit — наш коллектив не оставил шансов Gaimin Gladiators, выигравшей шесть топ-турниров в 2023 году.

И хотя финал вышел совсем неинтригующим, но нам будет приятно ещё раз освежить в памяти последний день Ti12, частично — турнир целиком, и с уверенностью шагнуть в новый сезон, который в ранге сильнейшего начнёт именно наш регион.

«Гладиаторы» катком прошлись по LGD

День начинался с интересного противостояния, в котором должен был определиться соперник Team Spirit по финалу. Казалось бы: Европа против Китая, риск и агрессия против дисциплины и хладнокровия. Однако никакой борьбы не вышло, будто мы посмотрели ещё две карты вчерашнего суперматча GG — Azure Ray.

Против второй китайской команды «гладиаторы» снова набрали героев на раннюю агрессию — и это сработало! Да, стоит признать, что игроки LGD Gaming чаще наказывали за ошибки, но и сами упустили все шансы переломить ситуацию. Уверенные 2:0, и многим показалось, что такие Gaimin Gladiators способны победить даже Team Spirit.

Видео доступно на YouTube-канале dota2. Права на видео принадлежат Valve.

Скромное шоу от Valve

Между матчами разработчики Dota 2 провели несколько традиционных активностей — первой из них стало небольшое косплей-шоу.

Участников было немного, но несколько костюмов точно запомнится: например, огромный костюм Alchemist, получивший одну из наград.

Затем были подведены итоги конкурса короткометражных роликов: к слову, тут отличились представители русскоязычного сообщества. Первое место и $ 25 тыс. забрал белорусский мувимейкер 4fun, который уже в третий раз выигрывает главный приз.

Вторую награду в размере $ 10 тыс. забрал Max Keller с роликом «Finish pls», которому помогали музыкант из Новосибирска и русскоязычные аниматоры.

Видео доступно на YouTube-канале 4fun. Права на видео принадлежат 4fun.

Кульминацией же стал анонс нового персонажа в Dota 2 — The Ringmaster. Ожидается, что он выйдет в 2024 году и будет напоминать Puppet Master из другой MOBA-игры, Heroes of Newerth (по слухам, её авторы незадолго до закрытия перешли в Valve).

Немного разочаровывает, что разработчики «Доты» на этом остановились. Ни ивентов, ни Arcana-предметов, ни новостей о Neon Prime на турнире не показали. Впрочем, традиционный анонс героя — уже лучше, чем ничего.

Видео доступно на YouTube-канале dota2. Права на видео принадлежат Valve.

Финал — опять без интриги

Спустя час зрители вернулись к соревновательной программе, чтобы увидеть, как определяется сильнейшая команда мира. Трёхкратные чемпионы мейджоров этого года Gaimin Gladiators против Team Spirit, которая выиграла два топ-турнира подряд. Европейская пятёрка, камбэкнувшая из нижней сетки — против непобедимых на TI12 «драконов».

Увы, но, как и в первом матче, ожиданиям фанатов не суждено было оправдаться. Смотреть весь матч было интересно только болельщикам нашей команды — Spirit уверенно выиграла все три карты, разве что в последней подарив сопернику надежду.

Две игры подряд «гладиаторы» пытались повторить свой фокус, который так хорошо работал в нижней сетке: ранняя агрессия и постоянное давление. Однако российско-украинская пятёрка не только наказывала за ошибки, но и отвечала своими удачными действиями — чем ближе к поздней стадии, тем ниже падали шансы GG.

В последней игре коллектив из Европы попробовал сменить стратегию и даже какое-то время был близок к победе. Однако Team Spirit дождалась пика силы своих героев и поставила эффектную точку в матче. Второй раз подряд гранд-финал The International завершается со счётом 3:0.

Видео доступно на YouTube-канале dota2. Права на видео принадлежат Valve.

Результаты The International 2023

Итак, главный турнир года по Dota 2 завершён! Team Spirit — заслуженные чемпионы мира, вернувшие себе это звание спустя год. И если в 2021 году трофей дался «драконам» с огромным трудом, тут они не оставили шансов ни одному сопернику.

Стоит отметить, что ивент вышел отличным не только для одной нашей команды, но и для всего русскоязычного региона. Антон dyrachyo Шкредов из Gaimin Gladiators вырвался в финал, даже несмотря на болезнь — топ-2 «Инта» для молодого керри можно считать отличным результатом.

Российская BetBoom Team вошла в топ-6, а Virtus.pro, вылетавшая в Сиэтл в статусе аутсайдера, добралась до восьмёрки лучших. Даже 9Pandas, занявшая 9–12-е места, вылетела после поражений от двух команд из топ-3, а так могла бы забраться и повыше.

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Virtus.pro заняла 7-8-е место, уступив другой российской команде — BetBoom Team Фото: Valve

Итоговое распределение призовых

1-е место: Team Spirit (Россия) — $ 1,414 млн.

— $ 1,414 млн. 2-е место: Gaimin Gladiators (Европа) — $ 377 тыс.

3-е место: LGD Gaming (Китай) — $ 251 тыс.

4-е место: Azure Ray (Китай) — $ 172 тыс.

5–6-е места: BetBoom Team (Россия) и Team Liquid (Швеция) — по $ 102 тыс.

и Team Liquid (Швеция) — по $ 102 тыс. 7–8-е места: Virtus.pro (Россия) и nouns (США) — по $ 78 тыс.

и nouns (США) — по $ 78 тыс. 9–12-е места: 9Pandas (Россия) , TSM (Северная Америка), Entity (Европа), Talon Esports (Таиланд) — по $ 62 тыс.

, TSM (Северная Америка), Entity (Европа), Talon Esports (Таиланд) — по $ 62 тыс. 13–16-е места: Shopify Rebellion (Северная Америка), Tundra Esports (Европа), Evil Geniuses (Перу), Keyd Stars (Бразилия) — по $ 47 тыс.

17–20-е места: Thunder Awaken, beastcoast (обе — Перу), PSG.Quest (Европа), Team SMG (Юго-Восточная Азия) — по $ 31 тыс.

Теперь профессиональная Dota 2 уходит на паузу. Правда, совсем ненадолго: сезон Dota Pro Circuit больше проводиться не будет, а его место займёт масса ярких коммерческих турниров. Отборочные на первый из них, ESL One Kuala Lumpur 2023 с призовым $ 1 млн, пройдут уже в середине ноября.