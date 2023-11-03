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Обзор Alan Wake 2 (2023): впечатления, сюжет, как играть

Фанатам «Твин Пикс» и «Настоящего детектива» нельзя пропускать Alan Wake 2. Обзор игры

Слава Петров
Автор:
Фото: Remedy
Обзор Alan Wake 2 (2023)
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Главный артхаус-блокбастер 2023 года.

Alan Wake 2 порвала интернет. Одни называют новинку «душным симулятором ходьбы», другие — сходят с ума от сюжета и напряжения. Дело в том, что разработчики из Remedy не подстраивались под современные тенденции, не упрощали загадки и не переписывали сюжет под новую аудиторию. Вместо этого Сэм Лэйк и команда просто сделали игру мечты на деньги Epic Games.

Чтобы получить от Alan Wake 2 максимальное удовольствие, нужно любить персонажей этого мира, не бояться трудностей и быть на одной волне с разработчиками. Если это про вас, немедленно отправляйтесь в Брайт Фоллс!

Alan Wake 2: как играть?

Alan Wake 2 вышла на ПК, PS5 и Xbox Series. Есть субтитры на русском. Официально игра не продаётся в России.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Remedy.

Невероятный сюжет, но для «своих»

Внятно рассказать о сюжете и избежать спойлеров трудно. Агенты ФБР Сага Андерсон и Алекс Кейси приезжают в Брайт Фоллс, чтобы расследовать убийство. Увы, банальное дело быстро перетекает в схватку с культистами, необъяснимую мистику и личную трагедию, от которой сжимается сердце.

Подход к повествованию изменился. Первая часть напоминала сериал в духе «Остаться в живых», где эпизоды заканчиваются клиффхэнгерами, а количество загадок только растёт. В сиквеле история стала спокойнее: события развиваются не так стремительно, атмосфера стала ещё напряжённее, персонажи раскрыты лучше. Если у вас ещё и дети есть, готовьтесь к совсем уж душераздирающему напряжению.

Эту встречу ждали 13 лет

Эту встречу ждали 13 лет

Фото: Remedy

Проблема в том, что сюжет рассчитан исключительно на «своих». То есть на фанатов Remedy, которые давно переживают за Алана Уэйка, знают про Федеральное бюро контроля из Control и следили за всеми отсылками на вселенную прошедшие 13 лет, а также любят Макса Пейна хотя бы в качестве образа.

Даже ролики с пересказом сюжета не помогут. Вот узнаете вы, что Роуз любит чудачить, а Тор и Óдин сходят с ума по Вальгалле — и что с того? Чтобы насладиться историей, нужно провести с этими персонажами время, понять их боль, вникнуть в характеры. Иначе вы не испытаете радости от встречи с Роуз и покрутите у виска при упоминании Щелкунчика.

В этот раз Ахти не только моет полы

В этот раз Ахти не только моет полы

Фото: Remedy

В игре два героя: Сага и Алан. Их истории разворачиваются параллельно, а игрок сам выбирает, какую из двух историй продолжать (пройти придётся обе) В соцсетях мнения сильно разделились: большинству нравится история Уэйка, а кампанию Саги ругают.

Мне история дамы из ФБР показалась интереснее: дело в реальности, которая переписывается на её глазах, превращая вчерашнее счастье в сегодняшнюю трагедию.

Просто позвольте Саге раскрыться и не критикуйте расследования, где девушка находит улики весьма нестандартным путём. Со временем вы узнаете секрет героини, который многое объяснит.

Сага обдумывает расследование

Сага обдумывает расследование

Фото: Remedy

Отдельно отмечу второстепенных персонажей. Прекрасны все — как старые знакомые вроде Синтии Уивер, так и новички вроде братьев Коскела. Истории этих ребят интересно слушать, а каждую их записку хочется прочитать.

Хотя самым ярким второстепенным персонажем вышел Алекс Кейси — депрессивный коп с фирменной ухмылкой Сэма Лэйка и зависимостью от кофеина. На его долю выпало много запоминающихся моментов, которые опустошат геймера или удивят проломом четвёртой стены.

Герои любят корчить рожи, но за этим скрывается двойной смысл

Герои любят корчить рожи, но за этим скрывается двойной смысл

Фото: Remedy

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Меньше сражений и больше восторга

Первую Alan Wake критиковали за однообразную боевую систему, где герой светил в негодяев фонарём, а затем расстреливал — на этом вся глубина заканчивалась. Во второй части номинально сражения работают примерно так же, но подход и механики всё же значимо изменили.

Вообще-то, даже жанр теперь другой: Alan Wake 2 — хоррор на выживание.

Врагов стало меньше, а их сила выросла. Негодяи стремительно бегают по арене, метают топоры, несутся к вам с кувалдой наперевес, прячутся за деревьями, ошарашивают жутким видом. Ради спасения приходится использовать весь арсенал: ракетницы, взрывные баллоны, арбалеты, винтовки, световые гранаты.

И не верьте болтовне о том, что Alan Wake 2 превратили в симулятор ходьбы. Уже в середине игры есть моменты, когда за пару минут разносишь восемь опасных врагов — среди них амбал, два волка и скоростной безумец с топорами. Во время исследования локаций количество одержимых вообще кажется чрезмерным. К примеру, Сага может крутиться на опушке и искать там ключ от схрона, а монстры будут возрождаться, сокращая запасы патронов.

Жуткая и смертоносная тварь

Жуткая и смертоносная тварь

Фото: Remedy

Впрочем, базовый геймплей связан именно с исследованием и загадками. Готовьтесь ходить по безумно красивым уровням, искать улики, вскрывать тайники, общаться с местными и решать головоломки. Весело ли это? Зависит исключительно от ваших предпочтений.

Если считаете, что игра обязана развлекать экшеном, рискуете заскучать. Зато геймеры, которые ценят загадочную атмосферу, нарастающее напряжение и мрачные тона, будут в восторге. В общем, перед нами обязательная игра для фанатов «Твин Пикс», «Настоящего детектива» и «Малхолланд Драйв».

Непосредственно хоррора тоже хватает. Новинку не назвать прямо очень страшной, но местами из-за очень удачных скримеров, пугающих звуков и грозных врагов консоль хочется выключить и убрать в шкаф. Особенно нервными вышли эпизоды, где герои исследуют тёмный мир. Там помещения перестраиваются за спиной, боссы сводят с ума могуществом, а каждый шорох доводит до нервного срыва.

Бояться придётся часто

Бояться придётся часто

Фото: Remedy

Ещё Alan Wake 2 — первый блокбастер за долгие годы, который заставляет думать. Во время прохождения сюжетных заданий и побочек вы встретите много непростых загадок. Порой придётся доставать ручку и блокнот — иначе схроны с ресурсами или хранилища с оружием останутся закрытыми.

Что-то на языке алгебры

Что-то на языке алгебры

Фото: Remedy

Самая красивая и мелодичная игра года

Эксперты называют Alan Wake 2 самой красивой игрой поколения. Если они и ошибаются, то несильно. Каждая локация действительно напоминает произведение искусства — будь то лес, опустевший город или дом престарелых. По углам раскиданы мелочи, раскрывающие историю места, стены исписаны многозначительными граффити, а качество текстур и освещения на высоте. Поэтому с разинутым ртом ходишь по карте и скринишь всё, что попадается на глаза.

Ещё лучше на атмосферу работает музыка. В Alan Wake 2 полно моментов, когда геймплей прерывается, а игроку предлагают оценить трек. В другой игре я бы покачал головой и побежал дальше, но в хите Remedy прослушал и закинул в плейлист каждую мелодию. Уверен, сладкий вокал Ахти, драйвовые композиции «Богов Асгарда» и гипнотизирующая Follow You Into The Dark ещё не раз зазвучат из моих колонок.

Брайт Фоллс прекрасен как никогда

Брайт Фоллс прекрасен как никогда

Фото: Remedy

Alan Wake 2: стоит ли играть?

Фанаты Remedy давно купили Alan Wake 2 и ни о чём не пожалели. Но как быть остальным геймерам? Я бы посоветовал дать новинке шанс. Правда, сначала пройдите оригинальную игру и приготовьтесь к неторопливому погружению в обитель тьмы, где исследование красивого мира важнее экшена.

Оценка Alan Wake 2 — 9/10

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