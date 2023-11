Фанатам «Твин Пикс» и «Настоящего детектива» нельзя пропускать Alan Wake 2. Обзор игры

Alan Wake 2 порвала интернет. Одни называют новинку «душным симулятором ходьбы», другие — сходят с ума от сюжета и напряжения. Дело в том, что разработчики из Remedy не подстраивались под современные тенденции, не упрощали загадки и не переписывали сюжет под новую аудиторию. Вместо этого Сэм Лэйк и команда просто сделали игру мечты на деньги Epic Games.

Чтобы получить от Alan Wake 2 максимальное удовольствие, нужно любить персонажей этого мира, не бояться трудностей и быть на одной волне с разработчиками. Если это про вас, немедленно отправляйтесь в Брайт Фоллс!

Alan Wake 2: как играть?

Alan Wake 2 вышла на ПК, PS5 и Xbox Series. Есть субтитры на русском. Официально игра не продаётся в России.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Remedy.

Невероятный сюжет, но для «своих»

Внятно рассказать о сюжете и избежать спойлеров трудно. Агенты ФБР Сага Андерсон и Алекс Кейси приезжают в Брайт Фоллс, чтобы расследовать убийство. Увы, банальное дело быстро перетекает в схватку с культистами, необъяснимую мистику и личную трагедию, от которой сжимается сердце.

Подход к повествованию изменился. Первая часть напоминала сериал в духе «Остаться в живых», где эпизоды заканчиваются клиффхэнгерами, а количество загадок только растёт. В сиквеле история стала спокойнее: события развиваются не так стремительно, атмосфера стала ещё напряжённее, персонажи раскрыты лучше. Если у вас ещё и дети есть, готовьтесь к совсем уж душераздирающему напряжению.

Эту встречу ждали 13 лет Фото: Remedy

Проблема в том, что сюжет рассчитан исключительно на «своих». То есть на фанатов Remedy, которые давно переживают за Алана Уэйка, знают про Федеральное бюро контроля из Control и следили за всеми отсылками на вселенную прошедшие 13 лет, а также любят Макса Пейна хотя бы в качестве образа.

Даже ролики с пересказом сюжета не помогут. Вот узнаете вы, что Роуз любит чудачить, а Тор и Óдин сходят с ума по Вальгалле — и что с того? Чтобы насладиться историей, нужно провести с этими персонажами время, понять их боль, вникнуть в характеры. Иначе вы не испытаете радости от встречи с Роуз и покрутите у виска при упоминании Щелкунчика.

В этот раз Ахти не только моет полы Фото: Remedy

В игре два героя: Сага и Алан. Их истории разворачиваются параллельно, а игрок сам выбирает, какую из двух историй продолжать (пройти придётся обе) В соцсетях мнения сильно разделились: большинству нравится история Уэйка, а кампанию Саги ругают.

Мне история дамы из ФБР показалась интереснее: дело в реальности, которая переписывается на её глазах, превращая вчерашнее счастье в сегодняшнюю трагедию.

Просто позвольте Саге раскрыться и не критикуйте расследования, где девушка находит улики весьма нестандартным путём. Со временем вы узнаете секрет героини, который многое объяснит.

Сага обдумывает расследование Фото: Remedy

Отдельно отмечу второстепенных персонажей. Прекрасны все — как старые знакомые вроде Синтии Уивер, так и новички вроде братьев Коскела. Истории этих ребят интересно слушать, а каждую их записку хочется прочитать.

Хотя самым ярким второстепенным персонажем вышел Алекс Кейси — депрессивный коп с фирменной ухмылкой Сэма Лэйка и зависимостью от кофеина. На его долю выпало много запоминающихся моментов, которые опустошат геймера или удивят проломом четвёртой стены.

Герои любят корчить рожи, но за этим скрывается двойной смысл Фото: Remedy

Меньше сражений и больше восторга

Первую Alan Wake критиковали за однообразную боевую систему, где герой светил в негодяев фонарём, а затем расстреливал — на этом вся глубина заканчивалась. Во второй части номинально сражения работают примерно так же, но подход и механики всё же значимо изменили.

Вообще-то, даже жанр теперь другой: Alan Wake 2 — хоррор на выживание.

Врагов стало меньше, а их сила выросла. Негодяи стремительно бегают по арене, метают топоры, несутся к вам с кувалдой наперевес, прячутся за деревьями, ошарашивают жутким видом. Ради спасения приходится использовать весь арсенал: ракетницы, взрывные баллоны, арбалеты, винтовки, световые гранаты.

И не верьте болтовне о том, что Alan Wake 2 превратили в симулятор ходьбы. Уже в середине игры есть моменты, когда за пару минут разносишь восемь опасных врагов — среди них амбал, два волка и скоростной безумец с топорами. Во время исследования локаций количество одержимых вообще кажется чрезмерным. К примеру, Сага может крутиться на опушке и искать там ключ от схрона, а монстры будут возрождаться, сокращая запасы патронов.

Жуткая и смертоносная тварь Фото: Remedy

Впрочем, базовый геймплей связан именно с исследованием и загадками. Готовьтесь ходить по безумно красивым уровням, искать улики, вскрывать тайники, общаться с местными и решать головоломки. Весело ли это? Зависит исключительно от ваших предпочтений.

Если считаете, что игра обязана развлекать экшеном, рискуете заскучать. Зато геймеры, которые ценят загадочную атмосферу, нарастающее напряжение и мрачные тона, будут в восторге. В общем, перед нами обязательная игра для фанатов «Твин Пикс», «Настоящего детектива» и «Малхолланд Драйв».

Непосредственно хоррора тоже хватает. Новинку не назвать прямо очень страшной, но местами из-за очень удачных скримеров, пугающих звуков и грозных врагов консоль хочется выключить и убрать в шкаф. Особенно нервными вышли эпизоды, где герои исследуют тёмный мир. Там помещения перестраиваются за спиной, боссы сводят с ума могуществом, а каждый шорох доводит до нервного срыва.

Бояться придётся часто Фото: Remedy

Ещё Alan Wake 2 — первый блокбастер за долгие годы, который заставляет думать. Во время прохождения сюжетных заданий и побочек вы встретите много непростых загадок. Порой придётся доставать ручку и блокнот — иначе схроны с ресурсами или хранилища с оружием останутся закрытыми.

Что-то на языке алгебры Фото: Remedy

Самая красивая и мелодичная игра года

Эксперты называют Alan Wake 2 самой красивой игрой поколения. Если они и ошибаются, то несильно. Каждая локация действительно напоминает произведение искусства — будь то лес, опустевший город или дом престарелых. По углам раскиданы мелочи, раскрывающие историю места, стены исписаны многозначительными граффити, а качество текстур и освещения на высоте. Поэтому с разинутым ртом ходишь по карте и скринишь всё, что попадается на глаза.

Ещё лучше на атмосферу работает музыка. В Alan Wake 2 полно моментов, когда геймплей прерывается, а игроку предлагают оценить трек. В другой игре я бы покачал головой и побежал дальше, но в хите Remedy прослушал и закинул в плейлист каждую мелодию. Уверен, сладкий вокал Ахти, драйвовые композиции «Богов Асгарда» и гипнотизирующая Follow You Into The Dark ещё не раз зазвучат из моих колонок.

Брайт Фоллс прекрасен как никогда Фото: Remedy

Alan Wake 2: стоит ли играть?

Фанаты Remedy давно купили Alan Wake 2 и ни о чём не пожалели. Но как быть остальным геймерам? Я бы посоветовал дать новинке шанс. Правда, сначала пройдите оригинальную игру и приготовьтесь к неторопливому погружению в обитель тьмы, где исследование красивого мира важнее экшена.

Оценка Alan Wake 2 — 9/10

Понравилось

Закрученный сюжет с тайнами и неожиданными поворотами.

Стрелять по смертоносным врагам приятно.

Много интересных головоломок.

Графика и саундтрек — восторг.

Не понравилось