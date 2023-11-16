А на что стоит обратить внимание даже бывалым фанатам?

Counter-Strike 2 для новичков: как начать играть, на что обратить внимание, советы

Несмотря на схожесть Counter Strike: Global Offensive и Counter-Strike 2, обе игры значимо отличаются — настолько, что могут ввести в ступор даже опытного геймера. Сегодня мы расскажем о важных особенностях CS2 и отметим несколько советов для начинающих.

Рядовые советы для новичков

В этом разделе мы отметим список важных действий, которые крайне важны в бою для начинающих:

1. Используйте наушники и микрофон. Эти девайсы помогут узнать точное местоположение противника и передать полезную информацию союзникам. У команды, которая делится с друг другом собранными данными и уделяет внимание происходящим событиям, особенно звуковым эффектам, всегда будет преимущество перед оппонентом.

2. Не ругайтесь. Один из важных критериев, позволяющих достигнуть победы и сохранить при этом нервные клетки. Постоянные споры и негативные высказывания лишь усугубят ситуации и в подавляющем большинстве случаев не помогут выиграть игру.

3. Не забывайте о кнопке Shift. Часто используйте клавишу, которая поможет не издавать лишних звуков, а значит, не подскажет врагу о вашем местоположении.

4. Прячьтесь за укрытиями. Лучший способ застать противника врасплох — спрятаться за укрытием и быстро среагировать на движение и звуки оппонентов.

5. Не бегите с бомбой впереди всех. Игроку с бомбой желательно держаться за спинами союзников. Если вы планируете сейчас бежать напролом, то обязательно передайте устройство другому игроку.

6. Выучите клавиши и ключевые позиции. Игрокам обязательно нужно запомнить названия важных объектов, которые помогут быстро и чётко передать информацию союзникам. Также сэкономить время помогут кнопки для быстрой закупки оружия. Уделите этому время и обязательно запомните информацию.

7. Экономьте деньги. Важным нюансом окажется экономия средств. Не стоит после проигранного раунда закупаться в ноль. Лучше обсудите тактику с союзниками и последуйте их примеру. Также при желании можно навести мышку в левую часть окна купленного оружия и нажать на кнопку, позволяющую вернуть купленный предмет до начала раунда.

8. Следите за ключевыми игроками на стримах. Этот пункт потребует дополнительного времени, однако позволит узнать новые фишки и выгодные позиции. При желании обязательно загляните на трансляцию какого-нибудь турнира и посмотрите за действиями игроков.

CS:GO Фото: Valve

А теперь перейдём к некоторым особым нюансам, которые значительно облегчат игру.

Настройки

При первом запуске игры рекомендуем сразу же перейти в настройки. Помимо выбора качества графики, можно изменить громкость музыки в ходе раундов, а соответственно, снизить лишний шум при достижении десятисекундного отсчёта бомбы, а также подобрать подходящие параметры чувствительности мыши.

Здесь же удастся поменять расположение уведомлений, цвета игроков, указатели, радар и прочие параметры. Обязательно настройте всё под себя и протестируйте полученный результат в игре с ботами, чтобы не тратить драгоценное время в соревновательном матче.

Выбор прицела

В отдельный раздел мы выделили очень важный параметр — прицел. Перейдите в настройки и в разделе «Игра» отыщите параметр «Прицел». Это одна из самых важных опций, которая поможет подстроить внешний облик прицела без каких-либо дополнительных манипуляций. Здесь можно подобрать его размер, форму, наличие обводки, цвет и даже активировать изменяющийся маркер в зависимости от типа оружия.

Выбор прицела Фото: Valve

Бег

В Counter-Strike 2 скорость передвижения персонажа зависит от используемого оружия. Несколько примеров:

нож — 250 юнитов в секунду;

пистолеты — 240 юнитов в секунду;

AWP — 200 юнитов в секунду.

Лучше всего держать в руках нож при беге в самом начале раунда. Это позволит быстро занять позицию и выиграть несколько секунд. К тому же игрок всегда может переключиться на основную «пушку» за небольшое количество времени.

Тени

Тени — одна из новых фишек CS2. Теперь от каждой модели оперативника падает тень на землю. Обращайте внимание на эту деталь в процессе зачистки карты и выборе позиции. Благодаря таким теням очень легко раскрыть позицию врага и подготовиться к встрече с ним. К слову, прицел в этом случае желательно держать на уровне головы оппонента, чтобы молниеносно уничтожить противника и не тратить время на перемещения мыши.

Практика

Помимо практики в обычных матчах и тренировок с друзьями на привычных локациях, стоит заглянуть на карты мастерской и пострелять в ботов для тренировки аима. В этом случае очень пригодятся Aim Botz, Fast Aim/Reflex Training, Training_aim_csgo2, Training Center и Aim: Warmup. Также в Steam существует бесплатное приложение Aimlabs, которое предоставляет несколько режимов для тренировки и поможет улучшить точность и скорость стрельбы.

Гранаты

Облегчить перестрелки помогут гранаты. Вот каждая из них:

Световая — ослепляет. Дымовая — закрывает часть пространства. Осколочная — наносит урон взрывом и на время убирает дым. Коктейль Молотова/зажигательная — распространяет огонь. Ложная — отвлекает звуками выстрелов.

Новая механика осколочной гранаты помогает на небольшой промежуток времени убрать часть закрытого пространства от дымовой гранаты. Это позволит быстро просмотреть позицию врагов. Также обращаем внимание, что крайне важно использовать гранаты, чтобы задержать врагов или открыть пространство для последующего манёвра. Не пренебрегайте этими опциями.

Дымовые в CS2 Фото: Valve

Полезные команды

В Counter-Strike 2 разработчики убрали популярную команду «net_graph», которая отслеживала пинг, фпс и потерянные пакеты прямо во время матча. Однако существует альтернативная версия этой опции — «cl_showfps». Вот как она работает:

cl_showfps 1 — частота кадров;

cl_showfps 2 — частота кадров и пинг;

cl_showfps 3 — частота кадров, пинг и тикрейт.

Также советуем обратить внимание на «+fps_max 0», с помощью которой можно убрать ограничения частоты кадров. При необходимости выставить верхний порог используем команду «+fps_max X», где «X» — желаемое максимальное значение FPS. Не забудьте предварительно включить консоль разработчиков в настройках, иначе активировать эти команды не получится.

CS2 Фото: Valve

Основные режимы и тактика

В финальной части нашего гайда мы хотим рассказать о тактике каждой стороны и различных игровых режимах. Немного об имеющихся вариациях:

Премьер-режим — рейтинговые матчи, где после запуска участники матча совершают пики и баны карты для последующей схватки. В общей таблице можно посмотреть текущих лидеров по очкам. Соревновательный — упрощённая версия премьер-режима, оставшаяся от CS:GO. Можно выбрать определённую карту и участвовать в схватке только на ней. Присутствует отдельный рейтинг. Напарники — короткие рейтинговые матчи на уменьшённых картах в условиях «2 на 2». Обычный — матчи без рейтинга в условиях «10 на 10». Бой насмерть — классический режим без закладки бомбы Тренировка — матч с ботами. Закрытый подбор матча — для турниров и игры с друзьями по своим условиям. Карты из мастерской — пользовательские карты, которые можно настроить под свой режим.

Режимы Фото: Valve

А теперь немного о тактике. Стороне «T» необходимо добраться до места закладки бомбы «A» или «B», установить взрывное устройство и удержать после этого позицию. «CT» же не должны позволить оппоненту заложить бомбу или после её активации обязаны разминировать за небольшой промежуток времени.

В режимах с заложниками стороны меняются местами. «T» удерживают на своей позиции NPC, а «CT» обязаны зачистить территорию от врагов или успеть вывести хотя бы одного захваченного персонажа. Обращаем внимание, что в каждом раунде в любом режиме достаточно уничтожить оппонентов без выполнения побочных целей, однако за них предоставляют бонусные деньги.