«Мальчик и птица» — выдающееся аниме Хаяо Миядзаки, это уже классика

В России у Хаяо Миядзаки масса поклонников. В начале нулевых по телевизору часто крутили мультики мастера: «Мой сосед Тоторо», «Шёпот сердца», «Порко Россо». Хотя большинство познакомилось с высокой мультипликацией на «Унесённых призраками» — тогда многие дети поняли, что мультики бывают многозначительными и западающими в душу.

В 2013-м Миядзаки выпустил «Ветер крепчает» и надолго отошёл от дел. Лишь 10 лет спустя в кинотеатрах вышла его новая работа — «Мальчик и птица». Стоит ли смотреть мультфильм?

«Мальчик и птица»: где смотреть?

Мультфильм уже показывают в российских кинотеатрах.

Видео доступно на YouTube-канале «Киноафиша Трейлеры». Права на видео принадлежат Studio Ghibii.

Сложная история, которая бьёт прямо в сердце

В «Мальчике и птице» банальная завязка. Юный сорванец Махито живёт в Японии времён Второй мировой и теряет маму в бушующем пожаре. После трагедии все погоревали и продолжили жить: отец нашёл другую женщину, она ждёт от него ребёнка, старый дом сменился новым, работа кипит.

Увы, сам Махито так и не оправился от трагедии. Как бы все ни старались, он не может принять новую жизнь — ни пассию отца, ни её свиту, ни дом. Ещё сильнее проблему усугубляет странная птица, которая обещает воссоединить юнца с покойной мамой. Махито цепляется за шанс и попадает в переделку с разными реальностями, вычурными персонажами и безумными загадками.

Бывалый авантюрист и юный Махито Фото: Studio Ghibli

Тема матерей и детей — лишь самый поверхностный слой, который пронизывает всё аниме, но быстро теряется на фоне других арок. За два часа Миядзаки расскажет об ужасах боевых действий, важности принятия, истинной любви, необходимости разить зло добром. Все линии подаются столь умело, что аниме кажется поразительно гармоничным и ни капли не перегруженным.

Секрет в том, что Хаяо в каждый кадр вкладывает всего себя. Чего стоят первые минуты: там ошарашенный Махито несётся к горящему зданию, где находится его мама. Зритель ничего не знает об этих персонажах, но музыка на фоне, лицо героя и анимации разрывают сердце. В итоге сразу проникаешься драмой и желаешь персонажам счастья. Для сравнения, в недавнем фильме «Немая ярость» Джон Ву потратил час, чтобы растрогать зрителя, но так ничего и не добился.

В аниме много зрелищных локаций Фото: Studio Ghibii

Стоит учитывать, что «Мальчик и птица» — типичное аниме Миядзаки. Хаяо редко даёт прямые ответы, предпочитая намёки и метафоры. Вероятно, после первого сеанса вы вникнете лишь в часть сюжета и захотите пересмотреть аниме. Хотя символизм всё равно бьёт прямо в сердце: неудивительно, что после сеанса люди говорили: «Всё слишком запутанно, но я плакал».

Визуальный экстаз

Обсуждать визуал немного странно, ведь Миядзаки давно приучил всех к выдающейся рисовке — в этот раз тоже не подвёл. Быть может, поначалу стиль покажется слишком простым: от банального реализма отвлекают только бабушки с чудными глазами и непропорциональными телами.

Главные красоты появляются в середине аниме, когда история лихо закручивается, а в привычный мир вплетаются безумные новые. В итоге во второй половине произведения вы восхититесь потрясающими локациями и креативными существами. Чего стоят милые варовары, которых хочется потискать, или необычные попугаи, построившие великую империю с армией и королём.

В итоге Миядзаки снова создал визуальный шедевр. Все образы запоминаются, краски одновременно яркие и медитативные, миры шокируют креативными идеями. Поэтому вы получите удовольствие, даже если не проникнетесь сюжетом.

Попугаи-повара Фото: Studio Ghibii

«Мальчик и птица»: стоит ли смотреть?

Иногда в мире искусства появляются вещи, с которыми стоит ознакомиться даже далёким от жанра людям. Не любите фэнтези? Всё равно зацените «Властелина колец». Не жалуете фантастику? Ну и что, включайте «Звёздные войны».

«Мальчик и птица» — такое же обязательное для просмотра аниме. Так что выделите время на поход в кинотеатр, не пожалеете.

Оценка «Мальчика и птицы» — 9,5 из 10

Понравилось

Выдающийся визуал

Яркие запоминающиеся персонажи

Многослойная захватывающая история

Сюжет полон драмы и цепляет с первых кадров.

Не понравилось