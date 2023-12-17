Новогодний шедевр на годы вперёд: каким получился фильм «Вонка» с Тимоти Шаламе

Вилли Вонку знают как гениального кондитера, который управляет шоколадной фабрикой и осуществляет мечты детей. Именно таким он был в старом фильме с Джином Уайлдером и в хите Тима Бёртона 2005 года. Но как Вонка стартовал бизнес и какие трудности преодолел?

Об этом рассказывают в новом фильме — и его не стоит пропускать.

«Вонка»: где смотреть?

Пока «Вонку» показывают только в зарубежных кинотеатрах. Скорее всего, неофициальные сеансы в России начнутся уже 21 декабря. Цифровой релиз намечен на февраль-март (в зависимости от сборов).

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Warner Bros.

От пустых карманов до статуса гениального шоколатье

Вонка — молодой человек, который приезжает в большой город с жалкими 10 монетами в кармане. Деньги теряются в первый же день, мороз за секунду превращает кипяток в лёд, а ночлег предлагают только сомнительные хозяева. Ситуация патовая, но Вонка не сдаётся: всё же его ведёт мечта — открыть магазин шоколада и накормить весь мир сладостями, которые никто ещё не пробовал.

Путь к цели традиционно сложный: конкуренты завидуют мастерству героя и пытаются его уничтожить, а ночёвка в неподходящем месте приводит к натуральному рабству. Хорошо, что Вонка слишком добрый, креативный и одержимый, чтобы хоть что-то его удержало. К тому же у него есть портфель с лучшими ингредиентами для шоколада: там и молоко жирафа найдётся, и виноград, собранный в Японии подходящими руками.

Прибывает в большой город Фото: WB

В «Вонке» нет гениальной истории — новинка строго следует правилам фильмов про мечту. Если смотрели «Гол» или «Air: Большой прыжок», узнаете структуру. Огорчает ли это? Ни капли. Секрет в том, что каждый кадр пропитан запредельным вниманием к деталям и, простите за штамп, душой.

Взять хотя бы самого Вонку в исполнении Тимоти Шаламе. В какой бы ситуации ни оказался герой, в его глазах всегда горит огонь: в нём озорство, надежда, жажда показать миру своё мастерство. При этом иногда шоколатье творит откровенные глупости, над которыми зритель задорно или беспокойно хихикнет, однако это не убивает веру в него. Ты всем сердцем переживаешь за героя, но знаешь: Вонка выпутается и всех победит — и дело не в сюжетной броне, а во внутренней силе.

В итоге каждый кадр, где появляется Шаламе, смотришь с придыханием. Казалось бы, для актёра это не самая сложная роль — в «Короле» и «Дюне» перед ним ставили более амбициозные задачи. Вот только Шаламе вкладывает в образ озорного мечтателя весь свой талант и делает его необычайно притягательным.

Шаламе великолепен Фото: Warner Bros.

В фильме хватает и других известных актёров — все не уступают Шаламе. К примеру, персонажа Оливии Колман вы одновременно возненавидите и пожалеете, а над непробиваемой тупостью амбала в исполнении Киган-Майкла Кея посмеётесь. Главный злодей тоже удачный: вредного шоколатье играет Пэтерсон Джозеф, холодный взгляд и мимика которого напоминают Гуса Фринга.

Ещё сильнее в атмосферу погружает визуал. Когда Вонка впервые зайдёт в торговый центр и начнёт танцевать, вы рассмотрите украшения, нарядные витрины, костюмы и поймёте: это волшебное место. А в прачечной, где герой окажется волей злого рока, даже от койки в углу веет унынием.

Справа персонаж Хью Гранта Фото: Warner Bros.

Великолепный мюзикл с большой проблемой

В первую очередь «Вонка» — это мюзикл. Герои постоянно поют, танцуют и кривляются — и делают это талантливо. Хорош и Тимоти Шаламе, и статисты, которые всего раз появляются в кадре и пропадают. Все грациозно двигаются и вкладывают в каждое движение страсть.

Из-за подобной проработки песни понравятся даже зрителям, которые предпочитают другие жанры. Лично мне больше по душе драйвовые композиции из «Барби» и «Ла-Ла Лэнда», но в «Вонке» актёры так стараются, что даже классические сказочные треки завораживают.

Единственная проблема музыки – в локализации. Прокатчикам пора понять, что переозвучивать песни стоит только в детских мультиках вроде «Холодного сердца» и «Леди Баг». Те же самые «Барби» и «Ла-Ла Ленд» доказали: лучше слышать голоса голливудских звёзд и читать субтитры. Увы, в «Вонке» герои поют на русском, что частично убивает волшебство.

У постановщиков прекрасное чувство стиля Фото: Warner Bros.

«Вонка»: стоит ли смотреть?

«Вонка» — великолепный фильм, который должен стать такой же новогодней классикой, как «Один дома» и первый «Гарри Поттер». Новинка отлично выглядит, впечатляет актёрской игрой и, главное, наполняет сердце теплом.

Оценка «Вонки» — 9 из 10

Понравилось

Блестящий актёрский состав во главе с Тимоти Шаламе

Роскошный визуал

Отличные песни и танцы

Простой, но вдохновляющий сюжет.

Не понравилось