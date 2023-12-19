«Феррари»: каким получился байопик о жизни гениального конструктора гоночных авто

Фильмы про исторических личностей в последнее время снова стали очень популярными. Удивляться этому не стоит, ведь в событиях прошлого всегда можно отыскать множество увлекательных нюансов. Они интересны современному зрителю, которому уже порядком поднадоели супергерои, Трансформеры и прочий вымысел.

Ещё бо́льшую ценность несут картины со звёздным кастом, воссозданные известными творцами и деятелями индустрии. Майкл Манн («Ford против Ferrari», «Джонни Д.», «Авиатор») давно зарекомендовал себя талантливым режиссёром, умеющим рассказывать разные истории.

На этот раз он представил байопик об Энцо Феррари и в деталях показал один из самых важных отрезков его жизни: не столь интенсивный по части гонок, но очень яркий для конструктора.

«Феррари»: где смотреть?

Официальные показы фильма в российских кинотеатрах начнутся 21 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинокомпания Каропрокат». Права на видео принадлежат «Каропрокат».

Успех не всегда приносит счастье

«Феррари» перенесёт зрителей в 1957 год. В ту пору на гоночных треках Италии между собой соревновались Ferrari и Maserati, оставляя позади всех соперников. Но фильм совсем не об этом: он излагает другую сторону, чаще всего скрытую от глаз общественности.

Автомобильный конструктор и владелец компании Энцо Феррари переживает непростые времена. Компания не справляется со спросом и теряет прибыль, талантливый гонщик присоединился к конкуренту и бьёт рекорды, а в личной жизни далеко не всё гладко.

На экране мы видим взрослого, самодостаточного мужчину, сердце которого пылает гонками. Он скуп на эмоции и только благодаря победам на трассе испытывает те яркие чувства. Это отчётливо прослеживается и в разговоре с сыном в процессе обсуждения принципа работы двигателя. Несомненно, его волнуют дела завода, но больший интерес направлен на успех команды.

«Феррари» Фото: «Каропрокат»

Несмотря на не самый большой хронометраж в два часа, режиссёру удалось в деталях передать эпоху и погрузить зрителя в происходящее. Оторваться очень трудно — действие интригует, позволяет ощутить себя его участником и прикоснуться даже к самым интимным моментам. Ни один кадр не теряется и жадно поглощается зрителем.

Такой эффект достигается не только качественной операторской работой, крепким сценарием и тщательной работой режиссёра, но и выдающейся игрой актёрского состава. Не очень похожий на себя Адам Драйвер в роли Энцо Феррари раскрывает зрителю каждый уголок своей души. Он умело претворяет бытие героя и в каждой сцене передаёт весь спектр эмоций, отдавая всего себя персонажу.

Немаловажную роль в формировании героя занимали отношения с Линой Ларди (Шейлин Вудли) и Лаурой Феррари (Пенелопа Крус). Только эти женщины были способны экспонировать истинную природу Энцо. Они так непохожи друг на друга, но очень дороги Энцо в определённые моменты его жизни. Неудивительно, что им уделено так много времени в самый мрачный период Феррари.

«Феррари» Фото: «Каропрокат»

Актрисы филигранно отыгрывают эпизоды, понятно и красочно передают чувства своих героинь. Пенелопа моментально вспыхивает, как пламя от едва заметной искры, помогая Адаму раскрыть страстную и животную натуру автоконструктора. Через Шейлин же удаётся передать любовь и теплоту, которые излучает герой по отношению к возлюбленной и сыну. Эти откровения по-настоящему завораживают и ничего не утаивают от зрителя.

Все эти личностные переживания и взаимодействия между персонажами подкреплены многочисленными фактами. Режиссёр не пытается переиначивать историю. Он последовательно и внятно раскрывает характеры героев с разных ракурсов, правильно соединяет каждый эпизод в целях показать их влияние на судьбу и помогает зрителям стать очевидцами разгорающейся драмы.

В итоге кинолюбители смогут прикоснуться к трогательной истории с мрачным оттенком и крутыми виражами. За душетрепещущими случаями и трагическими происшествиями скрываются обычные люди с типичными проблемами. Они хотят добра и спокойствия, пытаются пережить свалившиеся на них неприятности. И за этим увлекательно наблюдать.

«Феррари» Фото: «Каропрокат»

Отдельно отметим то, что останется скрыто за дубляжом от большинства российских зрителей. Весь каст умело использует итальянский акцент в речи, дабы передать жаркий нрав персонажей и ещё больше погрузить наблюдателя в атмосферу.

«Феррари»: стоит смотреть?

Картина понравится любителям подробных историй, в которых не скрывают реальность за голливудской ширмой. Здесь нашлось место не только «пересказу» биографии великого демиурга автомобилестроения, но и юмору, семейным драмам и печальным фрагментам жизни Энцо Феррари.

Оценка «Феррари» — 7.5 из 10

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Отличная игра актёров, которые успешно вжились в свои роли

Увлекательное повествование

Сбалансированная подача юмора и драмы.

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