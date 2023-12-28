Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Лучшие фильмы 2023 года: «Голодные игры», «Вонка», «Барби», «Оппенгеймер», «Пять ночей у Фредди» и другие

Главные фильмы 2023 года, которые нужно смотреть. Голосуйте за лучшее кино!
Слава Петров
Лучшие фильмы 2023 года
Аудио-версия:
Комментарии
От громких блокбастеров до незаметных шедевров.

В 2023 году вышло много отличных фильмов. Мы посмотрели разрекламированные блокбастеры, восхищались «Барбигеймером», аплодировали неожиданным хитам.

Но какой фильм был самым крутым? Это решать вам. Собрали список примечательных новинок — зацените его и выберите главный хит года!

Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Лучшие фильмы 2023 года
Фото: Кинопоиск
1 место

«Переводчик»

Где смотреть: «Кинопоиск»
Режиссёр: Гай Ричи
Звёзды: Джейк Джилленхол, Дар Салим, Джонни Ли Миллер
Рейтинг: 7,9 из 10
Сколько идёт: 123 мин.

В 2023-м Гай Ричи выпустил сразу два фильма, но удачным получился только «Переводчик». В нём нет фирменных фишек режиссёра, зато кошмары боевых действий показаны безупречно. В «Переводчике» в каждый выстрел вложены боль и отчаяние — неудивительно, что за судьбу героев сильно переживаешь.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиск».

Материалы по теме
Каким получился фильм «Переводчик»: Гай Ричи снял одну из своих лучших работ
Каким получился фильм «Переводчик»: Гай Ричи снял одну из своих лучших работ
Фото: Paramount
2 место

«Миссия невыполнима: Смертельная расплата»

Режиссёр: Кристофер Маккуорри
Звёзды: Том Круз, Хейли Этвелл, Винг Реймз
Рейтинг: 7,2 из 10
Сколько идёт: 163 мин.

Новая «Миссия невыполнима» доказала: Том Круз постарел, но не сдулся. Он всё ещё хорошо играет и самостоятельно выполняет безумные трюки. Неудивительно, что перед героем Круза пасуют даже опасные злодеи и поехавший ИИ.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Paramount.

Материалы по теме
«Миссия невыполнима 7» — лучший фильм серии от Тома Круза: «Смертельная расплата» удалась
«Миссия невыполнима 7» — лучший фильм серии от Тома Круза: «Смертельная расплата» удалась
Фото: Universal
3 место

«Оппенгеймер»

Режиссёр: Кристофер Нолан
Звёзды: Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон
Рейтинг: 8,2 из 10
Сколько идёт: 180 мин.

Биографическая картина о создателе атомной бомбы, которого сыграл Киллиан Мерфи. Фильм вышел атмосферным, глубоким и пугающим — поэтому три часа пролетают как мгновение. Причём экшена почти нет, разве что один раз красиво взрывается бомба.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Universal.

Материалы по теме
Шедевр на все времена: каким получился фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана
Шедевр на все времена: каким получился фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана
Фото: Lionsgate
4 место

«Джон Уик 4»

Где смотреть: «Кинопоиск»
Режиссёр: Чад Стахелски
Звёзды: Киану Ривз, Донни Йен, Билл Скарсгард
Рейтинг: 7,6 из 10
Сколько идёт: 169 мин.

Главный экшен года, где Киану Ривз разносит врагов: он умело размахивает ногами, убедительно стреляет, гоняет по Парижу на машинах. Особенно удачной получилась снятая одним кадром сцена, где камера взмывает ввысь, а Уик стреляет зажигательными патронами. Эта бойня захватывает дух!

Видео доступно на YouTube-канале kinoman. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Материалы по теме
Каким получился фильм «Джон Уик 4»: это эталонный боевик и крутой финал саги
Каким получился фильм «Джон Уик 4»: это эталонный боевик и крутой финал саги
Фото: Marvel
5 место

«Стражи Галактики 3»

Режиссёр: Джеймс Ганн
Звёзды: Крис Пратт, Карен Гиллан, Пом Клементьефф
Рейтинг: 8,1 из 10
Сколько идёт: 150 мин.

В 2023-м вышло много паршивой супергероики, но к третьим «Стражам Галактики» это не относится. Перед нами душевный и зрелищный фильм, где герои искромётно шутят, приключения разбивают сердце, а экшен хочется пересматривать. В общем, Джеймс Ганн в очередной раз совершил чудо, а затем попрощался с киновселенной Marvel. Надеемся, с героями DC у него тоже всё получится!

Видео доступно на YouTube-канале «Дмитрий Череватенко». Права на видео принадлежат Marvel.

Материалы по теме
Каким получился фильм «Стражи Галактики 3»: финал космосаги Marvel и Джеймса Ганна
Каким получился фильм «Стражи Галактики 3»: финал космосаги Marvel и Джеймса Ганна
Фото: Paramount
6 место

«Подземелья и драконы: Честь среди воров»

Режиссёры: Джон Фрэнсис Дейли, Джонатан М. Голдштейн
Звёзды: Крис Пайн, Мишель Родригес, Джастис Смит
Рейтинг: 7,4 из 10
Сколько идёт: 134 мин.

Один из лучших фэнтезийных фильмов 2023-го. Запоминающиеся персонажи, зрелищная съёмка одним кадром, обилие удачных шуток, отсылки для фанатов D&D — вот почему новинку полюбили. Боссы Paramount оценили качество и порадовались финансовому успеху — это значит, что вселенная получит развитие!

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Paramount.

Фото: Apple
7 место

«Убийцы цветочной луны»

Режиссёр: Мартин Скорсезе
Звёзды: Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Лили Гладстоун
Рейтинг: 7,2 из 10
Сколько идёт: 206 мин.

Душераздирающая драма, которая доказывает: дьявол не носит рога, а добродушно улыбается и кажется хорошим парнем. В «Убийцах цветочной луны» дьяволом выступает персонаж Роберта Де Ниро — актёр так хорошо вжился в роль коварного манипулятора, что затмил Ди Каприо. Любопытно, что за 3,5 часа фильм не утомляет: история настолько драматичная, что от экрана не оторваться.

Видео доступно на YouTube-канале kinoman. Права на видео принадлежат Apple.

Материалы по теме
Ди Каприо и Скорсезе сняли потрясающий фильм: обзор «Убийц цветочной луны»
Ди Каприо и Скорсезе сняли потрясающий фильм: обзор «Убийц цветочной луны»
Фото: Netflix
8 место

«Убийца»

Где смотреть: Netflix
Режиссёр: Дэвид Финчер
Звёзды: Майкл Фассбендер, Тильда Суинтон, Чарльз Парнелл
Рейтинг: 6,7 из 10
Сколько идёт: 118 мин.

«Убийца» не войдёт в список лучших работ Финчера: новый фильм получился слишком прямолинейным и незамысловатым. Впрочем, смотреть проходной триллер маэстро интереснее, чем следить за лучшими работами средних режиссёров. Чего стоит безжалостная драка Фассбендера и его хладнокровные контрольные выстрелы. Ради этих особенностей «Убийцу» не стоит пропускать.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Netflix.

Материалы по теме
«Убийца» — самый странный фильм культового Дэвида Финчера. Стоит ли его смотреть?
«Убийца» — самый странный фильм культового Дэвида Финчера. Стоит ли его смотреть?
Фото: «КарроПрокат»
9 место

«Феррари»

Режиссёр: Майкл Манн
Звёзды: Адам Драйвер, Пенелопа Крус, Шейлин Вудли
Рейтинг: 6,8 из 10
Сколько идёт: 124 мин.

Драма об Энцо Феррари, выдающемся гонщике и бизнесмене. Майкл Манн фокусируется на тёмном периоде в жизни героя: он потерял ребёнка, компания вот-вот обанкротится, отношения с супругой натянутые. Как не сойти с ума в такой ситуации? Энцо найдёт ответы и точно не оставит зрителей равнодушными.

Видео доступно на YouTube-канале kinoman. Права на видео принадлежат «КарроПрокат».

Материалы по теме
Фильм «Феррари»: каким получился байопик о жизни гениального конструктора гоночных авто
Фильм «Феррари»: каким получился байопик о жизни гениального конструктора гоночных авто
Фото: Angel Studios
10 место

«Звук свободы»

Режиссёр: Алехандро Гомес Монтеверде
Звёзды: Джеймс Кэвизел, Билл Кэмп, Хавьер Годино
Рейтинг: 7,5 из 10
Сколько идёт: 131 мин.

Один из самых сенсационных фильмов года, который обошёл по сборам даже «Миссию невыполнима 7». Секрет в нервном сюжете об охотниках за детьми, съёмочной группе с традиционными ценностями и теориях заговора. К примеру, фанаты считали, что власти намеренно отменяют сеансы, а бармены подсыпают в напитки зрителей биочипы. Даже если отбросить информационный шум, останется приличная драма с захватывающим сюжетом.

Видео доступно на YouTube-канале kinoman. Права на видео принадлежат Angel Studios.

Материалы по теме
В США ненавидят и обожают «Звук свободы»: как фильм с традиционными ценностями стал хитом
В США ненавидят и обожают «Звук свободы»: как фильм с традиционными ценностями стал хитом
Фото: Netflix
11 место

«Тайлер Рейк: Операция по спасению 2»

Где смотреть: Netflix
Режиссёр: Сэм Харгрейв
Звёзды: Крис Хемсворт, Голшифте Фарахани, Торнике Гогричиани
Рейтинг: 6,8 из 10
Сколько идёт: 122 мин.

Примечательный боевик с Крисом Хемсвортом в главной роли. Стоит смотреть ради экшена, где операторы снимают одним кадром, а актёры эффектно дерутся. Самый длинный лонгшот длится почти 20 минут — там есть перестрелки, погони и массовые драки. Видно, что команда очень старалась ради зрителя.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Netflix.

Материалы по теме
У «Операции по спасению» вышло продолжение: каким получился фильм «Тайлер Рейк 2»
У «Операции по спасению» вышло продолжение: каким получился фильм «Тайлер Рейк 2»
Фото: Sony
12 место

«Гран Туризмо»

Режиссёр: Нил Бломкамп
Звёзды: Арчи Мадекве, Орландо Блум, Дэвид Харбор
Рейтинг: 7,6 из 10
Сколько идёт: 134 мин.

«Гран Туризмо» — один из лучших фильмов про игры. Особенность в сюжете, основанном на реальных событиях. Когда-то Nissan действительно выбирала главных фанатов Gran Turismo, усаживала их в гоночные болиды и отправляла на известные трассы вроде Ле-Мана. Нил Бломкамп слегка перетасовал события и отсёк лишнее, но в основном рассказал правдивую историю — оказалось, она сильно интереснее выдумок сценаристов.

Видео доступно на YouTube-канале «что в кино». Права на видео принадлежат Sony.

Материалы по теме
«Гран Туризмо» — неожиданно хороший фильм про гонки и лучшая в мире реклама игры
«Гран Туризмо» — неожиданно хороший фильм про гонки и лучшая в мире реклама игры
Фото: Sony
13 место

«Человек-паук: Паутина вселенных»

Режиссёры: Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс, Джастин Томпсон
Звёзды: Шамеик Мур, Хейли Стайнфелд, Брайан Тайри Генри
Рейтинг: 8,4 из 10
Сколько идёт: 140 мин.

Выдающийся мультфильм о Человеке-пауке. Крутой визуал, запоминающийся экшен, море креатива, бесчисленное количество версий Паука — это лишь часть причин посмотреть «Паутину вселенных». Единственный минус — обескураживающий клиффхэнгер в конце.

Видео доступно на YouTube-канале «Дмитрий Череватенко». Права на видео принадлежат Sony.

Материалы по теме
Шедевр и обязателен к просмотру: каким получился фильм «Человек-паук: Паутина вселенных»
Шедевр и обязателен к просмотру: каким получился фильм «Человек-паук: Паутина вселенных»
Фото: Peacock
14 место

«Пять ночей у Фредди»

Где смотреть: Peacock
Режиссёр: Эмма Тамми
Звёзды: Джош Хатчерсон, Пайпер Рубио, Элизабет Лэил
Рейтинг: 5,8 из 10
Сколько идёт: 109 мин.

Качественный хоррор по вселенной Five Nights at Freddy’s. Авторы фильма показали пугающих аниматроников, легендарную пиццерию, знакомые камеры наблюдения. Что ещё нужно фанатам, которые обожают игры и книги о мишке Фредди? Ещё и тонна отсылок на месте!

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Peacock.

Материалы по теме
«Пять ночей с Фредди» — главный ужастик осени и достойная экранизация культовых игр
«Пять ночей с Фредди» — главный ужастик осени и достойная экранизация культовых игр
Фото: Apple
15 место

«Наполеон»

Режиссёр: Ридли Скотт
Звёзды: Хоакин Феникс, Ванесса Кирби, Тахар Рахим
Рейтинг: 6,5 из 10
Сколько идёт: 158 мин.

Масштабный исторический фильм про французского полководца. За 2,5 часа Ридли Скотт рассказывает о становлении Наполеона, величайших победах, войне с Россией и падении. Увы, даже солидного хронометража не хватает, чтобы уместить всю историю Наполеона и избежать сумбура. Хотя следить за историей всё равно интересно — во многом благодаря гению Хоакина Феникса и эффектной съёмке.

Видео доступно на YouTube-канале «топкино». Права на видео принадлежат Apple.

Материалы по теме
Каким получился «Наполеон»? Ридли Скотта снял опять туфту или крутой исторический фильм?
Каким получился «Наполеон»? Ридли Скотта снял опять туфту или крутой исторический фильм?
Фото: Lionsgate
16 место

«Пила 10»

Режиссёр: Кевин Гротерт
Звёзды: Тобин Белл, Сюннёве Макоди Лунд, Шоуни Смит
Рейтинг: 6,6 из 10
Сколько идёт: 118 мин.

После сомнительных экспериментов авторы «Пилы» вернулись к классической концепции. В 10-й части снова появились Джон Крамер, камерная локация и ужасающие девайсы. От мяса отвлекает только длинная завязка, где маньяк попадается на уловку мошенников. В остальном перед нами крепкий хоррор в духе первых частей.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Lionsgate.

Материалы по теме
«Пилу 10» внезапно назвали лучшим фильмом в серии — но оправдан ли ажиотаж? Обзор кино
«Пилу 10» внезапно назвали лучшим фильмом в серии — но оправдан ли ажиотаж? Обзор кино
Фото: Apple
17 место

«Тетрис»

Режиссёр: Джон С. Бейрд
Звёзды: Тэрон Эджертон, Никита Ефремов, Софья Лебедева
Рейтинг: 7,1 из 10
Сколько идёт: 118 мин.

Драма о предпринимателе, который разглядел потенциал «Тетриса» и решил распространить игру по миру. Для этого нужно съездить в Россию, подружиться с программистом Алексеем Пажитновым, провести сложные переговоры и сбежать от злых агентов КГБ. Конечно, в сюжете много вымысла, но следить за героями интересно.

Видео доступно на YouTube-канале «Серёга Копчёный». Права на видео принадлежат Apple.

Материалы по теме
Фильм «Тетрис» — прекрасный триллер, который собрали из выдумок про злых коммунистов
Фильм «Тетрис» — прекрасный триллер, который собрали из выдумок про злых коммунистов
Фото: Global Film
18 место

«Дурные деньги»

Режиссёр: Крэйг Гиллеспи
Звёзды: Сет Роген, Пол Дано, Себастиан Стэн
Рейтинг: 7,0 из 10
Сколько идёт: 105 мин.

Экономическая драма, основанная на реальных событиях. Пару лет назад пользователи Reddit заметили, что инвесторы с Уолл-стрит топят сетевой магазин GameStop, и решили отомстить. Сплочёнными действиями они взвинтили цены на акции и обанкротили инвестиционные компании. Кто стал лидером обычных работяг? Что чувствовали герои, когда видели растущий банковский счёт? Почему у них всё получилось? Об этом и рассказывают в фильме.

Видео доступно на YouTube-канале «TorToiseSky трейлеры». Права на видео принадлежат Global Film.

Материалы по теме
«Дурные деньги» — отличная драма про уничтожение волков с Уолл-стрит обычными геймерами
«Дурные деньги» — отличная драма про уничтожение волков с Уолл-стрит обычными геймерами
Фото: Netflix
19 место

«Мятежная Луна»

Где смотреть: Netflix
Режиссёр: Зак Снайдер
Звёзды: София Бутелла, Эд Скрейн, Чарли Ханнэм
Рейтинг: 5,6 из 10
Сколько идёт: 133 мин.

Фильм Зака Снайдера получил низкие оценки, но всё равно стал хитом Netflix. Всё же в новинке роскошная картинка и много эпических моментов, где герои дерутся с огромным пауком, летают на гиппогрифах и участвуют в гладиаторских боях. Ради таких зрелищ стоит простить проходной сюжет и обилие глупостей.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Netflix.

Материалы по теме
«Мятежная Луна» — это бестолковые «Звёздные войны» Зака Снайдера. Но хотя бы весёлые
«Мятежная Луна» — это бестолковые «Звёздные войны» Зака Снайдера. Но хотя бы весёлые
Фото: WB
20 место

«Вонка»

Режиссёр: Пол Кинг
Звёзды: Тимоти Шаламе, Колин О’Брайэн, Кала Лэйн
Рейтинг: 7,4 из 10
Сколько идёт: 116 мин.

«Вонка» неизбежно станет новогодней классикой. Всё благодаря блестящей актёрской игре Тимоти Шаламе, красивым декорациям и великолепным танцам, где даже статисты выкладываются на полную. Ещё и сюжет приятный: он вдохновляет и возвращает веру в волшебство.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат WB.

Материалы по теме
Новогодний шедевр на годы вперёд: каким получился фильм «Вонка» с Тимоти Шаламе
Новогодний шедевр на годы вперёд: каким получился фильм «Вонка» с Тимоти Шаламе
Фото: Lionsgate Films
21 место

«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»

Режиссёр: Фрэнсис Лоуренс
Звёзды: Том Блайт, Рэйчел Зеглер, Питер Динклэйдж
Рейтинг: 7,3 из 10
Сколько идёт: 157 мин.

Приквел «Голодных игр», где рассказывают о становлении тирана Кориолана Сноу. Персонаж начинает путь добрым и гуманным юношей, но со временем превращается в монстра. Благодаря стараниям Тома Блайта трансформация вышла захватывающей. Правда, саму королевскую битву показали плохо — всё же именно Сноу со временем сделает турнир эпичным.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Lionsgate Films.

Материалы по теме
Новые «Голодные игры» — лучший фильм серии. История Сноу легко уделывает Сойку
Новые «Голодные игры» — лучший фильм серии. История Сноу легко уделывает Сойку
22 место

«Барби»

Режиссёр: Грета Гервиг
Звёзды: Марго Робби, Райан Гослинг, Америка Феррера
Рейтинг: 6,6 из 10
Сколько идёт: 114 мин.

Благодаря креативности Греты Гервиг и смелости компании Mattel, которая не побоялась смеяться над собой, рекламу игрушек превратили в хорошее кино. Многим запомнились танцы Гослинга, шутки про мачо-дачу-хата-хаус, трогательный монолог о проблемах женщин и эффектная Марго Робби.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат WB.

Материалы по теме
50 оттенков розового: каким получился фильм «Барби» с Райаном Гослингом и Марго Робби
50 оттенков розового: каким получился фильм «Барби» с Райаном Гослингом и Марго Робби
Фото: MGM
23 место

«Крид 3»

Режиссёр: Майкл Б. Джордан
Звёзды: Майкл Б. Джордан, Тесса Томпсон, Джонатан Мэйджерс
Рейтинг: 6,3 из 10
Сколько идёт: 116 мин.

Майкл Б. Джордан сам срежиссировал третьего «Крида» — получилось достойно. В фильме интересные драки на ринге, цепляющая драма и моральный конфликт, который держит в напряжении. Поэтому новинка собрала хорошую кассу и запустила разговоры о новых частях и спин-оффах.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат MGM.

Материалы по теме
«Крид 3» — эталонная спортивная драма с классными боями и неожиданно глубоким сюжетом
«Крид 3» — эталонная спортивная драма с классными боями и неожиданно глубоким сюжетом
Фото: Universal
24 место

«Форсаж 10»

Режиссёры: Луи Летерье, Джастин Лин
Звёзды: Вин Дизель, Мишель Родригес, Джейсон Момоа
Рейтинг: 6,0 из 10
Сколько идёт: 141 мин.

Из 10-й части вышел типичный «Форсаж» — глупый, пафосный и отрицающий законы физики, но всё равно прикольный. В фильме есть безумные погони с разрушением города, возрождение известных героев и Джейсон Момоа, отыгрывающий натурального Джокера. Увы, производственный ад оставил свой след: графика стала хуже, а эпика меньше, чем в прошлой части.

Видео доступно на YouTube-канале kinoman. Права на видео принадлежат Universal.

Материалы по теме
Каким получился фильм «Форсаж 10»: бестолковая посредственность
Каким получился фильм «Форсаж 10»: бестолковая посредственность
Фото: ADS Service
25 место

«Жанна Дюбарри»

Где смотреть: Okko
Режиссёр: Майвенн
Звёзды: Майвенн, Джонни Депп, Бенжамен Лаверн
Рейтинг: 7,1 из 10
Сколько идёт: 113 мин.

Первый фильм с Джонни Деппом после разбирательств с Эмбер Хёрд. Актёр сыграл короля Людовика XV, который потерял жену и теперь крутит роман с Жанной Дюбарри. Депп отлично справляется с ролью, но главная звезда — Майвенн. Именно она срежиссировала историческую драму, исполнила главную роль и стала главной причиной сходить в кино.

Видео доступно на YouTube-канале RWV Films. Права на видео принадлежат ADS Service.

Фото: Universal Pictures
26 место

«Город астероидов»

Режиссёр: Уэс Андерсон
Звёзды: Джейсон Шварцман, Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс
Рейтинг: 6,5 из 10
Сколько идёт: 105 мин.

Приятная драма от именитого Уэса Андерсона, подарившего нам «Отель «Гранд Будапешт» и «Остров собак». В этот раз режиссёр собрал звёздный актёрский состав и рассказал об астрономах, которые собрались на конференцию и сделали шокирующее открытие. Что делать с новостью, которая потрясёт весь мир? Герои считают по-разному, поэтому много спорят и порождают забавные ситуации.

Видео доступно на YouTube-канале HotVoice41. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Фото: Paramount Pictures
27 место

«Крик 6»

Режиссёры: Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт
Звёзды: Мелисса Баррера, Дженна Ортега, Мэйсон Гудинг
Рейтинг: 6,2 из 10
Сколько идёт: 122 мин.

Франшизе «Крик» уже 27 лет, а она всё ещё радует зрителя. В новой части много отсылок, самоиронии, безжалостных убийств и загадок, связанных с личностью маньяка. Фанаты с удовольствием посмотрели слэшер и загрустили от новостей о следующей части: Дженна Ортега и режиссёр Кристофер Бо Лэндон покинули проект, а Мелиссу Барреру отменили.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Материалы по теме
Фильм «Крик 6» — один из лучших во франшизе. Блистает не только великолепная Дженна Ортега
Фильм «Крик 6» — один из лучших во франшизе. Блистает не только великолепная Дженна Ортега
Фото: Miramax
28 место

«Оставленные»

Режиссёр: Александр Пэйн
Звёзды: Пол Джаматти, Доминик Сесса, Давайн Джой Рэндольф
Рейтинг: 7,8 из 10
Сколько идёт: 133 мин.

Приятная драма о вредном педагоге, который обожает строгость, идеальный порядок и полное подчинение. Идеи свободы, гуманности и позитива ему чужды. Однажды герою приходится присматривать за юными сорванцами, которые пытаются растопить сердце профессора.

Видео доступно на YouTube-канале «СубВидео». Права на видео принадлежат Miramax.

29 место

«Солтберн»

Режиссёр: Эмиральд Феннел
Звёзды: Барри Кеоган, Джейкоб Элорди, Арчи Мадекве
Рейтинг: 7,2 из 10
Сколько идёт: 131 мин.

Ботаник-изгой получает возможность провести лето в поместье товарища-мажора. Зачем бедолагу позвали сюда? Вдруг нам ним хотят злостно подшутить? Или же сам ботаник не так прост? История крутится вокруг этих вопросов и круто цепляет.

Видео доступно на YouTube-канале «В Рейтинге 1+». Права на видео принадлежат MGM.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android