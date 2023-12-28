Главные фильмы 2023 года, которые нужно смотреть. Голосуйте за лучшее кино!

В 2023 году вышло много отличных фильмов. Мы посмотрели разрекламированные блокбастеры, восхищались «Барбигеймером», аплодировали неожиданным хитам.

Но какой фильм был самым крутым? Это решать вам. Собрали список примечательных новинок — зацените его и выберите главный хит года!

Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.