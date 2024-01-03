Самые ожидаемые сериалы 2024 года: от Marvel до новинок культовых авторов

Не успели мы посмотреть все удачные сериалы ныне ушедшего 2023 года, а новые уже на подходе — какие-то стартуют совсем скоро. Выйдут как оригинальные тайтлы, так и долгожданные продолжения.
Отдайте свой голос самому ожидаемому сериалу 2024-го!
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«Фоллаут»
Где выйдет: Prime Video
Режиссёр: Джонатан Нолан
Звёзды: Мойзес Ариас, Джонни Пембертон, Элла Пернелл
Дата выхода: 12 апреля.
Долгожданный сериал по серии игр Fallout. Нам покажут убежища, пустоши, гулей, бойцов из Братства стали и прочие фишки, за которые полюбили культовую RPG. За сериал отвечает Джонатан Нолан: в его портфолио удачная режиссура «Мира дикого запада» и сценарии для «Интерстеллара», «Тёмного рыцаря», «Престижа». Всё это даёт надежду, что «Фоллаут» окажется хитом!
Видео доступно на YouTube-канале «ыыы». Права на видео принадлежат «ыыы».
«Настоящий детектив» (четвёртый сезон)
Где выйдет: HBO и Max
Режиссёр: Исса Лопес
Звёзды: Джоди Фостер, Кали Рейс, Кристофер Экклстон
Дата выхода: 14 января.
В новом сезоне «Настоящего детектива» покажут Аляску, где с исследовательской станции пропали восемь человек. Что с ними случилось? Разбираться в этом будут героини Джоди Фостер и Кали Рейс. Сценаристы уверяют, что история снова будет мрачной и безжалостной.
Видео доступно на YouTube-канале Fresh Trailers. Права на видео принадлежат HBO.
«Аватар: Легенда об Аанге»
Где выйдет: Netflix
Режиссёры: Майкл Гои, Розанна Лян, Джаббар Райсани
Звёзды: Гордон Кормье, Тэмлин Томита, Дэниэл Дэ Ким
Дата выхода: 22 февраля
Экранизация мультсериала о мальчике, который управляет стихиями. После трейлеров фанаты сдержанно хвалят актёрский состав, визуал и стиль. Возможно, Netflix сотворит чудо и снимет такой же хит, как и «Ван-Пис»!
Видео доступно на YouTube-канале «ыыы». Права на видео принадлежат «ыыы».
«Пингвин»
Где выйдет: HBO и Max
Режиссёр: Крэйг Зобел
Звёзды: Колин Фаррелл, Майлс Хамфус, Берто Колон
Дата выхода: 2024 год
Помните Пингвина из недавнего фильма про «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном? Скоро о нём выйдет сериал. Там преступник будет строить криминальную империю, устранять конкурентов и договариваться о союзе с другими авторитетами. Шоу стоит ждать как минимум ради Колина Фаррелла, который снова изменится до неузнаваемости.
Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат HBO.
«Добро пожаловать в Дерри»
Где выйдет: HBO
Режиссёр: Андрес Мускетти
Звёзды: Джеймс Римар, Мэделин Стоу, Крис Чок
Дата выхода: 2024 год
Приквел дилогии «Оно», где снова появится клоун Пеннивайз, несчастные дети и сюрреалистические ужасы. К режиссуре вернётся Андрес Мускетти, снявший успешные хорроры по романам Стивена Кинга.
«Дюна: Сестричество»
Где выйдет: HBO
Режиссёры: Анна Ферстер, Джон Камерон, Ричард Дж. Льюис
Звёзды: Камилла Бипут, Сара Лам, Эмили Уотсон
Дата выхода: 2024 год
«Сестричество» расскажет о школе Бене Гессерит, которую создали для развития человеческих способностей. Именно там мама Пола Атрейдеса научилась подчинять людей голосом и давать мудрые советы. У Бене Гессерит есть великая цель — вывести сверхчеловека, который изменит мир. Похоже, о пути к её достижению и расскажет сериал.
«Дом дракона» (второй сезон)
Где выйдет: HBO
Режиссёры: Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник
Звёзды: Пэдди Консидайн, Мэтт Смит, Эмма Д’Арси
Дата выхода: лето 2024-го
Спин-офф «Игры престолов», который рассказывает о падении дома Таргариенов. Первый сезон завершился безжалостным намёком на то, что гражданской войны не избежать. Значит, в продолжении мы увидим ещё больше битв, драконов и смертей.
Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат HBO.
«Разделение» (второй сезон)
Где выйдет: Apple TV+
Режиссёры: Бен Стиллер, Ифа Макардл
Звёзды: Адам Скотт, Зак Черри, Бриттни Лоуэр
Дата выхода: 2024 год
Популярный сериал о людях с разделённой личностью. Одна версия человека сидит дома и ходит на свидания, другая — трудится в офисе. Причём личности мало чего знают друг о друге. В прошлом сезоне труженики пытались вырваться из рутины — увы, история закончилась на самом интересном месте. С нетерпением ждём продолжение!
Видео доступно на YouTube-канале «Apple Россия». Права на видео принадлежат Apple.
«Сочувствующий»
Где выйдет: HBO
Режиссёры: Пак Чхан-ук, Марк Манден, Фернанду Мейреллиш
Звёзды: Роберт Дауни-мл., Скотт Ли, Хоа Сюаньдэ
Дата выхода: 2024 год
Историческая драма о битве за влияние во Вьетнаме. США и СССР хотят установить там свою власть, поэтому подсылают агентов и продвигают спорные инициативы. Производством занимается успешная студия А24 («Всё везде и сразу»), а в важной роли – Роберт Дауни-младший.
Видео доступно на YouTube-канале Fresh Trailers. Права на видео принадлежат HBO.
«Все совпадения случайны»
Где выйдет: HBO
Режиссёр: Альфонсо Куарон
Звёзды: Кейт Бланшетт, Лесли Мэнвилл, Саша Барон Коэн
Дата выхода: 2024 год
Триллер о журналистке, которая копается в политических загадках. Однажды дама находит книгу, где она — главный герой и занимается ровно тем же. Как такое возможно? Этому вопросу и посвящён сериал.
«Задача трёх тел»
Где выйдет: Netflix
Режиссёры: Минки Спиро, Дерек Цан
Звёзды: Марло Келли, Саамер Усмани, Джован Адепо
Дата выхода: 21 марта
«Задача трёх тел» — известная книга писателя Лю Цысиня. В 2023-м китайцы уже экранизировали роман, теперь свою версию выпустит Netflix. В центре сюжета учёные, которые узнали, что некая космическая сила хочет замедлить прогресс человечества. Главные вопросы: кто нам мешает и что с этим делать? Если всё сложится, мы получим самую красивую и эпическую фантастику года.
Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Apple.
«Агата: Дневники Даркхолда»
Где выйдет: Disney+
Режиссёры: Рэйчел Голдберг, Ганджа Монтейру, Жаклин Шеффер
Звёзды: Кэтрин Хан, Пэтти ЛюПон, Обри Плаза
Дата выхода: конец 2024 года
Агата Харкнесс появилась в сериале «ВандаВижн» и сразу полюбилась аудитории. Теперь про опасную волшебницу, которая мечтает о всей силе книги Даркхолд, снимут отдельное шоу. Судя по трейлеру, мы узнаем о приключениях девушки в прошлом и настоящем.
«Режим»
Где выйдет: HBO
Режиссёры: Стивен Фрирз, Джессика Хоббс
Звёзды: Кейт Уинслет, Андреа Райзборо, Марта Плимптон
Дата выхода: 3 марта
Сериал о тиранах, которые построили авторитарный режим. Со временем народ дошёл до ручки и решил вернуть свободу, а герои пытаются удержаться у руля. Сюжет охватывает целый год борьбы за власть.
Видео доступно на YouTube-канале «КиноДоза Трейлеры и отрывки». Права на видео принадлежат HBO.
«Властелины воздуха»
Где выйдет: Apple TV+
Режиссёры: Кэри Дзёдзи Фукунага, Анна Боден, Райан Флек
Звёзды: Остин Батлер, Каллум Тернер, Энтони Бойл
Дата выхода: 26 января
Проект Стивена Спилберга и Тома Хэнкса расскажет о лётчиках во времена Второй мировой. Герои поучаствуют в воздушных сражениях, прикроют пехоту, нарвутся на работу ПВО и переживут много кошмаров. До финального эпизода точно доживут не все.
Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Apple.
«Аколит»
Где выйдет: Disney+
Режиссёры: Лесли Хэдланд, Алекс Гарсиа Лопес
Звёзды: Дафни Кин, Амандла Стенберг, Джоди Тёрнер-Смит
Дата выхода: 2024 год
Мини-сериал по «Звёздным войнам» расскажет о временах, когда Республика всё ещё процветала, но тёмная сторона уже набирала силу. Сценаристы «Аколита» обещают уделить много внимания ситхам: очеловечить их, раскрыть мотивацию, показать недостатки Республики. Поговаривают, нас ждёт самый мрачный сериал в истории «Звёздных войн».
Видео доступно на YouTube-канале Darth Trailer. Права на видео принадлежат Disney.
«Ходячие мертвецы: Выжившие»
Где выйдет: AMC
Режиссёр: Грег Никотеро
Звёзды: Фрэнки Киньонес, Эндрю Линкольн, Данай Гурира
Дата выхода: 25 февраля.
В 2023-м по «Ходячим мертвецам» вышло несколько спин-оффов: спорный «Мёртвый город» про Нигана и Мегги, а также приятный «Дэрил Диксон» о похождениях молчаливого следопыта во Франции. Но сильнее всего фанаты ждут «Выживших» — там расскажут о жизни Рика после инцидента на мосту. Куда он попал? Что делал? Ждать ответов осталось недолго.
Видео доступно на YouTube-канале The Walking Dead. Права на видео принадлежат AMC.
«Экспаты»
Где выйдет: Amazon Prime Video
Режиссёр: Лулу Ван
Звёзды: Сарайю Блю, Николь Кидман, Ю Джи-ён
Дата выхода: 2024 год
Драма о женщинах, которые переехали работать в Гонконг. Кто-то поселился в небоскрёбе, кто-то живёт в разваливающейся лачуге. Увы, все сталкиваются с проблемами — независимо от статуса. Удастся ли дамам всё преодолеть и обрести счастье?
Видео доступно на YouTube-канале «КиноДоза Трейлеры и отрывки / Нетфликс Россия». Права на видео принадлежат HBO.
«Эхо»
Где выйдет: Disney+
Режиссёры: Катриона МакКензи, Сидни Фриланд
Звёзды: Алаква Кокс, Винсент Д’Онофрио, Чарли Кокс
Дата выхода: 9 января
Мы уже видели Эхо в «Соколином глазе». Это глухая девушка, которая здорово дерётся. По трейлерам видно, что в сериале её талант раскроется на полную: мы увидим зрелищные трюки и поединки, снятые одним кадром. Также в сериале появится Сорвиголова в исполнении Чарли Кокса — по слухам, у него будет большая роль.
Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Disney.
«Бриджертоны» (третий сезон)
Где выйдет: Netflix
Режиссёры: Том Верика, Триша Брок, Шери Фоксон
Звёзды: Джули Эндрюс, Фиби Дайневор, Реге-Жан Пейдж
Дата выхода: 16 мая
Красивый сериал о семье аристократов, которая ищет для своих детей подходящих партнёров. Герои попадают в любовные треугольники, конфликтуют с обществом, танцуют на балах, страстно занимаются любовью — этого хватает, чтобы каждый сезон бил рекорды Netflix.
Видео доступно на YouTube-канале LandFM. Права на видео принадлежат Netflix.
«Мистер и миссис Смит»
Где выйдет: Prime Video
Режиссёр: Кристиан Спренгер
Звёзды: Дональд Гловер, Майя Эрскин, Пол Дано
Дата выхода: 2 февраля.
В 2005 году вышел фильм «Мистер и миссис Смит», где Брэд Питт и Анджелина Джоли играли киллеров. Они любили друг друга, но затем получили заказ — убить суженого. В 2024-м историю переосмыслят под формат сериала. Главные роли исполнят Дональд Гловер и Майя Эрскин. Удастся ли им затмить легенд Голливуда? Скоро узнаем.
Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Amazon.
«Грисельда»
Где выйдет: Netflix
Режиссёр: Андрес Байс
Звёзды: София Вергара, Мартин Родригес, Роса Очоа
Дата выхода: 25 января
Создатели «Нарко» рассказали ещё не про всех баронов. Теперь на очереди колумбийская преступница Грисельда Бланко, которая построила один из самых прибыльных картелей в истории. История точно будет напряжённой и противоречивой.
Видео доступно на YouTube-канале LandFM. Права на видео принадлежат Netflix.