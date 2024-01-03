Самые ожидаемые сериалы 2024 года: от Marvel до новинок культовых авторов

Не успели мы посмотреть все удачные сериалы ныне ушедшего 2023 года, а новые уже на подходе — какие-то стартуют совсем скоро. Выйдут как оригинальные тайтлы, так и долгожданные продолжения.

Отдайте свой голос самому ожидаемому сериалу 2024-го!

Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.