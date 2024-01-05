Самые ожидаемые фильмы 2024 года

В 2024-м нас завалят качественным контентом. Одни зрители порадуются возвращению «Гладиатора» и «Битлджуса», другие — проникнутся отношениями Джокера и Харли Квинн, узнают правду о монстрах из «Тихого места» и посмеются над приключениями панды По.

Какой фильм ждёте сильнее всего? Голосуйте за своего фаворита.

Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.