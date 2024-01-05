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Фильмы 2024 года: «Дэдпул 3», «Дюна 2», «Гладиатор 2», «Кунг-фу Панда 4», «Веном 3», «Майор Гром: Игра» и другие

Самые ожидаемые фильмы 2024 года
Слава Петров
Самые ожидаемые фильмы 2024 года
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Выберите своего фаворита.

В 2024-м нас завалят качественным контентом. Одни зрители порадуются возвращению «Гладиатора» и «Битлджуса», другие — проникнутся отношениями Джокера и Харли Квинн, узнают правду о монстрах из «Тихого места» и посмеются над приключениями панды По.

Какой фильм ждёте сильнее всего? Голосуйте за своего фаворита.

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Самые ожидаемые фильмы 2024 года
Фото: Disney
1 место

«Дэдпул 3»

Режиссёр: Шон Леви
Актёры: Райан Рейнольдс, Дженнифер Гарнер, Хью Джекман
Дата выхода: 24 июля

В «Дэдпуле 3» случится невероятное: Хью Джекман вернётся к роли Росомахи. Учитывая, что у фильма взрослый рейтинг, ждём много мяса, жёстких шуток и прежнего уровня самоиронии. Также фильм забавно заигрывает с прошлыми фильмами Marvel — ждите массу камео и завязку для грядущих «Мстителей».

Фото: Sony
2 место

«Веном 3»

Режиссёр: Келли Марсел
Актёры: Том Харди, Джуно Темпл, Чиветель Эджиофор
Дата выхода: 8 ноября

О сюжете третьего «Венома» ничего не известно. В прошлый раз герой одолел Карнажа и заинтересовался Человеком-пауком. Вдруг герои наконец пересекутся и устроят долгожданный замес? Это исполнило бы мечту многих зрителей.

Фото: Netflix
3 место

«Достать ножи 3»

Режиссёры: Райан Джонсон
Актёры: Дэниел Крэйг и другие
Дата выхода: возможно, 2024 год

«Достать ножи» окончательно переросли во франшизу. Неизвестно, какое дело будет расследовать детектив Бенуа Бланк, но без ярких персонажей, сложной загадки и загадочных убийств не обойдётся.

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Фото: Disney
4 место

«Головоломка 2»

Режиссёр: Келси Манн
Актёры: Эми Полер, Филлис Смит, Льюис Блэк
Дата выхода: 13 июня

Со времён первой части Райли повзрослела, поэтому эмоций у неё стало больше. Со страхом и печалью всё давно понятно, но что делать с тоской, тревогой и завистью? Об этом и расскажет новый мультфильм.

Видео доступно на YouTube-канале DMITRY TER. Права на видео принадлежат Disney.

5 место

«Дюна 2»

Режиссёр: Дени Вильнёв
Актёры: Тимоти Шаламе, Флоренс Пью, Ребекка Фергюсон
Дата выхода: 1 марта

Во второй части «Дюны» мы увидим становление Пола Атрейдеса. Герой примкнёт к фрименам, раскроет способности, научится ездить на гигантских червях и бросит вызов Императору. Зрелище будет эпическим и безумно красивым!

Видео доступно на YouTube-канале Red Head Sound. Права на видео принадлежат WB.

Фото: WB
6 место

«Джокер: Безумие на двоих»

Режиссёр: Тодд Филлипс
Актёры: Хоакин Феникс, Зази Битц, Леди Гага
Дата выхода: 2 октября

Первый «Джокер» стал сенсацией. Тодд Филлипс взглянул на известного злодея с нового ракурса и сделал историю душераздирающей, а Хоакин Феникс выдал гениальную игру и заслуженно получил «Оскар». Во второй части приключения поехавшего бедолаги продолжатся: он встретится с Харли Квинн и переманит её на тёмную сторону.

Фото: Paramount Pictures
7 место

«Гладиатор 2»

Режиссёр: Ридли Скотт
Актёры: Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Пол Мескал
Дата выхода: 21 ноября

С выхода первого фильма о противостоянии генерала Максимуса с императором Коммодом прошло 24 года. Теперь Ридли Скотт возвращается с продолжением — там будут новые герои и история, но прежний накал страстей.

Фото: Sony
8 место

«Плохие парни 4»

Режиссёры: Адиль Эль Арби, Билал Фалла
Актёры: Уилл Смит, Александр Людвиг, Ванесса Энн Хадженс
Дата выхода: 13 июня

«Плохие парни навсегда» был нормальным фильмом, который отлично заработал — поэтому 13 июня Sony выпустит продолжение. Уилл Смит вернётся к главной роли, а его помощником станет звезда «Викингов» Александр Людвиг.

Фото: WB
9 место

«Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

Режиссёр: Джордж Миллер
Актёры: Аня Тейлор-Джой, Крис Хемсворт, Том Бёрк
Дата выхода: 8 августа

Фильм о молодости Фуриосы, харизматичной воительницы из «Безумного Макса». Приквел расскажет о войне Бессмертного Джо с армией поехавшего негодяя в исполнении Криса Хемсворта. В этом конфликте у Фуриосы будет центральная роль.

Видео доступно на YouTube-канале iVideos. Права на видео принадлежат WB.

Фото: Universal Pictures
10 место

«Кунг-фу Панда 4»

Режиссёры: Майк Митчелл, Стефани Стайн
Актёры: Джек Блэк, Сет Роген, Анджелина Джоли
Дата выхода: 7 марта

В новом мультике панда По столкнётся с опасной колдуньей, которая забирает у героев силу. Даже Тай Лунг не смог дать ей отпор. Следующая цель злодейки — Воин дракона. Справится ли он?

Видео доступно на YouTube-канале «Дмитрий Череватенко». Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Фото: Disney
11 место

«Муфаса: Король Лев»

Режиссёр: Барри Дженкинс
Актёры: Сет Роген, Билли Айкнер, Келвин Харрисон-мл.
Дата выхода: 27 марта

Фильм о благородном короле львов и отце Симбы. В оригинальном мультфильме его правлению уделили мало внимания, но теперь мы узнаем, за что все так любили Муфасу. Это будет красивая семейная драма с элементами мюзикла.

Фото: Fox
12 место

«Планета обезьян: Новое царство»

Режиссёры: Уэс Болл
Актёры: Фрейя Аллан, Кевин Дюран, Дичен Лакмэн
Дата выхода: 22 мая

В третьей части Цезарь привёл обезьян в безопасное место: теперь его народ процветает. Увы, один из вождей извращает слова Цезаря, начинает войну с другими кланами и ищет опасные технологии человечества. Это запускает новый серьёзный конфликт.

Видео доступно на YouTube-канале iVideos. Права на видео принадлежат Fox.

13 место

«Тихое место: День первый»

Режиссёр: Майкл Сарноски
Актёры: Джимон Хонсу, Алекс Вулф, Лупита Нионго
Дата выхода: 27 июня

В дилогии «Тихое место» пришествие глухих монстров произошло слишком стремительно. Во второй части быстро показали нападение, а затем снова перенеслись во времена, когда человечество уже пало. В спин-оффе «День первый» больше расскажут о войне с тварями. Что делала армия? Почему власти капитулировали? Скоро узнаем.

Фото: WB
14 место

«Битлджус 2»

Режиссёр: Келси Манн
Актёры: Дженна Ортега, Уиллем Дефо, Моника Беллуччи
Дата выхода: 5 сентября

Вредное привидение из 80-х возвращается. Оно обожает доводить людишек до обморока, но в этот раз столкнётся со стойкими ребятами: к примеру, с героиней Дженны Ортеги, которая кому угодно даст отпор. Противостояние точно будет интересным!

Фото: Mars Media
15 место

«Мастер и Маргарита»

Где смотреть: в российских кинотеатрах
Режиссёр: Михаил Локшин
Актёры: Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь
Дата выхода: 25 января

Многострадальную экранизацию романа Булгакова переносили и лишали финансирования, но она всё-таки выйдет. Режиссёр обещает взглянуть на сюжет с нового угла и уделить больше времени Воланду. Арка о любви писателя и очаровательной Маргариты тоже никуда не денется.

Видео доступно на YouTube-канале Mars Media. Права на видео принадлежат Mars Media.

Фото: North Productions
16 место

«Каскадёры»

Режиссёр: Дэвид Литч
Актёры: Райан Гослинг, Эмили Блант, Аарон Тейлор-Джонсон
Дата выхода: 29 февраля

Фильм о крутом каскадёре, который за долгую карьеру научился круто драться и исполнять безбашенные трюки. Однажды он ввязывается в драку и случайно вступает в конфликт с крутой бандой. Помогут ли навыки каскадёра выжить? За режиссуру отвечает Дэвид Литч, так что проблем с экшеном не будет.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат North Productions.

Фото: Sony
17 место

«Человек-паук: За пределами вселенных»

Режиссёры: Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс, Джастин Томпсон
Актёры: Шамеик Мур, Хейли Стайнфелд, Брайан Тайри Генри
Дата выхода: 2024 год

В великолепной «Паутине вселенных» сюжет остановился на самом интересном месте: злодей обрёл невиданную силу, а Майлз Моралес попал в крайне необычный мир. Как выкрутится герой? Надеемся, что узнаем в 2024 году.

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Фото: Universal
18 место

«Аргайл: Супершпион»

Режиссёр: Мэттью Вон
Актёры: София Бутелла, Генри Кавилл, Кэтрин О’Хара
Дата выхода: 31 января

Шпионский боевик с Генри Кавиллом в главной роли. В центре сюжета писательница, которая узнаёт: опасный картель копирует сюжеты её книг. Чтобы разобраться со злодеями, она объединится с крутым агентом и научится драться.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Universal.

Фото: «Атмосфера кино»
19 место

«Три мушкетёра: Миледи»

Где смотреть: в российских кинотеатрах
Режиссёр: Мартен Бурбулон
Актёры: Франсуа Сивиль, Венсан Кассель, Ева Грин
Дата выхода: 8 февраля

Первая часть «Три мушкетёра: Д’Артаньян» оказалась неожиданно хорошим фильмом. Там были яркие герои, необычный сеттинг с грязной Францией и снятые одним кадром бои. 8 февраля выйдет продолжение: мы узнаем о главном секрете Миледи (Ева Грин) и столкнёмся с её местью.

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера кино». Права на видео принадлежат «Атмосфера кино».

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Фото: Paramount
20 место

«Воображаемые друзья»

Режиссёр: Джон Красински
Актёры: Райан Рейнольдс, Джон Красински, Кэйли Флеминг
Дата выхода: 16 апреля

Джон Красински круто играл в «Офисе», запустил франшизу «Тихое место», а теперь готовит новый хит. «Воображаемые друзья» расскажут о забавных созданиях: давным-давно они помогали детям, а затем оказались забытыми. Героиня фильма видит чудиков и убеждает их вернуться к хозяевам, которые впали в депрессию и не справляются с жизнью.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Paramount.

21 место

«Крэйвен-охотник»

Режиссёр: Джей Си Чендор
Актёры: Аарон Тейлор-Джонсон, Ариана ДеБос, Рассел Кроу
Дата выхода: 29 августа

Недавняя игра о Человеке-пауке напомнила, насколько крут и опасен Крэйвен. В августе выйдет фильм, где расскажут о становлении персонажа и его пути к званию величайшего охотника. Похоже, воитель Тейлора-Джонсона станет антигероем, который безжалостно убивает добычу, но при этом имеет доброе сердце.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Sony.

Фото: Central Partnership
22 место

«Майор Гром: Игра»

Где смотреть: в российских кинотеатрах
Режиссёр: Олег Трофим
Актёры: Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков
Дата выхода: 23 мая

Киновселенная, основанная на комиксах Bubble, возвращается. В прошлый раз Майор Гром остановил Чумного доктора, а теперь сразится с новым злодеем, который втягивает героя в смертельные игры и ставит под удар его друзей. Фанатов оригинального комикса ждут сюрпризы — сценаристы сильно изменили сюжет.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

Фото: Lionsgate
23 место

«Бордерлендс»

Режиссёр: Элай Рот и Тим Миллер
Актёры: Оливье Рихтерс, Джек Блэк, Кейт Бланшетт
Дата выхода: 8 августа

В фильме появятся все важные персонажи игр серии Borderlands — от Крошки Тины и Железяки до Лилит и Роланда. Надеемся, эти ребята вытащат историю. В остальном про кино известно очень немного, но его выход переносили уже несколько раз.

24 место

«Злая»

Режиссёр: Джон М. Чу
Актёры: Синтия Эриво, Ариана Гранде, Джонатан Бейли
Дата выхода: 24 ноября

Фэнтезийный мюзикл с Арианой Гранде в главной роли. Сюжет поведает о двух ведьмах: одну считают изгоем, другую — надеждой волшебных земель. Дамы спорят за статус, место под солнцем и даже возлюбленного. Их объединяет лишь стремление свергнуть тирана!

Фото: Warner Bros
25 место

«Микки 17»

Режиссёр: Пон Джун-хо
Актёры: Роберт Паттинсон, Марк Руффало, Стивен Ян
Дата выхода: 27 марта

Драма о необычном парне Микки, который колонизирует ледяной мир. Особенность в том, что после смерти его сознание загружают в новое тело. Трансформации каждый раз бьют по психике и заставляют сильнее прежнего беречь оболочку.

Видео доступно на YouTube-канале ONE Media. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Фото: MGM
26 место

«Претенденты»

Режиссёр: Лука Гуаданьино
Актёры: Зендея, Джош О’Коннор, Майк Фейст
Дата выхода: 24 апреля

Этот фильм прозвали главным кошмаром Тома Холланда. Дело в Зендее, героиня которой крутит роман сразу с двумя теннисистами. Эти ребята конкурируют везде: на корте, в бизнесе, а теперь и в любви. Чем же закончится противостояние?

Видео доступно на YouTube-канале DMITRY TER. Права на видео принадлежат MGM.

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