Самые ожидаемые игры 2024 года

Проголосуйте за новинки, которые ждёте больше всего.

По-настоящему фантастический для игр 2023 год остался позади: он подарил нам массу хитов на каждый вкус и цвет — от креативной The Legend of Zelda и артхаусной Alan Wake 2 до блокбастерного «Человека-паука» и великой Baldur’s Gate 3.

Наступивший 2024-й, кажется, сбавит обороты, но поиграть всё равно будет во что — игр много, притом разных. Выберите те игры, которые ждёте больше всего!

Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.