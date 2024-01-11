Самые ожидаемые игры 2024 года

По-настоящему фантастический для игр 2023 год остался позади: он подарил нам массу хитов на каждый вкус и цвет — от креативной The Legend of Zelda и артхаусной Alan Wake 2 до блокбастерного «Человека-паука» и великой Baldur’s Gate 3.
Наступивший 2024-й, кажется, сбавит обороты, но поиграть всё равно будет во что — игр много, притом разных. Выберите те игры, которые ждёте больше всего!
Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
S.T.A.L.K.E.R. 2
Дата выхода: начало 2024 года
На чём играть: ПК, Xbox Series (позже на PS5).
Будем надеяться, что это последний раз, когда «Сталкер 2» окажется в списке «самых ожидаемых игр года» и наконец-то перейдёт в списках «лучших игр уходящего года».
Судя по всем роликам, нас ждёт знакомый «Сталкер», но красивее, проработаннее и технологичнее. Зона обещает быть всё такой же атмосферной и манящей, а враги вряд ли будут церемониться, но ведь в этом и есть весь сок!
Видео доступно на YouTube-канале GameSpot. Права на видео принадлежат GSC Game World.
Silent Hill 2
Дата выхода: 2024 год
На чём играть: ПК, PS5.
Культовый хоррор Silent Hill 2 наконец-то получит ремейк. Он будет следовать оригиналу, сюжетная часть должна быть нетронутой (или по большей части нетронутой) — а вот графику очень круто подтянут.
История расскажет про Джеймса Сандерленда, который получает письмо от своей умершей жены. Она приглашает его в Сайлент Хилл, тихий городок, в котором супруги когда-то отдыхали. После приезда герой обнаруживает, что Сайлент Хилл превратился в покрытый туманом зловещий город с жуткими существами.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Konami.
Ремейк «Готики»
Дата выхода: 2024 год
На чём играть: ПК, PS5, Xbox Series.
«Готика» — культовый ролевой экшен 2001 года. Для многих юных геймеров знакомство с RPG наверняка началось именно с неё. Судя по тому, что показали разработчики, нас ждёт качественная переработка классики с сохранением всех особенностей.
Играть предстоит за безымянного героя, которого осудили и отправили на каторгу. Он оказывается в Долине Рудников, это место, окружённое защитным полем, чтобы никто не мог его покинуть. Игрокам нужно познакомиться с местными персонажами, выполнять задания и найти способ выйти за пределы Долины.
Видео доступно на YouTube-канале GameSpot Trailers. Права на видео принадлежат THQ Nordic.
Star Wars Outlaws
Дата выхода: 2024 год
На чём играть: ПК, PS5, Xbox Series.
Star Wars Outlaws — экшен от третьего лица «в первом для «Звёздных войн» открытом мире», события которого развернутся между фильмами «Империя наносит ответный удар» (пятый эпизод) и «Возвращение джедая» (шестой эпизод).
Играть предстоит за преступницу Кей Весс, которая в поисках больших денег будет сражаться с опасными синдикатами и бороздить просторы далёкой-далёкой Галактики. Авторы обещают атмосферное и большое приключение, которое перенесёт фанатов в любимую вселенную. Ждём опасные заказы, перестрелки, ограбления и погони на космических кораблях.
Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.
«Смута»
Дата выхода: 26 февраля
На чём играть: ПК
Российские разработчики усиливаются. «Смута» — экшен про эпоху Смутного времени в истории России. Авторы вдохновлялись Assassin's Creed, Ghost of Tsushima и «Ведьмаком 3». Судя по геймплейным кадрам и трейлерам, впрочем, рассчитывать на игру таких же масштабов или проработки не стоит.
Геймеры смогут повстречать реальных исторических личностей, принять участие в решении государственных вопросов и исследовать открытый мир. Больше всего «Смута» пока привлекает атмосферой и сеттингом. Есть надежда, что у студии Cyberia Nova получится что-то интересное!
Видео доступно на YouTube-канале Смута. Права на видео принадлежат Cyberia Nova.
Terminator: Dark Fate — Defiance
Дата выхода: 21 февраля
На чём играть: ПК
2024-й не оставит в тени и любителей стратегий, ведь уже в конце февраля выйдет игра по «Терминатору». Она создаётся на основе мира фильма «Терминатор: Тёмные судьбы», в котором человечество даёт отпор ИИ «Легион». Игру должны оценить как фанаты франшизы, так и любители стратегий.
Геймерам предстоит играть за сопротивление человечества. Как и в любой другой стратегии, игрокам нужно развивать свою базу, собирать войско, находить ресурсы и заводить знакомства с новыми союзниками.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Slitherine Ltd.
Dragon Age: Dreadwolf
Дата выхода: осень 2024 года
На чём играть: ПК, PS5, Xbox Series.
Dreadwolf будет прямое продолжение Dragon Age: Inquisition. На этом известные подробности заканчиваются, BioWare не спешит ими делиться. Как и в предыдущих частях франшизы, большую роль сыграют компаньоны протагониста, которые в Dreadwolf станут ещё лучше.
Разработка ведётся на движке Frostbite. Полноценный показ игры ожидается летом, а релиз — до конца 2024-го.
Видео доступно на YouTube-канале GameSpot. Права на видео принадлежат Electronic Arts.
Warhammer 40,000: Space Marine 2
Дата выхода: 9 сентября
На чём играть: ПК, PS5, Xbox Series.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 — прямое продолжение одноимённого шутер-экшена 2011 года. Известно, что разработчики продолжат историю главного героя оригинальной игры, капитана ультрамаринов Титуса. Противостоять персонажу будет раса инопланетных существ — Тираниды.
В основе геймплея — сочное рубилово всего живого и вражеского. Капитан Титус обещает быть твёрдым и непоколебимым в боях с противниками. Проходить Space Marine 2 можно будет как в одиночку, так и с друзьями.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Focus Entertainment.
Black Myth: Wukong
Дата выхода: 20 августа
На чём играть: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.
Любопытный соулслайк от китайской команды, который привлёк к себе внимание с самого анонса. Главным героем выступает Король обезьян, который мастерски владеет боевыми искусствами и магическими способностями. Например, он может превратиться в любого насекомого или увеличиться в размерах. В основном сражаться придётся против различных чудовищ, но и от битв со своими сородичами никуда не деться.
В основу сюжета игры легла классическая китайская новелла «Путешествие на Запад», рассказывающая о Царе обезьян Сунь Укуне, который сопровождает монаха Сюаньцзана по Шёлковому пути в Индию.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Game Science.
Hellblade 2
Дата выхода: 2024 год
На чём играть: ПК, Xbox Series.
Продолжение Hellblade: Senua’s Sacrifice расскажет о новых и безумных приключениях воительницы Сенуа. Детали разработчики не раскрывают, стараясь сохранять интригу для игроков.
В оригинале Сенуа отправилась в путь, чтобы защитить душу своего мужа от злобной богини Хелы. По пути ей встречались различные противники, но Hellblade полюбили отнюдь не за chf;tybz. Игра получилась очень атмосферной и личной.
По ходу всего прохождение у Сенуа развивался психоз, из-за которого она постепенно сходила с ума и постоянно слышала голоса в голове. Авторы грамотно вплели это в повествование, и в итоге получился крайне необычный и чарующий опыт.
Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Microsoft.
«Индиана Джонс»
Дата выхода: 2024 год
На чём: ПК, Xbox Series.
Что из себя представляет новая игра про Индиану Джонса — никто не знает. За неё отвечает студия MachineGames, известная по шутерам Wolfenstein. Будет ли это шутер от первого лица в духе Wolfenstein или приключенческий экшен от третьего лица в духе Tomb Raider или Uncharted — неизвестно.
Но релиз ожидается уже совсем скоро, а впервые игру покажут 18 января.
GreedFall 2: The Dying World
Дата выхода: 2024 год
На чём играть: ПК, PS5, Xbox Series.
В поток больших и дорогих игр многие наверняка пропустили GreedFall — добротную RPG с интересным сюжетом и сеттингом, но слабыми геймплеем и технической частью. Она получит сиквел, который должен стать во всём лучше оригинала и подарить геймерам масштабную ролевую игру с системой решений и их последствий.
Сиквел расскажет о событиях, произошедших за три года до GreedFall. Играть вновь предстоит за уроженца острова Тир-Фради, которого изгнали и насильно увезли на другой континент. Геймерам предстоит вернуть герою свободу с помощью хитрости, дипломатии и, конечно, силы. Большую роль, как и в оригинале, в сиквеле сыграют напарники: с ними можно будет заводить романы, запрашивать помощь и выполнять их поручения.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Nacon.
Skull and Bones
Дата выхода: 16 февраля
На чём играть: ПК, PS5, Xbox Series.
Многострадальный долгострой Ubisoft про пиратов и сражения на кораблях. Обещают тактический экшен от третьего лица, но как там на самом деле — под большим вопросом.
Выбираться на сушу и исследовать острова фактически нельзя, вся игра крутится вокруг создания собственного судна и сражений с другими игроками. Учитывая, как долго Skull and Bones не могут выпустить, в неё уже будто бы совсем никто не верит — ни издатель, ни разработчики, ни игроки.
Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.
Alone in the Dark
Дата выхода: 20 марта
На чём играть: ПК, PS5, Xbox Series.
Сюжет Alone in the Dark расскажет о частном сыщике Эдварде Карнби и его клиентке Эмили Хартвуд. Они прибывают в загадочный особняк дяди Эмили и понимают, что попали в череду сверхъестественных событий. Геймплейно игра представляет собой сурвайвал-хоррор от третьего лица со сбором ресурсов и битвой с монстрами.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат THQ Nordic.
Dragon’s Dogma 2
Дата выхода: 22 марта
На чём играть: ПК, PS5, Xbox Series
Dragon's Dogma 2 — нетипичный ролевой экшен в открытом мире, где уделено много внимания сражениям с монстрами (на них зачастую нужно забираться, иначе не получится победить), формированию собственного отряда и путешествию по локациям.
А ещё тут будут боссы размером с целые локации и обещают во второй раз рассказать всё-таки интересную историю, да и мир сделать куда интереснее — его создавали под впечатлением от GTA 5.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Capcom.
Assassin's Creed: Red
Дата выхода: осень 2024 года
На чём: ПК, PS5, Xbox Series.
Создатели Assassin's Creed Odyssey неожиданно делают стелс-экшен, события которого развернутся в Японии. Официальных деталей об игре практически нет, но утечек — масса.
Из важного: ставка на скрытое прохождение будет как никогда высокой, у игрока даже появится возможность гасить свет, а масштабы игры будут не такими огромными, как в «Одиссее», но она будет и побольше «Миража».
Tomb Raider I-III Remastered
Дата выхода: 14 февраля
На чём играть: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch.
Фанаты классических игр про Лару Крофт могут ликовать, ведь скоро выйдет сборник ремейк-ремастер первых трёх частей! Культовые проекты можно будет пройти на всех современных платформах с улучшенной графикой.
Обновлённые Tomb Raider выйдут в полном комплекте: разработчики добавят в них все вышедшие дополнения и секретные уровни. Вдобавок будет возможность включить оригинальный визуальный стиль, и обещают поддержку русского языка!
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Aspyr Media.
The Wolf Among Us 2
Дата выхода: 2024 год
На чём играть: ПК, PS5, Xbox Series.
Про The Wolf Among Us 2 известно очень мало. События игры развернутся через какое-то время после оригинала, главным героем вновь станет Бигби, вернётся и его близкая подруга Белоснежка. Авторы не делятся деталями, желая как следует отполировать игру, прежде чем показывать её публике.
Видео доступно на YouTube-канале Telltale Games. Права на видео принадлежат Telltale.
Hollow Knight: Silksong
Дата выхода: неизвестно
На чём играть: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch.
Hollow Knight: Silksong — это Half-Life 3 для современных игроков. После успеха первой Hollow Knight, вышедшей в 2017 году, команда Team Cherry начала разработку дополнения, который перетёк в сиквел, однако спустя уже семь лет вторая часть всё никак не выйдет.
Главным героем Silksong станет Хорнет — одна из боссов первой части и, как позже выяснилось, родственница протагониста. Сиквел похвастается изменённой боевой системой, новой структурой заданий и 165 видами врагов. Он обещает во всём быть лучше оригинала и удивить фанатов.
Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Team Cherry.
Little Nightmares 3
Дата выхода: 2024 год
На чём играть: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.
Третья часть Little Nightmares расскажет новую историю с персонажами, которые ранее не встречались в серии: мальчик Лоу и девочка по имени Одна. Появятся ли в продолжении протагонисты предыдущих игр, неизвестно.
Главное отличие Little Nightmares 3 — кооператив. С самого начала можно играть с другом, а если предпочитаете играть в одиночку, то сопровождать вас будет бот под управлением ИИ. Судя по трейлеру, игроков ждёт сюрреалистичное и мрачное приключение, полное опасностей.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Bandai Namco.
Hades 2
Дата выхода: апрель-июнь 2024 года
На чём играть: ПК.
Главным героем Hades 2 станет бессмертная принцесса подземного мира Мелиноэ, которая должна освободить своего отца Аида, пленённого Хроносом. Героиня будет пробиваться сквозь полчища врагов и совершенствоваться по ходу прохождения. А если погибнете, то… придётся всё начинать заново!
Видео доступно на YouTube-канале GameSpot. Права на видео принадлежат Supergiant Games.
Call of Duty: Black Ops Gulf War
Дата выхода: 2024 год
На чём играть: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.
Официально новую Call of Duty ещё не анонсировали, но основные подробности известны: впервые за четыре года за игру отвечает студия Treyarch, а события посвятят войне в Персидском заливе в начале 90-х.
Activision начнёт рассказывать о шутере ближе к середине года, так что фанатам придётся потерпеть.
Avowed
Дата выхода: 2024 год
Где играть: ПК, Xbox Series.
Obsidian делает свою «Скайрим», но только более компактную и продуманную, пытаясь удивить не столько масштабом и размахом, сколько вариативностью событий и количеством возможностей.
Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Xbox.
Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Дата выхода: осень 2024 года
Где играть: ПК, PS5, Xbox Series.
Продолжение культовой вампирской ролёвки, которая должна поражать не только сюжетными перипетиями, но и геймплейными возможностями, которые влияют на развитие сюжета. Одна из особенностей состоит в том, что вампирам нельзя подставляться перед людьми — те не должны знать об их существовании.
События игры разворачиваются в Сиэтле, где главный герой пробуждается от древнего сна и обнаруживает себя буквально на вампирском фронте, где каждый из кланов уже готов развязать полномасштабную войну против всех остальных.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Paradox.
Like a Dragon: Infinite Wealth
Дата выхода: 26 января
На чём играть: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Game Pass.
Конец января порадует фанатов Like a Dragon выходом восьмой части — Infinite Wealth. В центре сюжета два главных героя серии: Ичибан Касуга и Казума Кирью. Персонажи отправятся в путешествие на Гавайи.
Геймплейно перед нами наследница Yakuza: Like a Dragon, только ещё безумнее, веселее и масштабнее. Ждите массу мини-игр и активностей. Например, можно будет устроиться доставщиком еды, ходить на свидания, играть в азартные игры и заниматься многим другим. Скучать точно не придётся!
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат SEGA.
Ремейк Brothers: A Tale of Two Sons
Дата выхода: 28 февраля
На чём играть: ПК, PS5, Xbox Series.
Brothers: A Tale of Two Sons была откровением в 2013 году, душевной и трогательной историей про двух братьев. Теперь же у всех, будь то давние фанаты или лишь слышавшие про игру, будет возможность оценить игру с полностью новой графикой.
Сюжет останется тем же — два брата отправятся в опасное путешествие, чтобы найти Воду Жизни и не дать умереть отцу от смертельной болезни. Во время приключения братьям часто придётся работать сообща и лучше понимать друг друга, чтобы выполнить свою миссию.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат 505 Games.
Prince of Persia: The Lost Crown
Дата выхода: 18 января
На чём играть: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch.
Нового «Принца Персии» ждали больше 10 лет: нас ждёт 2.5D-метроидвания не с Принцем в главной роли — его самого предстоит спасать от всеобъемлющего зла. Игрокам предстоит сражаться с монстрами, заниматься акробатикой и, конечно же, манипулировать временем.
Перед нами переосмысление культовой серии, за создание которого отвечает студия Ubisoft Montpellier — создатели Rayman Legends, Rayman Origins Valiant Hearts: The Great War и From Dust. Уж в ком сомневаться не приходится, так в этой эталонной команде.
Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.
Rise of Ronin
Дата выхода: 22 марта
На чём играть: PS5.
Можно с уверенностью сказать, что эта игра понравится фанатам японской культуры и игр типа Ghost of Tsushima. События развернутся в Японии конца XIX века. Главный герой, таинственный ронин, оставшийся без хозяина, решает в одиночку встать на путь справедливости и дать отпор тем, кто привёл страну к распаду и установил в ней деспотическое правление.
В начале игры геймеры смогут создать своего персонажа и по ходу прохождения использовать широкий арсенал оружия: катаны, клинки, пистолеты, винтовки и многое другое. Авторы также поработали над сложностью тайтла: особенно сильно Rise of the Ronin понравится фанатам хардкорных игр.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.
Final Fantasy 7: Rebirth
Дата выхода: 29 февраля
На чём играть: PS5.
Продолжение ремейка Final Fantasy 7 под названием Rebirth («Перерождение») расскажет о том, что случилось с Клаудом и его друзьями после того, как они выбрались из Мидгара. Компания отправится в путешествие по всей планете.
Square Enix ранее подтвердила, что планируют выпустить в цикле три игры. Первой стала Remake, второй — Rebirth, а третий через несколько лет закончит историю. Над ним, кстати, уже идёт активная работа.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Square Enix.
Tekken 8
Дата выхода: 26 января
На чём играть: ПК, PS5, Xbox Series.
Новая часть культового файтинга, на старте которого сразу будет 32 играбельных персонажа. Среди них есть как культовые лица, так и новички.
События Tekken 8 развернутся через полгода после Tekken 7. История расскажет о противостоянии Дзина Кадзамы и его отца Кадзуи Мисима. Геймплей будет привычным, но с некоторыми нововведениями. В файтинге появится система Heat, открывающая доступ к усиленным атакам, а также шкала Recovert, с помощью которой можно восстановить немного здоровья. В остальном же это старый добрый Tekken!
Видео доступно на YouTube-канале Bandai Namco Entertainment America. Права на видео принадлежат Bandai Namco.
Destiny 2: The Final Shape
Дата выхода: 4 июня
На чём играть: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.
В начале июня выйдет дополнение The Final Shape, которое завершит основную сюжетную ветку шутера, тянущуюся вот уже 10 лет. Геймеры наконец-то смогут получить финал всей истории — их ждёт битва со Свидетелем, главным злодеем серии.
С выходом расширения в игре появятся уникальные противники, новые способности для титана, охотника и варлока, а также экзотические виды оружия и новый рейд. Bungie определённо готовит грандиозный финал!
Видео доступно на YouTube-канале Destiny 2. Права на видео принадлежат Bungie.
Helldivers 2
Дата выхода: 8 февраля
На чём играть: ПК, PS5
Helldivers 2 — кооперативный шутер от третьего лица, в котором нужно уничтожать миллионы миллиардов всевозможных опасных инопланетных монстров. Всё это с колоритным юмором в духе фильма «Звёздный десант».
Одной из отличительных геймплейных особенностей экшена, как и прошлой игры студии Magicka, стала система дружественного огня и помощи: вы можете легко уничтожить своих напарников простым выстрелом в голову, но также вы можете совместно делать что-то — например, помочь заряжать снаряды в тяжёлые пушки напарника. На этом взаимодействии «можно легко навредить и помочь» и работает баланс Helldivers 2.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.
Persona 3 Reload
Дата выхода: 2 февраля
На чём играть: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.
Persona 3 вышла в 2006 году, сразу обретя огромную фанатскую базу и заполучив любовь критиков. На радость фанатам Atlus уже скоро выйдет ремейк, который во многом опирается на наработки уже пятой части франшизы.
Сюжет игры рассказывает, как Макото Юки переводится в новую школу и узнаёт, что в городе, в котором он находится, обитают жуткие чудовища. Герой решает взять дело в свои руки и, объединившись с приятелями, даёт злу отпор. Авторы пообещали, что в ремейк попадут вырезанные из оригинала сцены.
Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Atlus.
«Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости»
Дата выхода: 2 февраля
На чём играть: ПК, PS5, Xbox Series.
Студия Rocksteady известна по играм Batman: Arkham. Последняя, Arkham Knight, вышла почти 10 лет назад. Спустя так много времени разработчики готовят «продолжение» — кооперативную игру про Отряд самоубийц, команду злодеев, которым нужно остановить героев из Лиги справедливости, поскольку они под контролем инопланетного захватчика.
Игру анонсировали давно, а вот фанаты так и не привыкли к проекту: игровой процесс выглядел вяло, на экране слишком много всего лишнего, а персонажи кажутся одинаковыми (геймплейно). При этом недавно критики лично попробовали игру — и тоже остались ей недовольны.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Warner Bros.