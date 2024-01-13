«Букины»: что будет после финала первого сезона?

Недавно завершился первый сезон «Букиных» — продолжение знаменитого сериала «Счастливы вместе». На протяжении 10 эпизодов зрители наблюдали за повзрослевшей семьёй Букиных и их новыми приключениями в современном мире.

Но что же ждёт семейку дальше и выйдет ли продолжение? Давайте разбираться.

Будет ли второй сезон «Букиных»?

Да, сериал продлили на второй сезон ещё до выхода первого. В него войдёт уже 20 эпизодов по 25-30 минут.

Помимо второго сезона, авторы также снимут полнометражный фильм — его сюжет будет полностью самостоятельным, и для его понимания не нужно будет смотреть «Букиных». Однако для того, чтобы быть в контексте всех шуток и хитросплетений сюжета, желательно ознакомиться с первоисточником.

Сюжет второго сезона «Букиных»

События первого сезона «Букиных» завершились на примирении семьи Гены с соседями — Валерием и Катей. Они помогли Букиным избежать тюремного заключения, однако семейку ждёт новая напасть — Денис, бывший муж Светы.

В конце первого сезона он получает на руки всю кредитную историю Букиных. Если семья просрочит ещё один платёж по кредиту, то он сможет отсудить у них дом. Но главная цель Дениса — забрать у Светы свою дочь.

Денис, бывший муж Светы Фото: ТНТ

Лучше всего себя чувствует Рома: сразу после расставания он нашёл себе новую девушку Зою. В его жизни наконец наступила полная идиллия… или же нет? Узнаем в продолжении.

Когда выйдут второй сезон «Букиных» и полнометражный фильм?

Продолжение «Букиных» выйдет уже в 2024 году — об этом сообщил сценарист и режиссёр сериала Андрей Никифоров. Точных дат креативный директор не назвал.

Уже после релиза второго сезона авторы займутся съёмками полнометражного фильма, выход которого состоится не раньше 2025 года. О чём конкретно он расскажет, пока также неизвестно. Возможно, его сюжет будет посвящён отдельному событию в семье — например, большому путешествию в другой город.

Кирилл Кондратов и Виктор Логинов на съёмках первого сезона «Букиных» Фото: ТНТ

Ясно лишь одно — «Букины» действительно вернулись и уже стали одним из новых флагманских сериалов телеканала ТНТ на многие годы. Сможет ли шоу повторить успех «Счастливы вместе», покажет время.