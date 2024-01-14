Самые ожидаемые аниме 2024 года: голосуйте за фаворитов

Сезон 2023 года подарил фанатам японской анимации немало крутых эмоций — тут и спорный финал «Атаки титанов», и вдохновляющее «Провожающая в последний путь Фрирен», и новый шедевр Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» — последний, к слову, до сих пор доступен в российских кинотеатрах.
Впрочем, новый год может преподнести нам не меньше приятных сюрпризов. Нас ждёт большое количество новых тайтлов и продолжений уже зарекомендовавших себя проектов. В этом материале мы выбираем то, что ждём больше всего.
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«Клинок, рассекающий демонов»
Премьера: апрель 2024 года
Продолжительность: 4-й сезон, число эпизодов неизвестно
Продолжение одного из самых популярных тайтлов выйдет этой весной. Год от года сезоны становятся всё короче (в последнюю арку вошли лишь 11 серий), но фанаты надеются увидеть хотя бы 10–12 новых эпизодов.
На текущий момент вышло немногим более полусотни серий, поэтому если вы пропустили эпическую историю о противостоянии людей и демонов, до апреля есть время наверстать упущенное. Новый сезон же будет посвящён арке «Тренировка столпов» (главы манги 128–136).
«Ванпанчмен»
Премьера: 2024 год
Продолжительность: 3-й сезон, 12 серий
Новая часть легендарного героического сериала, ловко высмеивающего шаблоны остальных подобных проектов, была анонсирована ещё в августе 2022-го, но релиз постоянно переносится всё дальше и дальше.
Сюжет должен продолжиться с 86-й главы оригинальной манги и расскажет о подготовке двух ассоциаций к решающей битве между монстрами и героями.
«Магия и мускулы»
Премьера: 6 января 2024 года
Продолжительность: 2-й сезон, 12 серий
Вторая часть одного из самых успешных сериалов 2023 года не заставила себя ждать. Комедийный сериал с пародийными отсылками на тайтлы про всемогущих магов возвращается с первых дней января.
Нам показывают историю школьника в мире волшебства, который с трудом осваивает магию — зато отлично развит физически. Быть может, герою не хватает традиционных для этого места умений, но зато он всегда готов сократить разницу кулаками.
«Неправильный способ использования исцеляющей магии»
Премьера: 6 января 2024 года
Продолжительность: 1-й сезон, 13 серий
Лёгкий экшен от сравнительно молодой команды, с новой стороны раскрывающий историю обычных людей, попадающих в мир фэнтези и получающих сверхспособности.
Один из таких — Кэн Усато. В отличие от двух товарищей, он получает бесполезные в новой вселенной навыки лечения. Однако он не намерен присоединяться к отбросам общества — и уже прокручивает в уме новые варианты использования лечебной магии в своих целях.
«Добро пожаловать в класс превосходства»
Премьера: 3 января 2024 года
Продолжительность: 3-й сезон, 13 серий
С первых дней нового года на экраны вернулся один из самых популярных тайтлов на школьную тематику. Несмотря на популярность оригинала, работа над аниме-адаптацией продвигается не очень быстро (пять лет на второй сезон, а теперь релиз и вовсе сдвинули на полгода) — зато качественно.
Сериал рассказывает про престижную школу и неудачников из самого слабого класса, которые изо всех сил пытаются забраться повыше, чтобы ощутить все преимущества лучших учеников.
«Богиня благословляет этот прекрасный мир!»
Премьера: апрель 2024 года
Продолжительность: 3-й сезон, число эпизодов неизвестно
Неожиданное продолжение получил легендарный сериал середины 2010-х. Второй сезон вышел почти семь лет назад, и с тех пор комедийный фэнтези-сериал считался ушедшей в историю классикой.
Сюжет аниме завязан вокруг простого школьника, который попадает в мир, живущий по законам игры жанра MMORPG. Он собирает странноватую команду с любительницей взрывов Мегумин, неуклюжим рыцарем Даркнесс и богиней воды Аквой — и отправляется в путешествия. Новые похождения героев мы увидим уже весной.
«Поднятие уровня в одиночку»
Премьера: 7 января 2024 года
Продолжительность: 1-й сезон, 12 серий
Долгожданная адаптация самой продаваемой манхвы в мире (это более современная вариация манги, больше напоминающая цветные комиксы) — Solo Leveling, которая благодаря формату очень популярна за пределами Японии.
По сюжету некоторые люди получают боевые способности разного уровня, чтобы входить в параллельный мир и защищать наше измерение от монстров. В центре истории — обычный парень, который обнаруживает в себе возможность прокачивать таланты, как в ролевой видеоигре.
«О моём перерождении в слизь»
Премьера: апрель 2024 года
Продолжительность: 3-й сезон, число эпизодов неизвестно
Популярный тайтл про перерождение в другом мире возвращается. Пусть второй сезон выглядел чуть блёкло на фоне первого, надежды фанатов на фирменный юмор и развитие любимых персонажей не кажутся напрасными.
Аниме рассказывает про офисного клерка, который погибает от рук бандита и появляется в чудесном фэнтези-мире — но в виде невнятной субстанции. Тем не менее разум позволяет ему достичь высокого положения — в новом сезоне нужно будет сделать всё, чтобы сохранить свои бесформенные, но крепкие позиции.
«Киберслав»
Премьера: 2024 год
Продолжительность: 1-й сезон, число эпизодов неизвестно
Отечественный проект от Evil Pirate Studio наконец-то близок к релизу — спустя почти шесть лет после оригинального анонса. Аниме-сериал даст ответ на то, что будет, если совместить русский героический эпос и киберпанк в одном сеттинге.
Местом действия выбрана древняя Русь с богатырями — только, помимо булавы и палицы, им доступны различные импланты, огнестрел и другие технические новинки. Впрочем, тупо раскидывать всех направо и налево главный герой Киберслав не планирует: сериал имеет претензии на жанр детектива.
«Блич: Тысячелетняя кровавая война — Конфликт»
Премьера: 2024 год
Продолжительность: 3-й сезон, число эпизодов неизвестно
Третья часть новой арки культового аниме «Блич», которое выходит с 2004 года. Позади 20 лет работы и почти четыре сотни серий, но студия Pierrot явно не желает останавливаться — и фанаты ей за это благодарны.
«Тысячелетняя кровавая война» рассказывает о непрекращающейся битве между предводителем всех квинси Яхве и Сообществом душ — Ичиго Куросаки предстоит вновь встать на защиту Сообщества и всего человечества.
«Моя геройская академия»
Премьера: 6 мая 2024 года
Продолжительность: 7-й сезон, 25 серий
Одна из самых популярных серий в мире аниме продолжает радовать фанатов новым контентом: последний сезон завершился меньше года назад, а авторы уже готовы выпускать продолжение, параллельно работая над игрой и другими проектами по франшизе.
В новой части главному герою Идзуку Мидория, который уже давно вырос из неудачника в одного из самых способных бойцов с суперсилами, придётся вызволять своего кумира Всемогущего и его соратников из беды.
«Реинкарнация безработного»
Премьера: апрель 2024 года
Продолжительность: вторая половина 2-го сезона, 12 серий
Одно из самых популярных новых аниме, которое сохраняет любовь зрителей уже четвёртый год. Начало второго сезона вышло просто отличным — теперь фанаты ждут продолжения.
Сюжет, напомним, рассказывает о перерождении безработного японца в новом мире. Он сохраняет все воспоминания о прошлой жизни, а потому быстро осваивается в реалиях средневекового фэнтези и отправляется на приключения.
«Подземелье вкусностей»
Премьера: 4 января 2024 года
Продолжительность: 1-й сезон, 24 серии
Новый яркий проект студии Trigger (Little Witch Academy, аниме по «Киберпанку»). Внимание к сериалу Netflix вполне обосновано — манга сама по себе очень популярна, да и с создателями уже налажен хороший контакт.
Комедийное фэнтези расскажет о группе приключенцев, которые отправились в путь без припасов и теперь ищут их по дороге. Самый простой путь — побеждать монстров и пытаться приготовить из них что-то съедобное.
«Синий экзорцист»
Премьера: 6 января 2024 года
Продолжительность: 3-й сезон, 12 серий
Несмотря на то что первый сезон вышел более 12, а второй — более шести лет назад, фанаты до сих не потеряли интерес к проекту и уже готовы оценивать продолжение. Финал сезона намечен на 23 марта.
История покорителя демонов делает новый виток: друзья, близкие Рина Окумуры и всё человечество в целом вновь находится в опасности, и только главный герой может противостоять столь опасной организации и самому владыке демонов.
«Шаман Кинг: Цветы»
Премьера: 10 января 2024 года
Продолжительность: 1-й сезон, 13 серий
Прямое продолжение легендарной истрии про короля шаманов — точнее, её ремейка, который вышел в 2021 году. Проект не то чтобы привёл старых фанатов в восторг, но откровенным провалом тоже не стал.
Действие «Цветов» происходит через много лет после событий оригинала. В центре истории оказывается сын Анны и Йо Асакуры — Хана, мечтающий продолжить дело родителей. Ожидается появление других знакомых персонажей, в том числе Рю и Амидамару.
«Волчица и пряности: Торговец встречает мудрую волчицу»
Премьера: апрель 2024 года
Продолжительность: 1-й сезон, число эпизодов неизвестно
Переосмысление сериала с таким же названием, который выходил в 2008–2009 годах. Даже авторы те же — роман Исуны Хасэкуры в качестве первоисточника и режиссёр Такэо Такахаси, работавший над оригиналом.
История о странствующем торговце, мечтающем открыть свой магазин, который встречает богиню-волчицу Холу и перенимает её мудрость в отношениях с людьми, начнётся с самого начала. Впрочем, фанаты оригинала вправе ожидать развития, ведь за 15 лет вышло достаточно новых томов романа.
«Рик и Морти»
Премьера: 2024 год
Продолжительность: 1-й сезон, 10 серий
Нет, мы не ошиблись — телеканал Adult Swim намерен продолжать основную линию популярного мультсериала, но параллельно работает над аниме-сериалом по вселенной. Проектом занимается Такаси Сано, о котором вы могли слышать по «Башне бога» или «Призраку в доспехах».
Основной сюжет останется неизменным: гениальный учёный вместе со своим подручным внуком будут искать приключения по вселенным и параллельным мирам. Дата выхода пока неизвестна, но релиз в этом году — точно-точно!
«Ниер: Автомата — Версия 1.1а»
Премьера: вероятно, весна-лето 2024 года
Продолжительность: 2-й сезон, число эпизодов неизвестно
Экранизация популярной видеоигры от создателей «Тёмного дворецкого», «Госпожи Кагуи» и других топовых тайтлов вышла в первой половине прошлого года — и стала настолько популярной, что сериал моментально продлили на второй сезон и сразу же начали активную работу над новыми эпизодами.
Фанаты надеются увидеть продолжение аниме про 2B и других персонажей NieR: Automata уже в ближайшие месяцы, но и в худшем случае второй сезон выйдет в этом году — главное, чтобы у сценариста NieR: Automata Ёко Таро нашлось время на консультации в студии.
«Безымянная память»
Премьера: апрель 2024 года
Продолжительность: 1-й сезон, число эпизодов неизвестно
Перспективный проект молодой студии ENGI, которая только начинает свой путь — о проектах уровня «Магазинчик начинающего алхимика» или «Удзаки хочет тусоваться!» у нас слышали очень немногие. Теперь команда хочет попробовать адаптировать романтическую адвенчуру без намёка на юмор.
Роман Кудзи Фурумии посвящён принцу, который не может стать отцом из-за мощного проклятия. Волшебница рассказывает ему, что снять его поможет только сильная женщина, которая будет сопротивляться магии — а также соглашается отправиться в замок, чтобы вместе узнать о проклятии больше.
«Лазарь»
Премьера: вероятно, сентябрь 2024 года
Продолжительность: 1-й сезон, 13 серий
Новый амбициозный проект Lazarus, над которым работает сборная звёзд: телеканал Adult Swim, студия MAPPA («Человек-бензопила», «Атака титанов» и прочее), создатель «Ковбоя Бибопа» Синъитиро Ватанабэ и режиссёр «Джона Уика» Чад Стахелски.
Сюжет «Лазаря» завязан на гениальном изобретении, которое делает в 2052 году учёный-биолог. Мощное лекарство становится настоящим прорывом, но вскоре проявляется побочный эффект — все принявшие его умирают через три года.
«Высокоскоростная этуаль»
Премьера: апрель 2024 года
Продолжительность: 1-й сезон, число эпизодов неизвестно
Весенний сезон порадует в том числе адаптацией манги про девушек-гонщиц. Проект официально поддерживает японская федерация автоспорта, а дизайн персонажей доверили Такуе Фудзими — известному специалисту по аниме с большим числом женских персонажей в кадре.
История покажет судьбу бывшей балерины Рин Риндо, которая получает травму и завершает карьеру. Выйти из депрессии ей помогает новая мечта — сверхскоростные гонки новой серии, в которых можно разгоняться свыше 500 километров в час.
«Кайдзю номер восемь»
Премьера: апрель 2024 года
Продолжительность: 1-й сезон, число эпизодов неизвестно
Адаптация ещё одной очень популярной манги, тираж которой приближается к отметке в 10 млн копий. Сериалом занимаются создатели «Баскетбола Куроко» и «Призрака в доспехах», поэтому фанаты оригинала вправе ждать высокого качества.
Отлично подойдёт любителям «Атаки титанов» — это история о нападениях на Японию огромных монстров кайдзю, с которыми сражаются специально подготовленные отряды. Только вот главный персонаж годится максимум для уборки трупов, пока по случайности сам не становится чем-то средним между монстром и человеком.
«Аля иногда кокетничает со мной по-русски»
Премьера: апрель 2024
Продолжительность: 1-й сезон, число эпизодов неизвестно
Новый сериал по романтическо-комедийной манге, который должен быть особенно интересен русскоязычной аудитории. Адаптацией занимается Doga Kobo — студия, создавшая такие проекты, как «Ребёнок идола» и «Мой сэмпай меня раздражает!».
Проект расскажет историю Алисы Михайловны Кудзё — отличницы, которая тайно влюблена в одноклассника Масатику, о чём иногда говорит вслух на родном языке. Иронии ситуации придаёт то, что она не знает главного — Масатика тоже понимает русский.
«Тёмный дворецкий: Школа-интернат»
Премьера: апрель 2024 года
Продолжительность: 1-й сезон, число эпизодов неизвестно
Новая арка популярного сериала «Тёмный дворецкий», который стартовал ещё в 2008 году. Юный граф вместе со своим слугой-демоном продолжает расследовать преступления в Лондоне первой половины XIX века.
В этот раз детективная история будет вращаться вокруг престижной школы, откуда таинственным образом пропадает родственник королевы и ещё несколько учеников. Раскрыть такое дело способен только Сиэль Фантомхайв.
«Ведьмак: Сирены глубин»
Премьера: конец 2024 года
Продолжительность: 1-й сезон, количество эпизодов неизвестно
Ещё один проект Netflix по вселенной Анджея Сапковского. К озвучке ппанируют привлечь Дага Кокла, Геральта из игр CD Projekt RED, а вот Лютика и Йен озвучат актёры сериала — Аня Чалотра и Джои Бэти.
События «Сирен глубин» развернутся между пятым и шестым сезонами главного шоу по «Ведьмаку». В основу ляжет рассказ «Немного жертвенности» о том, как князь полюбил сирену — после этого в окрестностях начинают погибать люди. Разобраться с этим по силам только Геральту из Ривии.
«Любовь с кончиков пальцев»
Премьера: 6 января 2024 года
Продолжительность: 1-й сезон, 12 серий
Трогательная история о глухой с рождения девушке, которая случайно знакомится с юношей мечты — того не пугает проблема со звуками, и он готов учить язык жестов, чтобы лучше понимать Юки.
У создателей пока нет громких проектов (если, конечно, не считать таковыми «Власть книжного червя» или «Скрытые вещи»), но специалисты убеждены, что этот проект может принести студии мировую известность.
«Мой сосед-ёкай»
Премьера: апрель 2024 года
Продолжительность: 1-й сезон, число эпизодов неизвестно
Новый проект от студии, подарившей нам «Токийских мстителей» и «Котаро, который живёт сам по себе». У компании уже был опыт адаптации манги про животных, духов и мистику — теперь всё это в одном сериале.
Аниме показывает небольшое поселение, где мирно сосуществуют боги, духи-ёкаи и простые люди. В центре сюжета оказывается 20-летний кот, проходящий необычную трансформацию с получением второго хвоста и не только.
«Мистика, юные девы и загадочное исчезновение»
Премьера: апрель 2024 года
Продолжительность: 1-й сезон, число эпизодов неизвестно
Аниме-адаптация популярной манги, выходящей с 2019 года. Экранизацией городского фэнтези займётся команда Zero-G («Влюблённые учёные и научное доказательство любви», «Идолмастер»).
История повествует о мистических происшествиях в маленьком городке. В гущу загадочных событий оказываются втянуты девушка с талантом писателя и её знакомый, работающий в магазине книг.
«Атри: Мои дорогие моменты»
Премьера: 2024 год
Продолжительность: 1-й сезон, число эпизодов неизвестно
В данном случае первоисточником выступает не манга, а видеоигра в жанре визуальной новеллы. ATRI: My Dear Moments вышла в Steam летом 2020 года и собрала крайне положительные отзывы — после успеха историю переложили на бумагу, а теперь готовят аниме-адаптацию.
Сюжет повествует о событиях в мире, где внезапно поднялся уровень воды, затопив бо́льшую часть суши. Главный персонаж теряет в ходе катастрофы родителей и ногу, а через некоторое время знакомится с девушкой-андроидом по имени Атри.
«Звучи, эуфониум!»
Премьера: апрель 2024 года
Продолжительность: 3-й сезон, число эпизодов неизвестно
Новая часть драмы о клубе духового оркестра в старшей школе. Не столько музыкальное аниме, сколько история про взаимоотношения Кумико Омаэ со старыми друзьями и новыми знакомыми.
Третий сезон подводит историю к логическому финалу — Кумико и её одноклассникам остаётся последний год учёбы в старшей школе. Теперь уже сама главная героиня ведёт оркестр к победе в соревнованиях и новым успешным выступлениям перед публикой.