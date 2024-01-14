Самые ожидаемые аниме 2024 года: голосуйте за фаворитов

Будет как много нового, так и масса продолжений.

Сезон 2023 года подарил фанатам японской анимации немало крутых эмоций — тут и спорный финал «Атаки титанов», и вдохновляющее «Провожающая в последний путь Фрирен», и новый шедевр Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» — последний, к слову, до сих пор доступен в российских кинотеатрах.

Впрочем, новый год может преподнести нам не меньше приятных сюрпризов. Нас ждёт большое количество новых тайтлов и продолжений уже зарекомендовавших себя проектов. В этом материале мы выбираем то, что ждём больше всего.

Функционал «Рейтинги» позволяет формировать список в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.